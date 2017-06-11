На Балканах разрастается информационная война против России

Москва хотела устроить госпереворот в Черногории, заслала шпионов в Косово, крутит Сербией, как хочет, а теперь еще якобы пытается подавить независимость Македонии. Все эти голословные обвинения, исходящие в частности из структур Сороса, в какой-то мере России льстят, причем безбожно. Но ничем хорошим эта история не закончится.Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждает, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и «представители других организаций» якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя «информацию и дезинформацию» в российских интересах. При этом OCCRP настаивает, что располагает большим массивом документов македонской контрразведки, включая расшифровки бесед российского посла Олега Щербака с сотрудниками македонского МИД. Приписываемые Москве мотивы: не допустить вступления Скопье в НАТО и – в широком смысле – создать «пояс нейтральных государств на Балканах».В итоге организация делает вывод, что Москва хочет сделать Македонию «исключительно зависимой от российской политики», для чего россияне якобы вербовали бывших и действующих сотрудников македонской армии и МВД, «чтобы иметь достаточное количество прошедших военную подготовку лиц, которых в определенной политической ситуации использовали бы для российских интересов». Насколько это удалось, не ясно.В открытый доступ OCCRP выложил только два крошечных фрагмента скана некоего текста, написанного на македонском языке, которые называет «выдержками из отчета македонской контрразведки», не уточняя, что это за «македонская контрразведка». В Македонии есть Совет безопасности, Разведывательное агентство, Служба безопасности и контрразведки МВД, сектор безопасности и разведки Министерства обороны. Многовато для двухмиллионной страны, но, возможно, окружение обязывает.Предоставленные фрагменты не содержат никаких выходных данных или иных опознавательных признаков, по которым их можно было бы причислить к документам какой-либо из разведывательных служб. В журналистском тексте (а OCCRP позиционирует себя как исключительно журналистская организация) также не содержится ссылок или дополнительных материалов, подтверждающих информацию или сделанные на ее основе выводы. Единственное исключение – упоминание о некоем отчете, подготовленном на имя руководителя Службы безопасности и контрразведки Македонии Владимира Атанасовски – 33-летнего экономиста, назначенного на эту должность в сентябре прошлого года, а до этого работавшего в команде бывшего президента Николы Груевского и отвечавшего за финансовую безопасность.Параллельно OCCRP намеренно напускает туману, говоря о неких сотрудниках российского посольства в Скопье, генеральных консульствах в Охриде и Битоле и российских журналистах, которых записывает в сотрудники СВР и ГРУ. Растиражировавшие этот текст российские либеральные СМИ (особенно «Новая газета») идут еще дальше и пишут, что «не раскрывают имен по соображениям безопасности».Это довольно смешно, поскольку OCCRP напрямую утверждает, что сотрудниками российских разведывательных структур в Македонии являются семь работников посольства (трое работают на СВР и четверо на ГРУ), а также представитель Россотрудничества и корреспондент ТАСС. Всего в российском посольстве в Скопье (небольшом особнячке на Пиринской улице) работает 17 аккредитованных дипломатов, из них три сотрудника военного атташата (остался еще четвертый «грушник»). Вычитаем также представителя Россотрудничества Артема Румянцева, имеющего ранг первого секретаря, и выбор остается невелик. Да и корреспондент ТАСС в Скопье всего один – Валентин Адоньев. Чего тут скрывать «по соображениям безопасности»? Разве что безграмотность журналистов «Новой», которые не смогли транскрибировать на русский имена и фамилии авторов материала в OCCRP, набранные латиницей. Теперь Биляну Секуловску зовут Билжана, а у Стевана Дойчиновича фамилия Дожчинович. Та же история случилась и с упоминающимся в тексте официальным представителем сербской разведки в Скопье Гораном Живальевичем – он теперь Живалжевич.Кстати, российских генеральных консульств в Охриде и Битоле нет. Есть почетные консульства, которые по сложившейся дипломатической традиции возглавляют граждане страны пребывания. В Охриде, например, это профессор Велимир Стойкович. Его тоже причислили к «агентам России».Помимо прочего, в тексте утверждается, что в течение последних девяти лет Македония «находилась под воздействием сильной разрушительной пропаганды и разведывательной деятельности, осуществляемой через посольство РФ». «Методы так называемой мягкой силы были частью стратегии России на Балканах, цель – изолировать страну (Македонию) от влияния Запада», – гласит выдержка из предполагаемого отчета. В нем же указывается, что внешняя политика России тесно связана с энергетической стратегией – контролем над энергоресурсами балканских стран.В публикации упомянута встреча одного из сотрудников МИД Македонии с послом России в Скопье Олегом Щербаком, предположительно имевшая место быть 7 апреля этого года. В фрагменте «отчета македонской контрразведки» утверждается, что во время беседы посол заявил о намерении Москвы создать «пояс нейтральных в военном отношении стран» на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия. Также Щербак якобы выражал претензии по поводу недостаточной поддержки российской политики в стране и российских заявлений о «зарубежном вмешательстве» в дела Македонии. И допускал, что если македонские власти не начнут публично поддерживать Кремль, это приведет к сворачиванию экономического и дипломатического сотрудничества. Три македонских дипломата подтвердили OCCRP факт подобной встречи, но фамилия «одного из сотрудников МИД» названа не была.Приоткроем завесу тайны – речь идет о Ненаде Колеве, директоре департамента двухсторонних связей с евразийскими государствами МИД Македонии, которому по долгу службы необходимо встречаться с дипломатами из подведомственного региона, включая и российского посла. Колев неоднократно бывал в Москве, участвовал в различных конференциях и тайны из этого никогда не делал. И вообще – паранойя на тему встреч с российским послом после позорных историй в Вашингтоне тянет максимум на пошлый анекдот.А вот что касается разговоров с «нейтральном поясе» на Балканах, это совсем другое дело – гораздо более интересное. Этой идее примерно полтора года и ее также никто никогда не скрывал. Российско-сербский центр именно Ногина и Куренного в Белграде устраивал по этому поводу конференцию в сербской столице. И пока что это не дипломатическая инициатива в чистом виде наподобие «Балканской Антанты», а всего лишь научно-гуманитарная разработка, существующая только на бумаге. Ничего секретного в ней нет – и никогда не было, а сам факт того, что и в Македонии, и в Черногории, и в Боснии, и в Сербии есть силы, готовые ее поддержать, свидетельствует скорее об их здравомыслии, нежели о росте влияния российской «мягкой силы». С ней как раз все довольно печально, и все связанные с современной балканской политикой эксперты в один голос утверждают, что продвижение российских идей на Балканах больше связано с голым энтузиазмом отдельно взятых лиц, нежели с деятельностью, к примеру, все того Россотрудничества, которое демонизирует текст OCCRP.OCCRP утверждает, что российские агенты пытались подкупать македонские СМИ, чтобы они публиковали информацию в поддержку российской политики. Спецслужба Македонии, согласно данным OCCRP, также считает, что Кремль использует методы культурного воздействия, продвигая идею панславизма и единой православной веры. В том же контексте «вмешательства» сообщается, что при содействии посольства было создано порядка тридцати ассоциаций дружбы между Македонией и Россией, а также центр российской культуры в Скопье. Почетные консульства вообще работают как «шпионские центры».В сотрудничестве с российскими дипломатами обвиняется нескольких македонских политиков, в частности, Марко Милачич. Он и не отрицает, что встречался с россиянами, а равно (опять же, по работе) и с сотрудниками посольства США – куда более влиятельной структуры в Скопье, нежели российская миссия. Напрямую обвинены во вмешательстве во внутренние дела Македонии и соответствующие структуры Сербии, которые якобы работают рука об руку с российскими агентами. И вообще – работа СВР в Македонии руководится из Белграда, а ГРУ – из Софии. Если в первое еще хоть как-то можно поверить, то второе удивительно. Болгария верный и покорный член НАТО, с недавних пор напичканный соответствующими разведывательными и контрразведывательными системами. Неужели они на пляжах валяются, пока россияне из Софии заправляют внутренними делами в соседней Македонии, которую Болгария считает именно своей зоной ответственности?В массиве документов, которыми якобы располагает OCCRP, вроде как есть прослушка представителя сербской разведки в Скопье Горана Живальевича, который, согласно этим неведомым данным, давал инструкции по поведению «пророссийскому» члену парламента Македонии Ивану Стоилковичу – представителю партии сербского меньшинства в македонском парламенте. Стоилкович действительно принадлежит к числу тех балканских политиков, которые последовательно выступают против вступления Македонии и Черногории в НАТО. Ранее он встречался с черногорскими политиками аналогичных взглядов и никогда этого не скрывал.Публикация OCCRP очень похожа на ту информационную кампанию, которая была развязана в Черногории накануне решающих шагов по вступлению этой страны в НАТО. Правда, в Черногории дело сразу дошло до обвинений России в попытке государственного переворота, а в Македонии начали с подобного рода вбросов. OCCRP формально базируется в Сараево, но имеет дополнительные офисы в Белграде, Бухаресте, Киеве и Тбилиси, финансируется Институтом открытого общества Джорджа Сороса, USAID и какой-то швейцарско-румынской образовательной программой, сильно смахивающей на «прачечную». У всех ее сотрудников очень характерные биографии, делящиеся на два типа: «прогрессоры» с англосаксонскими фамилиями, всю жизнь потратившие на то, чтобы нести в отдаленные и заблудшие регионы демократию и свободу слова, и «умницы» из местных, успешно сделавшие карьеру в грантодающих организациях.Считать эту систему реальным источником информации может только человек, сильно заинтересованный в своих заблуждениях, либо же тот, кто иной информации уже не воспринимает. Но наверняка уже в скором будущем мы увидим еще несколько подобного рода расследований, поступивших из других источников. Например, в Боснии или Болгарии. В Косово российских шпионов уже выявили. И страшно даже подумать, в чем можно обвинить российское посольство в Республике Албания.Остается добавить, что МИД РФ уже ответил на выдвинутые OCCRP – коротко, но по делу. «Это не что иное, как очередная неуклюжая попытка переложить ответственность за развязывание глубокого кризиса македонского государства», – говорится в частности в сообщении Смоленской площади. С этим не поспоришь – ответственность действительно лежит на ЕС и США, и назвать ее тяжелой не позволяют только размеры Македонии.