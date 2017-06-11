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На Балканах разрастается информационная война против России
Москва хотела устроить госпереворот в Черногории, заслала шпионов в Косово, крутит Сербией, как хочет, а теперь еще якобы пытается подавить независимость Македонии. Все эти голословные обвинения, исходящие в частности из структур Сороса, в какой-то мере России льстят, причем безбожно. Но ничем хорошим эта история не закончится.
Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждает, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и «представители других организаций» якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя «информацию и дезинформацию» в российских интересах. При этом OCCRP настаивает, что располагает большим массивом документов македонской контрразведки, включая расшифровки бесед российского посла Олега Щербака с сотрудниками македонского МИД. Приписываемые Москве мотивы: не допустить вступления Скопье в НАТО и – в широком смысле – создать «пояс нейтральных государств на Балканах».
В итоге организация делает вывод, что Москва хочет сделать Македонию «исключительно зависимой от российской политики», для чего россияне якобы вербовали бывших и действующих сотрудников македонской армии и МВД, «чтобы иметь достаточное количество прошедших военную подготовку лиц, которых в определенной политической ситуации использовали бы для российских интересов». Насколько это удалось, не ясно.
В открытый доступ OCCRP выложил только два крошечных фрагмента скана некоего текста, написанного на македонском языке, которые называет «выдержками из отчета македонской контрразведки», не уточняя, что это за «македонская контрразведка». В Македонии есть Совет безопасности, Разведывательное агентство, Служба безопасности и контрразведки МВД, сектор безопасности и разведки Министерства обороны. Многовато для двухмиллионной страны, но, возможно, окружение обязывает.
Предоставленные фрагменты не содержат никаких выходных данных или иных опознавательных признаков, по которым их можно было бы причислить к документам какой-либо из разведывательных служб. В журналистском тексте (а OCCRP позиционирует себя как исключительно журналистская организация) также не содержится ссылок или дополнительных материалов, подтверждающих информацию или сделанные на ее основе выводы. Единственное исключение – упоминание о некоем отчете, подготовленном на имя руководителя Службы безопасности и контрразведки Македонии Владимира Атанасовски – 33-летнего экономиста, назначенного на эту должность в сентябре прошлого года, а до этого работавшего в команде бывшего президента Николы Груевского и отвечавшего за финансовую безопасность.
Параллельно OCCRP намеренно напускает туману, говоря о неких сотрудниках российского посольства в Скопье, генеральных консульствах в Охриде и Битоле и российских журналистах, которых записывает в сотрудники СВР и ГРУ. Растиражировавшие этот текст российские либеральные СМИ (особенно «Новая газета») идут еще дальше и пишут, что «не раскрывают имен по соображениям безопасности».
Это довольно смешно, поскольку OCCRP напрямую утверждает, что сотрудниками российских разведывательных структур в Македонии являются семь работников посольства (трое работают на СВР и четверо на ГРУ), а также представитель Россотрудничества и корреспондент ТАСС. Всего в российском посольстве в Скопье (небольшом особнячке на Пиринской улице) работает 17 аккредитованных дипломатов, из них три сотрудника военного атташата (остался еще четвертый «грушник»). Вычитаем также представителя Россотрудничества Артема Румянцева, имеющего ранг первого секретаря, и выбор остается невелик. Да и корреспондент ТАСС в Скопье всего один – Валентин Адоньев. Чего тут скрывать «по соображениям безопасности»? Разве что безграмотность журналистов «Новой», которые не смогли транскрибировать на русский имена и фамилии авторов материала в OCCRP, набранные латиницей. Теперь Биляну Секуловску зовут Билжана, а у Стевана Дойчиновича фамилия Дожчинович. Та же история случилась и с упоминающимся в тексте официальным представителем сербской разведки в Скопье Гораном Живальевичем – он теперь Живалжевич.
Кстати, российских генеральных консульств в Охриде и Битоле нет. Есть почетные консульства, которые по сложившейся дипломатической традиции возглавляют граждане страны пребывания. В Охриде, например, это профессор Велимир Стойкович. Его тоже причислили к «агентам России».
Помимо прочего, в тексте утверждается, что в течение последних девяти лет Македония «находилась под воздействием сильной разрушительной пропаганды и разведывательной деятельности, осуществляемой через посольство РФ». «Методы так называемой мягкой силы были частью стратегии России на Балканах, цель – изолировать страну (Македонию) от влияния Запада», – гласит выдержка из предполагаемого отчета. В нем же указывается, что внешняя политика России тесно связана с энергетической стратегией – контролем над энергоресурсами балканских стран.
В публикации упомянута встреча одного из сотрудников МИД Македонии с послом России в Скопье Олегом Щербаком, предположительно имевшая место быть 7 апреля этого года. В фрагменте «отчета македонской контрразведки» утверждается, что во время беседы посол заявил о намерении Москвы создать «пояс нейтральных в военном отношении стран» на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия. Также Щербак якобы выражал претензии по поводу недостаточной поддержки российской политики в стране и российских заявлений о «зарубежном вмешательстве» в дела Македонии. И допускал, что если македонские власти не начнут публично поддерживать Кремль, это приведет к сворачиванию экономического и дипломатического сотрудничества. Три македонских дипломата подтвердили OCCRP факт подобной встречи, но фамилия «одного из сотрудников МИД» названа не была.
Приоткроем завесу тайны – речь идет о Ненаде Колеве, директоре департамента двухсторонних связей с евразийскими государствами МИД Македонии, которому по долгу службы необходимо встречаться с дипломатами из подведомственного региона, включая и российского посла. Колев неоднократно бывал в Москве, участвовал в различных конференциях и тайны из этого никогда не делал. И вообще – паранойя на тему встреч с российским послом после позорных историй в Вашингтоне тянет максимум на пошлый анекдот.
А вот что касается разговоров с «нейтральном поясе» на Балканах, это совсем другое дело – гораздо более интересное. Этой идее примерно полтора года и ее также никто никогда не скрывал. Российско-сербский центр именно Ногина и Куренного в Белграде устраивал по этому поводу конференцию в сербской столице. И пока что это не дипломатическая инициатива в чистом виде наподобие «Балканской Антанты», а всего лишь научно-гуманитарная разработка, существующая только на бумаге. Ничего секретного в ней нет – и никогда не было, а сам факт того, что и в Македонии, и в Черногории, и в Боснии, и в Сербии есть силы, готовые ее поддержать, свидетельствует скорее об их здравомыслии, нежели о росте влияния российской «мягкой силы». С ней как раз все довольно печально, и все связанные с современной балканской политикой эксперты в один голос утверждают, что продвижение российских идей на Балканах больше связано с голым энтузиазмом отдельно взятых лиц, нежели с деятельностью, к примеру, все того Россотрудничества, которое демонизирует текст OCCRP.
OCCRP утверждает, что российские агенты пытались подкупать македонские СМИ, чтобы они публиковали информацию в поддержку российской политики. Спецслужба Македонии, согласно данным OCCRP, также считает, что Кремль использует методы культурного воздействия, продвигая идею панславизма и единой православной веры. В том же контексте «вмешательства» сообщается, что при содействии посольства было создано порядка тридцати ассоциаций дружбы между Македонией и Россией, а также центр российской культуры в Скопье. Почетные консульства вообще работают как «шпионские центры».
В сотрудничестве с российскими дипломатами обвиняется нескольких македонских политиков, в частности, Марко Милачич. Он и не отрицает, что встречался с россиянами, а равно (опять же, по работе) и с сотрудниками посольства США – куда более влиятельной структуры в Скопье, нежели российская миссия. Напрямую обвинены во вмешательстве во внутренние дела Македонии и соответствующие структуры Сербии, которые якобы работают рука об руку с российскими агентами. И вообще – работа СВР в Македонии руководится из Белграда, а ГРУ – из Софии. Если в первое еще хоть как-то можно поверить, то второе удивительно. Болгария верный и покорный член НАТО, с недавних пор напичканный соответствующими разведывательными и контрразведывательными системами. Неужели они на пляжах валяются, пока россияне из Софии заправляют внутренними делами в соседней Македонии, которую Болгария считает именно своей зоной ответственности?
В массиве документов, которыми якобы располагает OCCRP, вроде как есть прослушка представителя сербской разведки в Скопье Горана Живальевича, который, согласно этим неведомым данным, давал инструкции по поведению «пророссийскому» члену парламента Македонии Ивану Стоилковичу – представителю партии сербского меньшинства в македонском парламенте. Стоилкович действительно принадлежит к числу тех балканских политиков, которые последовательно выступают против вступления Македонии и Черногории в НАТО. Ранее он встречался с черногорскими политиками аналогичных взглядов и никогда этого не скрывал.
Публикация OCCRP очень похожа на ту информационную кампанию, которая была развязана в Черногории накануне решающих шагов по вступлению этой страны в НАТО. Правда, в Черногории дело сразу дошло до обвинений России в попытке государственного переворота, а в Македонии начали с подобного рода вбросов. OCCRP формально базируется в Сараево, но имеет дополнительные офисы в Белграде, Бухаресте, Киеве и Тбилиси, финансируется Институтом открытого общества Джорджа Сороса, USAID и какой-то швейцарско-румынской образовательной программой, сильно смахивающей на «прачечную». У всех ее сотрудников очень характерные биографии, делящиеся на два типа: «прогрессоры» с англосаксонскими фамилиями, всю жизнь потратившие на то, чтобы нести в отдаленные и заблудшие регионы демократию и свободу слова, и «умницы» из местных, успешно сделавшие карьеру в грантодающих организациях.
Считать эту систему реальным источником информации может только человек, сильно заинтересованный в своих заблуждениях, либо же тот, кто иной информации уже не воспринимает. Но наверняка уже в скором будущем мы увидим еще несколько подобного рода расследований, поступивших из других источников. Например, в Боснии или Болгарии. В Косово российских шпионов уже выявили. И страшно даже подумать, в чем можно обвинить российское посольство в Республике Албания.
Остается добавить, что МИД РФ уже ответил на выдвинутые OCCRP – коротко, но по делу. «Это не что иное, как очередная неуклюжая попытка переложить ответственность за развязывание глубокого кризиса македонского государства», – говорится в частности в сообщении Смоленской площади. С этим не поспоришь – ответственность действительно лежит на ЕС и США, и назвать ее тяжелой не позволяют только размеры Македонии.
Автор: Евгений Крутиков
Первоисточник: https://vz.ru/politics/2017/6/6/873386.html
Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждает, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и «представители других организаций» якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя «информацию и дезинформацию» в российских интересах. При этом OCCRP настаивает, что располагает большим массивом документов македонской контрразведки, включая расшифровки бесед российского посла Олега Щербака с сотрудниками македонского МИД. Приписываемые Москве мотивы: не допустить вступления Скопье в НАТО и – в широком смысле – создать «пояс нейтральных государств на Балканах».
В итоге организация делает вывод, что Москва хочет сделать Македонию «исключительно зависимой от российской политики», для чего россияне якобы вербовали бывших и действующих сотрудников македонской армии и МВД, «чтобы иметь достаточное количество прошедших военную подготовку лиц, которых в определенной политической ситуации использовали бы для российских интересов». Насколько это удалось, не ясно.
В открытый доступ OCCRP выложил только два крошечных фрагмента скана некоего текста, написанного на македонском языке, которые называет «выдержками из отчета македонской контрразведки», не уточняя, что это за «македонская контрразведка». В Македонии есть Совет безопасности, Разведывательное агентство, Служба безопасности и контрразведки МВД, сектор безопасности и разведки Министерства обороны. Многовато для двухмиллионной страны, но, возможно, окружение обязывает.
Предоставленные фрагменты не содержат никаких выходных данных или иных опознавательных признаков, по которым их можно было бы причислить к документам какой-либо из разведывательных служб. В журналистском тексте (а OCCRP позиционирует себя как исключительно журналистская организация) также не содержится ссылок или дополнительных материалов, подтверждающих информацию или сделанные на ее основе выводы. Единственное исключение – упоминание о некоем отчете, подготовленном на имя руководителя Службы безопасности и контрразведки Македонии Владимира Атанасовски – 33-летнего экономиста, назначенного на эту должность в сентябре прошлого года, а до этого работавшего в команде бывшего президента Николы Груевского и отвечавшего за финансовую безопасность.
Параллельно OCCRP намеренно напускает туману, говоря о неких сотрудниках российского посольства в Скопье, генеральных консульствах в Охриде и Битоле и российских журналистах, которых записывает в сотрудники СВР и ГРУ. Растиражировавшие этот текст российские либеральные СМИ (особенно «Новая газета») идут еще дальше и пишут, что «не раскрывают имен по соображениям безопасности».
Это довольно смешно, поскольку OCCRP напрямую утверждает, что сотрудниками российских разведывательных структур в Македонии являются семь работников посольства (трое работают на СВР и четверо на ГРУ), а также представитель Россотрудничества и корреспондент ТАСС. Всего в российском посольстве в Скопье (небольшом особнячке на Пиринской улице) работает 17 аккредитованных дипломатов, из них три сотрудника военного атташата (остался еще четвертый «грушник»). Вычитаем также представителя Россотрудничества Артема Румянцева, имеющего ранг первого секретаря, и выбор остается невелик. Да и корреспондент ТАСС в Скопье всего один – Валентин Адоньев. Чего тут скрывать «по соображениям безопасности»? Разве что безграмотность журналистов «Новой», которые не смогли транскрибировать на русский имена и фамилии авторов материала в OCCRP, набранные латиницей. Теперь Биляну Секуловску зовут Билжана, а у Стевана Дойчиновича фамилия Дожчинович. Та же история случилась и с упоминающимся в тексте официальным представителем сербской разведки в Скопье Гораном Живальевичем – он теперь Живалжевич.
Кстати, российских генеральных консульств в Охриде и Битоле нет. Есть почетные консульства, которые по сложившейся дипломатической традиции возглавляют граждане страны пребывания. В Охриде, например, это профессор Велимир Стойкович. Его тоже причислили к «агентам России».
Помимо прочего, в тексте утверждается, что в течение последних девяти лет Македония «находилась под воздействием сильной разрушительной пропаганды и разведывательной деятельности, осуществляемой через посольство РФ». «Методы так называемой мягкой силы были частью стратегии России на Балканах, цель – изолировать страну (Македонию) от влияния Запада», – гласит выдержка из предполагаемого отчета. В нем же указывается, что внешняя политика России тесно связана с энергетической стратегией – контролем над энергоресурсами балканских стран.
В публикации упомянута встреча одного из сотрудников МИД Македонии с послом России в Скопье Олегом Щербаком, предположительно имевшая место быть 7 апреля этого года. В фрагменте «отчета македонской контрразведки» утверждается, что во время беседы посол заявил о намерении Москвы создать «пояс нейтральных в военном отношении стран» на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия. Также Щербак якобы выражал претензии по поводу недостаточной поддержки российской политики в стране и российских заявлений о «зарубежном вмешательстве» в дела Македонии. И допускал, что если македонские власти не начнут публично поддерживать Кремль, это приведет к сворачиванию экономического и дипломатического сотрудничества. Три македонских дипломата подтвердили OCCRP факт подобной встречи, но фамилия «одного из сотрудников МИД» названа не была.
Приоткроем завесу тайны – речь идет о Ненаде Колеве, директоре департамента двухсторонних связей с евразийскими государствами МИД Македонии, которому по долгу службы необходимо встречаться с дипломатами из подведомственного региона, включая и российского посла. Колев неоднократно бывал в Москве, участвовал в различных конференциях и тайны из этого никогда не делал. И вообще – паранойя на тему встреч с российским послом после позорных историй в Вашингтоне тянет максимум на пошлый анекдот.
А вот что касается разговоров с «нейтральном поясе» на Балканах, это совсем другое дело – гораздо более интересное. Этой идее примерно полтора года и ее также никто никогда не скрывал. Российско-сербский центр именно Ногина и Куренного в Белграде устраивал по этому поводу конференцию в сербской столице. И пока что это не дипломатическая инициатива в чистом виде наподобие «Балканской Антанты», а всего лишь научно-гуманитарная разработка, существующая только на бумаге. Ничего секретного в ней нет – и никогда не было, а сам факт того, что и в Македонии, и в Черногории, и в Боснии, и в Сербии есть силы, готовые ее поддержать, свидетельствует скорее об их здравомыслии, нежели о росте влияния российской «мягкой силы». С ней как раз все довольно печально, и все связанные с современной балканской политикой эксперты в один голос утверждают, что продвижение российских идей на Балканах больше связано с голым энтузиазмом отдельно взятых лиц, нежели с деятельностью, к примеру, все того Россотрудничества, которое демонизирует текст OCCRP.
OCCRP утверждает, что российские агенты пытались подкупать македонские СМИ, чтобы они публиковали информацию в поддержку российской политики. Спецслужба Македонии, согласно данным OCCRP, также считает, что Кремль использует методы культурного воздействия, продвигая идею панславизма и единой православной веры. В том же контексте «вмешательства» сообщается, что при содействии посольства было создано порядка тридцати ассоциаций дружбы между Македонией и Россией, а также центр российской культуры в Скопье. Почетные консульства вообще работают как «шпионские центры».
В сотрудничестве с российскими дипломатами обвиняется нескольких македонских политиков, в частности, Марко Милачич. Он и не отрицает, что встречался с россиянами, а равно (опять же, по работе) и с сотрудниками посольства США – куда более влиятельной структуры в Скопье, нежели российская миссия. Напрямую обвинены во вмешательстве во внутренние дела Македонии и соответствующие структуры Сербии, которые якобы работают рука об руку с российскими агентами. И вообще – работа СВР в Македонии руководится из Белграда, а ГРУ – из Софии. Если в первое еще хоть как-то можно поверить, то второе удивительно. Болгария верный и покорный член НАТО, с недавних пор напичканный соответствующими разведывательными и контрразведывательными системами. Неужели они на пляжах валяются, пока россияне из Софии заправляют внутренними делами в соседней Македонии, которую Болгария считает именно своей зоной ответственности?
В массиве документов, которыми якобы располагает OCCRP, вроде как есть прослушка представителя сербской разведки в Скопье Горана Живальевича, который, согласно этим неведомым данным, давал инструкции по поведению «пророссийскому» члену парламента Македонии Ивану Стоилковичу – представителю партии сербского меньшинства в македонском парламенте. Стоилкович действительно принадлежит к числу тех балканских политиков, которые последовательно выступают против вступления Македонии и Черногории в НАТО. Ранее он встречался с черногорскими политиками аналогичных взглядов и никогда этого не скрывал.
Публикация OCCRP очень похожа на ту информационную кампанию, которая была развязана в Черногории накануне решающих шагов по вступлению этой страны в НАТО. Правда, в Черногории дело сразу дошло до обвинений России в попытке государственного переворота, а в Македонии начали с подобного рода вбросов. OCCRP формально базируется в Сараево, но имеет дополнительные офисы в Белграде, Бухаресте, Киеве и Тбилиси, финансируется Институтом открытого общества Джорджа Сороса, USAID и какой-то швейцарско-румынской образовательной программой, сильно смахивающей на «прачечную». У всех ее сотрудников очень характерные биографии, делящиеся на два типа: «прогрессоры» с англосаксонскими фамилиями, всю жизнь потратившие на то, чтобы нести в отдаленные и заблудшие регионы демократию и свободу слова, и «умницы» из местных, успешно сделавшие карьеру в грантодающих организациях.
Считать эту систему реальным источником информации может только человек, сильно заинтересованный в своих заблуждениях, либо же тот, кто иной информации уже не воспринимает. Но наверняка уже в скором будущем мы увидим еще несколько подобного рода расследований, поступивших из других источников. Например, в Боснии или Болгарии. В Косово российских шпионов уже выявили. И страшно даже подумать, в чем можно обвинить российское посольство в Республике Албания.
Остается добавить, что МИД РФ уже ответил на выдвинутые OCCRP – коротко, но по делу. «Это не что иное, как очередная неуклюжая попытка переложить ответственность за развязывание глубокого кризиса македонского государства», – говорится в частности в сообщении Смоленской площади. С этим не поспоришь – ответственность действительно лежит на ЕС и США, и назвать ее тяжелой не позволяют только размеры Македонии.
Автор: Евгений КрутиковПервоисточник: https://vz.ru/politics/2017/6/6/873386.html
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