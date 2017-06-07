16:24 07 июня

Италия успешно испытала ложные радиоэлектронные цели BriteCloud 218

Истребители F-16 и F-15 смогут эффективно защищаться даже от самых современных ракет. Итальянская компания Leonardo провела успешное испытание своих ложных радиоэлектронных целей BriteCloud 218 на американских истребителях F-16, передает "Warspot" со ссылкой на портал defenseworld.net

Тестирование радиоэлектронных приманок BriteCloud 218 проходило на истребителе F-16 датских ВВС. Системы защиты самолета обнаружили, что он находится на прицеле радиолокационной системы наведения ракеты класса «поверхность-воздух». После этого с самолета была выпущена ложная цель, и система наведения ракеты «переключилась» на BriteCloud 218.

Италия успешно испытала ложные радиоэлектронные цели BriteCloud 218

Компьютерное изображение ложной радиоэлектронной цели BriteCloud 218



В компании Leonardo указывают, что BriteCloud 218 – первая система ложных радиоэлектронных целей, прошедшая полевые испытания. Благодаря небольшому размеру «приманка» совместима со стандартными пусковыми установками для ложных тепловых целей и не требует доработки систем истребителей. При отделении от самолета BriteCloud 218 начинает излучать мощные радиосигналы, и системы наведения ракет перенацеливаются на нее.
Учитывая то, что истребители F-16 используют тот же тип пусковых установок для ложных целей, что и F-15, а также ряд других самолетов, в Leonardo надеются получить большой объем заказов на BriteCloud 218.

Использованы фотографии: defenseworld.net
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Комментарии 4

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  1. samoletil18 Сегодня, 15:35
    Надо из чего-нибудь пульнуть по этим Ф-15,-16. Сосканировать частоты и длины волн. Дальше спецы доработают tongue
    samoletil18
    1. tiredwithall Сегодня, 15:38
      На полигонах все победоносны, кроме Украины, которая и там умудряется нести приличные потери.
      tiredwithall
  2. Горный стрелок Сегодня, 15:41
    Ракеты получат системы искусственного интеллекта, чтобы различать цели. Истребитель летит с определенной скоростью, и отличить такую цель от ловушки , просто падающей на землю, не сложно.Пусть развлекаются. laughing
    Горный стрелок
    1. Alex Nevs Сегодня, 16:02
      а может уже есть....а может уже давно есть....может и нет....может и не будет....никогда....Кто кого на печатный станок "натянет"
      Alex Nevs
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