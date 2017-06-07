Сирийцы сняли момент удара ВВС США по своим войскам Сегодня, 15:32 Целью нападения стали проправительственные войска Сирийской арабской республики. Как заявляется, объектом нападения стали 60 военных, артиллерия, средства ПВО. 0 Шестидневная война между Израилем и Египтом, Сирией и Иорданией Русская артиллерия, как все начиналось Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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