16:25 07 июня

Сирийцы сняли момент удара ВВС США по своим войскам

Целью нападения стали проправительственные войска Сирийской арабской республики. Как заявляется, объектом нападения стали 60 военных, артиллерия, средства ПВО.




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