Леонид Ивашов: Мировой капитал зарабатывает на войне

— Что вы думаете о недавней отставке директора ФБР с формулировкой «за неспособность эффективно руководить ведомством»? Западная пресса много пишет, что это во многом произошло из-за того, что в ФБР вели расследование в отношении Трампа, а дело против Клинтон закрыли.— Замены персоналий, снятия, назначения, та же отставка директора ФБР Коми — это все мелкие вопросы. Трамп формирует свою команду и берет достаточно решительных людей — таких, как министр обороны генерал Джеймс Мэттис. Трамп его взял, потому что он решительный и законопослушный, а значит, будет и трампопослушным. Задачи, которые президент будет ему ставить, он будет рьяно выполнять. Джеймс Коми же таким не был.Трампу нужны профессиональные и решительные люди для того, чтобы противостоять мировому финансовому капиталу, который разоряет Америку. Он берет к себе в команду специалистов — достаточно сильных и опытных — из «Голдман — Сакс-банка» и «Эксен — Морган». Я со моими студентами анализировал действия Трампа. Большинство обещаний, которые Трамп давал, он выполняет.— Вы считаете его сильным президентом?— Он будет, я полагаю, сильным президентом. Не всё Трампу удастся сделать, потому что ему прежде всего противостоит мировой финансовый капитал. Что касается встречи с Сергеем Лавровым, Путин здесь тоже, конечно, интригу держал. Примет ли он Рекса Тиллерсона или нет. Путин его принял, причем не просто с протокольным визитом, у них состоялся обстоятельный разговор.Трамп ответил тем же — принял Лаврова. А то, что пресса беснуется… Так сейчас откопать независимые СМИ на Западе просто нереально. У нас еще можно что-то независимое найти, а там финансисты, крупные транснациональные корпорации все прибрали к рукам. И поэтому имеют право давать журналистам установки, что и как писать. Вот они и тявкают на нас и на других неугодных их хозяевам — по любому поводу.Про это хорошо написал итальянский известный исследователь, писатель, журналист Джульетто Кьеза. Сегодня капитал полностью управляет прессой, а СМИ выгодно Россию демонизировать. Вот хоть расшибись, какие ни подавай им аргументы и факты, они это даже в упор не заметят. Все, что надо, сами придумают. Они за это получают деньги, поэтому держатся за свое кресло и будут искать в любом поводе только одно: как любую информацию использовать против нас.— А тем, кто платит СМИ, почему им это выгодно?— Им выгодно потому, что будут прибыли от демонизации РФ. Это не только продажа оружия. Россия сегодня, по сути дела, не пускает в Европу американский сланцевый газ. Поэтому демонизировать им нашу страну очень надо. Если долбануть по России, устранить ее быстрым и глобальным военным ударом, то американцы очень обрадуются, потому что взлетит цена на нефть, и всем придется покупать их сланец.Те же производители оружия и современных электронных устройств получают огромные средства от растущей напряженности. На Второй мировой Америка первой стала наживаться. На любом военном, политическом и экономическом противостоянии всегда делаются большие деньги; у США в этом большой опыт. А журналисты сегодня просто обслуживают эти прибыли.— Конечно, американские журналисты были в ярости от того, что на встрече президента США с нашими министром иностранных дел и послом был только российский фотограф, а американских фоторепортеров даже не пустили. И эти снимки появились везде… Вся пресса США просто забилась в истерике: русские всегда врут, с русскими нельзя иметь дело, этот русский фотограф мог пронести подслушивающую аппаратуру, как посмели пустить его в Овальный кабинет…— Да, кстати, посол Сергей Кисляк — мой друг.— Фотографии российские — это же кошмар! Угроза!— Задумаемся над фразой Трампа на его инаугурационной речи: «Мы не просто передаем полномочия от одной администрации другой, но я возвращаю вам, американскому народу, власть». Понимаете, какой смысл? Он говорит, что у американского народа отняли власть. А кто захватил эту власть? В его предвыборных речах четко слышится, что это мировой или транснациональный финансовый капитал. Он захватил власть и теперь опустошает Америку, идет в Юго-Восточную Азию, в Европу, и США… Поэтому Трамп и объявил капиталу бой. Мы видим, как быстро и грамотно во Франции сработали Ротшильды, когда возникла угроза прихода Марин Ле Пен, которая выступала за национальные, а не за некие мифические глобальные интересы.Ротшильды быстренько сформировали искусственную политическую группировку для Макрона и провели его в президенты. Он победил с большим отрывом. Вот что делает финансовый капитал. Поэтому мы еще увидим, как будут дискредитировать Трампа, уличать в связях с нашей страной. Россия сейчас пытается проводить независимую от мирового капитала политику — и такой же политики пытается придерживаться Трамп. Так что лупить нас еще будут.