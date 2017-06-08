Бронеавтомобиль Volat V-1 / МЗКТ-490100 (Республика Беларусь)



Броневик Volat V-1 без оружия или специальной аппаратуры



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Белорусская промышленность продолжает разработку перспективных проектов оборонного назначения в разных сферах. Особое внимание при этом уделяется новым типам бронетехники. Так, в прошлом году состоялся первый публичный показ перспективного бронеавтомобиля белорусской разработки, а несколько недель назад эту машину продемонстрировали в качестве носителя различного специального оборудования. Новый броневик получил названия Volat V-1 и МЗКТ-490100.Созданием перспективной бронетехники легкого класса в настоящее время занимаются сразу несколько предприятий Республики Беларусь. Свои силы в этом направлении пробуют и признанные лидеры автомобильной отрасли. Новый проект «Волат» V-1 был создан инженерами Минского завода колесных тягачей. Это предприятие известно своими грузовыми, многоцелевыми и специальными шасси различных моделей. Не так давно оно получило заказ министерства обороны, благодаря которому теперь имеет шансы выйти на рынок бронированных автомобилей.Разработка проекта Volat V-1, также получившего заводское обозначение МЗКТ-490100, стартовала несколько лет назад по заказу военного ведомства. В ходе этих работ планировалось создать бронемашину с колесной формулой 4х4 и противопульным бронированием. Требовалось предусмотреть возможность транспортировки бойцов с вооружением либо оснащения машины тем или иным оборудованием. По желанию заказчика, броневик мог бы получать оружие разных моделей или специальную аппаратуру.Опытный образец нового белорусского броневика был построен в прошлом году. Официальная «премьера» машины состоялась в июне 2016 года на выставке Eurosatory в Париже. Бронеавтомобиль МЗКТ-490100 привлек внимание посетителей выставки, однако, насколько известно, ни одна страна мира пока не выразила желание закупать такую технику. После окончания французского военно-технического салона испытания и доводки броневика были продолжены.Следующий важный показ бронеавтомобиля состоялся в мае 2017 года в рамках минской выставки MILEX-2017. На этот раз предприятие-изготовитель решило не ограничиваться единственным образцом и представило на выставке сразу три броневика. Для демонстрации потенциала проекта и различных возможностей машины все три образца получили разное специальное оснащение, предназначенное для решения отличающихся боевых или вспомогательных задач. Таким образом, Минский завод колесных тягачей наглядно показал, что новый броневик Volat V-1 может найти самое широкое применение в разных подразделениях белорусской армии или зарубежных вооруженных сил.В ходе майской выставки представители компании-разработчика рассказали о текущих успехах проекта МЗКТ-490100. К тому времени опытные образцы прошли полный цикл требуемых испытаний, преодолев около 40 тыс. км разнообразных трасс. В ходе проверок машины показали впечатляющие характеристики. Также отмечалось, что проект отличается высокой степенью локализации. Более 70% используемых комплектующих выпускается белорусской промышленностью.Новый белорусский броневик имеет стандартную для подобной техники архитектуру. Используется броневой корпус, защищающий все главные элементы конструкции и являющийся основой машины. По данным производителя, баллистическая защита машины Volat V-1 соответствует требованиям класса