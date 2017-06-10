Фиктивные натовцы

Распад Югославии начался с открытого сепаратизма Словении и Хорватии. При этом первая ушла легко, второй независимость далась большой кровью.Словения фактически не участвовала в гражданской войне, поэтому не испытывала особой необходимости в усилении своих ВС. Им досталась незначительная часть техники ЮНА, а на большее Любляна и не претендовала.С 2004 года Словения – член НАТО, интерес ее руководства к перевооружению упал до нуля. Новая техника не приобретается, поэтому ВС представляют собой все более символическую величину.В Словении отсутствует характерное для подавляющего большинства стран деление на армию, авиацию и флот. ВВС и ВМС настолько малы, что их нет смысла делать отдельными видами, они являются структурными единицами сухопутных войск, которые в свою очередь тождественны ВС в целом. В их составе 1-я (Любляна), 72-я (Марибор) и транспортная бригады, группа спецназа, батальоны разведывательный, связи, тылового обеспечения, военной полиции, 15-е авиакрыло (ВВС), 430-й морской дивизион (ВМС).В строю 19 танков М-84 (югославский вариант Т-72), 10 турецких бронеавтомобилей «Кобра», 13 югославских БМП М-80А, 85 БТР «Валук» (австрийские «Пандур») и 30 БТР «Сварун» (финские AMV). Артиллерия представлена 18 израильскими гаубицами М-845 (TN-90) и 56 того же происхождения минометами MN-9 (К-6). Имеется по 12 самоходных ПТРК «Малютка» и «Фагот» на шасси югославского БТР BOV-3 и 10 переносных ПУ ПТРК «Фагот».ПВО включает 12 ЗРК (по 6 французских «Роландов» и советских «Стрела-1»), 126 российских ПЗРК (4 «Игла-1», 122 «Игла»), 60 ЗСУ (12 югославских BOV-3, 24 чехословацких М-53/59, 24 советских ЗСУ-57-2). Кроме ПЗРК и, возможно, ЗРК «Роланд», все эти средства небоеспособны.Авиация Словении не имеет боевых самолетов, только транспортные (1 чешский L-410, 2 швейцарских PC-6, 1 американский «Фалкон-2000») и учебные (9 швейцарских РС-9М, 8 чешских Z-242 и 2 Z-143). Вертолеты – многоцелевые (1 «Белл-212», 9 «Белл-412») и транспортные вертолеты (4 AS532AL, 6 «Белл-206», по 1 AW-109Е и ЕС135). Морской дивизион состоит из двух сторожевых катеров – израильского типа «Супер Двора» и российского проекта 10412.Хорватская армия родилась в ходе длительной кровопролитной конфронтации с сербами во время распада Югославии. Для Загреба эта война закончилась осенью 1995 года, когда его ВС полностью захватили Сербскую Краину. В 2009-м Хорватия попала в третью волну расширения НАТО. Но ВС по-прежнему оснащены почти исключительно советской, югославской и собственной техникой, значительная часть которой уже выработала ресурс. А основной поставщик новой не НАТО, а нейтральная Финляндия.Сухопутные войска включают бронетанковую и мотопехотную бригады, а также полки – пехотный, артиллерийский, ПВО, инженерный, транспортный, связи, разведывательный и военной полиции.Танковый парк состоит из 74 М-84, из которых два модернизированы до уровня М-84D, с остальными застопорилось из-за нехватки средств. Еще два танка М-95 собственной разработки, но в основе все тот же Т-72/М-84. На вооружении 10 итальянских БРМ LMV, 104 югославские БМП М-80 и около 500 БТР и бронеавтомобилей (до 18 старых советских БТР-50, 54 югославских BOV-VP и 36 BOV-М, до 72 LOV-1OP, 126 новейших финских AMV, 212 американских, по технологии MRAP – 30 MaххPro, 162 «Ошкош», 20 RG-33). Имеется 9 советских САУ 2С1 и 15 новейших немецких PzH-2000, 12 горных орудий М48, 89 американских M-2A1 и их югославских аналогов M-56H1, 54 советских Д-30, модернизированных в самой Хорватии, 18 аргентинских L-33. Все минометы собственного и югославского производства: 69 М57, 69 М96, 43 М-75. РСЗО – по 24 румынских APR-40 и своих буксируемых RAK-12 (вариант югославской М-63). Есть около 800 ПТРК – 461 советский «Малютка» (из них 43 самоходных на БТР М-83), 119 «Фаготов», 42 «Конкурса» (24 на шасси БМП М-80), 54 «Метиса», до 100 французских «Миланов». Войсковая ПВО преимущественно советского производства: 9 ЗРК «Стрела-10» на шасси AMV, 221 ПЗРК (141 «Стрела-2», 80 «Игла»), а также 62 югославские ЗСУ на шасси БТР BOV-3 и 189 зенитных орудий (177 югославских М-55, 12 шведских L/70).ВВС включают две авиабазы – 91-ю («Плесо») и 93-ю («Земуник»). На вооружении 13 старых советских МиГ-21 (9 МиГ-21бис, 4 учебно-боевых МиГ-21УМ) и 6 американских противопартизанских штурмовиков АТ-802АF. В строю 9 транспортных самолетов (1 CL-604 и 6 CL-415, по 1 американскому РА-31 и «Цессна-210») и до 22 учебных (17 швейцарских PC-9M и 5 чешских Z-242L). Многоцелевые и транспортные вертолеты: 13–14 Ми-8, 10 Ми-17, 11 американских «Белл-206В» и 1 АВ-212. 3 американских «Хьюз-369» находятся на хранении.ВМС имеют в своем составе тральщик «Корчула», 5 ракетных (1 «Кончар», 2 «Хельсинки», 2 «Король», все вооружены шведскими ПКР RBS-15), 5 десантных (2 «Цетина», 2 «Тип-11», 1 «Тип-22») и 4 сторожевых катера «Мирна» (в береговой гвардии). Кроме «Хельсинки», все остальные местной постройки. Береговая оборона насчитывает три батареи ПКРК RBS-15К и 21 артиллерийскую.Балканы остаются крайне неспокойным, нестабильным регионом, поэтому потенциал ВС Словении да и Хорватии может при определенных обстоятельствах оказаться недостаточным. И членство в НАТО совершенно не поможет.