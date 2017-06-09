Честь железного мундира

Наша армия уже применяет десятки робототехнических комплексов (РТК) наземного и морского назначения, а вкупе с беспилотными летательными аппаратами – сотни. О перспективах «Военно-промышленному курьеру» рассказал начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны полковник Сергей Попов.– Сергей Анатольевич, насколько значима военная робототехника?– В деле обеспечения национальной безопасности и обороны ей отводится особая роль. Робокомплексы способны выполнять разную работу – от воздушной разведки до разминирования и занимают свое место в боевом строю. Их применение повышает эффективность выполнения задач, снижает боевые потери, значит, и риски для жизни, здоровья военнослужащих. Практическая потребность оснащения ВС такими комплексами определяется исходя из прогнозируемого характера войн и вооруженных конфликтов. Разработана Концепция применения РТК военного назначения, действует комплексная целевая программа «Создание перспективной военной робототехники до 2025 года». Под руководством министра обороны работает комиссия по развитию РТК. Идет дооснащение полигонов и испытательных центров для обеспечения комплексных испытаний новых образцов. Ведется разработка государственных стандартов, устанавливающих единые требования к военной робототехнике.23 марта в конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла вторая военно-научная конференция «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации». Организатором мероприятия под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ выступал наш центр. Для широкого обсуждения вопросов мы пригласили ученых, представителей предприятий ОПК, авторитетных специалистов из Военно-промышленной комиссии России во главе с членом коллегии ВПК Олегом Мартьяновым. Считаю, что конференция становится не только площадкой для обмена мнениями по вопросам военной робототехники, но и одним из способов реализации инициативных проектов.– Что конкретно понимается под роботизацией Вооруженных Сил?– Комплекс мероприятий, направленных на освоение технологий, способных полностью или частично заменить солдата, подразделение при решении задач, сопряженных с риском для жизни и здоровья, как в боевой обстановке, так и в повседневной жизнедеятельности войск.Поэтому наша цель – повысить эффективность выполнения задач войсками и силами в боевых условиях, снизить возможные потери, придать новые качества существующей военной и спецтехнике. Внедрение РТК позволит автоматизировать наиболее ответственные, трудоемкие и опасные операции, уменьшить влияние человеческого фактора на результативность выполнения задач в условиях колоссальных психоэмоциональных и физических нагрузок.Современные РТК сегодня – сложные системы, зачастую состоящие из нескольких роботов, выполняющих общую задачу. Яркий тому пример – инициативные разработки, сопровождаемые Главным центром робототехники. Некоторые были представлены на форуме «Армия-2016». В частности, многофункциональный робототехнический комплекс «Вихрь» и автономный необитаемый подводный аппарат планерного типа «Морская тень». Эти разработки обладают уникальными характеристиками, получили положительные отзывы представителей органов военного управления, видов и родов войск.– Расскажите подробнее.– «Вихрь» предназначен для боевых действий и выполнения специальных задач: снижения потерь личного состава на линии соприкосновения с противником, повышения огневых и ударных возможностей подразделений. Его применение возможно в составе мотострелковых, разведывательных, воздушно-десантных подразделений и подразделений морской пехоты. По большому счету эти РТК – штатные образцы существующей военной техники, дооборудованные роботизированными приводами и устройствами. Иными словами, комплекс – совокупность нескольких роботов.У РТК «Вихрь» обновленного образца повышенная огневая мощь, новые системы управления и связи. За основу взята хорошо зарекомендовавшая себя в боевых условиях платформа БМП-3. Вооружение представлено дистанционно-управляемым модулем с 57-мм или 30-мм автоматическими пушками, автоматическим гранатометом и пулеметом. Новые варианты РТК «Вихрь», как и предыдущая модель, могут оснащаться противотанковыми ракетами. Задачи обеспечения, например доставка боеприпасов и других грузов, выполняются при помощи мобильной робототехнической платформы. Разведку ведет БЛА коптерного типа. Экипаж управляет комплексом в полуавтономном режиме либо дистанционно. Если создается угроза жизни, солдаты уходят в укрытие и управляют техникой с безопасного расстояния. Запас хода машины – 600 километров, максимальная скорость – 60 километров в час.Создатели комплекса отмечают, что «Вихрь» находится на этапе концептуальной проработки. Рассматриваются различные варианты его вооружения. Однако основная задача – создание автоматизированной системы управления с программным обеспечением.Другая интересная разработка вообще не имеет аналогов в мире. Это автономный необитаемый подводный аппарат планерного типа «Морская тень». Образец экспериментальный. Разработан для проведения океанологических исследований и может использоваться как универсальный инструмент для сбора и обработки больших объемов информации в акватории Мирового океана, ее передачи в аналитический центр.«Морская тень» может автономно парить в воде до полугода. Уверен, что комплексное применение таких РТК поможет оперативно получать уникальную информацию в интересах гидрометеорологического обеспечения. Кроме того, разработка востребована для решения задач, связанных с применением высокоточного оружия надводными и подводными силами, авиацией ВМФ в дальней морской зоне.– Какие направления научных исследований вы считаете наиболее актуальными?– Сегодня особую значимость, на мой взгляд, обретают вопросы, связанные с проведением комплексных масштабных исследований по научно обоснованному определению места и роли робототехники в структуре перспективных систем ВВСТ. Большую работу специалистам отрасли предстоит провести в деле уточнения и согласования базовых понятий и определений.Современные требования диктуют необходимость повышения уровня автономности РТК военного назначения и интеллектуализации управления, определения перспективных форм и способов боевого применения, состава роботизированных формирований, их оснащения и, конечно, развития многоуровневой системы обучения и подготовки специалистов в этой области.Если говорить о перспективах, то специалисты Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники занимаются проведением исследований, отладки, испытаний, совершенствованием форм и способов применения РТК на базе виртуальных прототипов, формируют методический аппарат обоснования потребности в образцах РТК, уровня и численности оснащаемых ими подразделений. Продолжаются разработка методик проведения испытаний и подготовка предложений по оснащению экспериментально-испытательной базы полигонов.Помимо этого, специалисты нашего центра, Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России в сотрудничестве с Фондом перспективных исследований проводят унификацию базовых платформ наземных РТК среднего класса. Наша цель – оптимизировать основные термины, используемые в робототехнике военного назначения, что обеспечит единообразие техрешений и существенно сократит производственно-эксплуатационные расходы и сроки внедрения передовых технологий в войска.– Проблемные вопросы в военной робототехнике – это…– Непроработанная система эксплуатации, ремонта и в целом управления жизненным циклом роботов. Есть сложности с методиками проведения испытаний и недостаточным оснащением экспериментально-испытательной базы полигонов. Сегодня необходима общепринятая классификация РТК, единые тактико-технические требования позволят оптимизировать систему проектирования, материально-технического обеспечения, включая ремонт и обслуживание, а также внести необходимые коррективы в систему подготовки специалистов.– Каковы ближайшие планы?– Среди приоритетных задач Главного центра робототехники Минобороны я бы выделил:систему моделирования облика перспективных РТК и систем военного назначения;комплексные методики оценки эффективности образцов робототехники и способов их применения;единые государственные стандарты для военной робототехники;унифицированную испытательную (полигонную) базу.Кроме того, работаем над созданием системы обучения и подготовки соответствующих специалистов. Для воплощения в жизнь поставленных задач в нашем центре сформирована сплоченная команда молодых перспективных ученых.