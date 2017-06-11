«Премьер» дальнего видения

2 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил о создании нового многофункционального авиационного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) А-100 «Премьер». Постепенно он заменит самолеты А-50 и А-50У. В чем особенности разработки?А-100, как пояснил Сергей Шойгу, создан в связи с появлением новых классов воздушных целей. Комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном направлении. Более подробной информации по понятным причинам нет. Однако за лаконичной формулировкой скрыто много интересного.Первым отечественным летающим радаром был Ту-126, который эксплуатировался с 1965 года. Премьера американского аналога Е-3 «Сентри» состоялась в октябре 1975-го – на 10 лет позже. В 1989-м на вооружение был принят Ил-76МД с РТК «Шмель», или комплекс А-50. В войсках его прозвали «гриб» или «летающая тарелка» за специфический вид локатора, установленного над фюзеляжем. Он не уступал Е-3, а по некоторым характеристикам и превосходил. РТК «Шмель» (разработчик НПО «Вега») на самолете Ил-76МД обнаруживал малозаметные воздушные цели на фоне земли и высотные бомбардировщики на дальностях 200 и 600 километров. Как летающий КП он мог наводить на цели одновременно 30 истребителей-перехватчиков и находиться в воздухе без дозаправки семь часов, взаимодействовать, кроме самолетов, с кораблями и наземной техникой.К середине 2000-х специалисты концерна «Вега» создали комплекс «Шмель-М» и в 2011-м на вооружение поступил первый А-50У с дальностью действия до 7500 километров, скоростью полета около 800 километров в час. Время нахождения в воздухе увеличилось на 15 процентов. Расширился функционал, улучшились характеристики комплекса. Стартующие ракеты и истребители А-50У обнаруживал по факелу на дальностях тысяча и 400 километров, тогда как «Шмель» видел их за 800 и 300 километров, мог одновременно сопровождать 300 целей и наводить на них до 50 истребителей-перехватчиков. Были существенно повышены возможности А-50У в обнаружении малоконтрастных объектов на фоне земли и малоразмерных целей-невидимок. Дальность радиосвязи в КВ-диапазонах составляла до двух тысяч и в УКВ – до 400 километров, появилась возможность использования спутниковой связи на больших расстояниях. В целом «Шмель-2» по характеристикам и сегодня практически соответствует американскому летающему радару AN/APY-2, который используется на самолетах типа Е-3 с 70–90-х годов.Интересно, что идея проекта А-100 родилась после отказа Израиля под давлением американцев от участия в поставках Китаю самолета А-50 с комплексом «Фалькон» (неподвижные РЛС с ФАР). Предположительно в 2000 году было разработано техническое предложение о создании самолета А-100Е с российским радиотехническим комплексом для КНР и за счет внешнего финансирования – комплекса А-100 для Минобороны РФ. Но вариант с вращающейся антенной не устроил китайских военных.Тогда при участии 2-го ЦНИИ МО РФ было предложено разработать для воздушно-космической обороны многофункциональный авиационный комплекс разведки, оповещения и управления (МАКРОУ). После утверждения проекта между Минобороны РФ и головным исполнителем концерном «Вега» (субподрядчик – МНИИП им. Тихомирова) в 2003 году подписан соответствующий контракт. Предположительно на авиасалоне «МАКС-2015» велись переговоры о поставке ВС Индии трех-четырех комплексов типа А-100.Создание А-100 «Премьер» стало очередным этапом в развитии этого сложного и крайне необходимого образца военной техники. Носителем избран модернизированный Ил-76МД-90А с новым двигателем ПС-90А-76. В настоящее время на ульяновском «Авиастар-СП» в различной готовности находится 13 машин, стоит задача довести их выпуск до 18 самолетов в год. Новый носитель – с удлиненным фюзеляжем, может нести до 60 тонн груза, будет оснащаться современными цифровыми системами и «стеклянной» кабиной. Размеры и грузоподъемность позволяют предположить увеличение рабочих мест операторов и необходимого для их деятельности оборудования, средств связи.Первый Ил-76МД-90А для оснащения новейшим комплексом «Премьер» поступил в ТАНТК им. Бериева в ноябре 2014 года. В октябре 2016-го летающая лаборатория А-100ЛЛ на базе штатного самолета А-50 впервые поднялась в воздух. Известно, что прототип А-100 проходит войсковые испытания в Ахтубинском летном центре Минобороны.Создатели А-100 считают, что он будет видеть практически все. Предполагается, что в комплексе «Премьер» основные показатели А-50У в дальности обнаружения бомбардировщиков, истребителей и наземных целей (танковая колонна), которые достигали 650, 300 и 250 километров соответственно, будут удвоены. Поисковый комплекс оснащен антенной с активной фазированной решеткой (АФАР). По данным госкорпорации «Ростех», она будет вращаться со скоростью пять оборотов в минуту. Как заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, это прорывная работа, ее изюминка – новый двухдиапазонный локатор имеет предельные характеристики.Немногие знают, что первый американский самолет ДРЛО E-3 «Сентри», более известный как АВАКС, на базе «Боинг-707-320» (EC-137D) был создан копированием советских разработок. Одна из них – размещение локатора в радиопрозрачном обтекателе над фюзеляжем самолета. До 1992 года серийно было построено примерно 70 самолетов различных модификаций. По состоянию на 2016 год они эксплуатировались военными США (33 Е-3С), Великобритании (7 «Сентри-AEW.1»), Франции (4 Е-3F), Саудовской Аравии (5) и командованием НАТО (17).Наиболее распространенный – Е-3С с максимальной взлетной массой около 161 тонны и крейсерской скоростью 750 километров в час. При практическом потолке до 11 800 метров и радиусе действия порядка 1600 километров он может патрулировать район шесть часов без дозаправки в воздухе. РЛС с периодом кругового обзора 10 секунд видит бомбардировщики, низколетящие и надгоризонтные цели на расстоянии до 520, 400 и 650 километров, может сопровождать до 600 воздушных объектов. Главное отличие ДРЛО Е-3 – мощная РЛС с антенной, помещенной в круглый обтекатель над фюзеляжем. Самолет обслуживают экипаж и оперативная группа из четырех и 13–19 человек соответственно.Дальность обнаружения палубного самолета ДРЛО «Грумман Е-2 Хокай» достигает 520 километров. Всего их произвели в различных модификациях около 200 единиц. Такие авиационные комплексы состоят в ВМФ США (139), служат в ВВС Китая, Египта, Франции, Израиля, Японии, Мексики, Сингапура.С первого взгляда видно, что технически самолеты типа А-50 не уступают американским комплексам Е-3. Однако если говорить о количестве, тут мы проигрываем вчистую – 24–30 машин против 70–74 в армиях вероятных противников, а палубного у нас нет вообще. Правда, разработчики заявили о работе над новым проектом А-500, предусматривающем размещение РЛС с универсальной антенной на более легком самолете.Следует иметь в виду и то, что Е-3 и Е-2 целенаправленно и постоянно модернизируются. Так, разработанный компанией «Локхид Мартин» новейший бортовой локатор AN/APY-9 с АФАР уже летает. Известно, что его возможности значительно превосходят аналогичные показатели существующего (AN/APY-2) и уже прошли летные испытания новой модификации палубного E-2D «Эдванст Хокай».По заявлениям представителей ОПК и Минобороны, А-100 «Премьер» в сравнении с А-50 будет превосходить предшественника при одновременном сопровождении объектов и управляемых истребителей в дальности и высоте обнаружения целей. Что, по мнению военных специалистов и экспертов, позволит использовать комплекс для решения многих задач. Это обнаружение и опознавание, классификация, определение координат и сопровождение воздушных, надводных и наземных целей, а также нестратегических средств ракетного нападения потенциального противника.Кроме того, «Премьер» дальнего видения сможет обеспечивать разведывательной информацией, целеуказанием пункты управления различной видовой, ведомственной и уровневой принадлежности, координировать действия пилотируемой авиации и БЛА.В такие возможности А-100 верится. Качественная работа наших комплексов РЭБ то и дело становится предметом обсуждений натовских стратегов. А ведь принципы построения и практического использования средств РЭБ и разведывательной аппаратуры имеют много общего.О высокой эффективности самолетов ДРЛО говорят факты их применения как в мирное время, так и в ходе военных конфликтов. Сегодня без них не обходится ни одно крупное учение. Помимо управления самолетами истребительной и ударной авиации комплекс эффективно решает задачи летающего командного пункта управления войсками. Он способен быстро усилить радиолокационное поле и контроль воздушного пространства на угрожаемых направлениях.Российские ДРЛО активно используются в горячих точках. По некоторым данным, А-50 участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе и в Грузии, отметились в Сирии. В мае СМИ опубликовали снимок российского А-50 в САР предположительно на авиабазе в провинции Латакия, сделанный специализирующейся на спутниковой съемке израильской компанией ImageSat International. Цитировалось заявление начальника ГОУ Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, сообщившего о развертывании в Сирии многоуровневой системы управления для контроля всего воздушного пространства страны. В январе 2016-го возможность использования А-50 на ближневосточном ТВД подтвердил представитель российского ОПК.Впрочем, было бы странно не применять этот самолет по прямому назначению там, где наши ВКС ведут реальные бои. Тем более что США не стесняются использовать АВАКСы для наблюдения за ВКС РФ на сирийской территории и не только там. Е-3 и Е-2 были весьма активны во всех военных конфликтах современности, в том числе в Ираке, Югославии, Афганистане.Американские летающие радары – частые гости в регионах мира. Так, взлетая с авиабаз «Кадена» на Окинаве или «Элмендорф» на Аляске, они регулярно патрулируют границы КНР, КНДР и России, контролируют внутреннее воздушное пространство других стран. Одновременно ведется радиотехническая разведка, вскрывается положение обзорных РЛС и станций наведения зенитных ракет. Несколько самолетов ДРЛО на крупнейшей американской ближневосточной авиабазе «Дафра» в ОАЭ отслеживают воздушное пространство и прибрежные воды всего региона, ранее они использовались для координации ударов по Ираку, Ливии и Сирии.Уже после развала СССР самолеты ДРЛО США и НАТО многократно использовались для обнаружения и сопровождения нашей дальней авиации в учебно-тренировочных полетах. По опыту их применения в операции «Буря в пустыне» известно, что наряду с координацией действий своих ВВС «летающие радары» отслеживали пуски оперативно-тактических и зенитных ракет, ставили активные помехи наземным РЛС.Очевидно, что для максимальной реализации заложенного в А-100 потенциала потребуется совершенствование приемов и способов его применения. По косвенным признакам можно сказать, что такая работа на период 2020–2030 годов уже ведется.А-100 «Премьер» может быть эффективен и при взаимодействии с наземными средствами радиолокационной разведки типа РЛС дальнего обнаружения «Воронеж». Это особенно важно в борьбе с высокоточным оружием большой дальности – крылатыми ракетами и другими низколетящими целями, в том числе гиперзвуковыми.