Итоги спецоперации в г. Марави против террористов из “Мауте” и реакция Индонезии

Боестолкновения между террористами из группировки “Мауте”, которая присягнула на верность ИГ (запрещено в РФ), и правительственными войсками в г. Марави на Минданао, Филиппины, начались с 23 мая 2017 г. Все началось с того, что силовые структуры блокировали дом в г. Марави, где предположительно находился Иснилон Хапилон, лидер террористической группировки “Абу Сайяф” и глава ИГ на Филиппинах. Филиппинские силовики встретили ожесточенное вооруженное сопротивление со стороны террористов, и это стало началом битвы за Марави.В результате попытки ареста Иснилона Хапилона, по словам министра обороны Делфин Лорензана, более 100 вооруженных террористов вступили в противостояние с армией и полицией, которые начали жечь здания, включая католическую церковь и брать заложников. Данные о количестве террористов, участвовавших в нападении на Марави, постоянно менялись. Так, в интервью местным СМИ мэр Марави Усман Гандамра заявил, что, когда полиция и армия заблокировали дом, где находился Иснилон Хапилон, “от 100 до 200 вооруженных боевиков вошли в город”. Гандамра назвал это нападение “ужасным”, потому что они не ожидали, что так много боевиков войдет в город”. Позднее появились данные от источника в филиппинской разведке, который сообщил о том, что в нападении участвовало около 400-500 террористов, а 40 из них были иностранцами.Террористы, которые напали на г. Марави, сожгли церковь Санта Мария, городскую тюрьму, школу, некоторые дома местных жителей, смогли обесточить город и взять в заложники пастора и мирных жителей. Кроме того, террористы из “Мауте” разместили на захваченной части города своих снайперов, которые существенно осложнили выдавливание террористов из города.Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в 27 провинциях и 33 городах на Минданао в рамках борьбы с террористическими группировками салафитско-джихадистского толка. Дутерте заявил, что он будет действовать крайне жестко в вопросе борьбы с терроризмом на Минданао и сказал, что военное положение на Минданао может продлиться до года.В связи со сложившейся ситуацией из разных частей Филиппин, в частности, из Замбоанга и Манилы, в Марави было направлено подкрепление в виде армейских частей. При поддержке ударного вертолета и танков, филиппинские военные отвоевывали город, отмечая сложность операции ввиду большого количества снайперов со стороны террористов, высокой мобильности террористов внутри города, а также наличия на дорогах растяжек. В освобождении города также участвовал филиппинский спецназ, который прошел подготовку у специалистов из США.После 7 дней боев правительственные войска взяли под контроль г. Марави, и, как заявил представитель ВС Филиппин бригадный генерал Реституто Падилла, боестолкновения с “Мауте” “в скором времени закончатся, так как осталось отвоевать небольшую территорию, которая пока все еще подконтрольна террористам”.По итогам боестолкновений с террористической группировкой “Мауте” филиппинским военным удалось ликвидировать 89 террористов, а также в ходе боев погибли 20 военнослужащих, 2 полицейских и 19 мирных жителей.На данный момент террористы рассредоточились по мелким городам, которые находятся недалеко от г. Марави. Так, например, в г. Илиган, который расположен в 38 км. от г. Марави, силы филиппинской армии приведены в повышенную боевую готовность, так как есть информация, что террористы из “Мауте” маскируются под мирное население, чтобы сбежать от филиппинских силовиков.Правительство Филиппин заявило, что террористы из “Мауте” напали на г. Марави при поддержке иностранных террористов. Главный прокурор Филиппин Хосе Калида заявил, что те бои, которые произошли на Минданао, являются результатом вторжения иностранных террористов на Филиппины. Калида заявил, что эти иностранцы получили приказ от ИГ отправляться на Минданао и основывать там провинцию ИГ, если они не могут воевать в Ираке или Сирии.Присутствие иностранных террористов на Филиппинах стало доказательством того, что южные Филиппины довольно быстро становятся центром концентрации террористов в Азии и новым опорным пунктом ИГ в ЮВА. Среди террористов, напавших на Марави, было, по данным филиппинской разведки, 40 иностранных террористов, в частности из Ближнего Востока и Индонезии. Так, среди иностранцев были: индонезийцы, малазийцы, пакистанец, террорист из Саудовской Аравии, чеченец, террористы из Йемена, Индии, Марокко и Турции.“ИГ терпит поражение в Ираке и Сирии, они отвечают распространением своего влияния в Азии и других частях Ближнего Востока”, — сказал Рохан Гунаратна, специалист по безопасности из Школы международных исследований Раджаратнам. "Одна из территорий, которая стала их целью — Юго-Восточная Азия с Филиппинами в качестве их опорного пункта", — сказал он. Ряд госслужащих на Филиппинах уже заявил, что такие факторы как бедность, отсутствие верховенства права и споры по границам территорий, заселенных мусульманами, станут плодородной почвой для радикализма в Юго-Восточной Азии, особенно, когда террористы ИГ будут окончательно выбиты из Сирии и Ирака. Боестолкновение в г. Марави является первым в Юго-Восточной Азии, где террористы из ИГ открыто вступили в противостояние с государственными силами безопасности в течение продолжительного времени.Также президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что группировка “Мауте” напала на г. Марави при спонсорской поддержки со стороны глав наркокартелей. По его словам Марави известен как центр продажи кокаина и других наркотиков на Минданао, поэтому боестолкновения были спланированы не только при поддержке ИГ. Он заявил, что у террористической группировки “Мауте” есть связи с владельцем лаборатории по переработке кокаина в г. Марави, и тот обыск, который послужил развертыванию конфликта, проходил у отца владельца лаборатории, связанного с “Мауте”. Дутерте заявил, что наркодилеры испытывают серьезное давление со стороны правительства, поэтому они присоединились к “Мауте” и заявили о готовности “вести джихад”, чтобы получить защиту со стороны террористов. Также Дутерте считает, что именно благодаря реализации наркотиков террористы имеют хорошее и современное вооружение.Правительство Индонезии располагает данными о 38 гражданах Индонезии, которые отправились на Филиппины, чтобы присоединиться к ИГ. 22 из них приняли участие в боях за г. Марави, но источник Reuters сообщает, что их количество может превышать 40 человек.Власти Филиппин уже депортировали 6 граждан Индонезии, которые предположительно имеют непосредственное отношение к террористам, напавшим на г. Марави. Все 6 депортированных не подлежат уголовному преследованию в Индонезии, так как в законе о противодействии терроризму не учтен пункт касательно уголовного преследования тех лиц, которые совершили преступление зарубежом. Сейчас полиция Индонезии проводит расследование в отношении всех индонезийских граждан, имеющих отношение к нападению на г. Марави, и, если силовые структуры Индонезии будут располагать данными о причастности подозреваемых к деятельности террористических группировок на территории Индонезии, то в их отношении будет возбуждено уголовное делопроизводство. По крайней мере, все 6 депортированных будут обязаны пройти в Индонезии программу дерадикализации в Национальном агентстве по борьбе с терроризмом.Также сообщается о 4 ликвидированных гражданах Индонезии в ходе боев за г. Марави, которые воевали на стороне террористов.Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности, Виранто, заявил, что правительство Индонезии предприняло меры против возможного перемещения террористов из Филиппин в Индонезию. По его словам, правительство Индонезии обеспокоено тем, что террористы могут проникнуть в Индонезию, поэтому были предприняты серьезные меры по усилению контроля за приграничными территориями.Главнокомандующий Национальной армией Индонезии Гато Нурмантьо заявил, что полиция и армия уже осуществляют патрулирование в акватории между провинцией Северное Молукку и Сулавеси. Также силовые структуры Индонезии планируют осуществлять патрулирование на суше, чтобы полностью исключить попытки проникновения террористов. Сотни полицейских, преимущественно мобильные бригады полиции, были размещены на границе Индонезии и Филиппин в округе Сангихе и округе архипелага Талауд, Северный Сулавеси. Также Гато Нурмантьо привлек местных рыбаков на Северном Сулавеси к охране и контролю границ Индонезии, которые, как планируется, будут сообщать о всех иностранцах, прибывающих из Филиппин морским путем.Также Виранто заявил, что у правительства Индонезии есть информация о том, что ИГ поставило себе целью превратить г. Марави, акваторию архипелага Сулу и южные Филиппины в опорный центр ИГ в ЮВА. ИГ прикладывает усилия, чтобы перевезти своих сторонников из различных стран на южные Филиппины. В рамках противостояния сложившейся угрозе Индонезия провела консультации с Австралией, и страны пришли к договоренности совместно противостоять планам по основании пункта ИГ в ЮВА на южных Филиппинах. Индонезия также планирует пригласить другие страны региона, такие как Новая Зеландия, Малайзия, Бруней и Филиппины совместно противостоять планам ИГ. По мнению Виранто, тактика ИГ изменилась и теперь эта террористическая группировка возвращает своих сторонников в страны, откуда они прибыли, а создание провинции ИГ на южных Филиппинах является частью стратегии ИГ по созданию баз за пределами Сирии.Министр обороны Республики Индонезия Рьямизард Рьячуду также заявил, что шаги по предотвращению распространения ИГ в ЮВА будут в ближайшее время обсуждаться с правительством Малайзии и Филиппин.Рьямизард отметил, что Индонезия, Малайзия и Филиппины уже сотрудничают в сфере безопасности в рамках противодействия пиратам в приграничных зонах государств. Теперь с появлением новой угрозы сотрудничество, по его мнению, необходимо вывести на новый уровень, особенно в свете недавних событий на южных Филиппинах.Из вышеописанных событий можно сделать ряд выводов:1) ИГ активизировало свою террористическую деятельность, сместив её в различные регионы мира, которые находятся далеко от Сирии и Ирака. В частности, на южные Филиппины, которые выбраны ИГ как плацдарм для создания провинции ИГ в Юго-Восточной Азии. Рассуждения и теории о смещении деятельности ИГ в ЮВА оказались верными и воплотились в реальность. Это подтверждается участием в боях за г. Марави не только членов террористической группировки “Мауте”, присягнувшей на верность ИГ, но и большого количества иностранных террористов, которые прибыли на Филиппины из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Вопрос, является ли это стратегическим шагом по смене региона со стороны ИГ, или тактическим действием по отвлечению внимания от Сирии и Ирака, остается открытым.2) Говоря о ситуации в г. Марави на Филиппинах, необходимо отметить, что впервые в истории стран Юго-Восточной Азии террористическая группировка, присягнувшая на верность ИГ, смогла не просто открыто выступить против государственных силовых структур, а попытаться захватить целый город, что стало неожиданностью для властей Филиппин. Безусловно, атака готовилась давно и заранее, а не являлась спонтанным действием в ответ на попытку арестовать эмира ИГ в ЮВА — Иснилона Хапилона.Террористическая группировка “Мауте” проводила долгую и тщательную подготовку к нападению на г. Марави. Как сообщает Deutsche Welle террористы подготовили оружие и провиант в больших количествах, спрятав их в мечетях, у дорог и в землянках во время подготовки к долгосрочной осаде Марави. Подготовка террористов к захвату города Марави свидетельствует о высоком уровне организации террористов.Несмотря на то, что военные вернули контроль над городом, террористы все ещё находятся в нем, а присутствие около 600 мирных жителей затрудняет проведение военной операции. Командующий филиппинской армией на Минданао, генерал-майор Карлито Галвез, заявляет, что в городе остается еще около 200 террористов. "В домах, которые мы берем штурмом, мы обнаруживаем схроны амуниции калибром 7,62 мм и 12,7 мм в больших количествах. И если бы они смогли противостоять нам в течение 2 месяцев, то они бы не испытывали проблем с продуктами”, — сказал он на пресс-конференции в Марави. "Если исследовать тщательно, то можно обнаружить тоннели и землянки, которые не разрушить даже c использованием 500 фунтовой бомбы”. Галвез уверен, что террористы подготовили оружие и провиант и спрятали его в мечетях и религиозных школах за несколько дней до атаки на г. Марави.3) Ситуация на южных Филиппинах угрожает не только целостности самих Филиппин, но и безопасности во всем регионе. Первая страна, которая находится в зоне риска, — это Индонезия. Наиболее близкое расстояние от Филиппин до Индонезии (Миангас-Мароре, Северный Сулавеси) можно преодолеть за 5 часов пути по морю. Террористы, которых филиппинские военные и полиция сейчас теснят, могут попытаться искать убежища в соседней Индонезии, и, таким образом, еще больше усугубить в ней проблему с внутренней безопасностью. Также возможен вариант расширения зоны влияния террористов, которые могут включить в неё Северные Молукки или Северный Сулавеси, что создаст ряд дополнительных угроз как для Индонезии, так и для Юго-Восточной Азии в целом.