В РФ началась разработка вертолетов с учетом сирийского опыта

В Минобороны прошли совещания, где мы собирали производителей вертолетной техники с целью повышения эффективности в первую очередь вертолётов боевой авиации. Такие меры намечены, планы реализуются, и я думаю, что вертолеты в ближайшее время будут иметь немножко другой облик,

Предприятия российского ОПК начали разработку боевых вертолетов с учетом сирийского опыта, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.сказал Борисов в ходе посещения Казанского вертолетного завода.По его словам, военных интересует «увеличение дальности оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения».Промышленность откликнулась, мы наметили планы реализации, и сейчас будем контролировать ход выполнения, добавил замминистра.Напомним, на прошлой неделе Борисов сообщал, что Минобороны намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии, где они себя отлично зарекомендовали.