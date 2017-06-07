В РФ началась разработка вертолетов с учетом сирийского опыта
Предприятия российского ОПК начали разработку боевых вертолетов с учетом сирийского опыта, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.
По его словам, военных интересует «увеличение дальности оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения».
Промышленность откликнулась, мы наметили планы реализации, и сейчас будем контролировать ход выполнения, добавил замминистра.
Напомним, на прошлой неделе Борисов сообщал, что Минобороны намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии, где они себя отлично зарекомендовали.
В Минобороны прошли совещания, где мы собирали производителей вертолетной техники с целью повышения эффективности в первую очередь вертолётов боевой авиации. Такие меры намечены, планы реализуются, и я думаю, что вертолеты в ближайшее время будут иметь немножко другой облик,сказал Борисов в ходе посещения Казанского вертолетного завода.
По его словам, военных интересует «увеличение дальности оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения».
Промышленность откликнулась, мы наметили планы реализации, и сейчас будем контролировать ход выполнения, добавил замминистра.
Напомним, на прошлой неделе Борисов сообщал, что Минобороны намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии, где они себя отлично зарекомендовали.
Использованы фотографии: Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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