16:31 07 июня

В РФ началась разработка вертолетов с учетом сирийского опыта

Предприятия российского ОПК начали разработку боевых вертолетов с учетом сирийского опыта, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.



В Минобороны прошли совещания, где мы собирали производителей вертолетной техники с целью повышения эффективности в первую очередь вертолётов боевой авиации. Такие меры намечены, планы реализуются, и я думаю, что вертолеты в ближайшее время будут иметь немножко другой облик,
сказал Борисов в ходе посещения Казанского вертолетного завода.


По его словам, военных интересует «увеличение дальности оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения».

Промышленность откликнулась, мы наметили планы реализации, и сейчас будем контролировать ход выполнения, добавил замминистра.

Напомним, на прошлой неделе Борисов сообщал, что Минобороны намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии, где они себя отлично зарекомендовали.

Использованы фотографии: Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Комментарии 5

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  1. Pirogov Сегодня, 16:22
    Вот это хорошая новость ,если так то идёт полнейший анализ боевых действий и это радует.
    Pirogov
    1. Подрезчик Сегодня, 16:26
      Да, участие в боевых действиях это не только боевой опыт армии, но и возможность "обкатать" технику, и по возможности модернизировать ее. Успехов!
      Подрезчик
    2. maxim947 Сегодня, 16:30
      Как я понял сами вертолеты в полном порядке, необходимо допилить вооружение и вспомогательные системы, это просто частичная модернизация, которая должна идти практически непрерывно, и очень хорошо, что этим занимаются.
      maxim947
  2. vch Сегодня, 16:23
    В общем Сирия - боевой полигон. Ни одни учения не дадут такого опыта, как боевое применение.....
    vch
  3. san4es Сегодня, 16:28
    ...Только-бы палубу под них не задержали am
    san4es
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