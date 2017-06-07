Сатановский дал оценку ситуации вокруг Катара

Саудовская Аравия и Катар люто ненавидят друг друга десятилетиями. Два салафитских государства, "любовь" как между большевиками и меньшевиками. Это и попытки свержения прошлого, нынешнего режима в Катаре со стороны Саудовской Аравии, острые кризисы последнего времени из-за поддержки Дохой "Братьев-мусульман" (террористическая группировка, запрещённая в России). Катар, который лавирует "между струйками" - страна маленькая, но безумно богатая (а теперь еще и с молодым амбициозным эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани), взорвала ситуацию. А тем более во главе Саудовской Аравии де-факто стоит не король, а его сын - Мухаммед бен Сальман. Ему тоже 31 год, он отмечен меньшей гибкостью, но куда большим упрямством и агрессивностью, чем эмир Катара.

Очередная страна разорвала дипломатические отношения с Катаром. Речь идёт о Коморских островах. В министерстве иностранных дел Коморских островов отмечают: разрыв дипотношений с Дохой происходит из-за контактов властей Катара с представителями террористических организаций. Таким образом, в списке государств, разорвавших дипотношения с Катаром, теперь следующие: Коморские острова, Маврикий, Мавритания, ОАЭ, Йемен, Бахрейн, Египет, Ливия и Саудовская Аравия.Ситуацию вокруг Катара прокомментировал известный российский политолог, специалист по Ближнему Востоку Евгений Сатановский (цитата ТАСС ):По словам Евгения Сатановского, «на Катар наехали все» из-за «то ли правдивой, то ли фейковой речи эмира о том, что Иран не так уж и плох».Эксперт также отмечает, что всем изрядно надоела катарская «Аль-Джазира», которая стала фактически основной арабоязычной площадкой во время так называемой «арабской весны». Сатановский считает, что если давление на Катар будет возрастать, то это государство подтолкнут к более тесным отношениям с Ираном, что приведёт к ещё большему раздору в мусульманском мире.