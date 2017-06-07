18:22 07 июня

Сатановский дал оценку ситуации вокруг Катара

Очередная страна разорвала дипломатические отношения с Катаром. Речь идёт о Коморских островах. В министерстве иностранных дел Коморских островов отмечают: разрыв дипотношений с Дохой происходит из-за контактов властей Катара с представителями террористических организаций. Таким образом, в списке государств, разорвавших дипотношения с Катаром, теперь следующие: Коморские острова, Маврикий, Мавритания, ОАЭ, Йемен, Бахрейн, Египет, Ливия и Саудовская Аравия.

Сатановский дал оценку ситуации вокруг Катара


Ситуацию вокруг Катара прокомментировал известный российский политолог, специалист по Ближнему Востоку Евгений Сатановский (цитата ТАСС ):
Саудовская Аравия и Катар люто ненавидят друг друга десятилетиями. Два салафитских государства, "любовь" как между большевиками и меньшевиками. Это и попытки свержения прошлого, нынешнего режима в Катаре со стороны Саудовской Аравии, острые кризисы последнего времени из-за поддержки Дохой "Братьев-мусульман" (террористическая группировка, запрещённая в России). Катар, который лавирует "между струйками" - страна маленькая, но безумно богатая (а теперь еще и с молодым амбициозным эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани), взорвала ситуацию. А тем более во главе Саудовской Аравии де-факто стоит не король, а его сын - Мухаммед бен Сальман. Ему тоже 31 год, он отмечен меньшей гибкостью, но куда большим упрямством и агрессивностью, чем эмир Катара.



По словам Евгения Сатановского, «на Катар наехали все» из-за «то ли правдивой, то ли фейковой речи эмира о том, что Иран не так уж и плох».

Эксперт также отмечает, что всем изрядно надоела катарская «Аль-Джазира», которая стала фактически основной арабоязычной площадкой во время так называемой «арабской весны». Сатановский считает, что если давление на Катар будет возрастать, то это государство подтолкнут к более тесным отношениям с Ираном, что приведёт к ещё большему раздору в мусульманском мире.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/esatanovsky
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Комментарии 28

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  1. pjastolov Сегодня, 16:34
    Сатановский считает, что если давление на Катар будет возрастать, то это государство подтолкнут к более тесным отношениям с Ираном, что приведёт к ещё большему раздору в мусульманском мире.
    если так то одним богатым союзником станет больше, а бармалеям меньше достанется денюшек good
    pjastolov
    1. сибиралт Сегодня, 16:37
      Может одним союзником больше не станет, но поставок оружия и бабла в ИГИЛ станет меньше.
      сибиралт
      1. Teberii Сегодня, 16:56
        А война расползется больше,саудиты метят в гегемоны региона.Бей своих, чтоб чужие боялись.
        Teberii
        1. To be or not to be Сегодня, 17:59
          Не самим же США объявить себя создателем и спонсором ИГИЛ ?? laughing
          Вот и нашли в цепи более слабое звено (Катар) за которое потянув разрушат всю цепь.
          Поехав сперва в СА Трамп искуссно играет -еще тот игрок--скачает деньги около 400 млрд зеленых с СА и .кто даст гарантии .что и Она не пойдет в след за Катаром
          To be or not to be
      2. Pirogov Сегодня, 17:07
        Цитата: сибиралт
        Может одним союзником больше не станет, но поставок оружия и бабла в ИГИЛ станет меньше.

        Я Вас умоляю ,,,,свято,,,,, место пусто не бывает . Америка своих онижедети так просто не бросит.
        Pirogov
        1. сибиралт Сегодня, 17:09
          Таки, не зря же Эр Рияд закупает у США невообразимое количество оружия.
          сибиралт
    2. bouncyhunter Сегодня, 16:58
      Сатановский - признанный спец по БВ , его мнение заслуживает особого внимания и доверия . yes
      bouncyhunter
    3. vovanpain Сегодня, 16:59
      Цитата: pjastolov
      если так то одним богатым союзником станет больше

      Ой е коллега,никогда ни Катар,ни Сауды союзниками нам не будут,"братцы мусульмане" поддерживаемые Катаром и "Аль Каида" поддерживаемая саудами активно гадили и гадят нам на Кавказе,а нынешние разборки это их разборки между прынцами,которых там как грязи на болоте.
      vovanpain
      1. Монос Сегодня, 17:40
        Цитата: vovanpain
        Ой е коллега,никогда ни Катар,ни Сауды союзниками нам не будут

        Я Вам больше скажу, это приведёт к обострению исламского экстремизма. Сейчас начнут мериться палками на тему "Чьи салафиты круче", будут накачивать своих бармалеев деньгами и оружием, давать установки на терракты против гяуров и вот тут пойдёт резня. А всё из-за амбиций двух богатых козло...ов.
        Монос
        1. Ныробский Сегодня, 18:05
          Цитата: Монос
          Сейчас начнут мериться палками на тему "Чьи салафиты круче", будут накачивать своих бармалеев деньгами и оружием, давать установки на терракты против гяуров и вот тут пойдёт резня. А всё из-за амбиций двух богатых козло...ов.

          Полорогие дерутся, а у бармалеев бороды трещат wink Скорее всего "гяуров" они отодвинут на второй план и займутся уничтожением группировок подконтрольных друг другу. Сейчас США там нарисуются в качестве посредников по примирению катарцев и саудитов, т.к. и те и другие входят в их антиасадовскую коалицию и оный раздор идёт в разрез с интересами США. Сегодня матрасы уже озвучили информацию о том, что сей кризис вызван деятельностью российских хакеров.
          Ныробский
      2. pjastolov Сегодня, 18:19
        Ой е коллега,никогда ни Катар,ни Сауды союзниками нам не будут,"братцы мусульмане"
        в таком случае, как говорится, - чем больше сдадим, тем меньше дадут laughing
        pjastolov
  2. Zibelew Сегодня, 16:34
    Евгений Янович компетентный специалист по Ближнему Востоку, по крайней мере в теме.
    Zibelew
    1. Кот Всапогах Сегодня, 16:42
      всегда читаю и слушаю его выступления, Яныч пожалуй лучший спец по Б.В. hi
      Кот Всапогах
    2. Zaurbek Сегодня, 17:46
      Иногда его обвиняют, что свои оценки он дает с поправкой на Израиль...
      Zaurbek
  3. Копчёный Сегодня, 16:39
    Не, Евгения Яновича надо слушать, а не читать, эффект не тот :)
    Копчёный
  4. Горный стрелок Сегодня, 16:40
    А мерикосы не дадут ли ЗАДАВИТЬ Катар - саудитам? Так просто, чтобы УПРОСТИТЬ позицию.
    Горный стрелок
  5. AID.S Сегодня, 16:48
    если давление на Катар будет возрастать, то это государство подтолкнут к более тесным отношениям с Ираном

    Никуда он,нахрен, с американского пляжа не денется...
    AID.S
  6. LiSiCyn Сегодня, 16:51
    Цитата: Горный стрелок
    А мерикосы не дадут ли ЗАДАВИТЬ Катар - саудитам? Так просто, чтобы УПРОСТИТЬ позицию.

    У них там, главный штаб на б.востоке. Если саудиты, дадут гарантии, что не попадут. Дадут добро. Весь вопрос в том , что будет делать катар? К кому побежит за помощью? А если к нам и Ирану? Заковыка...
    LiSiCyn
    1. Кот Всапогах Сегодня, 17:07
      армия Ирана с нашей техникой , да с Катарскими дэнэшками , ммммм ,что за смесь может получиться wink
      Кот Всапогах
      1. LiSiCyn Сегодня, 17:57
        Так и у нас катарские " дэнэжки" ,в экономике крутятся, аж 10 мильярдов, я думаю в планах было и еще вложить.
        LiSiCyn
  7. 16112014nk Сегодня, 17:06
    Кто то дал команду "Фас" на Катар. Кто бы это мог быть? Неужели самая демократичная страна в мире?
    16112014nk
    1. LiSiCyn Сегодня, 18:01
      Трамп уже заявил, что не успел он сьездить на ближний восток, и сразу пошла реакция. Он даже и не скрывает.
      LiSiCyn
    2. krops777 Сегодня, 18:13
      Кто то дал команду "Фас" на Катар. Кто бы это мог быть? Неужели самая демократичная страна в мире?

      Тоже так думаю, с чего бы это все разом Катар решили по воспитывать, хотя и у самих то "рыльце в пушку", хотя я больше склоняюсь к тому, что это Великобритания решила Катар нагнуть.
      krops777
  8. Kurare Сегодня, 17:19
    Согласен с Сатановским, Катар там достал многих на ближнем востоке своей очень гадкой политикой.

    И все же, тут на мой взгляд обязательно есть какая-то экономическая подоплека. Похоже, что Катарцы где-то как-то наступили на больную (экономическую) мозоль Саудовцев.
    Kurare
  9. Zaurbek Сегодня, 17:47
    Единственный способ повлиять на Катар-перестать покупать сжиженный газ...
    Zaurbek
  10. Xscorpion Сегодня, 17:52
    Вроде как в Саудовской Аравии не салафиты живут.
    Xscorpion
  11. Xscorpion Сегодня, 17:57
    Хотя может спутал с алавитами.Лень гуглить.
    Xscorpion
  12. Zaurbek Сегодня, 18:08
    3 июня неизвестные хакеры взломали электронную почту посла ОАЭ в США Юсефа аль-Отайба (Yousef al-Otaiba) и ее содержимое оказалось в открытом доступе. Из нее стало известно, что высокопоставленный дипломат встречался и вел переговоры с ориентирующимися на Израиль аналитическими центрами, что для ваххабитских монархий считается недопустимым. Более того, из этой утечки информации стало известно о причастности ОАЭ к неудавшейся попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/05/katar-nano
    sit-otvetnyy-udar-poyavilas-informaciya-o-svyazya
    h-oae-s-izrailem?utm_source=smi2
    Zaurbek
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