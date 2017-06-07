Под обстрел ВСУ в ЛНР попали журналисты и официальный представитель Народной милиции

Возвращаясь в Луганск из Кировска, на подъезде к Фрунзе группа журналистов и официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко попали под артиллерийский обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет.

Не могут люди выйти для эвакуации, так как все сидят в подвалах из-за того, что обстрелы не прекращаются. Украинские каратели специально бьют по социальным объектам, по жилым домам и детским садам. Всё готово для эвакуации, но та сторона нас не слышит, и продолжает обстрелы, и мы на данный момент не можем начать эвакуацию. Уже стопроцентно готовы эвакуировать детей из 12 семей, но это только те, с кем мы смогли связаться.