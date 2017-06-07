Под обстрел ВСУ в ЛНР попали журналисты и официальный представитель Народной милиции
Сегодня луганская пресса сообщает о том, что группа журналистов различных СМИ попала под обстрел украинских силовиков. Репортёры оказались под огнём ВСУ в районе посёлка Фрунзе. Помимо журналистов под обстрел ВСУ попал и официальный представитель Луганской народной милиции подполковник Андрей Марочко.
Из материала Луганского информационного центра :
Украинские силовики в очередной раз применили по территории народных республик Донбасса 122-мм гаубицы Д-30, а также миномёты и другие вооружения, включая автоматические гранатомётные системы и танковые орудия.
Наиболее активному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Кировск. Местные власти предпринимают все меры для эвакуации гражданского населения, однако на данный момент эвакуация по большому счёту невозможна, так как интенсивность обстрелов не снижается.
Видео ГТРК ЛНР:
Глава администрации Кировска Геннадий Карцев:
Отмечено, что детей разместят в детских оздоровительных лагерях региона.
Из материала Луганского информационного центра :
Возвращаясь в Луганск из Кировска, на подъезде к Фрунзе группа журналистов и официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко попали под артиллерийский обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет.
Украинские силовики в очередной раз применили по территории народных республик Донбасса 122-мм гаубицы Д-30, а также миномёты и другие вооружения, включая автоматические гранатомётные системы и танковые орудия.
Наиболее активному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Кировск. Местные власти предпринимают все меры для эвакуации гражданского населения, однако на данный момент эвакуация по большому счёту невозможна, так как интенсивность обстрелов не снижается.
Видео ГТРК ЛНР:
Глава администрации Кировска Геннадий Карцев:
Не могут люди выйти для эвакуации, так как все сидят в подвалах из-за того, что обстрелы не прекращаются. Украинские каратели специально бьют по социальным объектам, по жилым домам и детским садам. Всё готово для эвакуации, но та сторона нас не слышит, и продолжает обстрелы, и мы на данный момент не можем начать эвакуацию. Уже стопроцентно готовы эвакуировать детей из 12 семей, но это только те, с кем мы смогли связаться.
Отмечено, что детей разместят в детских оздоровительных лагерях региона.
Использованы фотографии: ГТРК ЛНР
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