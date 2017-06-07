18:23 07 июня

Турция ускоренно занялась подготовкой закона о развертывании войск в Катаре

Турецкий парламент, как ожидается, в среду ускоренно примет закон, согласно которому ее войска будут развернуты на турецкой военной базе в Катаре, сообщили представители правящей партии и оппозиции Турции.

Этот шаг должен поддержать арабскую страну после дипломатической и торговой изоляции со стороны крупнейших игроков региона, передает Reuters .

Турция ускоренно занялась подготовкой закона о развертывании войск в Катаре



Депутаты от правящей партии предложили два законопроекта: о разрешении на развертывание турецких войск в Катаре и одобрении соглашения между двумя странами о военном сотрудничестве.

Оба законопроекта, как ожидается, будут утверждены парламентом Турции в среду.

Отмечается, что в Катаре уже создана военная база Турции в рамках соглашения от 2014 года. По состоянию на 2016 год там было дислоцировано 150 турецких военнослужащих. В конечном итоге планировалось развернуть на базе 3 тыс. военных.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в защиту Катара, заверив, что по-прежнему будет развивать отношения с Дохой. Отметим, что Турция имеет тесные связи с Катаром, но имеет хорошие отношения и с Саудовской Аравией.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения и транспортные связи с Катаром, позже к ним присоединились временное правительство Ливии, Мальдивы, Республика Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Все они обвинили Катар в поддержке терроризма.

Использованы фотографии: http://www.reuters.com/
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Комментарии 20

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 17:34
    интересный узелок завязаться может belay
    Кот Всапогах
    1. Околоточный Сегодня, 17:37
      Не говорите. Вот кстати и потенциальный поставщик в Катар продуктов питания.
      Околоточный
      1. хрыч Сегодня, 17:39
        Цитата: Околоточный
        потенциальный поставщик

        хрыч
        1. Околоточный Сегодня, 17:41
          Я написал за поставщика продуктов. Так как Катару вроде как бойкот объявлен. Я не за союзника в военном плане.
          Околоточный
          1. хрыч Сегодня, 17:46
            Цитата: Околоточный
            Я не за союзника в военном плане.

            Нынче и помидор - оружие drinks
            хрыч
            1. Околоточный Сегодня, 17:47
              А вот здесь УБИЛИ. СДАЮСЬ. hi
              Околоточный
    2. сибиралт Сегодня, 18:13
      Второй вариант газопровода Доха-Стамбул-Европа через Сирию Эрдоган будет держать для торга за российскую трубу. Вот такие помидоры.
      сибиралт
  2. John_f Сегодня, 17:41
    Будет кому помидорки продавать))
    John_f
  3. LÄRZ Сегодня, 17:52
    Во движуха то какая пошла! И как всё быстро, оперативно.
    Оба законопроекта, как ожидается, будут утверждены парламентом Турции в среду.
    А нынче у нас среда и есть, т.е. сегодня.
    LÄRZ
  4. tekinoral Сегодня, 17:55
    Молодец Эрдоган !
    tekinoral
    1. To be or not to be Сегодня, 18:17
      Ав чем Он молодец? отношение сша к регину резко поменялось и к Катару особенно. Катар сделали крайним за весь Хаос в регионе .Эрдоган что не понял ,что ложится под американский каток? Или так задумано Там за .кремлевской. laughing
      To be or not to be
  5. Kot3713 Сегодня, 17:56
    Одни террористы другим террористам помогать будут tongue
    Kot3713
  6. Холуай Сегодня, 17:56
    Интересно,а в случае войны как турки будут снабжать оторванные войска?
    Холуай
    1. Кот Всапогах Сегодня, 18:01
      а в случае нападения на турецкие войска , будет применена 5 статья ? вот в чём вопрос wink ведь Турция пока что член НАТО , а Саудиты нет hi
      Кот Всапогах
      1. Холуай Сегодня, 18:12
        В этом случае эта статья не сработает. Не всё так просто,НАТО не уполномачивал Турцию туда войска двигать...
        Холуай
      2. To be or not to be Сегодня, 18:14
        Не будет! Территория Катара и сам Катар пока не в НАТО! laughing
        To be or not to be
  7. samarin1969 Сегодня, 18:00
    Турки многое могут "хотеть", но только то что им разрешит Трамп....и Израиль.
    samarin1969
  8. Zaurbek Сегодня, 18:07
    3 июня неизвестные хакеры взломали электронную почту посла ОАЭ в США Юсефа аль-Отайба (Yousef al-Otaiba) и ее содержимое оказалось в открытом доступе. Из нее стало известно, что высокопоставленный дипломат встречался и вел переговоры с ориентирующимися на Израиль аналитическими центрами, что для ваххабитских монархий считается недопустимым. Более того, из этой утечки информации стало известно о причастности ОАЭ к неудавшейся попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/05/katar-nano
    sit-otvetnyy-udar-poyavilas-informaciya-o-svyazya
    h-oae-s-izrailem?utm_source=smi2
    Zaurbek
  9. Березин Александр Сегодня, 18:07
    Надеюсь, что вскоре они начнут люто мочить друг друга, причем желательно с помощью ОМП. Катару, Турции и СА я передаю пламенный привет за поддержку террористов на Кавказе и в Сирии, сбитый Су-24 и радость в арабских СМИ по поводу взрыва нашего самолета над Синаем. Пусть на весь этот регион прольется огненный дождь с неба, эти страны заслужили войну.
    Березин Александр
  10. 3vs Сегодня, 18:21
    А, чего-то, товарищи с Израильщины молчат?
    Какие выводы?
    3vs
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