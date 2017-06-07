Турция ускоренно занялась подготовкой закона о развертывании войск в Катаре
Турецкий парламент, как ожидается, в среду ускоренно примет закон, согласно которому ее войска будут развернуты на турецкой военной базе в Катаре, сообщили представители правящей партии и оппозиции Турции.
Этот шаг должен поддержать арабскую страну после дипломатической и торговой изоляции со стороны крупнейших игроков региона, передает Reuters .
Депутаты от правящей партии предложили два законопроекта: о разрешении на развертывание турецких войск в Катаре и одобрении соглашения между двумя странами о военном сотрудничестве.
Оба законопроекта, как ожидается, будут утверждены парламентом Турции в среду.
Отмечается, что в Катаре уже создана военная база Турции в рамках соглашения от 2014 года. По состоянию на 2016 год там было дислоцировано 150 турецких военнослужащих. В конечном итоге планировалось развернуть на базе 3 тыс. военных.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в защиту Катара, заверив, что по-прежнему будет развивать отношения с Дохой. Отметим, что Турция имеет тесные связи с Катаром, но имеет хорошие отношения и с Саудовской Аравией.
В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения и транспортные связи с Катаром, позже к ним присоединились временное правительство Ливии, Мальдивы, Республика Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Все они обвинили Катар в поддержке терроризма.
Этот шаг должен поддержать арабскую страну после дипломатической и торговой изоляции со стороны крупнейших игроков региона, передает Reuters .
Депутаты от правящей партии предложили два законопроекта: о разрешении на развертывание турецких войск в Катаре и одобрении соглашения между двумя странами о военном сотрудничестве.
Оба законопроекта, как ожидается, будут утверждены парламентом Турции в среду.
Отмечается, что в Катаре уже создана военная база Турции в рамках соглашения от 2014 года. По состоянию на 2016 год там было дислоцировано 150 турецких военнослужащих. В конечном итоге планировалось развернуть на базе 3 тыс. военных.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в защиту Катара, заверив, что по-прежнему будет развивать отношения с Дохой. Отметим, что Турция имеет тесные связи с Катаром, но имеет хорошие отношения и с Саудовской Аравией.
В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения и транспортные связи с Катаром, позже к ним присоединились временное правительство Ливии, Мальдивы, Республика Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Все они обвинили Катар в поддержке терроризма.
Использованы фотографии: http://www.reuters.com/
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