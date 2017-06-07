Тренировка экипажей Су-30СМ и Су-34 по дозаправке в воздухе

«Русские витязи» впервые провели тренировку по дозаправке в воздухе на новейших истребителях Су-30СМ. Дозаправка от воздушных танкеров Ил-78 происходила на высоте более 4 км и на скорости почти 600 км/ч. Тренировки проходили как днем, так и ночью. В полетах также приняли участие летчики Липецкого авиацентра на истребителях Су-35С, модернизированных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и бомбардировщиках Су-34.