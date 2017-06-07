20:11 07 июня

"Рука Кремля" нелегально проникла в тыл НАТО

Зачем русской армии новый вид спецназа? Чем будут заниматься разведроты специального назначения? Как наши разведчики помогут нашим ракетчикам довести точность попадания ракет «Искандер» до идеала? Сколько нелегальных агентов главного разведуправления Генерального штаба уже осело в Европе в ожидании «часа Х» и что они будут делать, получив команду «вперед»?




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