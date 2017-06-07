Иран обвинил Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране

Этот теракт произошел лишь через неделю после встречи американского президента (Дональда Трампа — прим. ВО) и ретроградных лидеров (Саудовской Аравии — прим. ВО), которые поддерживают террористов. Тот факт, что "Исламское государство"* взяло ответственность, доказывает, что они были причастны к этому жестокому нападению

Иранский Корпус стражей исламской революции обвинил Саудовскую Аравию в причастности к нападениям в Тегеране, передает РИА Новости сообщение агентства Рейтер.— говорится в заявлении заместителя руководителя КСИР генерала Хоссейна Салами.Салами заявил, что Иран отомстит за нападения в Тегеране "террористам и тем, кто с ними связан и поддерживает их".В среду утром две группы террористов одновременно напали на здание иранского парламента и мавзолей имама Хомейни. Три человека вторглись на территорию мавзолея, после чего один из них взорвал себя, второго убили охранники, а третьего удалось задержать.Еще четыре человека в женской одежде атаковали парламент, их уничтожили силы безопасности. В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.ИГ (Исламское государство)* - Террористическая группировка, запрещенная в России.