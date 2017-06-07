20:10 07 июня

Иран обвинил Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране

Иранский Корпус стражей исламской революции обвинил Саудовскую Аравию в причастности к нападениям в Тегеране, передает РИА Новости сообщение агентства Рейтер.

Этот теракт произошел лишь через неделю после встречи американского президента (Дональда Трампа — прим. ВО) и ретроградных лидеров (Саудовской Аравии — прим. ВО), которые поддерживают террористов. Тот факт, что "Исламское государство"* взяло ответственность, доказывает, что они были причастны к этому жестокому нападению
— говорится в заявлении заместителя руководителя КСИР генерала Хоссейна Салами.

Иран обвинил Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране



Салами заявил, что Иран отомстит за нападения в Тегеране "террористам и тем, кто с ними связан и поддерживает их".

В среду утром две группы террористов одновременно напали на здание иранского парламента и мавзолей имама Хомейни. Три человека вторглись на территорию мавзолея, после чего один из них взорвал себя, второго убили охранники, а третьего удалось задержать.

Еще четыре человека в женской одежде атаковали парламент, их уничтожили силы безопасности. В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

ИГ (Исламское государство)* - Террористическая группировка, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://newsru.co.il/
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Комментарии 37

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  1. xetai9977 Сегодня, 18:43
    Ну это ожидаемо. Иран будет винить саудитов, а саудиты иранцев в своих проблемах
    xetai9977
    1. maxim947 Сегодня, 18:45
      Как бы и там война не началась. Матрасня спит и видит войну в Иране, а повод потом влезть они всегда найдут, с "этим" у них проблем никогда не было((
      maxim947
      1. сибиралт Сегодня, 18:51
        С Ираном воевать бессмысленно. Персы практически контролирует свой залив, а там большие интересы Китая, да и всего судоходства в этом районе. А тут еще и Катар в сотоварищи напрашивается.
        сибиралт
      2. Березин Александр Сегодня, 19:31
        Война на БВ очень выгодна нам, особенно если начнет уничтожаться инфраструктура по добыче углеводородов и их транспортировке. Необходимо всячески подталкивать Иран к силовым действиям, а в замен - начать поставки туда современных вооружений, наплевав на ООН. "Ониксы" сами просятся в борт саудовских танкеров, а Т-90 созданы для боев в песках Ирака и СА. Если цена на нефть взлетит вдвое (как минимум) и война затянется надолго, то поставки вооружений окупятся многократно, даже если они будут бесплатными. Россия - один из лидеров в области вооружений, поэтому нам пора зарабатывать на страсти людей выпиливать друг друга.
        Березин Александр
        1. maxim947 Сегодня, 20:06
          Вы как америкос рассуждаете.
          Война это всегда плохо, можно получить временную выгоду, но в итоге только больше проблем
          maxim947
    2. Монос Сегодня, 18:48
      Как интересно повернулись обстоятельства...! Раньше Иран собачился с Израилем, а сейчас бодается с саудитами. Не, они всегда друг друга не любили, но не до такой степени. А Израиль, как бы, и в стороне. smile
      Монос
      1. pjastolov Сегодня, 18:49
        Этот теракт произошел лишь через неделю после встречи американского президента (Дональда Трампа — прим. ВО) и ретроградных лидеров (Саудовской Аравии — прим. ВО), которые поддерживают террористов. Тот факт, что "Исламское государство"* взяло ответственность, доказывает, что они были причастны к этому жестокому нападению
        поездка Трампа удалась, разделяй и властвуй hi
        pjastolov
      2. Кот Всапогах Сегодня, 18:50
        если пожар полыхнёт , там стороны не останется ,где отсидеьтся можно было бы laughing
        Кот Всапогах
        1. Злодей Сегодня, 18:58
          Цитата: Кот Всапогах
          там стороны не останется ,где отсидеьтся можно было бы

          Бабуля Меркель приютит, если что wassat
          Злодей
      3. bouncyhunter Сегодня, 18:54
        Цитата: Монос
        А Израиль, как бы, и в стороне.

        Не накаркай , Витя ! wassat
        bouncyhunter
      4. сибиралт Сегодня, 18:54
        Интересное будет кино!
        сибиралт
      5. kapitan92 Сегодня, 19:00
        Цитата: Монос
        Как интересно повернулись обстоятельства...!

        Сдается мне, мы стоим на пороге грандиозного "шухера". hi
        kapitan92
        1. Монос Сегодня, 19:08
          hi
          Цитата: kapitan92
          Сдается мне, мы стоим на пороге грандиозного "шухера".

          Я думаю, это стало понятно с того момента, когда мы туда активно вписались.
          Монос
          1. kapitan92 Сегодня, 19:14
            Цитата: Монос
            Я думаю, это стало понятно с того момента, когда мы туда активно вписались.

            Когда мы туда вписались, это цветочки. А вот на этой неделе и ягодки стали появляться.
            Разрыв арабских стран дип. отношений с Катаром, очередной удар матрасов по Сирии, теракт в Иране. Здесь чувствуется умелая рука дирижера!
            kapitan92
      6. shans2 Сегодня, 19:16
        как бы Израиль и Саудиты - одна сатана), у них глубокие родственные связи , часть саудитов (правящая династи) отколовшиеся криптоевреи, принявшие ислам под страхом истребления в свое время. Потому саудиты это молот в темных делах Израиля. В общем их уничтожение и снос режима ооочень огорчит Израиль)
        shans2
    3. krops777 Сегодня, 18:49
      Началось, мне вот интересно, кто сталкивает лбами арабов? Не уж то соседнее "избранное" государство, да...а моссад работает по полной.
      krops777
      1. Монос Сегодня, 19:06
        Цитата: krops777
        ..а моссад работает по полной.

        Да, уж! Хочешь жить - умей вертеться.
        Монос
    4. Dym71 Сегодня, 18:51
      Цитата: xetai9977
      Ну это ожидаемо. Иран будет винить саудитов, а саудиты иранцев в своих проблемах

      Чётко подмечено Рауф, всё как у вас с армянами, мой плюс Вам. hi
      Dym71
  2. Черный_Ватник Сегодня, 18:43
    Запасаемся попкорном и наблюдаем)
    Черный_Ватник
  3. Pirogov Сегодня, 18:43
    Сто % без саудитов не обошлось.
    Pirogov
    1. Черный_Ватник Сегодня, 18:44
      Как правило, мало какие теракты за последние лет ...цать обошлись без участия саудитов. Пишем "саудитов", в уме держим "США"
      Черный_Ватник
    2. bouncyhunter Сегодня, 18:46
      hi А за спиной саудов - матрасы .
      bouncyhunter
      1. Pirogov Сегодня, 18:49
        Цитата: bouncyhunter
        А за спиной саудов - матрасы .

        Скорей всего ,хотя может и нет зная большую ,,,,любовь,,,,, саудитов к иранцам могли и сами решится ,тем более они сейчас типа у арабов рулевые.
        Pirogov
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:53
          Может и так , но мне кажется что матрасы не могли не благословить саудов .
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 19:02
            а что Трамп зря отплясывал, за такое количество бабла, он еще и индульгенцию выписал - бессрочную, на все грехи сразу laughing
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:03
              Я о том и речь веду . yes
              bouncyhunter
          2. vovanpain Сегодня, 19:20
            Цитата: bouncyhunter
            Может и так , но мне кажется что матрасы не могли не благословить саудов .

            Братка,за 100 лярдов дохлых зеленых президентов военного контракта,трампадур хоть господу Богу индульгенцию выпишет.Но,есть одно но,если сауды будут бомбить Катар,который меньше моей Ярлславской области,неминуемо попадут в крупнейшую базу США на Б.В. в Катаре,так что будут обкидыватся помидорами и матюгами.А нам надо оставаться в стороне,пускай друг друга поливают,нам в Сирии легче будет.Писал об этом веткой ниже.
            vovanpain
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:24
              Читал , братишка , согласен с тобой . Наше дело - стоять в сторонке и смотреть , при этом стараясь запомнить побольше шедевров изящной словесности от обеих сторон . lol
              bouncyhunter
  4. Комментарий был удален.
  5. GradusHuK Сегодня, 18:46
    Причастны вместе с террористическими штатами.
    GradusHuK
  6. Teberii Сегодня, 18:47
    КСИР слова на ветер не бросает .Главное с горяча не пойти на поводу у кукловодов из USA.Они всё делают чтобы запалить новый костёр.
    Teberii
  7. Холуай Сегодня, 18:53
    Ну началось.Война
    Холуай
  8. Горный стрелок Сегодня, 19:02
    Полетела субстанция в вентилятор... Иран, озверев, перекроет Ормузский пролив, и Саудиты со всей своей нефтью окажутся в ... wassat В общем, там, где и должны были бы быть ещё 30 лет назад.
    Горный стрелок
  9. shans2 Сегодня, 19:02
    В Иране теракт . Терактов у персов не было много лет . Внутри Ирана теракты совершали только две силы : 1) спецслужбы Израиля ( убивали ученых ) 2) спецслужбы Саудовской Аравии ( в основном пытались заставить их пропускать боевиков в Чечню )
    Вне Ирана против Персов работали многие ,это и МИ6 и ЦРУ , ярким примером сотрудничества спецслужб против Ирана может быть похищение , с вывозом в США иранского ученого , который приехал на Хадж в Мекку . Я писал об этом . ЦРУ похитили, Сауды прикрывали и строили вместореальность с " докзательствами " того, что ученый уехал вместе с террористами куда то .
    В этот раз скорее всего это совместная операция Саудов с Израилем , так как внутри страны они и только они могли это делать и нужно это только им. (С) Кот Мотя
    shans2
    1. protoss Сегодня, 20:07
      ну так-то там еще белуджи да курды партизанствуют, совсем недавно курды постреляли иранских пограничников.
      protoss
  10. Антипрогрессор Сегодня, 19:05
    Праильна!
    И пусть!
    Антипрогрессор
  11. Злодей Сегодня, 19:08
    Да тут в принципе ничего нового...
    Злодей
  12. Рабинович_007 Сегодня, 19:57
    Два сапога пара.
    Рабинович_007
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