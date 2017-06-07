Посол РФ: "Это не Россия должна Литве, а Литва - России, 72 млрд долларов"

Мы с сожалением фиксируем рост антироссийского градуса в политике Литвы. Усилиями официального Вильнюса, фактически прервавшего все контакты на межгосударственном уровне, наше сотрудничество загнано в тупик.



Вот картинка всего лишь нескольких последних недель – здесь прошли сразу два (!) «слёта» несистемной российской оппозиции, а точнее разномастных противников Кремля с участием М. Ходорковского, Г. Каспарова, М. Касьянова, В. Кара-Мурзы и прочих, международная конференция, посвященная положению крымских татар спустя три года после «оккупации» Крыма, где солировал председатель запрещенного в России «меджлиса» Р. Чубаров, началось строительство забора на границе с Калининградской областью, принято окончательное решение о закрытии еще одной русской школы в столице Литвы. Не говоря уже о глубинной русофобии, а также очередном ежегодном докладе литовских спецслужб об оценках угроз национальной безопасности, нашпигованном, как обычно, шпиономанией и другими страшилками с попытками обвинить наших дипломатов в ведении разведывательной деятельности.

Могу заверить литовских коллег: никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет, тем более в контексте «оккупации». Напомню, что к моменту вхождения в СССР Литва являлась аграрной страной, в которой 74% населения занималось сельским хозяйством. По производству промышленной продукции она в 3 раза отставала от среднесоюзного уровня и занимала одно из последних мест в Европе по уровню жизни. Однако и этот небольшой социально-экономический потенциал страны был практически полностью уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Находясь же в составе СССР, Литва получила возможность развивать свое народное хозяйство в больших масштабах, чем позволяли объёмы производимого ею национального дохода.

Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией как продолжателя Советского Союза ущерба, якобы причиненного ЛР в годы её вхождения в СССР, неправомерна и даже абсурдна. Скорее наоборот, Россия как наиболее крупная республика в рамках бывшего Союза, вносившая основной вклад в общий бюджет, вправе поставить Литовской Республике встречный вопрос о компенсации нам средств, собранных, кстати, и за счёт других союзных республик и перераспределенных в пользу Литвы, а также за счёт поставок из России энергоресурсов, минерального сырья по ценам значительно ниже мировых, на сумму более 72 млрд долларов США.