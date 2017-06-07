Посол РФ: "Это не Россия должна Литве, а Литва - России, 72 млрд долларов"
«А нас-то за что?..» Примерно такой фразой из известного анекдота можно охарактеризовать реакцию литовских властей на заявление посла РФ в Республике Литва Александра Удальцова. Напомним, что из уст представителей политических элит Литвы и других прибалтийских республик постоянно слышны заявления о том, что Россия «должна миллиарды долларов за советскую оккупацию». А накануне, как «ВО» уже сообщало, президент Литвы Даля Грибаускайте назвала само существование России и Белоруссии – угрозой для безопасности Литвы.
Посол России в Литве сегодня обвинил литовские власти в том, что те сознательно загоняют литовско-российские отношения в тупик. Александр Удальцов отметил, что строительство Вильнюсом забора на границе с Россией показывает враждебный по отношении к РФ и россиянами курс литовских элит. Об этом посол России заявил в интервью изданию «Литовский курьер» .
Из материала:
У российского дипломата поинтересовались, что он думает по поводу литовских претензий на «необходимость выплат со стороны РФ за советскую оккупацию». Александр Удальцов на это заметил, что не Литве нужно требовать деньги от России, а наоборот.
Посол РФ:
Александр Удальцов перечислил, какие промышленные и генерирующие предприятия в годы существования СССР были созданы в Литовской ССР: Игналинская АЭС, Мажейкский нефтеперерабатывающий завод, Кедайнский биохимзавод, Йонавский завод минеральных удобрений и др. Большинство из построенных при СССР предприятий в Литве пришли в упадок или были сознательно закрыты.
Александр Удальцов:
В стане политического руководства Литвы это заявление российского посла вызвало негодование, о характере которого было указано в начале этого материала.
Посол России в Литве сегодня обвинил литовские власти в том, что те сознательно загоняют литовско-российские отношения в тупик. Александр Удальцов отметил, что строительство Вильнюсом забора на границе с Россией показывает враждебный по отношении к РФ и россиянами курс литовских элит. Об этом посол России заявил в интервью изданию «Литовский курьер» .
Из материала:
Мы с сожалением фиксируем рост антироссийского градуса в политике Литвы. Усилиями официального Вильнюса, фактически прервавшего все контакты на межгосударственном уровне, наше сотрудничество загнано в тупик.
Вот картинка всего лишь нескольких последних недель – здесь прошли сразу два (!) «слёта» несистемной российской оппозиции, а точнее разномастных противников Кремля с участием М. Ходорковского, Г. Каспарова, М. Касьянова, В. Кара-Мурзы и прочих, международная конференция, посвященная положению крымских татар спустя три года после «оккупации» Крыма, где солировал председатель запрещенного в России «меджлиса» Р. Чубаров, началось строительство забора на границе с Калининградской областью, принято окончательное решение о закрытии еще одной русской школы в столице Литвы. Не говоря уже о глубинной русофобии, а также очередном ежегодном докладе литовских спецслужб об оценках угроз национальной безопасности, нашпигованном, как обычно, шпиономанией и другими страшилками с попытками обвинить наших дипломатов в ведении разведывательной деятельности.
Вот картинка всего лишь нескольких последних недель – здесь прошли сразу два (!) «слёта» несистемной российской оппозиции, а точнее разномастных противников Кремля с участием М. Ходорковского, Г. Каспарова, М. Касьянова, В. Кара-Мурзы и прочих, международная конференция, посвященная положению крымских татар спустя три года после «оккупации» Крыма, где солировал председатель запрещенного в России «меджлиса» Р. Чубаров, началось строительство забора на границе с Калининградской областью, принято окончательное решение о закрытии еще одной русской школы в столице Литвы. Не говоря уже о глубинной русофобии, а также очередном ежегодном докладе литовских спецслужб об оценках угроз национальной безопасности, нашпигованном, как обычно, шпиономанией и другими страшилками с попытками обвинить наших дипломатов в ведении разведывательной деятельности.
У российского дипломата поинтересовались, что он думает по поводу литовских претензий на «необходимость выплат со стороны РФ за советскую оккупацию». Александр Удальцов на это заметил, что не Литве нужно требовать деньги от России, а наоборот.
Посол РФ:
Могу заверить литовских коллег: никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет, тем более в контексте «оккупации». Напомню, что к моменту вхождения в СССР Литва являлась аграрной страной, в которой 74% населения занималось сельским хозяйством. По производству промышленной продукции она в 3 раза отставала от среднесоюзного уровня и занимала одно из последних мест в Европе по уровню жизни. Однако и этот небольшой социально-экономический потенциал страны был практически полностью уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Находясь же в составе СССР, Литва получила возможность развивать свое народное хозяйство в больших масштабах, чем позволяли объёмы производимого ею национального дохода.
Александр Удальцов перечислил, какие промышленные и генерирующие предприятия в годы существования СССР были созданы в Литовской ССР: Игналинская АЭС, Мажейкский нефтеперерабатывающий завод, Кедайнский биохимзавод, Йонавский завод минеральных удобрений и др. Большинство из построенных при СССР предприятий в Литве пришли в упадок или были сознательно закрыты.
Александр Удальцов:
Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией как продолжателя Советского Союза ущерба, якобы причиненного ЛР в годы её вхождения в СССР, неправомерна и даже абсурдна. Скорее наоборот, Россия как наиболее крупная республика в рамках бывшего Союза, вносившая основной вклад в общий бюджет, вправе поставить Литовской Республике встречный вопрос о компенсации нам средств, собранных, кстати, и за счёт других союзных республик и перераспределенных в пользу Литвы, а также за счёт поставок из России энергоресурсов, минерального сырья по ценам значительно ниже мировых, на сумму более 72 млрд долларов США.
В стане политического руководства Литвы это заявление российского посла вызвало негодование, о характере которого было указано в начале этого материала.
Использованы фотографии: Anews.com
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