20:04 07 июня

Посол РФ: "Это не Россия должна Литве, а Литва - России, 72 млрд долларов"

«А нас-то за что?..» Примерно такой фразой из известного анекдота можно охарактеризовать реакцию литовских властей на заявление посла РФ в Республике Литва Александра Удальцова. Напомним, что из уст представителей политических элит Литвы и других прибалтийских республик постоянно слышны заявления о том, что Россия «должна миллиарды долларов за советскую оккупацию». А накануне, как «ВО» уже сообщало, президент Литвы Даля Грибаускайте назвала само существование России и Белоруссии – угрозой для безопасности Литвы.

Посол России в Литве сегодня обвинил литовские власти в том, что те сознательно загоняют литовско-российские отношения в тупик. Александр Удальцов отметил, что строительство Вильнюсом забора на границе с Россией показывает враждебный по отношении к РФ и россиянами курс литовских элит. Об этом посол России заявил в интервью изданию «Литовский курьер» .

Посол РФ: "Это не Россия должна Литве, а Литва - России, 72 млрд долларов"



Из материала:
Мы с сожалением фиксируем рост антироссийского градуса в политике Литвы. Усилиями официального Вильнюса, фактически прервавшего все контакты на межгосударственном уровне, наше сотрудничество загнано в тупик.

Вот картинка всего лишь нескольких последних недель – здесь прошли сразу два (!) «слёта» несистемной российской оппозиции, а точнее разномастных противников Кремля с участием М. Ходорковского, Г. Каспарова, М. Касьянова, В. Кара-Мурзы и прочих, международная конференция, посвященная положению крымских татар спустя три года после «оккупации» Крыма, где солировал председатель запрещенного в России «меджлиса» Р. Чубаров, началось строительство забора на границе с Калининградской областью, принято окончательное решение о закрытии еще одной русской школы в столице Литвы. Не говоря уже о глубинной русофобии, а также очередном ежегодном докладе литовских спецслужб об оценках угроз национальной безопасности, нашпигованном, как обычно, шпиономанией и другими страшилками с попытками обвинить наших дипломатов в ведении разведывательной деятельности.


У российского дипломата поинтересовались, что он думает по поводу литовских претензий на «необходимость выплат со стороны РФ за советскую оккупацию». Александр Удальцов на это заметил, что не Литве нужно требовать деньги от России, а наоборот.

Посол РФ:
Могу заверить литовских коллег: никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет, тем более в контексте «оккупации». Напомню, что к моменту вхождения в СССР Литва являлась аграрной страной, в которой 74% населения занималось сельским хозяйством. По производству промышленной продукции она в 3 раза отставала от среднесоюзного уровня и занимала одно из последних мест в Европе по уровню жизни. Однако и этот небольшой социально-экономический потенциал страны был практически полностью уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Находясь же в составе СССР, Литва получила возможность развивать свое народное хозяйство в больших масштабах, чем позволяли объёмы производимого ею национального дохода.


Александр Удальцов перечислил, какие промышленные и генерирующие предприятия в годы существования СССР были созданы в Литовской ССР: Игналинская АЭС, Мажейкский нефтеперерабатывающий завод, Кедайнский биохимзавод, Йонавский завод минеральных удобрений и др. Большинство из построенных при СССР предприятий в Литве пришли в упадок или были сознательно закрыты.

Александр Удальцов:
Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией как продолжателя Советского Союза ущерба, якобы причиненного ЛР в годы её вхождения в СССР, неправомерна и даже абсурдна. Скорее наоборот, Россия как наиболее крупная республика в рамках бывшего Союза, вносившая основной вклад в общий бюджет, вправе поставить Литовской Республике встречный вопрос о компенсации нам средств, собранных, кстати, и за счёт других союзных республик и перераспределенных в пользу Литвы, а также за счёт поставок из России энергоресурсов, минерального сырья по ценам значительно ниже мировых, на сумму более 72 млрд долларов США.

В стане политического руководства Литвы это заявление российского посла вызвало негодование, о характере которого было указано в начале этого материала.

Использованы фотографии: Anews.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. Злодей Сегодня, 19:21
    Так за чем дело стало? Нужно как - то с " коортых и несафисиммых" должок стрясти am
    Злодей
    1. Pirogov Сегодня, 19:24
      Цитата: Злодей
      Так за чем дело стало? Нужно как - то с " коортых и несафисиммых" должок стрясти

      Правильно молодец посол ,так с этими приблудами и надо говорить .
      Pirogov
      1. МПК105 Сегодня, 19:26
        Молодец посол-
        МПК105
        1. Комментарий был удален.
    2. pjastolov Сегодня, 19:24
      У российского дипломата поинтересовались, что он думает по поводу литовских претензий на «необходимость выплат со стороны РФ за советскую оккупацию». Александр Удальцов на это заметил, что не Литве нужно требовать деньги от России, а наоборот.
      интересно, а Белорусский город Вильно, во сколько оценить, хватит ли им бюджета чтобы рассчитаться feel
      pjastolov
      1. Подрезчик Сегодня, 20:02
        А молодец посол! С ними так и надо! Это как укро....дай денег, мы тебя будем поливать грязью, копить войска союзничков и т.д.НЕ ВЫЙДЕТ!
        Подрезчик
    3. DF70 Сегодня, 19:36
      как в детском саду. ду рак , сам ду рак.
      и это посол.
      насчитал бы им триллион . было бы интересней.
      DF70
  2. shans2 Сегодня, 19:23
    нам многие задолжали...
    shans2
  3. kefan Сегодня, 19:24
    Действительно, надо обратиться с исков в международный суд о компенсации всех расходов, которые были потрачены на Прибалтику во время ее нахождения в составе СССР, да им во век будет не расплатиться перед нами, скоты неблагодарные.
    kefan
  4. Dym71 Сегодня, 19:25
    "Это не Россия должна Литве, а Литва - России, 72 млрд долларов"

    Ну зачем на ночь глядя такую статью размещать на ВО?
    Литва для Арона нашего,который Заави - святое! Может и психануть!

    72 млрд долларов это вам не Шарик чихнул wassat
    Dym71
    1. Перейра Сегодня, 19:36
      Откажется платить?
      Перейра
      1. Dym71 Сегодня, 19:45
        Цитата: Перейра
        Откажется платить?

        С деньгами не так хорошо, как без них плохо. (с) Еврейская народная мудрость!
        Но!
        А зохен вэй, за шо такие муки с совестью человеку перед сном?
        Он же должен спокойно покушать! bully
        Dym71
        1. vovanpain Сегодня, 19:57
          Цитата: Dym71
          С деньгами не так хорошо, как без них плохо. (с) Еврейская народная мудрость

          А вот еще одна еврейская притча. yes
          vovanpain
          1. Dym71 Сегодня, 20:04
            Много текста уважаемый, вот Вам выжимка:
            - Моня, ну шо, как жизнь ?
            - Шо тебе сказать, Жора... Как на корабле - тошнит , а плыть таки надо . wink
            Dym71
  5. ShadowCat Сегодня, 19:32
    Ждем депортации Александра. Ну нийзя же так тухлой тряпкой отобранной у уборщицы по мордасам возить первым лицам государства... Хотя эта тряпка самая чистая по отношению с их харями.
    ShadowCat
  6. Горный стрелок Сегодня, 19:34
    Прибалты ЗНАЮТ что должны. Много. Вот и боятся, что русские придут за своим долгом wassat
    Горный стрелок
  7. Logall Сегодня, 19:35
    Плохо им жилось в сытости и достатке? Зото теперь хорошо. Ну и ничего, что хозяйство разарено санкциями, народ работу может найти только прислугой в ЕС. Зато в продвинутой Европе!
    Logall
  8. knn54 Сегодня, 19:36
    Даля Грибаускайте,бывший комсомольский функционер. сегодня идеологический перерожденец.Вот такие и развалили Союз.
    Кстати, присоединение Прибалтийских республик произошло после референдумов. И давно пора РФ, как правопреемнице СССР, все посчитать и истребовать вложенные ранее средства в литовскую ( и не только) экономику с учётом индексации.Плюс за моральный ущерб-за "оккупантов"...
    knn54
  9. Роман 11 Сегодня, 19:38
    Вся эта русофобия - чистый бизнес ихней дали, при Союзе она двигалась вверх, ну неудобно говорить за счёт чего. Теперь можно бонусы получать на антироссийской истерике. Не будь нас, добрый фельдфебель из Австрии загнал бы всех литовцев в белый и пушистый концлагерь, а элиту рассовал бы в газовые печурки -повезло счастливым литовцам с нашим деспотом...

    А вообще здорово наблюдать за строительством перегородок.... может они сохранятся как великая китайская? Тогда можно в Клубе путешественников, лет через 50 смотреть программы об этих рукотворных чудесах laughing

    Даёшь заборы вдоль всех наших границ, чтобы осчастливить наших пограничников smile
    Роман 11
  10. Артур Макогончук Сегодня, 19:54
    72 миллиарда долларов,эта проблема решается легко,надо посчитать количество военной техники,количество огневых точек,ударить ракетами по всему этому сброду и в'ехать на бэтэрах и бронивиках
    Артур Макогончук
  11. Васян1971 Сегодня, 19:55
    Там вроде как вякали недавно, что СССР им оставил лишнее производство и лишних людей. Как были хуторянами немытыми, так и остались.
    Васян1971
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