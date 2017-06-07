Иракские курды назначили день референдума о независимости
Власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на курдский телеканал Rudaw .
По его информации, о дате проведения плебисцита договорились глава автономии Масуд Барзани и представители курдских партий.
При этом выборы в парламент и избрание руководства Иракского Курдистана запланированы на 6 ноября 2017 года. Власти в Багдаде пока не прокомментировали эту информацию.
Провинция Киркук и одноименный город де-юре не входят в состав Иракского Курдистана, де-факто с середины 2014 года их контролируют курдские военизированные формирования "пешмерга", вытеснившие оттуда боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Территориальная принадлежность богатого нефтеносного района Киркук давно вызывает противоречия между Багдадом и Эрбилем - административным центром Иракского Курдистана.
Власти в Багдаде пока не прокомментировали эту информацию.
В начале апреля две основные курдские политические партии Ирака - Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана - поддержали проведение референдума о независимости автономии. Сторонам удалось прийти к соглашению по формированию совместного комитета, который определит механизм и дату проведения плебисцита.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. Район является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака - в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.
По его информации, о дате проведения плебисцита договорились глава автономии Масуд Барзани и представители курдских партий.
При этом выборы в парламент и избрание руководства Иракского Курдистана запланированы на 6 ноября 2017 года. Власти в Багдаде пока не прокомментировали эту информацию.
Провинция Киркук и одноименный город де-юре не входят в состав Иракского Курдистана, де-факто с середины 2014 года их контролируют курдские военизированные формирования "пешмерга", вытеснившие оттуда боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Территориальная принадлежность богатого нефтеносного района Киркук давно вызывает противоречия между Багдадом и Эрбилем - административным центром Иракского Курдистана.
Власти в Багдаде пока не прокомментировали эту информацию.
В начале апреля две основные курдские политические партии Ирака - Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана - поддержали проведение референдума о независимости автономии. Сторонам удалось прийти к соглашению по формированию совместного комитета, который определит механизм и дату проведения плебисцита.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. Район является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака - в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.
Использованы фотографии: https://germania.one/
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