20:04 07 июня

Иракские курды назначили день референдума о независимости

Власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года, передает ТАСС со ссылкой на курдский телеканал Rudaw .

По его информации, о дате проведения плебисцита договорились глава автономии Масуд Барзани и представители курдских партий.

При этом выборы в парламент и избрание руководства Иракского Курдистана запланированы на 6 ноября 2017 года. Власти в Багдаде пока не прокомментировали эту информацию.


Иракские курды назначили день референдума о независимости


Провинция Киркук и одноименный город де-юре не входят в состав Иракского Курдистана, де-факто с середины 2014 года их контролируют курдские военизированные формирования "пешмерга", вытеснившие оттуда боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ). Территориальная принадлежность богатого нефтеносного района Киркук давно вызывает противоречия между Багдадом и Эрбилем - административным центром Иракского Курдистана.

Власти в Багдаде пока не прокомментировали эту информацию.

В начале апреля две основные курдские политические партии Ирака - Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана - поддержали проведение референдума о независимости автономии. Сторонам удалось прийти к соглашению по формированию совместного комитета, который определит механизм и дату проведения плебисцита.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. Район является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака - в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.


Использованы фотографии: https://germania.one/
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