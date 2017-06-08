10:07 08 июня

"Славянское братство - 2017". Десантники РФ, РБ и Сербии высаживаются под Брестом

В Белоруссии стартовали совместные военные учения подразделений РБ, РФ и Сербии. Речь идёт о манёврах «Славянское братство», которые проходят неподалёку от Бреста. РИА Новости приводит заявление помощника командующего учениями по десантированию со стороны ВС РФ Григория Курчанинова:
Ночью в 01:00 (мск) 8 июня десять российских разведчиков прыгнули с парашютом из белорусского вертолёта Ми-8 на незнакомую для них площадку приземления "Сахара" небольших размеров, находящуюся в приграничном районе Брестской области. Десантирование осуществлено с высоты около 500 метров на парашютах Д-10. Выброска наших военнослужащих прошла штатно, каких-либо инцидентов не было.


Для проведения учений в Белоруссию были переброшены российские военнослужащие шестью военно-транспортными самолётами Ил-76МД. Самолёты, вылетевшие с аэродрома в районе Таганрога, приземлились под Барановичами.

Самолёты Ил-76МД также используются для десантирования в районе Бреста. С парашютами будут прыгать десантники трёх указанных выше государств, участвующие в проведении антитеррористических маневров.


"Славянское братство - 2017". Десантники РФ, РБ и Сербии высаживаются под Брестом


Одно из условий десантирования – итоговое преодоление лесисто-болотистой местности с получение координат позиций условных террористов.

Использованы фотографии: https://ria.ru
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Комментарии 12

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  1. рич Сегодня, 06:40
    Это уже третье совместное учение военнослужащих Беларуси, России и Сербии. Это уже становится традицией
    рич
    1. Red_Hamer Сегодня, 06:44
      Ой, где то недалеко, кое-кто, в очередной истерике биться начнет! laughing
      Red_Hamer
      1. Тралл Сегодня, 07:40
        Цитата: Red_Hamer
        Ой, где то недалеко, кое-кто, в очередной истерике биться начнет! laughing

        Тем более, уже есть фото с этих учений(украдены хакерами) smile
        Тралл
        1. perepilka Сегодня, 08:12
          Цитата: Тралл
          (украдены хакерами) smile

          Таперича ещё морпехов на зебрах, и ната сдуется в ноль wassat
          А сербы, смотрю, старых волков прислали, на фоне наших пацанов, суровенько смотрятся laughing
          perepilka
        2. Skif83 Сегодня, 09:24
          блин ...аха муха!
          Уже обезьяны в десанты записались.
          Чудны дела твои, Боже... laughing
          Skif83
  2. Александр 3 Сегодня, 06:54
    В СССР такие занятия проходили обыденно без всякого пафоса.Есть к чему стремиться.
    Александр 3
  3. БВС Сегодня, 07:02
    Все отлично, но есть вопрос по названию мероприятия. Что в участвующих подразделениях служат ТОЛЬКО славяне, нет татар и ногайцев? Национализмом попахивает однако.
    БВС
    1. garnik Сегодня, 08:04
      Писали на форуме что у вас в МВД и в спецназ только казахов берут.А это как называется . А вообще это правильно.Ни один нацмен за чужое государство жизнь не положит.Только если вынужденно или за деньги,ну и маленький процент исключения.
      garnik
  4. 30 вис Сегодня, 07:05
    Хорошо !Воины трёх народов братских - русские , белорусы , сербы ! А "не братья"-- Гулящая девка Украины в это время лижет анус Амэрике ! Заробляет геморой !
    30 вис
    1. Подрезчик Сегодня, 07:24
      Новость хорошая во всех отношениях, пусть "там" тоже поймут, что здесь всегда готовы встретить нежданных "гостей", даже ночью!
      Подрезчик
  5. garnik Сегодня, 08:09
    Надо по крупице собирать славян в один кулак.В противовес англосаксам.А пока обратное получается к сожалению.
    garnik
  6. Холуай Сегодня, 08:53
    У Сербов ВДВ отличные
    Холуай
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