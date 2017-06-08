"Славянское братство - 2017". Десантники РФ, РБ и Сербии высаживаются под Брестом

Ночью в 01:00 (мск) 8 июня десять российских разведчиков прыгнули с парашютом из белорусского вертолёта Ми-8 на незнакомую для них площадку приземления "Сахара" небольших размеров, находящуюся в приграничном районе Брестской области. Десантирование осуществлено с высоты около 500 метров на парашютах Д-10. Выброска наших военнослужащих прошла штатно, каких-либо инцидентов не было.

В Белоруссии стартовали совместные военные учения подразделений РБ, РФ и Сербии. Речь идёт о манёврах «Славянское братство», которые проходят неподалёку от Бреста. РИА Новости приводит заявление помощника командующего учениями по десантированию со стороны ВС РФ Григория Курчанинова:Для проведения учений в Белоруссию были переброшены российские военнослужащие шестью военно-транспортными самолётами Ил-76МД. Самолёты, вылетевшие с аэродрома в районе Таганрога, приземлились под Барановичами.Самолёты Ил-76МД также используются для десантирования в районе Бреста. С парашютами будут прыгать десантники трёх указанных выше государств, участвующие в проведении антитеррористических маневров.Одно из условий десантирования – итоговое преодоление лесисто-болотистой местности с получение координат позиций условных террористов.