«Красмаш» готов к выпуску новой МБР «Сармат»

Тяжелая ракета может нести значительно больше средств преодоления ПРО — ложных целей, систем поставки помех и т.д. Хотя стоящие сейчас на вооружении ракеты «Ярс» и так способны преодолеть любую имеющуюся у США систему ПРО. Решение о постановке на вооружение принимается в зависимости от политических факторов. Поэтому можно воспринимать «Сармат» как «наш бронепоезд, который стоит на запасном пути».

Как сообщает интернет-газета « Известия », Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), выпускающий морские баллистические ракеты 667БДРМ «Синева» и «Лайнер» для стратегических атомных подводных лодок, завершил реконструкцию и переоснащение линии перспективной спецтехники. Предполагается, что модернизация производства позволит начать выпуск ракеты «Сармат» . Ожидается, что с 2018 года она начнет заменять РС-20В «Воевода», которые на протяжении более 25 лет составляют основу шахтной группировки стратегических ядерных сил.В СССР единственным производителем тяжелых ракет являлся завод «Южмаш» в украинском Днепропетровске. Именно здесь выпускались «Воеводы». Как указывают в военном ведомстве, «Красмаш» нарастил темпы производства продукции и вошел в график по выполнению гособоронзаказа. Планируется, что в текущем году он изготовит очередную партию межконтинентальных баллистических ракет «Синева».Как полагают эксперты, выпуск «Сармата» является ответом на обновление американских стратегических ядерных сил, которое планируется начать в 2020 году. Как заявлял Дональд Трамп на эти цели будет потрачено более одного триллиона долларов.— пояснил Заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.Вес «Воеводы» составляет почти 200 тонн. Ракета оснащена 10 ядерными боеголовками мегатонного класса. Предполагается, что «Сармат» будет в два раза легче, но эффективней по энерговооруженности. Дальность его полета превысит 11 тыс. км. Улучшенные энергетические характеристики позволят оснастить ее дополнительными средствами преодоления американской ПРО. Она будет способна противостоять космическому эшелону ударных средств. Запускать ее можно будет практически из любого района не только через Северный, как сейчас, но и через Южный полюс.