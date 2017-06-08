10:07 08 июня

«Красмаш» готов к выпуску новой МБР «Сармат»

Как сообщает интернет-газета « Известия », Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), выпускающий морские баллистические ракеты 667БДРМ «Синева» и «Лайнер» для стратегических атомных подводных лодок, завершил реконструкцию и переоснащение линии перспективной спецтехники. Предполагается, что модернизация производства позволит начать выпуск ракеты «Сармат» . Ожидается, что с 2018 года она начнет заменять РС-20В «Воевода», которые на протяжении более 25 лет составляют основу шахтной группировки стратегических ядерных сил.



В СССР единственным производителем тяжелых ракет являлся завод «Южмаш» в украинском Днепропетровске. Именно здесь выпускались «Воеводы». Как указывают в военном ведомстве, «Красмаш» нарастил темпы производства продукции и вошел в график по выполнению гособоронзаказа. Планируется, что в текущем году он изготовит очередную партию межконтинентальных баллистических ракет «Синева».


Как полагают эксперты, выпуск «Сармата» является ответом на обновление американских стратегических ядерных сил, которое планируется начать в 2020 году. Как заявлял Дональд Трамп на эти цели будет потрачено более одного триллиона долларов.

Тяжелая ракета может нести значительно больше средств преодоления ПРО — ложных целей, систем поставки помех и т.д. Хотя стоящие сейчас на вооружении ракеты «Ярс» и так способны преодолеть любую имеющуюся у США систему ПРО. Решение о постановке на вооружение принимается в зависимости от политических факторов. Поэтому можно воспринимать «Сармат» как «наш бронепоезд, который стоит на запасном пути».

— пояснил Заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.

Вес «Воеводы» составляет почти 200 тонн. Ракета оснащена 10 ядерными боеголовками мегатонного класса. Предполагается, что «Сармат» будет в два раза легче, но эффективней по энерговооруженности. Дальность его полета превысит 11 тыс. км. Улучшенные энергетические характеристики позволят оснастить ее дополнительными средствами преодоления американской ПРО. Она будет способна противостоять космическому эшелону ударных средств. Запускать ее можно будет практически из любого района не только через Северный, как сейчас, но и через Южный полюс.


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Комментарии 23

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  1. Горный стрелок Сегодня, 07:29
    Хорошая новость! Супостат должен знать, что возмездие - неотвратимо. И будет всесокрушающим. Отрезвляет.
    Горный стрелок
    1. oleg-gr Сегодня, 07:33
      Выпуск ракеты «Сармат» начинается. "Партнеры" готовьтесь. В случае чего возмездие последует неотвратимо. Хотя в документальном фильме ВВП признает, что в глобальном конфликте победителей не будет.
      oleg-gr
      1. maxim947 Сегодня, 08:41
        Речь пока идет о завершении реконструкции и переоснащения линии. Не спешите так радоваться, производство чуть позже, растяните удовольствие
        maxim947
        1. bulvas Сегодня, 09:06
          Привет, Красмаш! (старый знакомый)


          bulvas
    2. Logall Сегодня, 07:37
      Теперь не отрезвлять, теперь штанонамокающе нервировать будет.
      Хотя они перед КНДР подсвечивают. А у них и близко такого нет!
      Logall
    3. ydjin Сегодня, 07:39
      Пусть только ухнут, мы им так laughing в ответ ухнем!... Надо всегда быть готовым. good
      ydjin
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:51
        ydjin
        Пусть только ухнут, мы им так laughing в ответ ухнем!..
        Да никто с Россией воевать в открытую и так не может. Пример Северная Корея.А с такой громадной номенклотурой средств доставки и количества всевозможного ЯО. Россия может противостоять любой угрозе.Ну если только умалишённый какой решит объявить войну России. А с принятием "Сармат" защита страны будет улучшена .Ну а "дружбанам" молитесь и снимайте мультики про ПРО для своих обывателей.
        Наблюдатель2014
    4. сибиралт Сегодня, 07:44
      Одной такой "ляльки" будет достаточно на целый американский штат. И никакой гарантии, что не долетит. belay
      сибиралт
    5. рич Сегодня, 07:46
      Против кого предназначены МБР «Сармат» нетрудно догадатся. Для этого достаточно в слове "сармат" поменять буквы местами yes
      рич
    6. RASKAT Сегодня, 08:32
      Шутка ли 5 тонн забрасываемый вес, можно пару тройку легковушек закинуть wassat Ждем с нетерпением. good
      RASKAT
  2. ver_ Сегодня, 07:32
    Цитата: Горный стрелок
    Хорошая новость! Супостат должен знать, что возмездие - неотвратимо. И будет всесокрушающим. Отрезвляет.

    ...уря...
    ver_
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:41
      Не знаю, как кто, а я воспринимаю новую ракету, корабль, лодку, как еще один гвоздь в гроб нашим недругам ! hi
      Uncle Lee
      1. ydjin Сегодня, 07:44
        Цитата: Uncle Lee
        Не знаю, как кто, а я воспринимаю новую ракету, корабль, лодку, как еще один гвоздь в гроб нашим недругам ! hi

        Гвоздь, не гвоздь, но дополнительный отрезвляющий фактор будет не лишним аргументом с нашей стороны. angry
        ydjin
  3. Опасный Сегодня, 08:02
    "Вес «Воеводы» составляет почти 200 тонн. Ракета оснащена 10 ядерными боеголовками мегатонного класса". Вес вообще-то в Ньютонах измеряется. Не вес 200 тонн, а масса. Уж в статье можно и правильно писать
    Опасный
  4. Анатольевич Сегодня, 08:03
    Сегодня в Красное и Белое зайду после работы!
    Анатольевич
    1. san4es Сегодня, 09:58
      Цитата: Анатольевич
      Сегодня в Красное и Белое зайду после работы!

      ...Только немного yes
      san4es
  5. Толстоевский Сегодня, 08:28
    для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Толстоевский
  6. John_f Сегодня, 08:41

    "...Весь мир в труху...."
    John_f
  7. Bondik05 Сегодня, 08:59

    На злобу дня так сказать.....
    Bondik05
    1. Монархист Сегодня, 09:42
      Решили помочь "мисис рогоносице",она постоянно верещит :русские у меня в шкафу,а тут Ваша картинка ей в помощь?
      Монархист
  8. Skif83 Сегодня, 09:14
    А может ... бахнем? Обязательно бахнем! Но потом... laughing
    Skif83
  9. Старый26 Сегодня, 09:19
    Редакторы!!! АУ??? Что за убожище вы поставили на фотографии? Вы это всерьез считаете это ступенью разведения "Сармата"?

    Цитата: сибиралт
    Одной такой "ляльки" будет достаточно на целый американский штат. И никакой гарантии, что не долетит. belay

    Побольше читайте интернет-мурзилок. там скоро напишут, что и одной ракеты хватит, чтобы весь североамериканский континент уничтожить

    Цитата: Опасный
    "Вес «Воеводы» составляет почти 200 тонн. Ракета оснащена 10 ядерными боеголовками мегатонного класса". Вес вообще-то в Ньютонах измеряется. Не вес 200 тонн, а масса. Уж в статье можно и правильно писать

    Я уже на такие мелочи и внимания не обращаю. Особенно когда начинают повторять байки 5-летней давности о ракете в 100 тонн "весом", о 10 тоннах "полезной нагрузки" при полете черех Южный полюс и прочем бреде
    Старый26
  10. Монархист Сегодня, 09:35
    Цитата: Uncle Lee
    Не знаю, как кто, а я воспринимаю новую ракету, корабль, лодку, как еще один гвоздь в гроб нашим недругам ! hi

    И тем больше у них желания нам гадить. Вспомните СССР: великое множество гадостей нам делали. Пришел ЕБН и РФ оказалась на уровне Верхней Вольты и конечно Там( знаете где) стали дремать. Пока ВВ разгребать"авгиевы конюшни" там потешались,а потом ....Мы стали плохими
    Монархист
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