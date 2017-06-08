10:08 08 июня

"Укравтодор": С России нужно требовать компенсацию за "разбитые" дороги Крыма

Украинские власти решили изыскать новые возможности для выставления «счёта» России за Крым. Украинский портал «Главком» приводит заявление исполняющего обязанности замглавы «Укравтодора» Александра Харченко. По словам Харченко, «Укравтодор» в последние годы «лишён возможности контролировать состояние автомобильных дорог в Крыму». Это, по мнению чиновника, даёт право государственной компании потребовать от России «компенсации за испорченную транспортную инфраструктуру».

"Укравтодор": С России нужно требовать компенсацию за "разбитые" дороги Крыма


Харченко отмечает, что «Укравтодор» намерен действовать в «интересах Украины» на основании президентского указа от 2002 года. Этот указ направлен на урегулирование споров по защите прав и интересов украинского государства. Проблема в том, что в данной ситуации с Украиной никто в спор о её интересах не вступил и вступать не собирается. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, что закреплено законодательством Российской Федерации, к которому ни Харченко, ни «Укравтодор», ни Украина в целом никакого отношения не имеют.


На самом деле заявление украинского чиновника в очередной раз говорит о неистребимой тяге майданных руководителей к «халяве». Вместо того, чтобы озаботиться проблемами транспортной инфраструктуры на своей территории, такие «харченко» ищут возможностей получить деньги за надуманные проблемы.

Кстати, и.о. зампреда «Укравтодора» заявил, что у него возникли озабоченности в связи с тем, что компания не может проинспектировать дороги в Луганском и Донецком регионах в связи с проводимой там «АТО». В чём проблема? – Пусть останавливает «АТО» и идёт вместе со всем «Укравтодором» проверять дороги и приступать к их восстановлению.

Использованы фотографии: http://zhzhitel.livejournal.com
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Комментарии 39

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:48
    Счет за Крым. Ага, выставляйте. И стазу несите его в очередную судебную инстанцию. Газпром с Нафтогазом уже судятся в Стокгольме.
    oleg-gr
    1. Partyzan Сегодня, 07:53
      Так очень уж хочется laughing
      Partyzan
      1. Logall Сегодня, 08:02
        Ещё за строительство моста пусть требуют!
        Logall
        1. антивирус Сегодня, 08:33
          я год ищу кому строить шоссе Магадан-Якутск. Сам заявил о себе
          Понятно, что должность требует прогиба, но так явно согласиться работать за полярным кругом!!!!!!!!!!!!!!!
          ВЕЛИКАЯ УКРИЯ СПАСЕТ Д ВОСТОК
          антивирус
      2. рич Сегодня, 08:05
        "Укравтодор": С России нужно требовать компенсацию за "разбитые" дороги Крыма

        А верховной раде Украины надо потребовать с крымчан моральную компенсацию за то, что они не захотели оставаться под ее "мудрым" руководством laughing Обидно, да laughing
        рич
    2. Самаритянин Сегодня, 07:54
      Тем временем в Украине:
      Самаритянин
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:03
        Цитата: Самаритянин
        Тем временем в Украине:

        тем временем в России...
        андрей юрьевич
        1. Александр романов Сегодня, 08:16
          Цитата: андрей юрьевич
          тем временем в России.

          Регион 54 -Новосиб. Вова Димон,где дороги вашу дивизию. Почему мотоциклисты вынуждены по бездорожью летать под 200 в час. Вова,они хотят 300 в час angry
          Александр романов
          1. ltc22A Сегодня, 08:35
            А ещё слишком много светофоров
            ltc22A
    3. сибиралт Сегодня, 07:54
      А зачем Украине дороги? Пусть ездят на "Оплотах". laughing Глядишь, и туристы из Европы нагрянут посмотреть на чудо незалежности.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 07:57
        Похоже Бог наказал руководителей всех рангов на Украине.
        cniza
        1. Соломон Кейн Сегодня, 08:19
          При упоминании Харченко, сразу вспомнил по особиста майора Харченко из фильма "Штрафбат", та ещё сволочь. Хотя Мадянов-красавчик.
          Соломон Кейн
        2. bouncyhunter Сегодня, 08:32
          Витя , доброго дня ! hi
          Цитата: cniza
          Похоже Бог наказал руководителей всех рангов на Украине.

          Не упоминай всуе - там Ктулху безраздельно правит .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:45
            Приветствую Паша! hi , похоже и он сбежал. lol
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:52
              Так что - там Хэд-крабы правят , что ли ? belay Пойду почищу и заряжу всю стрелковку ...
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 08:56
                Хедкраб для них это много , у них кто то безголовый. laughing
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:05
                  Я даже догадываюсь как эту скотинку шоколадную зовут . lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:09
                    Ну да , именно оттуда оно и выходит.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:12
                      Как думаешь - осиновый кол в дупу поможет ? Или что по-ядрёней понадобится ?
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:37
                        На осиновый кол привязать ядреный и этот бутерброд туда...
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 09:41
                      Цитата: cniza
                      На осиновый кол привязать ядреный и этот бутерброд туда...

                      Это ведь грех ... Но идея-то какова ! good drinks
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:55
                        А из желающих будет очередь. drinks
                        cniza
                    3. bouncyhunter Сегодня, 09:57
                      Цитата: cniza
                      А из желающих будет очередь.

                      Но мы-то знаем кто в первых рядах . wink
                      bouncyhunter
              2. Topotun Сегодня, 09:25
                Она и так должна быть почищена... А вот патронов прикупить надо! Вы правы.
                Topotun
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:39
                  Есть такая армейская мудрость : "Не знаешь чем заняться - чисти оружие . Решил , что пора почистить оружие - чисти оружие . Думаешь , что рано чистить оружие - чисти оружие ."
                  bouncyhunter
      2. andj61 Сегодня, 08:18
        Цитата: сибиралт
        А зачем Украине дороги? Пусть ездят на "Оплотах". laughing Глядишь, и туристы из Европы нагрянут посмотреть на чудо незалежности.

        Так это... feel У нас ведь тоже особенности национального туризма имеются - предпочитаем ездить в Европу на танках! fellow hi
        andj61
    4. электроОлег Сегодня, 08:21
      Я вот читаю и думаю, а что же вермахт с СССР не требовал деньги за разд0лбанные танки на наших дорогах? laughing
      электроОлег
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:51
    Так кто мешает проинспектировать? Пока визовый режим не ввели. Сел на машинку, и поехал инспектировать. В "Ютубе" полно роликов, в которых водители аж с восторгом говорят ( и показывают) новые и отремонтированные дороги в Крыму. Съездил бы, убедился. Что воздух зря сотрясать laughing
    Горный стрелок
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:55
      Цитата: Горный стрелок
      В "Ютубе" полно роликов,

      псаки у них нету. вот кто любительница была из тынета "факты" нарывать
      ЛукичЪ
    2. brasist Сегодня, 08:38
      Это что же выходит зампреда «Укравтодора» нужно привлечь к ответственности за (передачу) Крыма с безобразными дорогами...
      brasist
  3. Altona Сегодня, 07:52
    УкрАвтоДор - как много в этом слове. laughing
    Altona
    1. Подрезчик Сегодня, 08:31
      Похоже на Украине появилась новая национальная черта-"озабоченность" где урвать денег, которые тебе не принадлежат! Надо предложить им перевести эту черту в вид спорта, со временем может стать Олимпийским!
      Подрезчик
  4. ydjin Сегодня, 07:53
    Говорящую шапку в армии видел, а тут ещё оказывается и говорящие кастрюли (Харченко) есть! Чудеса!!! laughing
    ydjin
  5. KondratKo Сегодня, 08:00
    "«Укравтодор» в последние годы «лишён возможности контролировать состояние автомобильных дорог в Крыму». Это, по мнению чиновника, даёт право государственной компании потребовать от России «компенсации за испорченную транспортную инфраструктуру»."
    Ага, ещё следует вспомнить про несвоевременный вывоз мусора из дворовых контейнеров на полуострове и тоже потребовать компенсацию. Паяцы плять, страны Голодрании.
    KondratKo
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:03
    "Укравтодор": С России нужно требовать компенсацию за "разбитые" дороги Крыма
    Это кто там что прохрюкал? Убогие, где вообще дорог нет будут требовать компенсации?? laughing
    зампреда «Укравтодора»
    идёт вместе со всем «Укравтодором»
    Вот сюда. laughing

    Наблюдатель2014
  7. John_f Сегодня, 08:10
    Цитата: ЛукичЪ
    Цитата: Горный стрелок
    В "Ютубе" полно роликов,

    псаки у них нету. вот кто любительница была из тынета "факты" нарывать

    у них каждый второй теперь псаки.))
    John_f
  8. Masya Masya Сегодня, 08:13
    заявление украинского чиновника в очередной раз говорит о неистребимой тяге майданных руководителей к «халяве»

    что мелковато требуют, надо сразу за воздух требовать... а то, что это крымчане украинским воздухом дышат бесплатно... вот где вечная «халява»... lol
    Masya Masya
  9. brasist Сегодня, 08:21
    Кстати, и.о. зампреда «Укравтодора» заявил, что у него возникли озабоченности

    А в чём проблема возьми и почеши...
    brasist
  10. afrikanez Сегодня, 09:08
    А не пора ли прекратить писать (в российских СМИ и сайтах) всю эту хохлятскую "бредятину"???? Многие скажут: не читай и будут по своему правы, а если серьёзно то зачем нам всё это знать, какой бред несут укрочиновники и иже с ними.
    afrikanez
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