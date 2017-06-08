"Укравтодор": С России нужно требовать компенсацию за "разбитые" дороги Крыма
Украинские власти решили изыскать новые возможности для выставления «счёта» России за Крым. Украинский портал «Главком» приводит заявление исполняющего обязанности замглавы «Укравтодора» Александра Харченко. По словам Харченко, «Укравтодор» в последние годы «лишён возможности контролировать состояние автомобильных дорог в Крыму». Это, по мнению чиновника, даёт право государственной компании потребовать от России «компенсации за испорченную транспортную инфраструктуру».
Харченко отмечает, что «Укравтодор» намерен действовать в «интересах Украины» на основании президентского указа от 2002 года. Этот указ направлен на урегулирование споров по защите прав и интересов украинского государства. Проблема в том, что в данной ситуации с Украиной никто в спор о её интересах не вступил и вступать не собирается. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, что закреплено законодательством Российской Федерации, к которому ни Харченко, ни «Укравтодор», ни Украина в целом никакого отношения не имеют.
На самом деле заявление украинского чиновника в очередной раз говорит о неистребимой тяге майданных руководителей к «халяве». Вместо того, чтобы озаботиться проблемами транспортной инфраструктуры на своей территории, такие «харченко» ищут возможностей получить деньги за надуманные проблемы.
Кстати, и.о. зампреда «Укравтодора» заявил, что у него возникли озабоченности в связи с тем, что компания не может проинспектировать дороги в Луганском и Донецком регионах в связи с проводимой там «АТО». В чём проблема? – Пусть останавливает «АТО» и идёт вместе со всем «Укравтодором» проверять дороги и приступать к их восстановлению.
Харченко отмечает, что «Укравтодор» намерен действовать в «интересах Украины» на основании президентского указа от 2002 года. Этот указ направлен на урегулирование споров по защите прав и интересов украинского государства. Проблема в том, что в данной ситуации с Украиной никто в спор о её интересах не вступил и вступать не собирается. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, что закреплено законодательством Российской Федерации, к которому ни Харченко, ни «Укравтодор», ни Украина в целом никакого отношения не имеют.
На самом деле заявление украинского чиновника в очередной раз говорит о неистребимой тяге майданных руководителей к «халяве». Вместо того, чтобы озаботиться проблемами транспортной инфраструктуры на своей территории, такие «харченко» ищут возможностей получить деньги за надуманные проблемы.
Кстати, и.о. зампреда «Укравтодора» заявил, что у него возникли озабоченности в связи с тем, что компания не может проинспектировать дороги в Луганском и Донецком регионах в связи с проводимой там «АТО». В чём проблема? – Пусть останавливает «АТО» и идёт вместе со всем «Укравтодором» проверять дороги и приступать к их восстановлению.
Использованы фотографии: http://zhzhitel.livejournal.com
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