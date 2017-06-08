Чижов: в ЕС созрели условия для изменения курса отношении Москвы

Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через 6 месяцев – это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута,

В Евросоюзе созрели условия для смягчения политического курса в отношении России в целом и по вопросу санкций в частности, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова.По словам дипломата, «ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских санкций, который касается экономических мер». Его действие истекает 31 июля. При этом Чижов отметил, что «термин "санкции" некорректен: в данной ситуации следует говорить об односторонних рестриктивных мерах».сказать сложно, сказал он.Напомним, отношения между РФ и Западом ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. США и Евросоюз ввели против России как точечные санкции, так и ограничения, охватывающие целые сектора экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.