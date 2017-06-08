10:06 08 июня

Чижов: в ЕС созрели условия для изменения курса отношении Москвы

В Евросоюзе созрели условия для смягчения политического курса в отношении России в целом и по вопросу санкций в частности, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова.

Чижов: в ЕС созрели условия для изменения курса отношении Москвы


По словам дипломата, «ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских санкций, который касается экономических мер». Его действие истекает 31 июля. При этом Чижов отметил, что «термин "санкции" некорректен: в данной ситуации следует говорить об односторонних рестриктивных мерах».


Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через 6 месяцев – это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута,
сказать сложно, сказал он.

Напомним, отношения между РФ и Западом ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. США и Евросоюз ввели против России как точечные санкции, так и ограничения, охватывающие целые сектора экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Использованы фотографии: Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
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Комментарии 9

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  1. oleg-gr Сегодня, 08:11
    Те же европейские компании научились обходить эти санкции. Политической воли у политиков Европы нет. Марионеткам не положено.
    oleg-gr
    1. cniza Сегодня, 08:25
      Нет уж нет уж , пусть продолжают санкции , иначе наше Правительство опять перестанет работать.
      cniza
      1. hirurg Сегодня, 08:32
        Как сказал кто-то(не помню кто):
        --Я на эти санкции ВЕТО клал. laughing
        hirurg
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:34
        Цитата: cniza
        наше Правительство опять перестанет работать.

        Ну или хотя бы создавать видимость работы . wink
        bouncyhunter
    2. Partyzan Сегодня, 08:26
      В Евросоюзе созрели условия для смягчения политического курса в отношении России в целом и по вопросу санкций в частности
      да и не работают они laughing
      Partyzan
    3. vovanpain Сегодня, 08:43
      Произойдет ли это в июне или через 6 месяцев – это уже из сферы гадания.

      Мечтать не вредно,вредно не хотеть. yes Гадай не гадай,а никто санкции не снимет,ни в июне,ни через полгода,ни через год. yes Да и к лучшему,сейчас на работе получаем новое оборудование из США,кому надо эти санкции обходят.
      vovanpain
  2. John_f Сегодня, 08:11
    изменения курса отношения с Москвой.... а оно нам надо???
    John_f
    1. Logall Сегодня, 08:30
      Оно им надо!
      Logall
  3. нивасандер Сегодня, 09:01
    кстати это именно тот дядька который заявил оболдевшим журналюгам из Евроньюс "...в ПАСЕ больше деньгов не дадим "
    нивасандер
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