09:59 08 июня

Госиспытания тяжелого ударного БЛА планируется завершить в 2018 году

Согласно информации РИА Новости , заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе визита в Опытно-конструкторское бюро имени Симонова сообщил о планах окончания государственных испытаний тяжелого ударного беспилотника в 2018 году. После этого начнутся закупки БЛА в рамках реализации новой госпрограммы вооружения до 2025 года. Видимо, речь идет о беспилотнике «Охотник-У».

Госиспытания тяжелого ударного БЛА планируется завершить в 2018 году


Пройдя этап разработки экспериментального образца, они подняли в воздух эту модель, и сейчас у них на выходе уже опытный образец. Я думаю, что они в течение этого и следующего года завершат эту работу, выйдут на государственные испытания, и российская армия будет иметь новый класс беспилотного летательного аппарата.



С его слов, несколько лет назад данное ОКБ в тяжёлой конкурентной борьбе выиграло конкурс на разработку тяжёлого беспилотника.

Мы будем рассматривать вопрос о государственной закупке с 2018 года. Беспилотник "Зеница" мы готовы покупать с 2018 года, а если завершат государственные испытания в 2018 году — будем и тяжёлый беспилотник покупать. Они не уступают по своим характеристикам тем образцам, которые сегодня имеются на вооружении у армий мира.

Использованы фотографии: http://avia.pro/blog/ohotnik-u-tehnicheskie-harakteristiki-foto
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Комментарии 20

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  1. Толстоевский Сегодня, 08:30
    есть столько прекрасных мест для его испытаний
    Толстоевский
    1. Logall Сегодня, 08:32
      Сирия. А теперь ещё и Ливия.
      Logall
    2. сибиралт Сегодня, 08:36
      Таки, о каком конкретном БПЛА речь, если автор лишь допускает, что им, "видимо", может быть? winked
      сибиралт
    3. RASKAT Сегодня, 08:38
      Ага, интересно что они там придумали. А какие ракеты планируют использовать? Или СВП установят и будут бомбить обычными бомбами?
      RASKAT
  2. Антипрогрессор Сегодня, 08:31
    Если США разрешит России...
    Антипрогрессор
    1. cniza Сегодня, 08:33
      Это Вы о чем?
      cniza
      1. ИмПерц Сегодня, 08:38
        Цитата: cniza
        Это Вы о чем?

        Он про это:
        ИмПерц
        1. cniza Сегодня, 08:42
          Если так тогда , ладно. laughing
          cniza
          1. bulvas Сегодня, 08:45
            Цитата: Антипрогрессор
            Если США разрешит России...


            Они могут не разрешить?

            А-а-а, мистер Маккейн, извините, не узнал
            bulvas
      2. Комментарий был удален.
  3. Farid05 Сегодня, 08:37
    в принципе за БПЛА будущее, лет через 50 только они и будут летать у развитых.
    Farid05
    1. НасРать Сегодня, 08:43
      Цитата: Farid05
      в принципе за БПЛА будущее, лет через 50 только они и будут летать у развитых.






      wassat
      НасРать
  4. активатор Сегодня, 08:40
    а как он выглядит фотки его есть?
    активатор
    1. рич Сегодня, 08:49
      Есть одна фотка на сайте МО, не знаю это он, или другая какая модель smile
      рич
      1. активатор Сегодня, 08:57
        Цитата: рич
        Есть одна фотка на сайте МО, не знаю это он, или другая какая модель smile

        Приветствую Дмитрий hi Ну тогда это не ударный , а угарный беспилотник laughing
        активатор
      2. андрей юрьевич Сегодня, 09:17
        Цитата: рич
        Есть одна фотка на сайте МО, не знаю это он, или другая какая модель smile

        похоже на обложку альбома Ингви Мальмстина...
        андрей юрьевич
    2. истопник Сегодня, 09:01
      Цитата: активатор
      а как он выглядит фотки его есть?

      А их два. Сухого и Симонова.
      В статье - предположительный вид Сухого. Взлетный вес - 20 т. Дальность - 3500 км, потолок - 10500 м
      http://avia.pro/blog/ohotnik-u-tehnicheskie-harak
      teristiki-foto
      истопник
  5. Влад5307 Сегодня, 09:01
    От слов г. Борисова, как показывает история его заявлений, "дистанция огромного размера", которую успеют пройти в лучшем случае к 2025 году! И то если в правительстве отправят в отставку эконом-блок представителей псевдо-либерального направления экономики и придут им на смену настоящие государственники, а не очередные выкормыши ВШУ и ставленники МВФ! hi
    Влад5307
  6. баклан Сегодня, 09:19
    Что за БПЛА такой секретный? Хоть уголком глаза взглянуть. Никому не расскажу... wink Уже и летает...
    баклан
    1. MoJloT Сегодня, 09:48
      Он пока исключительно в умах инженеров.
      MoJloT
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:56
        Цитата: MoJloT
        Он пока исключительно в умах инженеров.

        Ясно же написано,что уже есть опытный образец и его готовят к гос испытаниям.
        НЕКСУС
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