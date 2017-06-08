Госиспытания тяжелого ударного БЛА планируется завершить в 2018 году
Согласно информации РИА Новости , заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе визита в Опытно-конструкторское бюро имени Симонова сообщил о планах окончания государственных испытаний тяжелого ударного беспилотника в 2018 году. После этого начнутся закупки БЛА в рамках реализации новой госпрограммы вооружения до 2025 года. Видимо, речь идет о беспилотнике «Охотник-У».
С его слов, несколько лет назад данное ОКБ в тяжёлой конкурентной борьбе выиграло конкурс на разработку тяжёлого беспилотника.
Пройдя этап разработки экспериментального образца, они подняли в воздух эту модель, и сейчас у них на выходе уже опытный образец. Я думаю, что они в течение этого и следующего года завершат эту работу, выйдут на государственные испытания, и российская армия будет иметь новый класс беспилотного летательного аппарата.
С его слов, несколько лет назад данное ОКБ в тяжёлой конкурентной борьбе выиграло конкурс на разработку тяжёлого беспилотника.
Мы будем рассматривать вопрос о государственной закупке с 2018 года. Беспилотник "Зеница" мы готовы покупать с 2018 года, а если завершат государственные испытания в 2018 году — будем и тяжёлый беспилотник покупать. Они не уступают по своим характеристикам тем образцам, которые сегодня имеются на вооружении у армий мира.
Использованы фотографии: http://avia.pro/blog/ohotnik-u-tehnicheskie-harakteristiki-foto
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