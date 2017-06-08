10:04 08 июня

Аваков «что-то» подписал, и думает, что это безвизовое соглашение со Швейцарией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в своем «Твиттере» о подписании соглашения о безвизовом режиме со Швейцарией, однако такого соглашения не существует, пишет «Европейская правда» (Украина). Статью приводит РИА Новости .



«Информация, распространенная Аваковым, не соответствует действительности. В рамках визита в Украину руководителя швейцарского МИД Дидье Буркхальтера Аваков подписал с ним соглашение о реадмиссии, но не подписывал никаких других соглашений», – пишет газета


По данным «Векипедии», «реадмиссия (англ. to readmit – принимать назад) – это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства».

Сообщается, что глава украинского МИД Павел Климкин на той же встрече подписал соглашение об упрощении визового режима, в соответствии с которым гражданам, путешествующим по паспортам старого образца, станет проще получить документы на въезд в Швейцарию. «Но и оно не является соглашением о безвизовом режиме», – подчеркивает издание.

Журналисты обращают внимание на то, что обладатели загранпаспортов с биометрическими данными получили право на безвизовое посещение всех стран Шенгена, в том числе и Швейцарии, еще в середине мая. То есть, никакого дополнительного соглашения не требуется. В силу безвизовый режим вступает 11 июня.

Использованы фотографии: https://twitter.com/AvakovArsen
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Комментарии 41

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  1. Чёрный Сегодня, 08:35
    .......чем бы д.у.р.а.к. не тешился, лишь бы не умничал.. laughing
    Чёрный
    1. Partyzan Сегодня, 08:38
      «Информация, распространенная Аваковым, не соответствует действительности. В рамках визита в Украину руководителя швейцарского МИД Дидье Буркхальтера Аваков подписал с ним соглашение о реадмиссии, но не подписывал никаких других соглашений
      а где тогда безвиз
      Partyzan
      1. Logall Сегодня, 08:40

        Наконец то наскакали
        Logall
      2. Чёрный Сегодня, 08:46
        Это как в первый раз самолёт увидеть. Бегут радуются, но почему и зачем ни кто не знает. wassat
        Чёрный
        1. 210окв Сегодня, 08:56
          Но в этот самолет надо будет сесть...И тут приходит мандраж..Осознавая,что пилот не айс....
          Цитата: Чёрный
          Это как в первый раз самолёт увидеть. Бегут радуются, но почему и зачем ни кто не знает. wassat
          210окв
    2. cniza Сегодня, 08:39
      Цитата: Чёрный
      .......чем бы не тешился, лишь бы не умничал.. laughing


      Завтра подпишет с марсианами... belay , это уже попахивает палатой № 6. laughing
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 08:45
        Цитата: cniza
        Завтра подпишет с марсианами... , это уже попахивает палатой № 6.

        На счёт марсиан не знаю, но это удар по Пецюндеру.,теперь попробовав настоящий швейцарский шоколад его рошенки брать не будут... wassat
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 08:49
          Он его уволит ? или уже поздно. А Марс это откуда прилетели протоукры или с Венеры laughing
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 08:53
            Цитата: cniza
            Он его уволит ? или уже поздно. А Марс это откуда прилетели протоукры или с Венеры

            С венеры...и теперь врачебную помощь должны оказывать только венерологи. wassat
            В общем, Древние Ук р.ы имеют венерическое происхождение. laughing
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 08:59
              Так они красивые ? или больные ? wassat laughing
              cniza
              1. Чёрный Сегодня, 09:02
                Грешно смеяться над убогими - не одобряю, но по сути + laughing
                Чёрный
                1. cniza Сегодня, 09:04
                  Эх , это только "зависть" меня душит. lol
                  cniza
                  1. Чёрный Сегодня, 09:14
                    Цитата: cniza
                    Эх , это только "зависть" меня душит.

                    не одного тебя. и меня тоже sad ...а ещё Туркменбаши и Ынка в шоке...они думалт что самые "великие" это они... wassat
                    Чёрный
                    1. cniza Сегодня, 09:40
                      А оказались на задворках истории " великих укров."
                      cniza
              2. роман66 Сегодня, 09:04
                нет - ими мир заразили lol
                роман66
          2. Подрезчик Сегодня, 08:55
            Такое ощущение, что там министры дети...Что-то подписал-не знает, что-то придумали-непонятно зачем. Плохо, если голова министра занята мыслями только о набивании своего кармана!
            Подрезчик
      2. ЛукичЪ Сегодня, 09:11
        Цитата: cniza
        это уже попахивает палатой № 6.

        да уже не попахивает. воняет, без противогаза мимо не пройдёшь
        ЛукичЪ
    3. vovanpain Сегодня, 08:53
      Но и оно не является соглашением о безвизовом режиме», – подчеркивает издание.

      Как бы историю не вспомнили. what
      vovanpain
      1. Опасный Сегодня, 09:03
        Сколько этих фотошопленных картинок! Если честно, то просто хочу разобраться, для себя. На этой картинке написано, что в начале 20го века вход был запрещен украинцам. Но, с другой стороны, много и часто уже говорилось о том, что это только после прихода большевиков к власти образовалось государство Украина, их язык и вообще тогда только их стали называть украинцами, а до этого были русскими или малороссами. Где правда?
        Опасный
        1. Чёрный Сегодня, 09:07
          Если честно, то просто хочу разобраться, для себя.

          Слухай, я тебе сейчас по полочкам всё разложу и расскажу...Мифы (т.е. сказки) писали греки (пока Украина устроив Майдан на Юпитере, отправляла космофлот на Плутон, кстати Плутон после референдума вышел из состава Солнечной системы) оказывается Украина грекам "дезы" на Землю слала...Какая удивительная история....Короче, мы многого не знаем... laughing
          Чёрный
        2. vovanpain Сегодня, 09:16
          Цитата: Опасный
          Но, с другой стороны, много и часто уже говорилось о том, что это только после прихода большевиков к власти образовалось государство Украина,

          Коллега все таки полистайте на досуге историю.Львов в начале 20-го века назывался Лемберг и принадлежал Польше,а в состав УССР и СССР вошел в 1939. hi
          vovanpain
        3. andj61 Сегодня, 09:29
          Цитата: Опасный
          Сколько этих фотошопленных картинок! Если честно, то просто хочу разобраться, для себя. На этой картинке написано, что в начале 20го века вход был запрещен украинцам. Но, с другой стороны, много и часто уже говорилось о том, что это только после прихода большевиков к власти образовалось государство Украина, их язык и вообще тогда только их стали называть украинцами, а до этого были русскими или малороссами. Где правда?

          Эта реальная правда. Львов тогда был польским городом, трамвай в самом начале предназначался не для всех, а украинцы были прислугой.
          То, что украинцами стали называть только после прихода к власти большевиков - это, мягко говоря,неправда. Вот стихотворение Т. Шевченко "Завещание" - написано в 1845 году:
          Как умру, похороните
          На Украине милой.
          Посреди широкой степи
          Выройте могилу,
          Чтоб лежать мне на кургане.
          Над рекой могучей,
          Чтобы слышать, как бушует
          Старый Днепр под кручей.
          Кстати,заметьте - на Украйне, а не в! bully
          В России официально называли малороссами, но и другие названия были, в том числе и украинцами их называли. В апреле 1917 года в Киеве была избрана Центральная Рада, которая и взяла официально курс на создание украинского государства. После Брестского мира и оккупации Украины немцами государство уже создавали именно они.
          В частности генерал М. Гофман, бывший в 197-1918 начальником штаба Главнокомандующего Восточным фронтом Леопольда Баварского, в своих мемуарах пишет:
          "Украина и другие государственные образования не более как эфемерное создание… В действительности Украина — это дело моих рук, а вовсе не творение сознательной воли русского народа. Никто другой, как я, создал Украину, чтобы иметь возможность заключить мир, хотя бы с одной частью России…"
          А большевики уже только продолжили создание Украины, окончательно его оформив. hi
          andj61
    4. сибиралт Сегодня, 09:08
      Вся эта процедура напоминает сюжет из фильма "Приключение Буратино".
      сибиралт
  2. oleg-gr Сегодня, 08:36
    Аваков подписал. Теперь хохлы могут требовать депортации в Швейцарию. У кого то может и прокатит.
    oleg-gr
    1. Чёрный Сегодня, 08:50
      Цитата: oleg-gr
      Аваков подписал. Теперь хохлы могут требовать депортации в Швейцарию. У кого то может и прокатит.

      Если серьёзно, то сдаётся мне, что никакого "безвиза" в прямом понимании этого слова он не подписал( как и с остальным ЕС) просто никакое мурло из так называемых "экспертов"не объяснит украинцам что визовая либерализация-это абсолютно не безвизовый режим. laughing
      Чёрный
  3. рич Сегодня, 08:36
    Безвизовая депортация уголовников wassat Чем не безвиз? Приехал по турпутевке в Женеву, плюнул в полицейского - и вот ты уже полноправный гражданин Швейцарии laughing
    рич
    1. perepilka Сегодня, 08:57
      Цитата: рич
      плюнул в полицейского - и вот ты уже полноправный гражданин Швейцарии laughing

      Где-то лет десять назад читал, что югославы такое практиковали, приехать в Швейцарию, туристом, и сесть там в тюрьму, годика на три, курорт, на выходные в город отпускают, и за три года можно было на домик в Югославии заработать laughing
      Только вот у Швейцарии с Югославией, как раз соглашения о реадмиссии не было. Так что Авакян поднаклал зробитчанам, накануне безвиза, их теперь по уголовке, тупо на Украину депортировать будут с сопроводилкой в виде Дела с уголовкой request
      perepilka
    2. Чёрный Сегодня, 09:01
      т
      Цитата: рич
      Безвизовая депортация уголовников wassat Чем не безвиз? Приехал по турпутевке в Женеву, плюнул в полицейского - и вот ты уже полноправный гражданин Швейцарии laughing

      Вот хто тебя просил секреты выдавть...всё трындец...ты сорвал мобилизацию... laughing
      Чёрный
  4. John_f Сегодня, 08:37
    хитрый ход со стороны Швейцарии, будут на украину отправлять беженцев из-за средиземноморья)))
    John_f
  5. ИмПерц Сегодня, 08:42
    Безвиз, безвиз...
    Осталось деньги найти.
    С 11 июня станет легче тем, кто и раньше ездил. Только теперь им не надо будет в консульствах торчать.
    Т. е. сделали приятное тем, кто уже регулярно ездил и собирается продолжать это делать.
    А вот этим будет легче? Не знаю...
    ИмПерц
    1. Александр романов Сегодня, 08:48
      Цитата: ИмПерц
      А вот этим будет легче? Не знаю...

      Я вообще не понимаю,нахрена этой старушке нужен был маидан.
      Сейчас бы у нее спросить,ну и как тебе бабуля жити по новому
      Александр романов
      1. Чёрный Сегодня, 08:58
        Сейчас бы у нее спросить,ну и как тебе бабуля жити по новому

        дякую боже що я не москаль wassat
        Чёрный
      2. роман66 Сегодня, 09:07
        а есть такой сорт бабушек - скандалисток. ее позвали . сказали поорать можно - ну и рванула
        роман66
  6. Masya Masya Сегодня, 08:49
    они когда- нибудь читают, что подписывают? так можно себе и расстрел подписать... только вот, зараза какая, никто такую бумагу не подсунет...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:08
      так а хрен знает - на каком языке там документ, а вдруг на москальской мове - так он из принципа читать не будет
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 09:38
        вдруг на москальской мове

        А такое, вообще подписывать западло! wink
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 09:42
          а он пальцы скрестил и поплевал через плечо и потом пять поклонов перед портретом бандеры
          роман66
  7. FirstNormann Сегодня, 08:49
    самый хитрый из армян это арсик авакян
    FirstNormann
    1. FirstNormann Сегодня, 08:58
      в преемники порошка метит_фюреры украинского народа
      FirstNormann
  8. Баракуда Сегодня, 09:04
    Все мои знакомые украинцы, скачущие и адекватные, прям во сне видят, как ломануться в Швейцарию..Одна была проблема - виза. fellow Лыжи навострили, сало для смазки взяли - вперед !
    Самого бы пароша запечатать там в какой-нибудь банковской ячейке, до полной победы коммунизма, тоесть навсегда (ключ отдать многострадальному народу, на крайняк Путину ). А че, среди вобла..
    Баракуда
  9. ibn.shamai Сегодня, 09:05
    Безвиз и Аваков??? winked Чистой воды пиар, или идиотизм? what
    ibn.shamai
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