Аваков «что-то» подписал, и думает, что это безвизовое соглашение со Швейцарией
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в своем «Твиттере» о подписании соглашения о безвизовом режиме со Швейцарией, однако такого соглашения не существует, пишет «Европейская правда» (Украина). Статью приводит РИА Новости .
«Информация, распространенная Аваковым, не соответствует действительности. В рамках визита в Украину руководителя швейцарского МИД Дидье Буркхальтера Аваков подписал с ним соглашение о реадмиссии, но не подписывал никаких других соглашений», – пишет газета
По данным «Векипедии», «реадмиссия (англ. to readmit – принимать назад) – это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства».
Сообщается, что глава украинского МИД Павел Климкин на той же встрече подписал соглашение об упрощении визового режима, в соответствии с которым гражданам, путешествующим по паспортам старого образца, станет проще получить документы на въезд в Швейцарию. «Но и оно не является соглашением о безвизовом режиме», – подчеркивает издание.
Журналисты обращают внимание на то, что обладатели загранпаспортов с биометрическими данными получили право на безвизовое посещение всех стран Шенгена, в том числе и Швейцарии, еще в середине мая. То есть, никакого дополнительного соглашения не требуется. В силу безвизовый режим вступает 11 июня.
«Информация, распространенная Аваковым, не соответствует действительности. В рамках визита в Украину руководителя швейцарского МИД Дидье Буркхальтера Аваков подписал с ним соглашение о реадмиссии, но не подписывал никаких других соглашений», – пишет газета
По данным «Векипедии», «реадмиссия (англ. to readmit – принимать назад) – это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства».
Сообщается, что глава украинского МИД Павел Климкин на той же встрече подписал соглашение об упрощении визового режима, в соответствии с которым гражданам, путешествующим по паспортам старого образца, станет проще получить документы на въезд в Швейцарию. «Но и оно не является соглашением о безвизовом режиме», – подчеркивает издание.
Журналисты обращают внимание на то, что обладатели загранпаспортов с биометрическими данными получили право на безвизовое посещение всех стран Шенгена, в том числе и Швейцарии, еще в середине мая. То есть, никакого дополнительного соглашения не требуется. В силу безвизовый режим вступает 11 июня.
Использованы фотографии: https://twitter.com/AvakovArsen
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