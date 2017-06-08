14:59 08 июня

Ночной удар Ка-52 ракетами «Вихрь» по боевикам попал на видео

В Сети размещено видео удара, нанесенного экипажем российского вертолета Ка-52 в ночное время из противотанкового комплекса «Вихрь» по технике террористов в Сирии.




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Комментарии 2

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  1. armata37 Сегодня, 11:48
    В конце ролика после пуска ракеты вертолет прошел опасно. Надеюсь, это все было согласовано.
    armata37
    1. Deadушка Сегодня, 12:55
      ...куда тебя несет?!

      по ходу не согласованность и непонятки... может и самодеятельность.
      Deadушка
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