Ночной удар Ка-52 ракетами «Вихрь» по боевикам попал на видео Сегодня, 10:30 В Сети размещено видео удара, нанесенного экипажем российского вертолета Ка-52 в ночное время из противотанкового комплекса «Вихрь» по технике террористов в Сирии. 8 Легендарный вертолет Ми-8 отмечает 50-летний юбилей Неземная красота «Аллигатора» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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