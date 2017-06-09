По заказу из Саудовской Аравии?

Напомню, что идея Нового Ближнего Востока впервые публично была озвучена в 2006 году. На геополитическом уровне ее озвучила госсекретарь США Кондолиза Райс в июне 2006 года, охарактеризовав войну между Израилем и Ливаном следующей фразой: «То, что мы наблюдаем сегодня, по сути, представляет собой начало родовых схваток, в результате которых родится «Новый Ближний Восток», и что бы мы ни делали, нам следует отдавать себе отчёт, что мы работаем во имя этого Нового Ближнего Востока». Кстати, после этой фразы Райс ливийский лидер Муаммар Каддафи сказал своему сирийскому коллеге Башару Асаду: «Теперь они придут за нами». Асад в ответ только посмеялся.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru