По заказу из Саудовской Аравии?
В среду на текущей неделе боевики-исламисты устроили в Иране двойной теракт. Атакам смертников подверглись парламент и мавзолей аятоллы Хомейни. Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Эксперты допускают, что теракты в Иране могут иметь связь с обострением отношений Саудовской Аравии с Катаром.
Атакам боевиков-смертников «Исламского государства» подверглись парламент и мавзолей аятоллы Хомейни, сообщает «Би-би-си» . Корреспондент Персидской службы «Би-би-си» Амир Пайвар рассказал о контексте событий.
Суннитская джихадистская группировка «Исламское государство» («ИГ»), рано или поздно напала бы на шиитский Иран, поскольку рассматривает его как своего врага, отмечается в материале. На протяжении длительного времени иранские спецслужбы предотвращали возможные атаки. Нынешние события являются, к сожалению, успешной попыткой террористов остаться незамеченными.
Официально в Иране заявлено о трёх запланированных атаках. Одну иранские спецслужбы предотвратили, однако две других террористы осуществили: под обстрел попали мавзолей Хомейни и парламент.
Далее в материале указывается, что из-за географической близости страны к Ираку, на территории которого действует «ИГ», спецслужбы Ирана тщательно оберегают границу. Увы, инцидент, ставший первым в истории Исламской республики террористическим актом, организованным «ИГ», заострил вопрос о реальной эффективности их работы. К тому же лишь предстоит узнать, останется ли инцидент единичным случаем, или атаки продолжатся.
Ожидается, что вооружённые силы и силы безопасности Ирана усилят соответствующий контроль.
Иранцы в социальных сетях тоже выразили мнение. Некоторые считают, что существует связь между произошедшим и недружелюбными высказываниями, донесшимися от некоторых политических деятелей из суннитских государств, в том числе министра иностранных дел Саудовской Аравии. В Иране полагают, что террористическая деятельность исламистов «ИГ» финансируется ваххабитскими и суннитскими государствами.
Не только народ выдвигает такую гипотезу.
Аналогичной версии придерживаются и военные Ирана. О причастности Эр-Рияда, к примеру, заявили в «Корпусе стражей исламской революции» (КСИР).
КСИР объявил о причастности Эр-Рияда к двойной атаке в Тегеране, жертвами которой стали двенадцать человек.
«Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США и лидеров стран, которые поддерживают террористов», — приводит «РБК» со ссылкой на «Рейтер» выдержку из сообщения КСИР.
«То, что «Исламское государство» взяло ответственность, доказывает, что они [саудовцы] вовлечены в атаку», — заявили в КСИР.
Эксперты из России тоже склоняются к саудовскому следу. Впрочем, есть и сомнения.
«За терактами может стоять кто угодно. Ответственность на себя взяло запрещённое «Исламское государство», но они ли это совершили? — сказала «Ридусу» политолог Каринэ Геворгян. — Я, например, больше склоняюсь к тому, что это могли быть и какие-то другие группы. Но в данном случае считаю, что сами иранцы должны провести следствие и сделать официальное заявление. Только тогда мы сможем это событие как-то обсуждать и анализировать, потому что, возможно, они дадут какие-то намёки в этой ситуации».
Эксперт отмечает, что Эр-Рияд имеет сложные «терминалы взаимоотношений» с отдельными группами «ИГ» и «Аль-Каиды», правда, речь не идёт о прямой поддержке этих запрещённых в России организаций.
Интересен и ещё один факт: Геворгян напомнила, что теракты для Ирана — вовсе не что-то новое. Эксперт насчитывает не менее четырнадцати относительно крупных террористических атак, устроенных боевиками на территории Исламской республики (правда, не в Тегеране). На эти события никто особо не обратил внимания, они не были заметными новостями в СМИ.
Другой эксперт, старший научный сотрудник аналитического центра Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев, сказал в интервью «Ридусу», что в иранский парламент попасть довольно сложно: там высочайший уровень безопасности. Поэтому террористы должны были провести серьёзную подготовку. «Довольно сложно сейчас по горячим следам на 100% сказать, что это и кто это. Может быть, теракты в Тегеране и связаны с катарской проблемой, но пока это лишь предположения. Однако исключать такую возможность тоже нельзя», — заметил Леонид Гусев.
Юрий Баранчик, шеф-редактор аналитической редакции ИА «REGNUM» , выдвигает более смелую гипотезу. События вокруг конфликта Саудовской Аравии и Катара наводят эксперта на мысль о четвёртой части операции по переформатированию Большого Ближнего Востока.
Президент Трамп сумел сделать так, что саудовцы «ещё и заплатили напоследок 380 млрд. долларов США за исчезновение с политической карты мира». «Возможно, частью сделки и стала та сумма, которую саудиты заплатили за невмешательство Трампа в предстоящее поглощение Катара», — допускает эксперт.
Нельзя исключить и того, что в случае выхода нового конфликта в военную плоскость к нему подтянется Иран. И вот Иран-то и нанесёт военное поражение Саудовской Аравии. Или возможен иной расклад: Иран и Саудовская Аравия окажутся разделёнными.
Напомним, ранее Катар официально обвинили в поддержке терроризма пять государств: Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен, Объединённые Арабские Эмираты. Указанные страны обвинили Катар в дестабилизации региона и прервали с ним дипломатические отношения.
По мнению перечисленных государств, власти Катара поддерживают разные террористические группировки, включая «Аль-Каиду»», «Исламское государство» и «Братьев-мусульман» (организации запрещены в России). Закрытие границ, морского и воздушного пространства, высылка дипломатов предприняты будто бы с целью обеспечения безопасности пяти государств. Саудовцы, к примеру, заявляют, что разрыв дипотношений связан с необходимостью защиты национальной безопасности от угрозы терроризма и экстремизма.
Кроме того, коалиция, которой руководит Саудовская Аравия и которая ведёт борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене, исключила Катар из альянса. По той же причине: из-за поддержки терроризма.
Реальной же причиной «отторжения» Катара являются открытые попытки сближения Дохи с Тегераном. Здесь явно есть подвижки. В Иране почти братских отношений с Катаром и не скрывают. Тегеран открыто осудил блокаду Катара пятью государствами. «Соседи всегда останутся соседями — вы не можете изменить географию», — прокомментировал решение пятёрки Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел ИРИ.
Также известно, что власти Ирана готовы помочь Катару (при необходимости) поставками продовольствия по морю. Председатель Иранского союза экспортёров сельхозпродукции Р. Нурани сообщил, что такие поставки можно организовать за двенадцать часов.
В итоге региональная блокада Катара может выйти некоторым соседям боком.
Атакам боевиков-смертников «Исламского государства» подверглись парламент и мавзолей аятоллы Хомейни, сообщает «Би-би-си» . Корреспондент Персидской службы «Би-би-си» Амир Пайвар рассказал о контексте событий.
Суннитская джихадистская группировка «Исламское государство» («ИГ»), рано или поздно напала бы на шиитский Иран, поскольку рассматривает его как своего врага, отмечается в материале. На протяжении длительного времени иранские спецслужбы предотвращали возможные атаки. Нынешние события являются, к сожалению, успешной попыткой террористов остаться незамеченными.
Официально в Иране заявлено о трёх запланированных атаках. Одну иранские спецслужбы предотвратили, однако две других террористы осуществили: под обстрел попали мавзолей Хомейни и парламент.
Далее в материале указывается, что из-за географической близости страны к Ираку, на территории которого действует «ИГ», спецслужбы Ирана тщательно оберегают границу. Увы, инцидент, ставший первым в истории Исламской республики террористическим актом, организованным «ИГ», заострил вопрос о реальной эффективности их работы. К тому же лишь предстоит узнать, останется ли инцидент единичным случаем, или атаки продолжатся.
Ожидается, что вооружённые силы и силы безопасности Ирана усилят соответствующий контроль.
Иранцы в социальных сетях тоже выразили мнение. Некоторые считают, что существует связь между произошедшим и недружелюбными высказываниями, донесшимися от некоторых политических деятелей из суннитских государств, в том числе министра иностранных дел Саудовской Аравии. В Иране полагают, что террористическая деятельность исламистов «ИГ» финансируется ваххабитскими и суннитскими государствами.
Не только народ выдвигает такую гипотезу.
Аналогичной версии придерживаются и военные Ирана. О причастности Эр-Рияда, к примеру, заявили в «Корпусе стражей исламской революции» (КСИР).
КСИР объявил о причастности Эр-Рияда к двойной атаке в Тегеране, жертвами которой стали двенадцать человек.
«Террористическая атака произошла всего лишь спустя неделю после встречи президента США и лидеров стран, которые поддерживают террористов», — приводит «РБК» со ссылкой на «Рейтер» выдержку из сообщения КСИР.
«То, что «Исламское государство» взяло ответственность, доказывает, что они [саудовцы] вовлечены в атаку», — заявили в КСИР.
Эксперты из России тоже склоняются к саудовскому следу. Впрочем, есть и сомнения.
«За терактами может стоять кто угодно. Ответственность на себя взяло запрещённое «Исламское государство», но они ли это совершили? — сказала «Ридусу» политолог Каринэ Геворгян. — Я, например, больше склоняюсь к тому, что это могли быть и какие-то другие группы. Но в данном случае считаю, что сами иранцы должны провести следствие и сделать официальное заявление. Только тогда мы сможем это событие как-то обсуждать и анализировать, потому что, возможно, они дадут какие-то намёки в этой ситуации».
Эксперт отмечает, что Эр-Рияд имеет сложные «терминалы взаимоотношений» с отдельными группами «ИГ» и «Аль-Каиды», правда, речь не идёт о прямой поддержке этих запрещённых в России организаций.
Интересен и ещё один факт: Геворгян напомнила, что теракты для Ирана — вовсе не что-то новое. Эксперт насчитывает не менее четырнадцати относительно крупных террористических атак, устроенных боевиками на территории Исламской республики (правда, не в Тегеране). На эти события никто особо не обратил внимания, они не были заметными новостями в СМИ.
Другой эксперт, старший научный сотрудник аналитического центра Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев, сказал в интервью «Ридусу», что в иранский парламент попасть довольно сложно: там высочайший уровень безопасности. Поэтому террористы должны были провести серьёзную подготовку. «Довольно сложно сейчас по горячим следам на 100% сказать, что это и кто это. Может быть, теракты в Тегеране и связаны с катарской проблемой, но пока это лишь предположения. Однако исключать такую возможность тоже нельзя», — заметил Леонид Гусев.
Юрий Баранчик, шеф-редактор аналитической редакции ИА «REGNUM» , выдвигает более смелую гипотезу. События вокруг конфликта Саудовской Аравии и Катара наводят эксперта на мысль о четвёртой части операции по переформатированию Большого Ближнего Востока.
Напомню, что идея Нового Ближнего Востока впервые публично была озвучена в 2006 году. На геополитическом уровне ее озвучила госсекретарь США Кондолиза Райс в июне 2006 года, охарактеризовав войну между Израилем и Ливаном следующей фразой: «То, что мы наблюдаем сегодня, по сути, представляет собой начало родовых схваток, в результате которых родится «Новый Ближний Восток», и что бы мы ни делали, нам следует отдавать себе отчёт, что мы работаем во имя этого Нового Ближнего Востока». Кстати, после этой фразы Райс ливийский лидер Муаммар Каддафи сказал своему сирийскому коллеге Башару Асаду: «Теперь они придут за нами». Асад в ответ только посмеялся.
Президент Трамп сумел сделать так, что саудовцы «ещё и заплатили напоследок 380 млрд. долларов США за исчезновение с политической карты мира». «Возможно, частью сделки и стала та сумма, которую саудиты заплатили за невмешательство Трампа в предстоящее поглощение Катара», — допускает эксперт.
Нельзя исключить и того, что в случае выхода нового конфликта в военную плоскость к нему подтянется Иран. И вот Иран-то и нанесёт военное поражение Саудовской Аравии. Или возможен иной расклад: Иран и Саудовская Аравия окажутся разделёнными.
Напомним, ранее Катар официально обвинили в поддержке терроризма пять государств: Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен, Объединённые Арабские Эмираты. Указанные страны обвинили Катар в дестабилизации региона и прервали с ним дипломатические отношения.
По мнению перечисленных государств, власти Катара поддерживают разные террористические группировки, включая «Аль-Каиду»», «Исламское государство» и «Братьев-мусульман» (организации запрещены в России). Закрытие границ, морского и воздушного пространства, высылка дипломатов предприняты будто бы с целью обеспечения безопасности пяти государств. Саудовцы, к примеру, заявляют, что разрыв дипотношений связан с необходимостью защиты национальной безопасности от угрозы терроризма и экстремизма.
Кроме того, коалиция, которой руководит Саудовская Аравия и которая ведёт борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене, исключила Катар из альянса. По той же причине: из-за поддержки терроризма.
Реальной же причиной «отторжения» Катара являются открытые попытки сближения Дохи с Тегераном. Здесь явно есть подвижки. В Иране почти братских отношений с Катаром и не скрывают. Тегеран открыто осудил блокаду Катара пятью государствами. «Соседи всегда останутся соседями — вы не можете изменить географию», — прокомментировал решение пятёрки Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел ИРИ.
Также известно, что власти Ирана готовы помочь Катару (при необходимости) поставками продовольствия по морю. Председатель Иранского союза экспортёров сельхозпродукции Р. Нурани сообщил, что такие поставки можно организовать за двенадцать часов.
В итоге региональная блокада Катара может выйти некоторым соседям боком.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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