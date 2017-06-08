10:02 08 июня

Взрыв на территории посольства США в Киеве

Украинские СМИ сообщают об инциденте на территории американского посольства в Киеве. В сообщениях говорится, что неизвестный бросил в направлении здания американской дипмиссии предмет, который в итоге взорвался. Сотрудники киевской полиции отмечают, что при осмотре места происшествия выявлен разлёт составных частей «неустановленного взрывного устройства».

Взрыв на территории посольства США в Киеве


Пресс-служба МВД Украины сообщает о том, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, а также сотрудники кинологических служб МВД и СБУ.


По предварительным сведениям, жертв в результате срабатывания «неустановленного взрывного устройства» нет.

О взрыве на территории американского посольства сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик. По её словам, полиция предпринимает меры по поиску причастных к террористическому акту.

По последним данным, взрыв произошёл в ночное время суток.

Информация уточняется.


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Комментарии 66

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  1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
    Пресс-службы МВД Украины сообщает о том, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, а также сотрудники кинологических служб МВД и СБУ.

    Ищут , конечно же , отпечатки пальцев Путина . Вот только матрасные кукловоды явно не похвалят в любом случае .
    bouncyhunter
    1. Чёрный Сегодня, 09:15
      Со всей ответственностью заявляю - КОНДИЦИОНЕР!
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
        Слава hi Конечно он , но ведь на нём "пальцы" . yes
        bouncyhunter
        1. bulvas Сегодня, 09:19
          Цитата: bouncyhunter
          Слава hi Конечно он , но ведь на нём "пальцы" . yes


          Паша, привет!

          Ждем обострения на Донбассе ...
          bulvas
          1. Владимир16 Сегодня, 09:24
            Вы бы чего хорошего ждали. Или для вас война игрушка?
            Это не правильно.
            Владимир16
          2. bouncyhunter Сегодня, 09:29
            Цитата: bulvas
            Ждем обострения на Донбассе ...

            За этим дело не станет , я думаю . Надо же наказать "прихвостней кровавого Путина" .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:45
              Уже активизировались и лезут в лоб... , но мы ещё не слышали заявление Госдепа.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:52
                Цитата: cniza
                мы ещё не слышали заявление Госдепа.

                Те ещё не определились на кого бочку катить .
                bouncyhunter
        2. pjastolov Сегодня, 09:23
          Павел, привет, hi
          Украинские СМИ сообщают об инциденте на территории американского посольства в Киеве
          санкции не прокатили, теперь надо их усилить, ведь это москали
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
            Привет , Володя ! hi Это до чего уже скакуасы докатились - хозяину петарды в сортир бросают , лишь бы выклянчить копеек на "войну с ахрессором" . fool
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 09:54
              И патронов со снарядами по больше, и фиг с ними что не кондиция, главное побольше laughing
              pjastolov
        3. Б.Т.В. Сегодня, 09:39
          Цитата: bouncyhunter
          Конечно он , но ведь на нём "пальцы"


          А может, " копыта"?!
          Б.Т.В.
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
            Следы копыт тщательно замыты СБУ - своих "палить" не хотят . yes
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:46
              Ждем выступления "новой" Псаки.
              cniza
      2. BerBer Сегодня, 09:21
        Жаль только маленький. Надо что бы здание разнесло в клочья. Кстати идея хорошая. Подлить масла в огонь, чтобы пин до сы свалили из Украины.
        BerBer
        1. vlad.svargin Сегодня, 10:01
          BerBer

          Надо что бы здание разнесло в клочья. Кстати идея хорошая...чтобы пин до сы свалили из Украины.

          ЭТО точно надо, как это было Ливане, когда многонациональные силы(США,Франции, Италии и Англии) выведены из страны в 1984 году, понеся большие потери в результате террористических акций шиитских боевиков(тогда только морских пехотинцев США погибло что то около 200 человек) Не помогла и бомбардировка авиацией и обстрел линкором "Нью-Джерси" из главного калибра.
          vlad.svargin
      3. APASUS Сегодня, 09:24
        Цитата: Чёрный
        Со всей ответственностью заявляю - КОНДИЦИОНЕР!

        Который чинил Путин
        APASUS
        1. Чёрный Сегодня, 09:29
          Цитата: APASUS
          Который чинил Путин

          точно...ток не просто чинил, а ещё и контробандой завёз вна украину, установил ...
          Чёрный
      4. дмитрич Сегодня, 09:37
        или рыбу глушили!
        дмитрич
      5. Злой543 Сегодня, 09:55
        Простите меня, feel это я вчера просто кашу гороховую ел, crying вот выхлоп к ним и телепортировался recourse , больше не буду
        Злой543
    2. Чёрный Сегодня, 09:16
      Цитата: bouncyhunter
      Ищут , конечно же , отпечатки пальцев Путина

      hi ...и я уверен, что найдут! laughing ...хотя тут есть ньюанс - у Путина алиби,его бы вна Украину не пустили....он был в Крыму. wassat
      Чёрный
    3. Александр романов Сегодня, 09:21
      Цитата: bouncyhunter
      Ищут , конечно же , отпечатки пальцев Путина

      Ищут отпечатки,а наидут целую руку Кремля laughing
      Александр романов
    4. vovanpain Сегодня, 09:21
      Цитата: bouncyhunter
      Ищут , конечно же , отпечатки пальцев Путина

      Верим Братка Верим. drinks wink
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
        Влад hi drinks
        Цитата: vovanpain
        Верим Братка Верим.

        "Да , зайцы совсем озверели - на людей бросаются . А так - верю !" (с)
        bouncyhunter
    5. Подрезчик Сегодня, 09:24
      Паша, приветствую! hi Прошу прощения, джентельмены, что встреваю в Ваш разговор, но...Паш, ты недавно хотел заряжать стрелковку..., не надо, Паша, не трогай благородное оружие, выгоняй Полонез, сейчас подьеду, помогу заряжать! laughing
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
        Привет , Саша ! hi drinks Принял , вывожу на позицию . soldier
        bouncyhunter
        1. vovanpain Сегодня, 09:41
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Саша ! hi drinks Принял , вывожу на позицию . soldier

          Эй е ей,а меня то подождите,сейчас Искандер откопаю только,уж шарахнуть так шарахнуть, laughing bully
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
            Я в тебе и не сомневался , братишка ! Координаты позиции уже передаю . laughing
            bouncyhunter
    6. сибиралт Сегодня, 09:25
      Что же это за такой предмет, который в итоге взрывается? belay Неужто китайская новогодняя питарда?
      сибиралт
    7. karal Сегодня, 09:29
      Украинский МИД заявил, что во взрыве неопознанного устройства на территории посольства США виноваты российские хакеры!
      karal
    8. Смог Сегодня, 09:31
      Цитата: bouncyhunter
      Ищут , конечно же , отпечатки пальцев Путина

      Паша! Утро добренькое soldier drinks !
      Русские ХАКЕРЫ отпечатков пальцев не оставляют.!!!!!!!!
      Смог
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
        Цитата: Смог
        Русские ХАКЕРЫ отпечатков пальцев не оставляют.

        Стограмм утром , Костик ! drinks Если и оставляют , то чужие . wink
        bouncyhunter
    9. Барбулятор Сегодня, 09:49
      Цитата: bouncyhunter
      Вот только матрасные кукловоды явно не похвалят в любом случае .

      Ну, не всё же России гадить, можно и на СШЕ попробовать...
      Барбулятор
  2. hirurg Сегодня, 09:15
    Нууу! Киев! Давай свою песню про Кремль! laughing
    hirurg
    1. Комментарий был удален.
  3. spech Сегодня, 09:16
    и когда америкосы начнут бомбить куев ?
    spech
  4. Victor_B Сегодня, 09:16
    Горе-то какое...
    Аж кюшать не могу.
    Victor_B
  5. Подрезчик Сегодня, 09:16
    Вот они и проявились, российские "диверсанты"! Лови их, лови...Заголовки сегодняшних украинских газет...
    Подрезчик
  6. Bator Сегодня, 09:16
    да сами дипломаты США это взорвали
    Bator
  7. 210окв Сегодня, 09:17
    "Господа,могу вас поздравить....Красные в городе"(штабс-капитан Овечкин)...Сейчас понесется-"сепаратюги",агенты кровавого режима..Достали..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 09:23
      Куда смотрит сбу? по Киеву Путин разгуливает и гранаты кидает....
      Чёрный
  8. perepilka Сегодня, 09:17
    Ну, а чо хотели? Как учишь, так и получишь request
    perepilka
  9. RUS33 Сегодня, 09:19
    И к гадалке не ходи,это КГБ
    RUS33
  10. matwey Сегодня, 09:20
    laughing Это хакеры.
    matwey
  11. oreh72 Сегодня, 09:20
    Интересно, какую следующую провокацию выдумают?
    oreh72
  12. Dashout Сегодня, 09:20
    Ну что хохлы, покупайте вазелин...
    Dashout
  13. anjey Сегодня, 09:22
    срочно ввести ограниченный американский контингент вна краину!!!!
    anjey
  14. роман66 Сегодня, 09:23
    а что же их хваленая про не справилась? хвалились, хвалились...
    роман66
  15. Holsten Сегодня, 09:23
    Интересно кого найдут : сепаратистов , внештатных офицеров ГРУ или внештатных офицеров ФСБ ?
    Holsten
  16. Елена Шагайко Сегодня, 09:23
    Да что вы??? Неужели так и правда бывает???? А как на Донбассе рвуться снаряды так и ничего? Правда? А тут сразу же уголовное дело завели??? Сволочи проклятые!!!!!
    Елена Шагайко
  17. Dmitry Kuzhilney Сегодня, 09:24
    Что посеешь, то и пожнёшь.
    Dmitry Kuzhilney
  18. Ferdinant Сегодня, 09:24
    Это америкосы и взорвали,что б денег к Трампа выпросить,на безопасность
    Ferdinant
  19. Комментарий был удален.
  20. Копчёный Сегодня, 09:26
    Американское посольство вна Украине по территории самое больше в мире, нужно быть КМС по тяжёлой атлетике, чтобы докинуть СВУ.
    Копчёный
  21. Баракуда Сегодня, 09:26
    Кто-то хотел визу, увидеть светочь демократии, отказали . Обиделся... wink
    Баракуда
  22. uskrabut Сегодня, 09:26
    Что-то долго не решались взорвать эту цитадель зла на Украине. Но видать уже допекло. Кончилось терпение у народа.
    uskrabut
  23. Владимир_2 Сегодня, 09:28
    Да вы чо? Это же Путин с Шойгу были..не хорошие какие мальчики.У вот я вас "попу напорю"!
    Владимир_2
  24. Олег Северов Сегодня, 09:28
    В посла, судя по всему, не попали
    Олег Северов
  25. Горный стрелок Сегодня, 09:30
    Это был русский хакер. Неуловимый и беспощадный!
    Горный стрелок
  26. sl22277 Сегодня, 09:33
    Не удивлен. Неизвестный опять будет назначен Российским диверсантом.Для меня гораздо тревожнее новость,что укропитеки начали боевые действия. Опять гибнут люди.Вот где нужно бить во все колокола.А Американское посольство....,да Н_А_С_Р_А_Т_Ь,хоть взорвите его вместе с содержимым.
    sl22277
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:38
      sl22277

      сначала "Н_А_С_Р_А_Т_Ь", а потом "хоть взорвите его вместе с содержимым" так сказать для большего эффекта laughing
      a.s.zzz888
  27. cariperpaint Сегодня, 09:36
    с учетом полного тупизма ихс пецов это сегодня начнут преподносить как попытку наших невидимых шпиенов разрушить их отношения с матрасами. дубль два. польша не прокатила теперь эти. полная шиза
    cariperpaint
  28. a.s.zzz888 Сегодня, 09:36
    ... белые нитки навкроайней закончились, стали красными по белому "прошивать"... laughing
    a.s.zzz888
  29. fn111 Сегодня, 09:37
    Сейчас ы и сюда влезут, терроризм же!!!
    fn111
  30. staviator Сегодня, 09:41
    Цитата: bouncyhunter
    лава Конечно он , но ведь на нём "пальцы" .

    Кондиционер устанавливал Путин wassat
    staviator
  31. Жека Жека_2 Сегодня, 09:45
    БРЕШУТ !!!! КОНДИЦИОНЕРЫ У НИХ ГОВНО !!!!
    Жека Жека_2
  32. злой партизан Сегодня, 09:48
    Из миномёта надо! yes
    злой партизан
  33. avg-mgn Сегодня, 09:53
    Путин точно ни при чем. Чистой воды провокация, территория штатовской конторы (подъезды и подступы к ней), утыканы десяткам камер и датчиков. Где хотя бы один (пускай нечеткий) снимок самого Путина, или отпечатка его обуви.
    avg-mgn
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