Взрыв на территории посольства США в Киеве

Украинские СМИ сообщают об инциденте на территории американского посольства в Киеве. В сообщениях говорится, что неизвестный бросил в направлении здания американской дипмиссии предмет, который в итоге взорвался. Сотрудники киевской полиции отмечают, что при осмотре места происшествия выявлен разлёт составных частей «неустановленного взрывного устройства».Пресс-служба МВД Украины сообщает о том, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». На месте происшествия работают эксперты-криминалисты, а также сотрудники кинологических служб МВД и СБУ.По предварительным сведениям, жертв в результате срабатывания «неустановленного взрывного устройства» нет.О взрыве на территории американского посольства сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик. По её словам, полиция предпринимает меры по поиску причастных к террористическому акту.По последним данным, взрыв произошёл в ночное время суток.Информация уточняется.