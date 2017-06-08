Саудиты закупили артиллерийские РЛС у США
Как сообщает блог bmpd , Саудовская Аравия закупает у США 26 радиолокационных станций обнаружения артиллерийских позиций Lockheed Martin AN/TPQ-53(V) предполагаемой стоимостью 662 млн долл.
РЛС планируется разместить на грузовых автомобилях Oshkosh FMTV M1092 с колесной формулой 6х6. В комплект войдет антипомеховый модуль KN-4083 Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM) в составе инерциально-спутниковой навигационной системы.
Кроме того, данному ближневосточному королевству передадут 2240 артиллерийских снарядов М107 калибра 155 мм и 840 минометных мин М931 калибра 120 мм для проведения боевой подготовки операторов РЛС.
РЛС AN/TPQ-53(V) с АФАР S-диапазона (2-4 ГГц) является наиболее современнной американской cистемой обнаружения артиллерийских позиций и серийно производится корпорацией Lockheed Martin с 2009 года для замены в армии США РЛС серий AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 Firefinder. На текущий момент Пентагон законтрактовал 192 РЛС AN/TPQ-53(V), поставка которых должна быть завершена к марту 2022 года. Первым иностранным заказчиком РЛС AN/TPQ-53(V) стал Сингапур.
Радиолокационный комплекс с РЛС AN/TPQ-53(V) включает две машины FMTV M1092 (М1083), на одной из которых размещена сама станция, а на другой - кабина операторов. Каждая машина буксирует собственный прицеп с 60-киловаттным дизель-генератором. Расчет радиолокационого комплекса составляет всего 4 человека. Время развертывания станции - пять минут, свертывания - две минуты. РЛС может использоваться в режиме либо кругового обзора (в этом случае максимальная дальность засечки артиллерийских позиций составляет до 20 км), либо с неподвижной антенной в диапазоне поиска 90 градусов - в этом случае дальность засечки артиллерийских позиций составляет до 34 км, минометных позиций - до 20 км, а позиций РСЗО - до 60 км.
РЛС планируется разместить на грузовых автомобилях Oshkosh FMTV M1092 с колесной формулой 6х6. В комплект войдет антипомеховый модуль KN-4083 Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM) в составе инерциально-спутниковой навигационной системы.
Кроме того, данному ближневосточному королевству передадут 2240 артиллерийских снарядов М107 калибра 155 мм и 840 минометных мин М931 калибра 120 мм для проведения боевой подготовки операторов РЛС.
РЛС AN/TPQ-53(V) с АФАР S-диапазона (2-4 ГГц) является наиболее современнной американской cистемой обнаружения артиллерийских позиций и серийно производится корпорацией Lockheed Martin с 2009 года для замены в армии США РЛС серий AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 Firefinder. На текущий момент Пентагон законтрактовал 192 РЛС AN/TPQ-53(V), поставка которых должна быть завершена к марту 2022 года. Первым иностранным заказчиком РЛС AN/TPQ-53(V) стал Сингапур.
Радиолокационный комплекс с РЛС AN/TPQ-53(V) включает две машины FMTV M1092 (М1083), на одной из которых размещена сама станция, а на другой - кабина операторов. Каждая машина буксирует собственный прицеп с 60-киловаттным дизель-генератором. Расчет радиолокационого комплекса составляет всего 4 человека. Время развертывания станции - пять минут, свертывания - две минуты. РЛС может использоваться в режиме либо кругового обзора (в этом случае максимальная дальность засечки артиллерийских позиций составляет до 20 км), либо с неподвижной антенной в диапазоне поиска 90 градусов - в этом случае дальность засечки артиллерийских позиций составляет до 34 км, минометных позиций - до 20 км, а позиций РСЗО - до 60 км.
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