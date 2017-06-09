Русские и китайцы защитят мир
Россия предложила Китаю подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между двумя государствами. Кроме того, Пекин и Москва обсуждают вероятное сотрудничество в проектах по исследованию Луны. Эксперты уверены, что сближение двух стран, в том числе в военной сфере, получило логическое продолжение.
Встреча глав военных ведомств КНР и РФ состоялась на полях совещания министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы, сообщает «Интерфакс» . «Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня её подписать», — цитирует агентство Шойгу, высказавшегося на двусторонней встрече с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем. «Важно, — добавил господин Шойгу, — что Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность».
По мнению российского министра обороны, высокая интенсивность переговоров двух стран «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности». По оценкам Шойгу, отношения КНР и РФ «находятся на высоком уровне, стабильно развиваются». Этому способствуют и отношения лидеров: «Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума «Один пояс, один путь» придала мощный импульс нашей работе в текущем году».
В свою очередь, Чан Ваньцюань заявил, что КНР и РФ в 2017 году планируют провести совместные мероприятия по военной линии. «В текущем году нами планируется провести очень большие, огромные, важные мероприятия», — приводит его слова агентство.
«В последние годы, — сообщил Чан Ваньцюань, — под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооружёнными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление».
Одновременно Пекин и Москва обсуждают вероятное сотрудничество в проектах по исследованию Луны. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления Сюй Яньсун.
«Мы пытаемся сотрудничать по лунной программе, потому что у Китая есть миссии "Чанъэ-4", "Чанъэ-5", "Чанъэ-6", у России есть "Луна-26", "Луна-27", "Луна-28". Это очень похожие миссии, и мы обсуждаем с Россией возможное сотрудничество в рамках этих проектов на системном уровне или на завершающей стадии», — отметил Сюй Яньсун на полях международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.
Укрепление и расширение сотрудничества КНР и РФ по самым разным направлениям, от обороны до космоса, нашло отклик у ряда экспертов.
Сергей Санакоев, президент Российско-китайского аналитического центра, полагает, что подписание дорожной карты на уровне оборонных ведомств представляет собой логическое продолжение сближения двух государств.
«Сегодня военно-политическое сотрудничество России и Китая носит беспрецедентный характер, и вряд ли можно назвать любые две страны в мире, которые бы имели такое взаимодействие. Это сотрудничество в военно-технической и военной сферах, которое складывалось годами», — сказал эксперт в интервью «Свободной прессе» . — Речь идёт не только о теории и документах, но ещё и конкретных практических действиях: совместных учениях как в двустороннем формате, так и в формате многостороннего сотрудничества, например, в рамках ШОС».
По мнению эксперта, взаимодействие двух государств уже находится на очень высоком уровне, поэтому июньский документ является систематизацией отношений «и ничего сенсационного в себе не несёт».
С другой стороны, подписание упомянутой «дорожной карты» подчёркивает важность отношений КНР и РФ, поскольку, несмотря на то, что отношения нигде не называются «союзом» или «блоком», фактически они всё же «носят характер союзнических».
Василий Кашин, эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник ВШЭ, смотрит дальше. Он допускает, что военное сотрудничество двух государств достигло такого уровня, когда уже возможны совместные военные операции, если на то будет политическое решение. «Насколько я понимаю из информации в СМИ, дорожная карта касается не военно-технического, а именно военного сотрудничества. Это план военных учений, обмена военными делегациями, сотрудничества в сфере подготовки персонала и тому подобных мероприятий, которые будут проходить в ближайшие годы», — отметил он в интервью «СП».
Как считает руководитель Центра российско-китайских исследований факультета журналистики МГУ Евгений Зайцев, чьё мнение приводит «Утро.ру» , речь идёт в первую очередь о совместных антитеррористических учениях в рамках ШОС.
Особое мнение имеется у президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова. Он убеждён, что принятая «дорожная карта» поможет странам объединить усилия для сдерживания агрессивной политики США, первым делом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В АТР не только авианосцы, тут и система ПРО THAAD, вызвавшая неудовольствие и Москвы, и Пекина.
Возможно, «симметричный ответ Поднебесной будет дан с помощью российских ЗРК», указывается в материале. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России в апреле подтвердила, что Москва приступила к исполнению контракта по поставкам ЗРК С-400 Китайской Народной Республике.
Кроме того, до конца текущего года КНР получит десять российских истребителей Су-35 — это вдобавок к четырём машинам, поставленным в 2016 году. Остальные десять самолётов, предусмотренных контрактом, отправят в Китай в 2018 г.
Наконец, добавим, имеются сведения, что Китай и Россия вопреки западным «санкциям» на пару поддерживают КНДР.
Как уверяет в японской газете «Нихон кэйдзай» Такаюки Танака (источник перевода с японского — «ИноСМИ» ), Россия и Китай продолжают поддерживать КНДР в области торговли.
И вот некоторые данные.
В январе этого года Организация Объединённых Наций запретила импортировать железную руду из КНДР. И что же мы видим? Объём китайского импорта увеличился более чем вчетверо!
По данным компании «CEIC», основанным на статистике таможенного управления КНР, в апреле 2017 года объём китайского импорта железной руды из КНДР вырос в 4,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В объёме импорта железной руды заметные изменения происходят ежемесячно, а превышение в четыре раза длится с января. Правительство Китая при этом подчёркивает, что оно выполняет положения санкционной резолюции ООН, однако увеличение импорта железной руды «нельзя назвать нарушением резолюции».
А вот и Россия: с января по март 2017 г. объём экспорта энергоресурсов из Российской Федерации в КНДР вырос в два раза.
По данным российского правительства, которые приводит газета, в период с января по март объём торговли между РФ и КНДР увеличился на 85% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Большая часть приходится на энергетику, рост на 133%.
Помимо этого, эксперты считают, что объём экспорта российской нефти в КНДР намного выше официальных данных: в год он составляет будто бы несколько сотен тысяч тонн. В мае 2017 г. между РФ и КНДР стал регулярно курсировать паром «Мангёнбон». Москва, допускает аналитик, готова к 2020 году увеличить товарооборот между двумя странами на порядок.
Действия Китая и России, убеждён автор материала, приводят к снижению эффективности санкций против КНДР.
Как и прежде, совместная деятельность КНР и РФ, а также и та деятельность, которую совместной можно назвать с большой долей условности, по-видимому, ведётся в пику США. Но по-прежнему ни о каком военном «союзе» между Москвой и Пекином речи не идёт, и это несмотря на то, что китайцы получают от России самые передовые разработки военной техники.
Встреча глав военных ведомств КНР и РФ состоялась на полях совещания министров обороны государств-членов ШОС в столице Казахстана.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы, сообщает «Интерфакс» . «Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня её подписать», — цитирует агентство Шойгу, высказавшегося на двусторонней встрече с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем. «Важно, — добавил господин Шойгу, — что Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность».
По мнению российского министра обороны, высокая интенсивность переговоров двух стран «свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности». По оценкам Шойгу, отношения КНР и РФ «находятся на высоком уровне, стабильно развиваются». Этому способствуют и отношения лидеров: «Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума «Один пояс, один путь» придала мощный импульс нашей работе в текущем году».
В свою очередь, Чан Ваньцюань заявил, что КНР и РФ в 2017 году планируют провести совместные мероприятия по военной линии. «В текущем году нами планируется провести очень большие, огромные, важные мероприятия», — приводит его слова агентство.
«В последние годы, — сообщил Чан Ваньцюань, — под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооружёнными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление».
Одновременно Пекин и Москва обсуждают вероятное сотрудничество в проектах по исследованию Луны. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления Сюй Яньсун.
«Мы пытаемся сотрудничать по лунной программе, потому что у Китая есть миссии "Чанъэ-4", "Чанъэ-5", "Чанъэ-6", у России есть "Луна-26", "Луна-27", "Луна-28". Это очень похожие миссии, и мы обсуждаем с Россией возможное сотрудничество в рамках этих проектов на системном уровне или на завершающей стадии», — отметил Сюй Яньсун на полях международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.
Укрепление и расширение сотрудничества КНР и РФ по самым разным направлениям, от обороны до космоса, нашло отклик у ряда экспертов.
Сергей Санакоев, президент Российско-китайского аналитического центра, полагает, что подписание дорожной карты на уровне оборонных ведомств представляет собой логическое продолжение сближения двух государств.
«Сегодня военно-политическое сотрудничество России и Китая носит беспрецедентный характер, и вряд ли можно назвать любые две страны в мире, которые бы имели такое взаимодействие. Это сотрудничество в военно-технической и военной сферах, которое складывалось годами», — сказал эксперт в интервью «Свободной прессе» . — Речь идёт не только о теории и документах, но ещё и конкретных практических действиях: совместных учениях как в двустороннем формате, так и в формате многостороннего сотрудничества, например, в рамках ШОС».
По мнению эксперта, взаимодействие двух государств уже находится на очень высоком уровне, поэтому июньский документ является систематизацией отношений «и ничего сенсационного в себе не несёт».
С другой стороны, подписание упомянутой «дорожной карты» подчёркивает важность отношений КНР и РФ, поскольку, несмотря на то, что отношения нигде не называются «союзом» или «блоком», фактически они всё же «носят характер союзнических».
Такое взаимодействие двух крупнейших армий в мире должно остудить горячие головы тех, кто бряцает оружием и готов отстаивать формат однополярного мира и гегемонию одной страны любой ценой, тем самым подвергая весь мир опасности. Сегодняшний документ — это важный шаг укрепления международной безопасности.
Василий Кашин, эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник ВШЭ, смотрит дальше. Он допускает, что военное сотрудничество двух государств достигло такого уровня, когда уже возможны совместные военные операции, если на то будет политическое решение. «Насколько я понимаю из информации в СМИ, дорожная карта касается не военно-технического, а именно военного сотрудничества. Это план военных учений, обмена военными делегациями, сотрудничества в сфере подготовки персонала и тому подобных мероприятий, которые будут проходить в ближайшие годы», — отметил он в интервью «СП».
Вооружённые силы двух стран уже тесно скоординировались, и это создает возможность, если возникнут политические условия, для практического применения этой скоординированности. Мы не знаем, придется ли опробовать то, что отрабатывали на учениях, на практике.
Но нельзя исключать, что, если произойдёт какой-нибудь кризис в Центральной Азии или на Ближнем Востоке, затрагивающий интересы обеих стран, какая-то совместная операция случится. Во всяком случае, с военной точки зрения к этому многое готово.
Но нельзя исключать, что, если произойдёт какой-нибудь кризис в Центральной Азии или на Ближнем Востоке, затрагивающий интересы обеих стран, какая-то совместная операция случится. Во всяком случае, с военной точки зрения к этому многое готово.
Как считает руководитель Центра российско-китайских исследований факультета журналистики МГУ Евгений Зайцев, чьё мнение приводит «Утро.ру» , речь идёт в первую очередь о совместных антитеррористических учениях в рамках ШОС.
Особое мнение имеется у президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова. Он убеждён, что принятая «дорожная карта» поможет странам объединить усилия для сдерживания агрессивной политики США, первым делом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В АТР не только авианосцы, тут и система ПРО THAAD, вызвавшая неудовольствие и Москвы, и Пекина.
Возможно, «симметричный ответ Поднебесной будет дан с помощью российских ЗРК», указывается в материале. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России в апреле подтвердила, что Москва приступила к исполнению контракта по поставкам ЗРК С-400 Китайской Народной Республике.
Кроме того, до конца текущего года КНР получит десять российских истребителей Су-35 — это вдобавок к четырём машинам, поставленным в 2016 году. Остальные десять самолётов, предусмотренных контрактом, отправят в Китай в 2018 г.
Наконец, добавим, имеются сведения, что Китай и Россия вопреки западным «санкциям» на пару поддерживают КНДР.
Как уверяет в японской газете «Нихон кэйдзай» Такаюки Танака (источник перевода с японского — «ИноСМИ» ), Россия и Китай продолжают поддерживать КНДР в области торговли.
И вот некоторые данные.
В январе этого года Организация Объединённых Наций запретила импортировать железную руду из КНДР. И что же мы видим? Объём китайского импорта увеличился более чем вчетверо!
По данным компании «CEIC», основанным на статистике таможенного управления КНР, в апреле 2017 года объём китайского импорта железной руды из КНДР вырос в 4,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В объёме импорта железной руды заметные изменения происходят ежемесячно, а превышение в четыре раза длится с января. Правительство Китая при этом подчёркивает, что оно выполняет положения санкционной резолюции ООН, однако увеличение импорта железной руды «нельзя назвать нарушением резолюции».
А вот и Россия: с января по март 2017 г. объём экспорта энергоресурсов из Российской Федерации в КНДР вырос в два раза.
По данным российского правительства, которые приводит газета, в период с января по март объём торговли между РФ и КНДР увеличился на 85% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Большая часть приходится на энергетику, рост на 133%.
Помимо этого, эксперты считают, что объём экспорта российской нефти в КНДР намного выше официальных данных: в год он составляет будто бы несколько сотен тысяч тонн. В мае 2017 г. между РФ и КНДР стал регулярно курсировать паром «Мангёнбон». Москва, допускает аналитик, готова к 2020 году увеличить товарооборот между двумя странами на порядок.
Действия Китая и России, убеждён автор материала, приводят к снижению эффективности санкций против КНДР.
Как и прежде, совместная деятельность КНР и РФ, а также и та деятельность, которую совместной можно назвать с большой долей условности, по-видимому, ведётся в пику США. Но по-прежнему ни о каком военном «союзе» между Москвой и Пекином речи не идёт, и это несмотря на то, что китайцы получают от России самые передовые разработки военной техники.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти