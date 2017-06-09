Русские и китайцы защитят мир

Такое взаимодействие двух крупнейших армий в мире должно остудить горячие головы тех, кто бряцает оружием и готов отстаивать формат однополярного мира и гегемонию одной страны любой ценой, тем самым подвергая весь мир опасности. Сегодняшний документ — это важный шаг укрепления международной безопасности.

Вооружённые силы двух стран уже тесно скоординировались, и это создает возможность, если возникнут политические условия, для практического применения этой скоординированности. Мы не знаем, придется ли опробовать то, что отрабатывали на учениях, на практике.



Но нельзя исключать, что, если произойдёт какой-нибудь кризис в Центральной Азии или на Ближнем Востоке, затрагивающий интересы обеих стран, какая-то совместная операция случится. Во всяком случае, с военной точки зрения к этому многое готово.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru