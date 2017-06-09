Как американская военщина заманивает в свои ряды

Когда я был в Нью-Йорке, там проходила неделя Флота. Моряки, пехотинцы и береговая охрана проводили парады (в том числе парады кораблей), представления и мастер-классы, водили экскурсии по своим кораблям, встречались с простыми нью-йоркцами и вербовали их в свои ряды.Я не знаю, есть ли подобные мероприятия в России и нужны ли они вообще. В США, в отличие от России, армия контрактная, и свежая кровь не спешит туда вливаться. Поэтому у американцев очень развита реклама армии среди народа. Например, один из призывных пунктов находится в самом сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер!Военные парады и различные праздники как раз являются частью пропаганды военной службы. Молодёжь пускают на корабли и танки, дают подержать оружие, посидеть за штурвалом, чтобы появилось желание сразу побежать в ближайший призывной пункт.Я сходил на один из кораблей, и это действительно круто!Я сразу скажу, что не видел подобного у нас. Я был на многих выставках военных, но такой открытости не помню. Может быть, я ошибаюсь, поправьте в комментах. Американцы пускают на корабли и другую технику всех желающих. Можно не просто подняться на палубу – можно забраться в любую представленную технику, сесть за штурвал вертолёта, сфотографироваться, примерить шлемы, подержать в руках настоящее оружие. Около техники дежурят действующие военные, которые с удовольствием рассказывают о службе, показывают свою технику и отвечают на любые вопросы. Приходит много детей, но и им солдаты уделяют внимание, нянчатся, объясняют, почему летает вертолёт или самолёт, почему не тонет корабль.При этом военные фотографируются с гостями, делают селфи, все очень милые и приветливые. За всё время никто не сказал мне, что нельзя снимать что-то или куда-то заходить. Очень круто, конечно, всё организовано!Такая открытость подкупает. Чувство, что ты пришел не на военный объект, а в гости к старому другу, который не против, чтобы ты у него в шкафах порылся. Не знаю, насколько такие мероприятия влияют на желание юных американцев пойти служить в армию, но мне как туристу было интересно.Интересно, есть ли подобные мероприятия у нашей армии?01. Мероприятия проходят не только на кораблях, которые были пришвартованы в разных частях города, но и в самом центре Нью-Йорка. На Таймс-сквер поставили гигантский аквариум с военными водолазами, которые со всеми желающими играли в крестики-нолики.02. Здесь же стояла палатка, в которой военные рассказывали о работе водолазов и о том, как устроено их оборудование.Это универсальный десантный корабль USS Kearsarge (LHD-3) класса Wasp ("Оса"), предназначенный для высадки морской пехоты США. Может брать на борт почти 1900 пехотинцев, не считая ещё 1100 матросов и офицеров. Корабль приписан к военно-морской базе "Норфолк" в Вирджинии.03. Он был одним из центральных объектов недели Флота.04. Проход на корабль совершенно свободный, просят лишь показать какой-нибудь документ. Я показал российские водительские права – пропустили без проблем.05. Начало "экспозиции". Тут доска с капитаном и командой, эмблемы подразделений и, конечно, рында!Отсюда можно в составе группы отправиться на экскурсию, а можно бродить по кораблю самостоятельно. Никто тебе не мешает, никак не ограничивает, не говорит, куда можно идти, а куда нельзя.Если и есть какие-то ограждения, то только в целях безопасности, чтобы ты куда-нибудь не свалился по незнанию. А так ты можешь заглядывать в любую технику, всё открывать, смотреть, трогать.06. На среднем плане – гусеничные десантные машины-амфибии (скорее всего, AAVP-7A1), на заднем – судно на воздушной подушке LCAC, которое способно перевозить по несколько единиц бронетехники с корабля на берег.07. Вот его винты08. На борту09.10.11. Около техники стоят действующие военные, которые рассказывают о службе, о том, где они были, о самой технике.12.13. Внутри "амфибии". Ребёнок открывает ноутбук и нажимает на кнопочки ) Я думал, его сейчас отгонят, но нет! Солдаты только улыбаются: "Играйся, малыш, тебе здесь скоро служить!"14.15.16. Военные охотно общаются с туристами. Кстати, приходит много девушек! Знакомиться?17. Стенд, посвященный работе сапёров18. Здесь всякие роботы и другая техника. Опять же, всё можно потрогать.19.20. Поскольку корабль не музейный, а боевой, на нём действующая команда. Несмотря на посетителей, служба идёт своим чередом. Вот кто-то пончики принёс из города подкрепиться. Вообще, моряки и солдаты очень любят фастфуд, и на корабль постоянно кто-то тащит пиццы и пакеты из "МакДоналдса".21. На палубе представлены разные виды техники.22.23.24. Bell Boeing V-22 Osprey25. На одном из таких перевозили из Афганистана мёртвого Усаму бен Ладена – правда, на другой корабль.26. Внутри тесновато, стюардесса с тележкой тут не протиснется.27.28. Охрана. Вообще, в армии США служит немало девушек.29.30. Тяжёлый транспортный вертолёт Sikorsky CH-53E Super Stallion31.32. Штаб-сержанта зовут Ромео )33. Приборная панель34.35. Тут же продают фирменные футболки этого вертолёта и нашивки разных подразделений. Продажа сувениров – ещё одна часть пропаганды. У каждого подразделения есть свои символы, наклейки, буклеты, значки, футболки. Они их продают, а деньги идут на пончики и пиццу ;)36. Многоцелевой вертолёт Bell UH-1Y Venom37.38. Вроде бы, это ударный вертолёт Bell AH-1Z Viper39.40.41.42.43. Чтобы к кораблю никто не пробрался с воды, его охраняют катера полиции.44.45. Это бывший авианосец ВМС США Intrepid ("Неустрашимый"), который превратили в одноимённый Музей моря, воздуха и космоса. Корабль участвовал в морских боях Второй мировой, а теперь сюда водят туристов.46. Когда я был в Нью-Йорке, в музее проходила выставка дронов. А вообще, в число экспонатов входит не только "Конкорд", но и шаттл "Энтерпрайз". Будете в Нью-Йорке – загляните, там интересно.47. Подлодка тоже стала музеем.48.49.