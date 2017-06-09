07:32 09 июня
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Как американская военщина заманивает в свои ряды


Когда я был в Нью-Йорке, там проходила неделя Флота. Моряки, пехотинцы и береговая охрана проводили парады (в том числе парады кораблей), представления и мастер-классы, водили экскурсии по своим кораблям, встречались с простыми нью-йоркцами и вербовали их в свои ряды.

Я не знаю, есть ли подобные мероприятия в России и нужны ли они вообще. В США, в отличие от России, армия контрактная, и свежая кровь не спешит туда вливаться. Поэтому у американцев очень развита реклама армии среди народа. Например, один из призывных пунктов находится в самом сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер!

Военные парады и различные праздники как раз являются частью пропаганды военной службы. Молодёжь пускают на корабли и танки, дают подержать оружие, посидеть за штурвалом, чтобы появилось желание сразу побежать в ближайший призывной пункт.


Я сходил на один из кораблей, и это действительно круто!

Я сразу скажу, что не видел подобного у нас. Я был на многих выставках военных, но такой открытости не помню. Может быть, я ошибаюсь, поправьте в комментах. Американцы пускают на корабли и другую технику всех желающих. Можно не просто подняться на палубу – можно забраться в любую представленную технику, сесть за штурвал вертолёта, сфотографироваться, примерить шлемы, подержать в руках настоящее оружие. Около техники дежурят действующие военные, которые с удовольствием рассказывают о службе, показывают свою технику и отвечают на любые вопросы. Приходит много детей, но и им солдаты уделяют внимание, нянчатся, объясняют, почему летает вертолёт или самолёт, почему не тонет корабль.

При этом военные фотографируются с гостями, делают селфи, все очень милые и приветливые. За всё время никто не сказал мне, что нельзя снимать что-то или куда-то заходить. Очень круто, конечно, всё организовано!

Такая открытость подкупает. Чувство, что ты пришел не на военный объект, а в гости к старому другу, который не против, чтобы ты у него в шкафах порылся. Не знаю, насколько такие мероприятия влияют на желание юных американцев пойти служить в армию, но мне как туристу было интересно.

Интересно, есть ли подобные мероприятия у нашей армии?



01. Мероприятия проходят не только на кораблях, которые были пришвартованы в разных частях города, но и в самом центре Нью-Йорка. На Таймс-сквер поставили гигантский аквариум с военными водолазами, которые со всеми желающими играли в крестики-нолики.

02. Здесь же стояла палатка, в которой военные рассказывали о работе водолазов и о том, как устроено их оборудование.

Это универсальный десантный корабль USS Kearsarge (LHD-3) класса Wasp ("Оса"), предназначенный для высадки морской пехоты США. Может брать на борт почти 1900 пехотинцев, не считая ещё 1100 матросов и офицеров. Корабль приписан к военно-морской базе "Норфолк" в Вирджинии.

03. Он был одним из центральных объектов недели Флота.

04. Проход на корабль совершенно свободный, просят лишь показать какой-нибудь документ. Я показал российские водительские права – пропустили без проблем.

05. Начало "экспозиции". Тут доска с капитаном и командой, эмблемы подразделений и, конечно, рында!

Отсюда можно в составе группы отправиться на экскурсию, а можно бродить по кораблю самостоятельно. Никто тебе не мешает, никак не ограничивает, не говорит, куда можно идти, а куда нельзя.

Если и есть какие-то ограждения, то только в целях безопасности, чтобы ты куда-нибудь не свалился по незнанию. А так ты можешь заглядывать в любую технику, всё открывать, смотреть, трогать.

06. На среднем плане – гусеничные десантные машины-амфибии (скорее всего, AAVP-7A1), на заднем – судно на воздушной подушке LCAC, которое способно перевозить по несколько единиц бронетехники с корабля на берег.

07. Вот его винты

08. На борту

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10.

11. Около техники стоят действующие военные, которые рассказывают о службе, о том, где они были, о самой технике.

12.

13. Внутри "амфибии". Ребёнок открывает ноутбук и нажимает на кнопочки ) Я думал, его сейчас отгонят, но нет! Солдаты только улыбаются: "Играйся, малыш, тебе здесь скоро служить!"

14.

15.

16. Военные охотно общаются с туристами. Кстати, приходит много девушек! Знакомиться?

17. Стенд, посвященный работе сапёров

18. Здесь всякие роботы и другая техника. Опять же, всё можно потрогать.

19.

20. Поскольку корабль не музейный, а боевой, на нём действующая команда. Несмотря на посетителей, служба идёт своим чередом. Вот кто-то пончики принёс из города подкрепиться. Вообще, моряки и солдаты очень любят фастфуд, и на корабль постоянно кто-то тащит пиццы и пакеты из "МакДоналдса".

21. На палубе представлены разные виды техники.

22.

23.

24. Bell Boeing V-22 Osprey

25. На одном из таких перевозили из Афганистана мёртвого Усаму бен Ладена – правда, на другой корабль.

26. Внутри тесновато, стюардесса с тележкой тут не протиснется.

27.

28. Охрана. Вообще, в армии США служит немало девушек.

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30. Тяжёлый транспортный вертолёт Sikorsky CH-53E Super Stallion

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32. Штаб-сержанта зовут Ромео )

33. Приборная панель

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35. Тут же продают фирменные футболки этого вертолёта и нашивки разных подразделений. Продажа сувениров – ещё одна часть пропаганды. У каждого подразделения есть свои символы, наклейки, буклеты, значки, футболки. Они их продают, а деньги идут на пончики и пиццу ;)

36. Многоцелевой вертолёт Bell UH-1Y Venom

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38. Вроде бы, это ударный вертолёт Bell AH-1Z Viper

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43. Чтобы к кораблю никто не пробрался с воды, его охраняют катера полиции.

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45. Это бывший авианосец ВМС США Intrepid ("Неустрашимый"), который превратили в одноимённый Музей моря, воздуха и космоса. Корабль участвовал в морских боях Второй мировой, а теперь сюда водят туристов.

46. Когда я был в Нью-Йорке, в музее проходила выставка дронов. А вообще, в число экспонатов входит не только "Конкорд", но и шаттл "Энтерпрайз". Будете в Нью-Йорке – загляните, там интересно.

47. Подлодка тоже стала музеем.

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Автор: Илья Варламов
Первоисточник: http://varlamov.ru/2411631.html

Использованы фотографии: varlamov.ru
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Комментарии 2

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:59
    Как американская военщина заманивает в свои ряды
    у нас проще было..в Армии не служил- дефективный значит,даже девки шарахались... winked
    андрей юрьевич
  2. inkass_98 Сегодня, 06:40
    То, что реклама у америкосов развита хорошо, мы и без Варламова знали (кстати, тащить это тело на "ВО" - дурной тон). Открытость армии тоже не секрет. Сейчас и наши к этому приходят, выставки достаточно масштабны. Уж если на "Нашествии" народ в армию записывается, то это уже признак открытости и правильного подхода армии к населению и потенциальным контрактникам.
    inkass_98
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