14:56 08 июня

Сенат США не исключает принятия новых антироссийских санкций

Американские сенаторы поддержали дальнейшее обсуждение санкций против Ирана, заявив при этом, что позднее в законопроект могут внести и дополнительные санкции в отношении России, передает РИА Новости .



Сообщается, что законопроект по санкциям против Ирана прошел промежуточное (процедурное голосование). За него проголосовали 92 сенатора, против – семь.


Для того чтобы документ принял силу закона, за него должны проголосовать обе палаты конгресса, а затем подписать президент США.

Вполне возможно, что будут предложены санкции против России,
сказал в своем выступлении глава республиканского большинства Митч Макконнелл. По его словам, подробности станут известны уже в четверг.

В свою очередь лидер демократов Чак Шумер пообещал поддержать это начинание.

Мы рассчитываем, что процесс внесения поправок в законопроект приведет к серьезному пакету санкций против России,
сказал он.

Санкции обсуждают ряд сенаторов, включая Боба Коркера и Майка Крэпо. «Текст поправки еще не одобрен окончательно, сенатор продолжает обсуждать его», – сказала представитель Боба Коркера.

Использованы фотографии: http://360tv.ru
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Комментарии 32

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  1. Смог Сегодня, 10:57
    Можно подумать, что мы ждали что то другое.
    Смог
    1. cniza Сегодня, 10:58
      Пусть развлекаются.
      cniza
      1. hirurg Сегодня, 10:59
        ВВП сказал же, им заняться нечем.
        Представьте, если у ребенка отобрать любимую игрушку...
        А у этих взрослых людей просто случится разрыв шаблонов. И они просто потеряют смысл жизни.
        Ни один психолог не поможет.
        hirurg
        1. Logall Сегодня, 11:01
          Повторятся приходится
          Logall
          1. Тралл Сегодня, 11:12
            Жить без санкций - это все равно, что дышать воздухом без кислорода или пить дистиллированную воду smile
            Тралл
            1. Смог Сегодня, 11:19
              Цитата: Тралл
              Жить без санкций -

              А когда это вообще то было? Не одно, так другое

              поэтому Ваши слова про воздух и дистилят вполне уместны. good
              Смог
        2. Machete Сегодня, 11:11
          Пока вся шобла в ЕС, которая у власти не сменится, санкции не снимут. Эта сегодняшняя Елита никогда не признает, что они дико облажались. Так и будут держать эти никому не нужные санкции до последнего, даже в ущерб себе.
          Machete
        3. Офицер запаса Сегодня, 11:40
          Если санкции будут сводиться к арестам счетов господ чиновников и к арестам их жилья на территории супостатов - то они очень полезное дело для России сделают.
          Офицер запаса
      2. vovanpain Сегодня, 11:10
        Американские сенаторы поддержали дальнейшее обсуждение санкций против Ирана, заявив при этом, что позднее в законопроект могут внести и дополнительные санкции в отношении России,

        Ой е напугали ежа голым задом. laughing
        vovanpain
      3. рич Сегодня, 11:12
        cniza : Пусть развлекаются.

        Да уж приняли бы все санкции одним разом и успокоились laughing
        рич
      4. Смог Сегодня, 11:22
        Цитата: cniza
        Пусть развлекаются.

        Да это всегда пожалуйста. Вот только уж не кричали бы они об этом.А то все на публику играют.
        Смог
    2. pjastolov Сегодня, 11:03
      позднее в законопроект могут внести и дополнительные санкции в отношении России
      а это ответные laughing
      pjastolov
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:48
        Все по плану идет мужики..! Иран уже давно весь в санкциях ,ну и Россия тоже , КНДР с нами..Китай скоро присоединится..Работаем дальше и замыкаться мы в России не намерены!
        У нас свои санкции будут скоро!
        ОТДЕЛ
  2. Nahatak Сегодня, 10:57
    Помню как Жириновский пил шампанское за то что выбрали Трампа, а сейчас молчит по этому поводу))))
    Nahatak
    1. Смог Сегодня, 10:59
      Вам так хотелось что бы презиком СГА была "милая" старушка Киллари Хлинтон??????
      Смог
      1. Nahatak Сегодня, 11:51
        Мне пофигу кто будет)
        Nahatak
        1. Смог Сегодня, 11:55
          Цитата: Nahatak
          Мне пофигу кто будет)

          А на фига тогда Вольфыча упоминать, если по фигу ?
          Смог
          1. Nahatak Сегодня, 11:59
            Вспомнил этого клоуна как он рвал за трампа жопу)
            Nahatak
            1. Смог Сегодня, 12:01
              Цитата: Nahatak
              шутка

              ??????????????
              Смог
              1. Nahatak Сегодня, 12:05
                автоисправление(((( уже написал что он клоун
                Nahatak
  3. 210окв Сегодня, 10:58
    Вот все жду когда санкции против нашего руководства введут...Или только навальнята такие "храбрые" тявкать?
    210окв
    1. Дамир Сегодня, 11:09
      Добрый день!!!! а я все жду когда они начнут про "Российскую агрессию" рассуждать в духе рады укропстана...
      Дамир
  4. PValery53 Сегодня, 11:09
    "Сенат США не исключает принятия новых антироссийских санкций"
    - Сразу после принятия своих "антироссийских санкций" пусть засунут эти санкции себе в одно место... И молчат в тряпочку. А российским СМИ : сообщать ТОЛЬКО про ответные санкции России против США и НИ СЛОВА про ихние!! Иначе "загремите" за предательство!
    PValery53
    1. pjastolov Сегодня, 11:13
      Сразу после принятия своих "антироссийских санкций" пусть засунут эти санкции себе в одно место
      pjastolov
      1. Masya Masya Сегодня, 11:17
        куда, куда? сюда...
        Masya Masya
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 11:10
    Еще крепче станем! no
    Вождь краснокожих
  6. roskot Сегодня, 11:14
    Что, опять? Санкции? Поставьте в угол, мы поглядим.
    roskot
  7. prior Сегодня, 11:15
    Если введут новые санкции, надо выслать из страны американских дипломатов, всех, во главе с консулом, как не справившихся с задачей по налаживанию дипломатических отношений.
    prior
  8. Farid05 Сегодня, 11:16
    Люблю я американские санкции и законы магницкого - по сути запреты нашим чинушам беречь у них ворованные деньги и отдыхать у них. Ведь это нам по тв говорят что там враги, а сами с удовольствием там проводят отпуска, и покупают недвижимость на ворованное. По больше бы таких санкций, чтоб только в тайге и КНДР могли недвижимость покупать. А там глядишь может и нормальный закон о частной собственности примут наконец.
    Farid05
    1. mahoney Сегодня, 11:40
      Зачем?
      У них и так весь бизнес на детях, братья, сестрах, сами церковные мыши...
      Ну а так да, санкции не против рядового россиянина, иначе бы уже мы все передохли(((
      mahoney
  9. kefan Сегодня, 11:48
    Ну слава Богу, а то я уж думал, что отменят.
    kefan
  10. APASUS Сегодня, 13:33
    Общий курс политики США понятен,так что ничего удивительного.Не будет санкций за Крым,будут за чеченских геев,санкции в принципе не отменят.
    APASUS
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