Сенат США не исключает принятия новых антироссийских санкций
Американские сенаторы поддержали дальнейшее обсуждение санкций против Ирана, заявив при этом, что позднее в законопроект могут внести и дополнительные санкции в отношении России, передает РИА Новости .
Сообщается, что законопроект по санкциям против Ирана прошел промежуточное (процедурное голосование). За него проголосовали 92 сенатора, против – семь.
Для того чтобы документ принял силу закона, за него должны проголосовать обе палаты конгресса, а затем подписать президент США.
В свою очередь лидер демократов Чак Шумер пообещал поддержать это начинание.
Санкции обсуждают ряд сенаторов, включая Боба Коркера и Майка Крэпо. «Текст поправки еще не одобрен окончательно, сенатор продолжает обсуждать его», – сказала представитель Боба Коркера.
Сообщается, что законопроект по санкциям против Ирана прошел промежуточное (процедурное голосование). За него проголосовали 92 сенатора, против – семь.
Для того чтобы документ принял силу закона, за него должны проголосовать обе палаты конгресса, а затем подписать президент США.
Вполне возможно, что будут предложены санкции против России,сказал в своем выступлении глава республиканского большинства Митч Макконнелл. По его словам, подробности станут известны уже в четверг.
В свою очередь лидер демократов Чак Шумер пообещал поддержать это начинание.
Мы рассчитываем, что процесс внесения поправок в законопроект приведет к серьезному пакету санкций против России,сказал он.
Санкции обсуждают ряд сенаторов, включая Боба Коркера и Майка Крэпо. «Текст поправки еще не одобрен окончательно, сенатор продолжает обсуждать его», – сказала представитель Боба Коркера.
Использованы фотографии: http://360tv.ru
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