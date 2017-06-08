14:56 08 июня

США готовы "привлечь РФ к ответственности" за несоблюдение ДРСМД

Согласно информации ТАСС , первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер заявил о готовности привлечь РФ к ответственности за невыполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Разрешение вопроса с нарушением Россией ДРСМД является приоритетным вопросом нынешней администрации. Она ясно дала понять России, что сохранение статус-кво неприемлемо и что США должны в таком случае рассмотреть конкретные шаги, которые не дадут получить РФ какое-либо военное преимущество от этого нарушения. В то время, как для нас было бы предпочтительнее, если бы Россия вернулась к соблюдению Договора, США готовы привлечь РФ к ответственности и принять меры, чтобы она изменила методы подсчета (ракет). Речь в этом случае идет не только о подавлении новых угроз, которые представляют ракеты, но и гарантировании того, что договоры по контролю за вооружениями в будущем будут по-прежнему заслуживать доверия.


США готовы "привлечь РФ к ответственности" за несоблюдение ДРСМД



Впервые Россия была обвинена в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Как указывала Москва, Вашингтон не дает никакой конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением ДРСМД. Его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.


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Комментарии 52

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  1. hirurg Сегодня, 11:14
    Привлечь? Каким образом? За что? Где факты?
    Балаболы.
    А ответки не желаете?
    Ох как наши ракеты им в пятой точке больно делают!
    hirurg
    1. Тралл Сегодня, 11:16
      В Печерский районный суд г.Киева подадут иск smile
      Тралл
      1. Logall Сегодня, 11:24
        Доиграются, без ракетных двигателей останутся. Их с нужными Америке требованиями только у нас делают
        Logall
        1. hirurg Сегодня, 11:37
          США готовы...
          А вот интересно сколько степеней готовности ув США?
          Если как при жарке мяса, то пусть дальше готовятся.
          Я люблю, чтоб хорошо приготовилось-паразитов меньше. laughing
          hirurg
          1. NIKNN Сегодня, 11:58
            США готовы "привлечь РФ к ответственности" за несоблюдение ДРСМД

            Да ответим...че за базар? Теми же РСМД и ответим.... winked
            NIKNN
            1. cniza Сегодня, 13:36
              Детский сад , пора им напомнить , что сейчас уже не 90 - е прошлого века.
              cniza
              1. Монос Сегодня, 13:46
                первый заместитель помощника министра

                То есть, какой-то мелкий клерк, вошь бумажная, "принеси-подай-пошёл вон" вещает от имени США? У них там, похоже, полный хаос. Складывается впечатление, что там вообще не с кем разговаривать.
                Монос
          2. Чёрный Сегодня, 14:10
            США готовы "привлечь РФ к ответственности" за несоблюдение ДРСМД

            Да на эти сша даже Ынка положил... laughing
            Чёрный
      2. pjastolov Сегодня, 11:31
        так там порошенковский - дело долго будет тянуться
        pjastolov
    2. vovanpain Сегодня, 11:22
      Цитата: hirurg
      Привлечь? Каким образом? За что? Где факты?
      Балаболы.
      А ответки не желаете?
      Ох как наши ракеты им в пятой точке больно делают!

      Да в суд вызовут. laughing Да все просто,если полосатики заговорили о нарушении Россией какого либо договора,значит они сами вознамерились этот договор нарушить. yes
      vovanpain
      1. Офицер запаса Сегодня, 11:35
        Заместитель помощника министра обороны собирается привлечь Россию к ответственности? В очередь!
        Офицер запаса
      2. ALLxANDr Сегодня, 12:28
        Они уже много договоров нарушили... не ставить своё ПРО у восточных границ России, не двигать НАТО на восток! И это только самые первые, что пришли на ум!

        Слать их надо лесом к дровосекам в Европу!
        ALLxANDr
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:23
      Мы уже в 80-90х до сокращались и всяких договоров на подписывались (спасибо горбачу и ебн) ..Все господа праздник закончился и теперь мы будем диктовать условия! Хотите повоевать? Ну давайте Россия всегда готова! Мы еще ракеты у вас под боком разместим, помните КУБУ..? Вы понимаете только силу и договариваться с вами бесполезно..Привыкайте к новым мировым реалиям! Ваша власть и гегемония заканчивается ...Русские идут! soldier
      ОТДЕЛ
      1. dorz Сегодня, 11:28
        Цитата: hirurg
        Привлечь? Каким образом? За что? Где факты?

        Они подозревают, что Искандеры имеют дальность более 500 км, а доказательств нет.
        dorz
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:51
          Цитата: dorz
          США готовы "привлечь РФ к ответственности" за несоблюдение ДРСМД

          неизвестость,страшит больше всего. yes
          андрей юрьевич
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:42
        Тогда в рамках резолюции 1990 г."О нерасширении НАТО на Восток", с заверением тогдашнего госсекретаря Джемса Бейкера (James Baker) - ВСЕХ К СТЕНКЕ! И предателя -Горбатого с ними.
        Соломон Кейн
    4. polev66 Сегодня, 11:39
      когда это америкосам факты нужны были... картинка в фейсбуке и достаточно, ну на край пост в твиттере
      polev66
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:52
        Цитата: polev66
        когда это америкосам факты нужны были... картинка в фейсбуке и достаточно, ну на край пост в твиттере

        YouTube-источник ..
        андрей юрьевич
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:04
          Хочется вернуться к Советской пропаганде, как ни к стати актуальна:
          Соломон Кейн
    5. ЛукичЪ Сегодня, 11:55
      Цитата: hirurg
      Где факты?
      Балаболы.

      а когда их такая "мелочь" интересовала? они ведь "истина в последней инстанции"
      ЛукичЪ
    6. НЕКСУС Сегодня, 13:31
      Цитата: hirurg
      Ох как наши ракеты им в пятой точке больно делают!

      Просто нашим рогозиным поменьше бы молоть языком про разработки ракет повышенной дальности для Македонца...а то еще не приняли,а уже с флагами и транспарантами на весь мир трубим.
      Но вы правы,механизмы проверки уже давно канули в лету.
      НЕКСУС
  2. Machete Сегодня, 11:15
    Бомбить будут? Или санкции?
    Боже, зачем нам читать весь рассчитанный для Омериканского пользователя бред?
    Кроме санкций они ничего опять не предложат и никак не повлияют на наши власти. К чему этот фарс?
    Machete
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:56
      Цитата: Machete
      Бомбить будут? Или санкции?

      бомбить страшно. значит санкции. проверенно.
      ЛукичЪ
  3. pjastolov Сегодня, 11:15
    Она ясно дала понять России, что сохранение статус-кво неприемлемо и что США должны в таком случае рассмотреть
    не лучше пускай покажет куда ей засунуть, или вставить laughing
    pjastolov
  4. Соломон Кейн Сегодня, 11:26
    В данном контексте претензии г-на Роберта Суфера схожи с "предъявой" карточного шулера, играющего с шестью тузами в одной краплёной колоде.
    Соломон Кейн
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:59
      Цитата: Соломон Кейн
      В данном контексте претензии г-на Роберта Суфера схожи с "предъявой" карточного шулера, играющего с шестью тузами в одной краплёной колоде.

      у них,"джентльменам",принято верить...
      андрей юрьевич
  5. fzr1000 Сегодня, 11:28
    США страдают манией величия, плохо кончат в смирительной рубашке.
    fzr1000
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:58
      Цитата: fzr1000
      США страдают манией величия, плохо кончат в смирительной рубашке.

      да они уже давно "загнивают" ...только нихрена им не делается.
      андрей юрьевич
  6. Masya Masya Сегодня, 11:32
    что договоры по контролю за вооружениями в будущем будут по-прежнему заслуживать доверия

    о каком доверии,вообще можно вести речь, когда сами из доверия то, полностью вышли... договора соблюдают пока им выгодно, чуть что тут же вышли в одностороннем порядке...
    Masya Masya
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:58
      Цитата: Masya Masya
      что договоры по контролю за вооружениями в будущем будут по-прежнему заслуживать доверия

      о каком доверии,вообще можно вести речь, когда сами из доверия то, полностью вышли... договора соблюдают пока им выгодно, чуть что тут же вышли в одностороннем порядке...

      и уркаину тому же научили
      ЛукичЪ
  7. JonnyT Сегодня, 11:38
    себя привлекать будут за универсальные стартовые установки????
    Хитрожопость до добра еще никого не доводила
    JonnyT
  8. kefan Сегодня, 11:42
    Да вообще нужно выйти из всех договоров, заключенных с матрасниками, это все равно, что с шулером сесть играть в карты, все равно обманет.
    kefan
  9. Молот 75 Сегодня, 11:42
    Догово́р (мн. ч. — догово́ры) — Происходит от слова говор, говорить — речь, беседа; сообщаться устною речью, даром слова; произносить слова, выражать мысли.

    При договоре от каждой стороны, как правило, требуется встречное удовлетворение.    - К вопросу какие могут быть договоры со страной нарушителем собственного слова и договорённостей. Договор призывает обе стороны к исполнению, если же одна из сторон не собирается его исполнять- то это кабальная грамота!
    Молот 75
  10. prior Сегодня, 11:43
    Главный мировой беспредельщик опять орёт на весь мир - беспредел, беспредел.....
    prior
  11. Горный стрелок Сегодня, 11:45
    Так "Калибры", они морские (или речные wassat ). А что, мы виноваты, если у нас МРК типа река-море с "Калибрами" могут по внутренним водоемам и каналам пройти КУДА ЗАХОТЯТ. Они вообще то еще "Искандеры" подозревают. Что они куда более дальнобойные, чем в ТТХ отписано.
    Горный стрелок
  12. yuriy55 Сегодня, 11:45
    Выйти из этого ДРСМД и обвинить США в применении "белого фосфора" против мирных жителей...
    yuriy55
    1. atakan Сегодня, 11:54
      Мало того ,даже в ООН нахождение России не имеет не малейшего смысла.
      Шансы принять какое либо решение важное для России при нынешней структуре ООН ,
      (одна страна - один голос) опущено до вероятной случайной погрешности.
      Шанс мизерный .
      atakan
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:56
      Цитата: yuriy55
      Выйти из этого ДРСМД и обвинить США в применении "белого фосфора" против мирных жителей...

      Не стоит, им эти обвинения как мертвому припарки..А вот гнуть свою линию России нужно продолжать !
      Здорово мы разворошили мировое осиное гнездо!
      ОТДЕЛ
  13. anjey Сегодня, 11:58
    USA за всю оставшуюся им историю будет не ответить за все их грехи в мире
    anjey
  14. fif21 Сегодня, 12:13
    А разве РФ не вышла из этого договора? Или только матрасники могут выходить? hi
    fif21
  15. viktor kurganov Сегодня, 12:19
    П и н д о с ы натянули на себя мантию судьи, парик прокурора и колпак палача. Этакие многостаночники. Как успевают всё? У себя дома бы разобрались вначале.
    viktor kurganov
  16. komrad buh Сегодня, 12:24
    Борзота прет из всех щелей
    komrad buh
  17. Xscorpion Сегодня, 12:28
    Они уверены,что дальность Искандеров 2000 км.И это вполне вероятно.Вполне возможно что в свое время произошла утечка инфы.Поэтому они не могут это доказать,чтобы не раскрывать свой источник у нас в МО.Поэтому такая истерия о возможном размещении Искандеров в Калининграде.Реально ведь вся Европа под ударом будет.
    Xscorpion
    1. yuriy55 Сегодня, 13:21
      Цитата: Xscorpion
      Они уверены,что дальность Искандеров 2000 км.И это вполне вероятно.

      Мы тоже уверены, что в Польше они не петарды расставили...Что американское оружие делает в Европе? Против кого? А про дальность "Искандеров" пусть думают, что хотят...
      Для раздумий:
      *Не испытав, не узнаешь.
      *Испытай на себе да прикинь другому.
      *Испытай на себе, тогда хвали другому.
      *Отведаешь сам — поверишь и нам.
      yuriy55
  18. Старый26 Сегодня, 12:38
    Цитата: ОТДЕЛ
    Все господа праздник закончился и теперь мы будем диктовать условия!

    Да? И до чего додиктуемся? Что через полгода в Эстонии будут стоять их баллистические ракеты средней дальности, а наши к тому времени и на летные испытания не выйдут? Потом так лихо придется выбирать. Или РВСН и БРПЛ или ракеты средней дальности. Другого не дано. ну не стоит быть уж таким завзятым ура-патриотом, который готовый грозить всем, не думая о том, что будет со страной...

    Цитата: Masya Masya
    договора соблюдают пока им выгодно, чуть что тут же вышли в одностороннем порядке...

    Так неукоснительно соблюдают договора или все же нет? А выход из договора есть во всех договорах. Достаточно только за 6 месяцев до выхода сообщить другой стороне

    Цитата: kefan
    Да вообще нужно выйти из всех договоров, заключенных с матрасниками, это все равно, что с шулером сесть играть в карты, все равно обманет.

    Адавайте. выйдем им назло. Ну и фиг с ним, что в 3 минутах лета от столицы будут их ракеты и не в колическт полутысячи, как раньше, а значительно большем. Пофиг, что такие же баллистические ракеты будут в Румынии, Польше, Главное из договоров выйти. Вы наверно считаете троица (Путин, Лавров, Шойгу) самыми тупыми. Они ведь в отличи от вас не предалагают порвать договора. Вам конечно виднее, чем им...

    Цитата: fif21
    А разве РФ не вышла из этого договора? Или только матрасники могут выходить? hi

    Из РСМД не вышла. Как и из договоров ОСВ-СНВ. Американцы вышли из договора по ПРО и он и для нас стал необязательным. Мы не следуем его положениям. А выйти может любой. Хоть мы, хоть американцы. Не выходим - значит не выгодно для нас
    Старый26
    1. yuriy55 Сегодня, 13:33
      Цитата: Старый26
      Другого не дано. ну не стоит быть уж таким завзятым ура-патриотом, который готовый грозить всем, не думая о том, что будет со страной...

      Где вы взяли столько ура-патриотов? Знаете что, подставлять попеременно щеки для оплеух тоже не красиво. Я бы сказал, не "гигенично" и не эстетично...
      Вы из крайности в крайность не бросайтесь. Тупыми наших руководителей могут считать только...Лавров знает... wink Но предел-то есть всему...Или вы что предлагаете?
      Потом так лихо придется выбирать.

      Да вы оставьте это паникёрство...Сравнить РФ и КНДР? Может быть пригласить на консультацию Ким Чен Ына? И чего выбирать? Одним ударов всех разом... belay В труху... belay
      Если, конечно, они начнут первыми... yes
      yuriy55
  19. APASUS Сегодня, 13:25
    Наверно уже не осталось договоров которые не нарушили американцы ,да и уровень международного уровня нивелирован до фейка из интернета.Очень похоже что новые договора будут писать палкой на песке первобытные люди,после третьей мировой
    APASUS
  20. Толстоевский Сегодня, 13:33
    как говаривал классик
    Толстоевский
  21. NKT Сегодня, 13:38
    А почему мы так не можем разговаривать с США? Все оправдываемся и оправдываемся, и то, когда наедут только......,
    NKT
  22. Alex Neevrodeputatov Сегодня, 13:58
    А не обсерутся?
    Alex Neevrodeputatov
  23. Alexey-74 Сегодня, 14:28
    В угол поставят? За собой смотрите, придет время пусть не скоро, но штаты ответят за весь хаос который создают в мире.
    Alexey-74
  24. Vladimir71 Сегодня, 14:43
    Если 3.14ндосы заистерили значит Мы всё делаем правильно))) Ещё бы расчёты за энергоносители перевести в национальные валюты и тогда эти ушлёпки узнают что такое сосать "хлапу")))
    Vladimir71
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