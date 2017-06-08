США готовы "привлечь РФ к ответственности" за несоблюдение ДРСМД

Разрешение вопроса с нарушением Россией ДРСМД является приоритетным вопросом нынешней администрации. Она ясно дала понять России, что сохранение статус-кво неприемлемо и что США должны в таком случае рассмотреть конкретные шаги, которые не дадут получить РФ какое-либо военное преимущество от этого нарушения. В то время, как для нас было бы предпочтительнее, если бы Россия вернулась к соблюдению Договора, США готовы привлечь РФ к ответственности и принять меры, чтобы она изменила методы подсчета (ракет). Речь в этом случае идет не только о подавлении новых угроз, которые представляют ракеты, но и гарантировании того, что договоры по контролю за вооружениями в будущем будут по-прежнему заслуживать доверия.

Согласно информации ТАСС , первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер заявил о готовности привлечь РФ к ответственности за невыполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).Впервые Россия была обвинена в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Как указывала Москва, Вашингтон не дает никакой конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением ДРСМД. Его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.