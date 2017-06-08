Условия контракта на поставку Ил-76 будут пересмотрены
Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация в ближайшее время пересмотрят условия крупнейшего контракта 2012 года на поставку 39-ти самолетов Ил-76МД-90А, сообщает Коммерсантъ .
«В 2012 году соглашение оценивалось в 140 млрд руб., однако из-за неверно просчитанной формулы цены и валютных колебаний ульяновское предприятие «Авиастар-СП» несло при изготовлении каждой машины убыток в 1 млрд руб.», – говорится в статье.
По словам топ-менеджера предприятия авиапрома, «контракт изначально считался проблемным, военные и промышленники вели тогда так называемые ценовые войны: Минобороны требовало снизить цену поставляемой продукции (в случае с Ил-76МД-90А примерно на 10%)». Собеседник отметил, что «расчетно-калькуляционные материалы составлялись в спешке, поскольку было принято политическое решение приурочить подписание контракта к первому полету новой машины в присутствии президента».
К тому же занимавший тогда пост министра Анатолий Сердюков желал развивать отношения российско-украинского авиапрома с проектом Ан-70. «По сути, чтобы военные не взяли прямого конкурента Михаилу Погосяну (глава ОАК в 2011–2015 годах), пришлось демпинговать, фактически продавая самолет по заниженной стоимости», – подчеркнул источник изданий в правительстве.
Сначала результаты такого решения не сказывались на показателях «Авиастара-СП», «однако после валютных колебаний ситуация стала поистине критической: за 2015 год компания понесла убыток в размере 10,1 млрд руб., хотя аналогичный показатель за 2014 год составлял примерно 400 млн руб.», рассказал собеседник. С каждого произведенного Ил-76МД-90А «Авиастар-СП» получал около 1 млрд убытка.
По данным газеты, предварительно требуемая промышленностью корректировка цены подразумевает увеличение стоимости одного Ил-76МД-90А с 3,5 млрд руб. примерно до 5 млрд руб. Это позволит предприятию выйти на точку безубыточности в этом проекте. Как отметил источник, от военных уже получено принципиальное согласие на пересмотр контракта.
Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что еще на стадии заключения контракта в 2012 году было очевидно, что «документ с такими параметрами практически нереализуем».
«В 2012 году соглашение оценивалось в 140 млрд руб., однако из-за неверно просчитанной формулы цены и валютных колебаний ульяновское предприятие «Авиастар-СП» несло при изготовлении каждой машины убыток в 1 млрд руб.», – говорится в статье.
По словам топ-менеджера предприятия авиапрома, «контракт изначально считался проблемным, военные и промышленники вели тогда так называемые ценовые войны: Минобороны требовало снизить цену поставляемой продукции (в случае с Ил-76МД-90А примерно на 10%)». Собеседник отметил, что «расчетно-калькуляционные материалы составлялись в спешке, поскольку было принято политическое решение приурочить подписание контракта к первому полету новой машины в присутствии президента».
К тому же занимавший тогда пост министра Анатолий Сердюков желал развивать отношения российско-украинского авиапрома с проектом Ан-70. «По сути, чтобы военные не взяли прямого конкурента Михаилу Погосяну (глава ОАК в 2011–2015 годах), пришлось демпинговать, фактически продавая самолет по заниженной стоимости», – подчеркнул источник изданий в правительстве.
Сначала результаты такого решения не сказывались на показателях «Авиастара-СП», «однако после валютных колебаний ситуация стала поистине критической: за 2015 год компания понесла убыток в размере 10,1 млрд руб., хотя аналогичный показатель за 2014 год составлял примерно 400 млн руб.», рассказал собеседник. С каждого произведенного Ил-76МД-90А «Авиастар-СП» получал около 1 млрд убытка.
Есть два пути: один – повышать эффективность и снижать себестоимость, второй – выходить с вескими обоснованиями к заказчику, чтобы убеждать его в необходимости корректировки цены,сказал в январе гендиректор предприятия Сергей Юрасов.
По данным газеты, предварительно требуемая промышленностью корректировка цены подразумевает увеличение стоимости одного Ил-76МД-90А с 3,5 млрд руб. примерно до 5 млрд руб. Это позволит предприятию выйти на точку безубыточности в этом проекте. Как отметил источник, от военных уже получено принципиальное согласие на пересмотр контракта.
В таком случае речь пойдет скорее о некритическом для потребностей вооруженных сил сокращении общего числа машин, а не об увеличении стоимости контракта,сказал собеседник.
Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что еще на стадии заключения контракта в 2012 году было очевидно, что «документ с такими параметрами практически нереализуем».
В нынешней ситуации логично было бы просто аннулировать соглашение, но ни с политической, ни с экономической стороны это уже невозможно,сказал он.
Использованы фотографии: http://gelio.livejournal.com
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