Условия контракта на поставку Ил-76 будут пересмотрены

Есть два пути: один – повышать эффективность и снижать себестоимость, второй – выходить с вескими обоснованиями к заказчику, чтобы убеждать его в необходимости корректировки цены,

В таком случае речь пойдет скорее о некритическом для потребностей вооруженных сил сокращении общего числа машин, а не об увеличении стоимости контракта,

В нынешней ситуации логично было бы просто аннулировать соглашение, но ни с политической, ни с экономической стороны это уже невозможно,