14:53 08 июня

Условия контракта на поставку Ил-76 будут пересмотрены

Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация в ближайшее время пересмотрят условия крупнейшего контракта 2012 года на поставку 39-ти самолетов Ил-76МД-90А, сообщает Коммерсантъ .



«В 2012 году соглашение оценивалось в 140 млрд руб., однако из-за неверно просчитанной формулы цены и валютных колебаний ульяновское предприятие «Авиастар-СП» несло при изготовлении каждой машины убыток в 1 млрд руб.», – говорится в статье.


По словам топ-менеджера предприятия авиапрома, «контракт изначально считался проблемным, военные и промышленники вели тогда так называемые ценовые войны: Минобороны требовало снизить цену поставляемой продукции (в случае с Ил-76МД-90А примерно на 10%)». Собеседник отметил, что «расчетно-калькуляционные материалы составлялись в спешке, поскольку было принято политическое решение приурочить подписание контракта к первому полету новой машины в присутствии президента».

К тому же занимавший тогда пост министра Анатолий Сердюков желал развивать отношения российско-украинского авиапрома с проектом Ан-70. «По сути, чтобы военные не взяли прямого конкурента Михаилу Погосяну (глава ОАК в 2011–2015 годах), пришлось демпинговать, фактически продавая самолет по заниженной стоимости», – подчеркнул источник изданий в правительстве.

Сначала результаты такого решения не сказывались на показателях «Авиастара-СП», «однако после валютных колебаний ситуация стала поистине критической: за 2015 год компания понесла убыток в размере 10,1 млрд руб., хотя аналогичный показатель за 2014 год составлял примерно 400 млн руб.», рассказал собеседник. С каждого произведенного Ил-76МД-90А «Авиастар-СП» получал около 1 млрд убытка.

Есть два пути: один – повышать эффективность и снижать себестоимость, второй – выходить с вескими обоснованиями к заказчику, чтобы убеждать его в необходимости корректировки цены,
сказал в январе гендиректор предприятия Сергей Юрасов.

По данным газеты, предварительно требуемая промышленностью корректировка цены подразумевает увеличение стоимости одного Ил-76МД-90А с 3,5 млрд руб. примерно до 5 млрд руб. Это позволит предприятию выйти на точку безубыточности в этом проекте. Как отметил источник, от военных уже получено принципиальное согласие на пересмотр контракта.

В таком случае речь пойдет скорее о некритическом для потребностей вооруженных сил сокращении общего числа машин, а не об увеличении стоимости контракта,
сказал собеседник.

Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что еще на стадии заключения контракта в 2012 году было очевидно, что «документ с такими параметрами практически нереализуем».

В нынешней ситуации логично было бы просто аннулировать соглашение, но ни с политической, ни с экономической стороны это уже невозможно,
сказал он.

Использованы фотографии: http://gelio.livejournal.com
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Комментарии 27

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  1. pjastolov Сегодня, 11:23
    В таком случае речь пойдет скорее о некритическом для потребностей вооруженных сил сокращении общего числа машин, а не об увеличении стоимости контракта,
    Сердюков еще тогда уже все распилил, так что только сокращать hi
    pjastolov
    1. Тралл Сегодня, 11:25
      Интересно, как там г-жа Васильева поживает? Какие творческие успехи? smile
      Тралл
      1. pjastolov Сегодня, 11:27
        Ключевая фигурантка дела о хищениях имущества Минобороны, бывшая подчиненная экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Евгения Васильева, трудоустроилась юристом в адвокатскую контору. Ранее стало известно о новом витке карьеры Анатолия Сердюкова — бывший глава Минобороны работает теперь в госкорпорации "Ростех".
        laughing
        pjastolov
        1. dik-nsk Сегодня, 11:43
          материалы составлялись в спешке, поскольку было принято политическое решение приурочить подписание контракта к первому полету новой машины в присутствии президента
          никак мы не избавимся от этой советской привычки, называемой "показуха"
          Есть два пути: один – повышать эффективность и снижать себестоимость, второй – выходить с вескими обоснованиями к заказчику, чтобы убеждать его в необходимости корректировки цены

          а первый путь вообще не рассматривается? эх, "эффективные менеджеры"..
          dik-nsk
          1. APASUS Сегодня, 12:39
            Цитата: dik-nsk
            Есть два пути: один – повышать эффективность и снижать себестоимость, второй – выходить с вескими обоснованиями к заказчику, чтобы убеждать его в необходимости корректировки цены

            а первый путь вообще не рассматривается? эх, "эффективные менеджеры"..

            Хороши все и прежде всего наши чиновники.В место того чтоб произвести переоборудование предприятия ,внедрения новых технологий,просто повышают стоимость изделия.
            Может воровать надо меньше?
            APASUS
        2. ALLxANDr Сегодня, 12:22
          Бывший министр обороны Анатолий Сердюков получил новую должность. Он стал индустриальным директором по авиационному кластеру госкорпорации «Ростех». Теперь Сердюков будет курировать развитие всей авиационной промышленности страны. Как оказалось, прежние коррупционные скандалы мало повлияли на востребованность бывшего министра в высшем эшелоне элиты.
          - вот уж точно НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ! Походу к авиации подкрался писец..
          ALLxANDr
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:30
        Цитата: Тралл
        Интересно, как там г-жа Васильева поживает? Какие творческие успехи? smile

        Вчера был у нее , берет недорого..Портреты рисует и рыдает!
        ОТДЕЛ
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:48
          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: Тралл
          Интересно, как там г-жа Васильева поживает? Какие творческие успехи? smile

          Вчера был у нее , берет недорого..Портреты рисует и рыдает!

          Виталий,тут не про сторожиху твою... про другую васильеву. fellow
          андрей юрьевич
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:20
            Цитата: андрей юрьевич
            Виталий,тут не про сторожиху твою... про другую васильеву.

            Грубая шутка Андрей! hi
            ОТДЕЛ
      3. андрей юрьевич Сегодня, 11:46
        Цитата: Тралл
        Интересно, как там г-жа Васильева поживает? Какие творческие успехи? smile

        уж по любому лучше Вашего..
        андрей юрьевич
        1. Тралл Сегодня, 11:54
          Цитата: андрей юрьевич
          уж по любому лучше Вашего..

          Если бы Вас с Сердюковым на квартире застали рано утром, когда обыск приехали делать, - тоже неплохо бы жили smile
          1:1?
          Тралл
  2. 210окв Сегодня, 11:25
    Для нас эта сердюковщина и поддержка шаровар небратьев еще долго аукаться будет..
    210окв
  3. sedoj Сегодня, 11:38
    Есть два пути: один – повышать эффективность и снижать себестоимость, второй – выходить с вескими обоснованиями к заказчику, чтобы убеждать его в необходимости корректировки цены,
    В таком случае речь пойдет скорее о некритическом для потребностей вооруженных сил сокращении общего числа машин, а не об увеличении стоимости контракта,
    сказал собеседник.

    Мдаа... А повышать эффективность и снижать себестоимость - этот путь уже не рассматривается.
    sedoj
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:46
      А кому там рассматривать, сынуле Рогозина? Ну так яблоко от яблони....
      Соломон Кейн
    2. andr327 Сегодня, 13:14
      Да еще из производства: чем больше партия тем дешевле изделие.
      Да и как обычно ключевую позицию играют "эффективные менеджеры", а ведь продавцу-спекулянты вопросы технологии и производства глубоко по барабану.
      andr327
  4. Александр С. Сегодня, 11:43
    Валютные колебания? Значит этот самолет наполовину состоит из иностранных комплектующих? Так на кой черт он нужен сейчас...в условиях санкций? Или чтото тут нечисто? Нет веры капиталистам. Не..ну а че...бюджет бездонный...можно повысить цену в 2раза...доллар же вырос...а значит и зарплаты,выплачивающиеся в долларах, тоже выросли.Да?
    Александр С.
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:48
      Цитата: Александр С.
      Валютные колебания? Значит этот самолет наполовину состоит из иностранных комплектующих?

      а что,у нас элементную базу штампуют?
      андрей юрьевич
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:28
        Живой пример: Работал на предприятии по изготовлению ВСУ (ТА 14-130...и его модификации)


        Ребята, связанные с авиацией эту тему знают. Не могли сдать заказчику изделия из отсутствия фишек"Папа-Мама", которые поставляли французы, через нашего представителя на реке Исеть. Возможно было элементарно заменить на Российские, но
        для этого надо было 1-2 года согласовывать с чинушами МО. Ну какая разница, что я использую, как разработчик, если это не влияет на конструктив изделия, его ТТХ и гарантированный срок эксплуатации. А проблем в том, что кто-то ТАМ, получив от французов немного $ рекомендовал данную фишку, как оптимальную.
        Так, что все у нас нормально в плане производственных мощностей и мат.технического обеспечения. Надо кое-кого с его " выгодным импортозамещением" в длительную командировку в район Магадана.
        Соломон Кейн
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:01
    Есть два пути: один – повышать эффективность и снижать себестоимость, второй – выходить с вескими обоснованиями к заказчику, чтобы убеждать его в необходимости корректировки цены,
    сказал в январе гендиректор предприятия Сергей Юрасов.

    А про третий путь забыл упомянуть, например сокращение общего количества поставки самолетов, ну а чтобы больше не ошибались в расчетах, на предприятие направить комплексную проверку из Счетной Палаты РФ и представителей налоговых органов, по результатам, которой начать прокурорскую проверку по факту "демпинга" на свои услуги и срыва ГПВ.
    DOCTOR ZLO
  6. ВохаАхов Сегодня, 12:41
    Несложный подсчет подсказывает, что один самолет стоит около 90 млн. долларов. Не дороговато?
    ВохаАхов
  7. LÄRZ Сегодня, 12:48
    поскольку было принято политическое решение приурочить подписание контракта к первому полету новой машины в присутствии президента
    Есть такое высказывание:"Отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка". Не изжить никак эту раболепную привычку сделать кое-как и сдать к "красной дате" календаря. Уря-а-а!
    расчетно-калькуляционные материалы составлялись в спешке
    И кто за весь этот бардак ответит? Конкретно ответит, рублём. КТО?
    LÄRZ
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:52
      Как говорил как-то ВВП:
      DOCTOR ZLO
    2. ССИ Сегодня, 13:24
      Цитата: LÄRZ
      И кто за весь этот бардак ответит? Конкретно ответит, рублём. КТО?

      При капитализме никто ни за что не отвечает....
      ССИ
      1. LÄRZ Сегодня, 13:37
        Цитата: ССИ
        При капитализме никто ни за что не отвечает....

        Какой такой капитализм? Я Вас умоляю... Ещё никто не придумал название этому м-м-м...строю взаимотношений, который правит бал у нас в стране. Но это точно не капитализм, нет. no
        LÄRZ
  8. exo Сегодня, 13:00
    Мудро:раз нет конкурента,в лице Ан-70,можно поднимать цены.Браво,Ильюшин и Рогозин!
    exo
  9. Нормаль ок Сегодня, 13:15
    Пилите Шура, пилите. Они золотые...
    Нормаль ок
  10. Vz.58 Сегодня, 14:48
    Почитайте Российскую конституцию и посмотрите в зеркало.
    Конституция Российской Федерации
    Раздел первый. Основные положения

    Глава 1. Основы конституционного строя

    Статья 3

    1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

    2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

    3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

    Короче, кого "выбираете" на того и батрачите. А вот когда начнёте выбирать, может чего и изменить сумеете
    Vz.58
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