14:54 08 июня

Израиль закупает дополнительные истребители F-35

Минобороны Израиля передало в Пентагон документ, уведомляющий о согласии реализовать опцию по закупке 17 боевых самолетов пятого поколения F-35 в дополнение к 33 уже заказанным, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на портал Walla.

Израиль закупает дополнительные истребители F-35


Сообщается, что стоимость каждого самолета составит около 100 миллионов долларов.


Таким образом, израильские ВВС сформируют две полные эскадрильи по 25 истребителей в каждой.

В настоящее время ВВС ЦАХАЛ располагает пятью самолетами 5-го поколения F-35.

По данным ресурса, в августе-сентябре 2017 года в Израиль прибудут еще четыре самолета. В течение следующего года парк ВВС страны пополнится 9-ю машинами.

Поставки 33-х истребителей должны завершиться в 2021 году.

Использованы фотографии: http://www.israeldefense.co.il
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. Nahatak Сегодня, 11:53
    У Израиля очень много военной помощи они самостоятельно не способны столько зарабатывать бабла на войну...
    Nahatak
    1. Тралл Сегодня, 11:57
      Нажали на Бахрейн, а испугался Израиль smile
      Тралл
      1. dik-nsk Сегодня, 12:04
        Вот, всегда занимает вопрос - на что живут богоизбранные, это же дорогое удовольствие? Ресурсов нет, особо прям в лидерах производства ТНП не замечены, Бог подает?)) или так на ростовщичестве и побираются?))
        dik-nsk
        1. Тралл Сегодня, 12:25
          На лечении российских депутатов smile
          Тралл
        2. voyaka uh Сегодня, 12:26
          Ресурсов нет, особо прям в лидерах производства ТНП не замечены, "///

          ВВП Израиля перевалил за 300 млрд. долларов.
          Как говориться, "деньги есть".

          И Израиль "замечен" именно в лидерах разработок и производства
          продуктов высоких технологий в научной и военной электронике, ПО, оптике,
          нанотехнологиях, точной механике, органической химии. И даже в сельском хозяйстве.
          voyaka uh
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:23
            Цитата: voyaka uh
            ВВП Израиля перевалил за 300 млрд. долларов.
            Как говориться, "деньги есть".

            И Израиль "замечен" именно в лидерах разработок и производства
            продуктов высоких технологий в научной и военной электронике, ПО, оптике,
            нанотехнологиях, точной механике, органической химии. И даже в сельском хозяйстве.

            Хвастуны и всегда такими были...! За чей счет такой праздник у вас "товарищи"..?
            ОТДЕЛ
            1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:07
              В магазин свой сходите посмотрите на овощи, откуда они - часто картофель, редис, арахис и пр. производство Израиль!!! В строительный магазин зайдите самые лучшие строительные уровни - Капро (Израиль)...
              А что Россия продает в Израиле?
              Ratmir_Ryazan
              1. Арон Заави Сегодня, 14:09
                Цитата: Ratmir_Ryazan
                В магазин свой сходите посмотрите на овощи, откуда они - часто картофель, редис, арахис и пр. производство Израиль!!! В строительный магазин зайдите самые лучшие строительные уровни - Капро (Израиль)...
                А что Россия продает в Израиле?

                Нефтепродукты, алмазы , лес и т/д.
                Арон Заави
              2. anjey Сегодня, 14:24
                еще скажите что Россия с голода умрет без израильской картошки и маркошки-это наши маркуши ихним маркушам гешефт делают за счет российских граждан,я б предпочел рязанскую картоху
                anjey
                1. Арон Заави Сегодня, 14:28
                  Цитата: anjey
                  еще скажите что Россия с голода умрет без израильской картошки и маркошки-это наши маркуши ихним маркушам гешефт делают за счет российских граждан,я б предпочел рязанскую картоху

                  Нет конечно. Не те обьемы. Но тем не менее москвичи предпочитают израильскую.
                  Арон Заави
                  1. stalkerwalker Сегодня, 14:38
                    Цитата: Арон Заави
                    Но тем не менее москвичи предпочитают израильскую.

                    Москва - это не вся Россия. Я бы даже сказал - почти не Россия... laughing
                    Логистически дешевле вашей картошкой торговать в Москве. В провинциях, где уровень дохода заметно меньше, балуются выращенной на местах, ведущей родословную от завезённой из Голландии.
                    stalkerwalker
                  2. Оператор Сегодня, 14:46
                    Цитата: Арон Заави
                    москвичи предпочитают израильскую

                    Вы давно в Москве были - израильских пластмассовых овощей и фруктов сейчас днем с огнем не найдешь.
                    Оператор
        3. Maskom Сегодня, 12:38
          За счет голов и трудолюбия. Хайтек, медицинские приборы, военная промышленность, сельское хозяйство. Ну и воруют на 2 порядка меньше , чем в России. Бывший премьер сидит за смешную цифру 80000$
          Maskom
          1. jonhr Сегодня, 13:30
            вы не правильно отвечаете. говорите что манну собираете по пустыне шесть дней в неделю. у вас так больше шансов быть услышанными laughing
            или вы хотите чтобы вас обвинили в международном заговоре?
            видел я тут птиц гордых которые орут что преследование евреев организовали сами евреи. хотя многие просто не прочитав ни странички из истории могут себе позволить это. мало того они уже пытаются возносить немецкого фюрера . типа обьеденись ссср с германией. короче в этом ключе
            а им просто надо узнать , что фюрер просто денег задолжал евреям и чтобы не выплачивать долги объявил их врагами рейха. в принципе только это характеризовало гитлера как личность
            jonhr
          2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:08
            Вы молодцы в этом плане, восхищаюсь двумя вещами в Израиле - армией и сельским хозяйством...
            Ratmir_Ryazan
        4. профессор Сегодня, 12:40
          Цитата: dik-nsk
          Вот, всегда занимает вопрос - на что живут богоизбранные, это же дорогое удовольствие? Ресурсов нет, особо прям в лидерах производства ТНП не замечены, Бог подает?)) или так на ростовщичестве и побираются?))

          На то что зарабатывают мозгами, кэп. fellow

          В оригинальной статье сказано, что в 2010-м был договор с американцами на опцию по приобретении трех эскадрилий (75 самолетов). Так что еще не вечер.
          בספטמבר 2010 החליטה ישראל על רכישת המטוס המתקדם. הסכם הרכש הראשון כלל אז 19 מטוסים בעלות של כ-2.7 מיליארד דולרים. ב-2011 נחתם הסכם הבנות בין ירושלים לוושינגטון ובמסגרתו התחייב הממשל האמריקני למכירה אופציונלית של 75 מטוסי F-35 – שלוש טייסות בסך הכול.
          профессор
          1. Комментарий был удален.
        5. saturn.mmm Сегодня, 13:08
          Цитата: dik-nsk
          Вот, всегда занимает вопрос - на что живут богоизбранные, это же дорогое удовольствие?

          Весьма трудолюбивый народ. Без приколов.
          saturn.mmm
        6. Толстоевский Сегодня, 13:31
          сша и израиль - сиамские близнецы. два туловища, а голова одна
          Толстоевский
      2. Logall Сегодня, 12:08
        Израиль закупает дополнительные истребители F-35
        А Египет С-300. Ой на бл. Востоке заварушка начнется? Как бы третья мировая не началась...
        Logall
        1. supertiger21 Сегодня, 14:53
          Цитата: Logall
          Израиль закупает дополнительные истребители F-35
          А Египет С-300. Ой на бл. Востоке заварушка начнется? Как бы третья мировая не началась...


          Египет в нормальных отношениях с евреями, последний раз они воевали 40 лет назад...
          supertiger21
    2. supertiger21 Сегодня, 12:00
      Минобороны Израиля передало в Пентагон документ, уведомляющий о согласии реализовать опцию по закупке 17 боевых самолетов пятого поколения F-35 в дополнение к 33 уже заказанным


      Ну теперь миф о том, что янки насильно впаривают "пингвины" всем своим вассалам окончательно разрушен... Я не поклонник евреев, но они знают толк в закупке оружия, и практечески всегда выбранный и купленный ими самолёт удачно себя показывал в реальных действиях. Раз они сделали выбор в пользу закупки дополнительных F-35, а не вместительного и надёжного ударника F-15E, показывает что у Лайтинга высокий потенциал.
      supertiger21
      1. Тралл Сегодня, 12:02
        Шо? Когда это у евреев выгода от сделки была прямо пропорциональна качеству товара? smile
        Тралл
        1. supertiger21 Сегодня, 12:22
          Цитата: Тралл
          Шо? Когда это у евреев выгода от сделки была прямо пропорциональна качеству товара? smile


          Значит Mirage III, F-16, F-15 - по Вашему не удачные самолёты?
          supertiger21
          1. Тралл Сегодня, 12:27
            Речь о критериях выгоды от сделки, а не о боевых качествах самолетов.
            Тралл
      2. yehat Сегодня, 12:09
        Ну теперь миф о том, что янки насильно впаривают "пингвины" всем своим вассалам окончательно разрушен

        да ладно, США погубили разработку израильского прототипа. поэтому они вынуждены закупать пингвина.
        yehat
        1. supertiger21 Сегодня, 12:30
          Цитата: yehat
          да ладно, США погубили разработку израильского прототипа. поэтому они вынуждены закупать пингвина.


          У евреев была возможность купить у янки Страйк Иглы или те же Супер Хорнеты, но они выбрали Лайтинг. При том, что Локхид Мартин раньше никогда не был крупным поставщиком для них, поэтому американское лобби здесь ни причём. Просто F-35 это действительно рывок в будущее, такую же альтернативу стелс-технологиям и новейшей авионике, что есть в нём, пока никто предложить не может(ну мы то ещё можем, но по понятным причинам am евреям не дадим). Так что их выбор в его пользу очевиден!
          supertiger21
      3. Maskom Сегодня, 12:34
        Этот тендер еще не состоялся. Решение о закупке этих 17 Ф-35 было принято еще год назад. Сейчас в ВВС обсуждается вопрос о закупке следующих 25 самолетов . Есть 3 варианта : F-35A,F-35B , F-15E. F-15 привлекает своей грузоподъемностью . f-35 имеют преимущество при сборе информации, уничтожении ПВО, завоевании превосходства в воздухе. Ф-15 имеет преимущество после завоевания превосходства в воздухе при нанесении ударов по наземным целям за счет повышенной грузоподъемности. В штабе ВВС ломают головы, что выбрать
        Maskom
        1. yehat Сегодня, 13:03
          ф35...завоевании превосходства в воздухе

          какое нафиг превосходство? Ф-35 малопригоден без помощи других истребителей вроде ф-16 или ф-15 в воздушном бою.
          yehat
          1. jonhr Сегодня, 13:34
            вы совершенно правы. ф-35 очень плохой самолёт. и учитывая народную мудрость , что когда появился хохол то еврей заплакал можно сделать вывод, что именно через хохлов была проведена сделка по продаже ф-35 штатами . только через хохлов можно было сделать так чтобы евреи сами себя обманули laughing
            jonhr
        2. Velizariy Сегодня, 13:29
          Но у Ирана еще пока есть ПВО, по этому берите оба варианта: эскадрилью Лайтнингов и 3 эскадрильи F-15Е))
          Velizariy
      4. iwind Сегодня, 13:29
        Цитата: supertiger21
        Минобороны Израиля передало в Пентагон документ, уведомляющий о согласии реализовать опцию по закупке 17 боевых самолетов пятого поколения F-35 в дополнение к 33 уже заказанным

        Ну теперь миф о том, что янки насильно впаривают "пингвины" всем своим вассалам окончательно разрушен... Я не поклонник евреев, но они знают толк в закупке оружия, и практечески всегда выбранный и купленный ими самолёт удачно себя показывал в реальных действиях. Раз они сделали выбор в пользу закупки дополнительных F-35, а не вместительного и надёжного ударника F-15E, показывает что у Лайтинга высокий потенциал.

        Это отражения текущие ситуацие по F-35. Израиль запрыгивает в уезжающий поезд.
        "На фоне запросов информации для покупки F-35 Германий,Польшей, да и Финляндией . К ним присоединилась Испания.

        Испанские ВВС хотят купить от 45 до 50 F-35A и F-35B 12 -15 для ВМС о они нужны для флагмана флота Хуана Карлос.
        Стоимость контракта оценивается более €6 млрд
        Текущий парк ВВС Испании состоит из F-18 и EF-2000. F-18 служат уже 30 лет и большинство самолетов имеют больше 5000 летных часов при лимите в 7000. Из 86 самолетов в настоящее время стоящих на вооружении те, что находится на Канарских островах больше всего нуждаются в замене так как они должны быть списаны в течение 3 лет. Все остальные F-18 будут списана к 2025 года.
        Процесс приобретения нового истребителя очень долгий,по этому решение должно быть принято к 2018 году.
        “Чем больше мы ждем, тем хуже условие переговоров ” Но при всем желание ВВС решить вопрос как можно быстрей, есть нюансы который вероятно задержат подписание контракта.
        Испания участвует в программе В EF2000 с долей 14% - и которая создает около 3000 рабочих мест в стране. А F-35 это американский самолета в процессе производства которого Испания будет играть незначительную роль. В свое время Испании было предложено присоединиться к программе F-35 (вместе с Великобритания, Нидерланды, Италия, Австралия, Канада, Дания, Норвегия и Турцией ), но Министерство обороны отклонил приглашение.

        Сейчас же ВВС не хотят проводить дополнительную покупку EF-2000 так как ВВС считает, что даже с улучшениями, Eurofighters, нельзя сравнивать с F-35, истребителем пятого поколения. Они также утверждают, что, опираясь на одну модель могут сделать ВВС уязвимы в случае проблем с Eurofighters.
        Если сюда еще добавить запросы от ВВС Сша на дополнительные F-35 будет борьба за место на получения F-35 2020-2030 годах. Даже при планируемых темпов производства более 100 машин в год будет дефицит мощностей
        Если все это сбудется то Италия будет счастлива так как самолеты для Европы по новым контрактам будут частично или полностью произведены у них."
        iwind
        1. yehat Сегодня, 13:41
          Израиль запрыгивает в уезжающий поезд

          а поезд глупости все переезжает и переезжает его...
          yehat
          1. iwind Сегодня, 13:47
            Цитата: yehat
            Израиль запрыгивает в уезжающий поезд

            а поезд глупости все переезжает и переезжает его...

            ну да кончено.
            То-то военные и инженеры ничего не понимают в самолетах, не то что форумные эксперты.
            А да... точно эксперт
            Цитата: yehat
            хотят модернизировать f-18 в суперхорнеты за пол-миллиарда.
            iwind
            1. yehat Сегодня, 14:40
              набор слов без смысла. что вы хотели сказать?
              yehat
    3. Приговор Сегодня, 12:02
      Самостоятельно они способны понты на ВО громко заколачивать, а как заходит речь о ежегодном размере "помощи" США(в лярдах убитых енотов) или развитой СОБСТВЕННОЙ промышленности, сразу куда-то исчезают или начинают тупо хамить всем, кто не согласен с тем бредом, что они несут.
      Приговор
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:06

        Израиль закупает дополнительные истребители F-35
        ну и...? да пусть их... жалко что ли ?
        андрей юрьевич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:22
          реализовать опцию по закупке 17 боевых самолетов пятого поколения F-35

          Опции , интересная трактовка...Подарят..? Куда они на них летать собрались (там их на карте не видно то..)))) Только взлет и сразу посадка..хе хе..Или может России угрожать собрались евреи..?
          ОТДЕЛ
          1. Maskom Сегодня, 12:43
            Виталя , открою тебе секрет, хотя это мне дорого обойдется. Готовится операция израильского спецназа по похищению тебе как очень опасного противника. Операция состоится ночью под прикрытием Ф-35. Рекомендую каждый день менять место ночевки и соблюдать кодекс трезвости
            Maskom
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:32
              Цитата: Maskom
              Виталя , открою тебе секрет, хотя это мне дорого обойдется. Готовится операция израильского спецназа по похищению тебе как очень опасного противника. Операция состоится ночью под прикрытием Ф-35. Рекомендую каждый день менять место ночевки и соблюдать кодекс трезвости

              Ну да без Ватника вы здесь танцы устроили...! Ну ну продолжайте Ой Вэй...

              очень вы скученные ... wassat
              Россию ограбили и радуетесь..
              ОТДЕЛ
              1. Владимир Матвеев Сегодня, 13:52
                Гном танцует от радости , что золота накопал))
                Владимир Матвеев
      2. ArikKhab Сегодня, 13:08
        а что в Израиле не так с промышленностью ? или стабильное 5-е место на рынке вооружений (продажи) ни о чем не говорит? и помощь от Америки не превышает 1% ВВП... если не были в Израиле - не говорите. а в магазинах значительная часть товаров местного производства - так сказать реализованная проблема импортозамещения - на любой импортируемый товар имеется местный аналог. все импортные товары / продукты облагаются 100% пошлиной.
        ArikKhab
    4. А Нас Рать Сегодня, 12:17
      Цитата: Nahatak
      У Израиля очень много военной помощи они самостоятельно не способны столько зарабатывать бабла на войну...

      ВВП Израиля за 2017 - 300 млрд долларов.
      Бюджет Израиля на 2017 - 127млрд долларов.
      Военный бюджет - 17 млрд долларов.
      Военная помощь - 3.7 млрд долларов (исключительно на покупки в США и не является частью оборонного бюджета).
      Калькулятор нужен? wink
      Военный бюджет - 5-6% от ВВП, для сравнения в 2005-ом он был 7-8% (для покрытия дефицита на закупки вооружений - причем уже не обязательно у США). То есть, в случае отмены военной помощи - бюджет вернется к показателям 2005 года. Что в свою очередь является неприятным, но даже не создающим угрозы фактором. request
      Военная помощь Израилю играла серьезную роль в 70-80 годах, сегодня она в пределах статистической погрешности, и уже даже не покрывает ущерб и убытки израильскому ВПК, который сама же и создает. yes
      А Нас Рать
      1. Yeraz Сегодня, 13:52
        Цитата: А Нас Рать
        Военная помощь Израилю играла серьезную роль в 70-80 годах, сегодня она в пределах статистической погрешности, и уже даже не покрывает ущерб и убытки израильскому ВПК, который сама же и создает.

        кому вы что объясняте)))Израиль живет за счет американских денег и все и все там тупые)))))
        Yeraz
    5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:04
      Израиль в России даже овощи продает от картошки до редиса,а вы говорите они не способны столько зарабатывать?! )))
      Ratmir_Ryazan
  2. barclay Сегодня, 11:53
    Вошли во вкус, однако... Не думаю, что на них Штаты надавили.
    barclay
    1. А Нас Рать Сегодня, 12:24
      Цитата: barclay
      Вошли во вкус, однако...

      Распробовали. laughing

      А Нас Рать
  3. pjastolov Сегодня, 11:54
    инобороны Израиля передало в Пентагон документ, уведомляющий о согласии реализовать опцию по закупке 17 боевых самолетов пятого поколения F-35 в дополнение к 33 уже заказанным
    евреи уже что-то знают про надвигающийся замес на БВ, БЫСТРО СРЕАГИРОВАЛИ bully
    pjastolov
    1. supertiger21 Сегодня, 12:04
      Цитата: pjastolov
      евреи уже что-то знают про надвигающийся замес на БВ, БЫСТРО СРЕАГИРОВАЛИ


      Не думаю, что дело в этом... Если не ошибаюсь, контракты на закупку F-35 они подписали ещё до начала даже самой "Арабской весны"...
      supertiger21
    2. Приговор Сегодня, 12:05
      Трудно ничего не знать, когда сам являешься одним из тех, кто планирует... lol
      Приговор
  4. Приговор Сегодня, 11:59
    Оооо... это просто праздник какой-то для всех адептов секты F-35... Уж теперь-то миролюбивый Израиль вдвое больше Асадов убьёт и втрое Иранов разбомбит... laughing
    Приговор
    1. supertiger21 Сегодня, 12:17
      Цитата: Приговор
      Оооо... это просто праздник какой-то для всех адептов секты F-35... Уж теперь-то миролюбивый Израиль вдвое больше Асадов убьёт и втрое Иранов разбомбит... laughing


      Знаете, лично я буду очень рад, если в реальных боях С-400 и Су-35С будут сбивать пачками "пингвинов", подтверждая всю отрицательную информацию неоднократно сказанную про него. Но пока всё это не более чем "уря" fellow , а настоящее УРА soldier можно будет сказать только после первого боевого применения. И пока F-35 показывает, что является очень передовым и надёжным истребителем, ибо из всех почти 250 выпущенных с 2006 года единиц практически ни одна не была потеряна. Лайтинг второй(первый F-22) в мире, принятый на вооружение, малозаметный многофункциональный самолёт. Также, на данный момент, F-35 и F-22 пока единственные истребители, на абсолютно каждой единице которых ещё с конвейера установлен АФАР-радар. Весь мир в этом плане пока даже не близко к "пингвинам".
      supertiger21
      1. Приговор Сегодня, 12:57
        1. Вы забыли упомянуть чрезвычайно низкий коэффициент ЭПР и весьма продвинутую электронику и бортовые средства РЭБ.
        2. Не видел, чтобы кто-то кричал здесь "ура".
        3. Подтвердить или опровергнуть все эпитеты в сторону F-35 может только его реальное примение, причём не против туземцев на МиГ-21, а хотя бы против СУ-30, а так же современных средств ПВО(как минимум С-300 последних модификаций).
        4. Пока(я подчёркиваю - пока) мы видим достаточно средние, даже по сравнению с самолётами поколения 4+, лётно-технические характеристики и откровенно паршивую скорость.
        5. Так как самолёт(опять же пока) ничего не представляет из себя в ближнем маневренном бою можно сделать вывод, что он предназначен для другого использования. А именно либо штурмовика(ну, тогда с оч дерьмовым бронированием, вернее его отсутствием), либо, как лёгкого фронтового бомбардировщика(ну, тогда его прекрывать кто-то должен). Всерьёз рассчитывать на "невидимость" я б не стал. Особенно учитывая то, что во всех развитых странах идёт ускоренная разработка радаров на новых физических принципах. И можно не сомневаться, что в ближайшее десятилетие будет результат. Куда потом девать это не летающее как следует, дорогое и непригодное никуда барахло счастливые владельцы будут решать самостоятельно.

        P.S. Кстати, АФАР-радар стоит на МиГ-35 и перспективном Т-50..;))
        Приговор
        1. voyaka uh Сегодня, 13:24
          "идёт ускоренная разработка радаров на новых физических принципах.
          И можно не сомневаться, что в ближайшее десятилетие будет результат"////

          Про это известно. И офицер израильских ВВС про это говорил в недавнем интервью.

          Но фишка в том, что технология стелс тоже не стоит на месте.
          Если раньше это была только форма и простое покрытие с размешанными в нем
          металлическими шариками, то оно превратится в гибкие микросхемы, как-бы
          намазанные на самолет. И каждое место будет точно знать, как именно его облучают,
          чтобы дать соответствющий наилучший ответ радио, тепло и оптической "мимикрии".
          voyaka uh
          1. yehat Сегодня, 13:46
            стелсы не рулят laughing
            yehat
          2. Приговор Сегодня, 14:03
            В качестве эксперимента, несомненно очень интересный и нужный опыт. И вообще, я за любой НИОКР, это двигатель прогресса земной цивилизации в целом. Но... Пока мы не узнаем стоимость серийного образца, а что-то мне подсказывает, что дешевле по планеру сразу золото размазать, я бы не рассчитывал всерьёз на эту штуку... fellow
            Я слышал так же об экспериментах в плане невидимости, на основе примения плазмы. Тоже очень интересная вещь, но пока совсем мало информации в открытом доступе.
            Кстати, китайцы заявили о разработке "фотонного" радара, но я им почему-то не верю. Может, и зря, конечно, но не верю и всё... winked
            Приговор
    2. ArikKhab Сегодня, 13:11
      только вот Израиль никогда не декларировал уничтожение сопредельных государств, а вот Сирия / Иран таки да призывают к полному уничтожению Израиля
      ArikKhab
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:03
    Евреи плохой самолет брать бы не стали. Значит, распробовали. laughing
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:07
      Цитата: Горный стрелок
      Евреи плохой самолет брать бы не стали. Значит, распробовали. laughing

      знают как "косяки" устранить задёшево?
      андрей юрьевич
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:23
        Цитата: Горный стрелок
        Евреи плохой самолет брать бы не стали.

        В данном случае, даже если их и развели, то это были тоже евреи. Был у израильтян случай с разработкой собственной,израильской САУ. Построили,вроде,до ума довели... А закончилось всё закупкой М109. yes
        Paranoid50
        1. Maskom Сегодня, 12:46
          Тогда Денег не хватило, пришлось брать М-109. Но в этот раз уже заканчивается разработка израильской гаубицы на смену М-109
          Maskom
          1. Paranoid50 Сегодня, 13:38
            Цитата: Maskom
            Тогда Денег не хватило, пришлось брать М-109

            Тут вы не одиноки. У швейцарцев абсолютно такая же фигня приключилась, с Panzerkanone 68(недавно была статья), тоже купили М109. P.S. А слово "денег" с большой буквы... Видно,очень дорогой был проект. yes
            Paranoid50
    2. Вежливый Лось Сегодня, 12:31
      Цитата: Горный стрелок
      Евреи плохой самолет брать бы не стали. Значит, распробовали.

      Глупо отказываться от сладкого уксуса.
      Вежливый Лось
    3. Арон Заави Сегодня, 13:46
      Цитата: Горный стрелок
      Евреи плохой самолет брать бы не стали. Значит, распробовали. laughing

      Кое что распробовали.

      Израильски разработки заполняют оригинальный F-35 всё больше. "Elbit Systems of America объявила, что она получила контракт от Lockheed Martin Aeronautics на создание абсолютно нового дисплея кабины самолета F-35 - панорамного Cockpit Display Unit. Сумма контракта не называется". Вероятно использован полугодовой опыт эксплуатации в ВВС Израиля.  
      Арон Заави
    4. yehat Сегодня, 13:48
      просто ф-35 очень подходит большинству их миссий авиации.
      неожиданный наскок, пульнуть пару ракет и сбежать.
      yehat
  6. Velizariy Сегодня, 12:06
    Заголовок опять неверный! Израиль берет истребители у США за счет средств, предоставляемых самими США безвозмездно!
    Покупает...)))
    Velizariy
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:24
      Цитата: Velizariy
      Заголовок опять неверный! Израиль берет истребители у США за счет средств, предоставляемых самими США безвозмездно!
      Покупает...)))

      А у них всегда так , фиг поймешь ,но явно нахаляву !
      Потом саудам впарят партию и Украине один! wassat
      ОТДЕЛ
  7. Холуай Сегодня, 12:28
    Хороший самолёт,всё правильно.
    Холуай
    1. anjey Сегодня, 13:01
      вы как на базаре в жмеринке,хвалите да не перехвалите ненароком
      anjey
  8. anjey Сегодня, 12:55
    все- избранные стали во всех смыслах ближе к богу
    anjey
    1. Толстоевский Сегодня, 13:29
      в смысле, что в любой момент могут к нему попасть?
      Толстоевский
      1. anjey Сегодня, 14:31
        в этом тоже имеет смысл быть
        anjey
  9. НЕКСУС Сегодня, 13:25
    Подозреваю,что с закупкой саудитами,израильтянами Ф-35 ,такие страны как Иран, будет усиленно закупать С-400...
    НЕКСУС
    1. Farid05 Сегодня, 13:52
      да, косвенно нам это также выгодно, главное не продать слишком много дабы не дать волю делать глупости.
      Хотя у них и с деньгами не очень, а системы эти дорогие...
      Farid05
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:59
        Цитата: Farid05
        да, косвенно нам это также выгодно, главное не продать слишком много дабы не дать волю делать глупости.
        Хотя у них и с деньгами не очень, а системы эти дорогие...

        А чего бояться то нам? К комплексам С-400 прилагаться должны ракеты,которые тоже мы поставляем. Прикроем поставку ракет и данные ПУ станут не более чем пустыми трубами.
        НЕКСУС
  10. Толстоевский Сегодня, 13:28
    и к бабке не ходи - против палестинских истребителей
    Толстоевский
  11. Рабинович_007 Сегодня, 13:41
    Нужно больше. Кругом дикие шакалы, так что расслабляться нельзя.
    Ещё с Ираном нужно решать вопрос в ближайшее время. Либо США пришлёт авианосцы либо самим придётся.
    Рабинович_007
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:00
      Цитата: Рабинович_007
      Нужно больше. Кругом дикие шакалы, так что расслабляться нельзя.
      Ещё с Ираном нужно решать вопрос в ближайшее время. Либо США пришлёт авианосцы либо самим придётся.

      Романов поддержи ! Что молчишь в таких темах..? Рабинович прав ! Потом петь будешь "Боже царя храни...!"
      ОТДЕЛ
    2. Приговор Сегодня, 14:07
      Рабинович, вы в своём уме?... laughing
      Рад, что вы сегодня под своим флагом, а не под флагом ни в чем не повинной Беларуси... wink
      Приговор
      1. Арон Заави Сегодня, 14:23
        Цитата: Приговор
        Рабинович, вы в своём уме?... laughing
        Рад, что вы сегодня под своим флагом, а не под флагом ни в чем не повинной Беларуси... wink
        да он от белоруского самогона отойти не может. laughing
        Арон Заави
    3. anjey Сегодня, 14:35
      а вы из "благородной" стаи гиен?
      anjey
  12. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:12
    Как странно, что все авторитетные военные специалисты и эксперты по авиатехнике, которые могли бы объяснить глупой Германии , Австралии, Нидерландам, Британии, Польше, Финляндии, Японии и Израилю, что они совершают огромную ошибку, покупая плохой, негодный, небоеготовый Ф-35, уже заняты сидением в комментах на ВО.
    Молодой_Коммунист
  13. tchoni Сегодня, 14:19
    мене таки интересно, шо на это щет скаже наш тов. Кедми?
    tchoni
  14. Оператор Сегодня, 14:39
    Просьба к администрации ВО - заменить заголовок новости на отвечающий реальности: "Израиль получает на халяву дополнительные F-35".
    Оператор
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