Израиль закупает дополнительные истребители F-35
Минобороны Израиля передало в Пентагон документ, уведомляющий о согласии реализовать опцию по закупке 17 боевых самолетов пятого поколения F-35 в дополнение к 33 уже заказанным, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на портал Walla.
Сообщается, что стоимость каждого самолета составит около 100 миллионов долларов.
Таким образом, израильские ВВС сформируют две полные эскадрильи по 25 истребителей в каждой.
В настоящее время ВВС ЦАХАЛ располагает пятью самолетами 5-го поколения F-35.
По данным ресурса, в августе-сентябре 2017 года в Израиль прибудут еще четыре самолета. В течение следующего года парк ВВС страны пополнится 9-ю машинами.
Поставки 33-х истребителей должны завершиться в 2021 году.
Сообщается, что стоимость каждого самолета составит около 100 миллионов долларов.
Таким образом, израильские ВВС сформируют две полные эскадрильи по 25 истребителей в каждой.
В настоящее время ВВС ЦАХАЛ располагает пятью самолетами 5-го поколения F-35.
По данным ресурса, в августе-сентябре 2017 года в Израиль прибудут еще четыре самолета. В течение следующего года парк ВВС страны пополнится 9-ю машинами.
Поставки 33-х истребителей должны завершиться в 2021 году.
Использованы фотографии: http://www.israeldefense.co.il
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