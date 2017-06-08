14:56 08 июня

Корпорация Lockheed Martin завершила опытные работы по созданию гиперзвукового БПЛА

Разведывательные самолеты SR-71 Blackbird вскоре могут «переродиться» в гиперзвуковые беспилотники. Корпорация Lockheed Martin объявила о завершении опытных работ по созданию гиперзвукового разведывательного БПЛА SR-72 и готова к созданию первого прототипа, передает "Warspot" со ссылкой на портал aviationweek.com

Проект SR-72 был впервые представлен компанией Lockheed Martin в 2013 году. Перспективный аппарат разрабатывается в качестве замены разведывательным самолетам SR-71 Blackbird, списанным в 1998 году. «Черный дрозд» мог развивать скорость свыше 3500 км/ч и оставался недосягаемым для многих систем ПВО своего времени, но из-за высокой стоимости эксплуатации был выведен из состава ВВС США.

Когда SR-71 был отправлен «на пенсию», функцию высотного наблюдения во многом взяли на себя спутники. Однако «шпионы» на орбите — неидеальное решение. Такие наземные объекты как мобильные ракетные комплексы могут перемещаться между спутниковыми орбитами, и лишь для гиперзвукового самолета они не останутся незамеченными.


Корпорация Lockheed Martin завершила опытные работы по созданию гиперзвукового БПЛА

Самолет-разведчик SR-71 Blackbird

Согласно описанию проекта SR-72, беспилотник сможет развивать гиперзвуковую скорость до 7400 км/ч и, помимо разведывательного оборудования, будет нести ударное вооружение. Исследовательское подразделение Skunk Works компании Lockheed Martin сообщает о завершении тестирования ключевых технологий, необходимых для создания гиперзвуковых беспилотников и готовности воплотить проект в металле.


Предполагаемое изображение беспилотника SR-72


Одной из ключевых технологий гиперзвукового аппарата SR-72 является комбинированная силовая установка. Основу двигательной установки составит турбореактивный двигатель, способный разгонять аппарат до скорости, превышающей 1,5–2 Маха. Уже на этой скорости будет включаться прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который сможет разгонять аппарат до 6 Махов. Наибольшую сложность в проекте представляет диапазон от 2,2 до 4 Махов, поскольку существующие турбореактивные двигатели не могут разгонять аппарат быстрее 2,2 Маха, а прямоточные воздушно-реактивные двигатели не могут «подхватывать» полет на скорости ниже 4 Махов. Информацию о том, каким образом разработчикам удалось справиться с этой проблемой, они держат в секрете, поскольку ряд конкурирующих компаний ведет аналогичные разработки.

Использованы фотографии: aviationweek.com
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Комментарии 51

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  1. Nahatak Сегодня, 11:55
    Это будущее)....
    Nahatak
    1. 210окв Сегодня, 11:57
      Что то я не рискну в такой самолет сесть..Хотя прогресс идет семимильными шагами и возможно "человеческий фактор" будет неактуальным..
      Цитата: Nahatak
      Это будущие)....
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:00
        Цитата: 210окв
        Что то я не рискну в такой самолет сесть..

        в беспилотник?...я тоже.мне столько не выпить...
        андрей юрьевич
        1. 210окв Сегодня, 12:02
          Дело не в беспилотнике каким мы его себе представляем..Имеется в виду без участия пилота.
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: 210окв
          Что то я не рискну в такой самолет сесть..

          в беспилотник?...я тоже.мне столько не выпить...
          210окв
          1. андрей юрьевич Сегодня, 12:04
            Цитата: 210окв
            Дело не в беспилотнике каким мы его себе представляем..Имеется в виду без участия пилота.
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: 210окв
            Что то я не рискну в такой самолет сесть..

            в беспилотник?...я тоже.мне столько не выпить...

            ну...и зачем Вам в него садиться? Вы столько "G" выдержите?
            андрей юрьевич
      2. Нормаль ок Сегодня, 13:20
        Цитата: 210окв
        Что то я не рискну в такой самолет сесть..Хотя прогресс идет семимильными шагами и возможно "человеческий фактор" будет неактуальным..
        Цитата: Nahatak
        Это будущие)....

        Думаю, что в БЕСПИЛОТНИК никто не захочет сесть laughing
        Нормаль ок
    2. сибиралт Сегодня, 12:14
      Будущее вообще за беспилотниками и не только летающими.
      сибиралт
    3. Вадим237 Сегодня, 12:18
      Двигательная установка у него элементарная
      Вадим237
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:26
        Цитата: Вадим237
        Двигательная установка у него элементарная

        и как раньше недопёрли...? what
        андрей юрьевич
  2. 210окв Сегодня, 11:55
    Гонка за гиперзвуком в разгаре..Это всё надо учитывать нашим оборонщикам.
    210окв
    1. НасРать Сегодня, 12:07
      Капитан очевидность!
      НасРать
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:09
        Цитата: НасРать
        Капитан очевидность!

        тут "капитанов" большой %.... laughing
        андрей юрьевич
    2. истопник Сегодня, 12:34
      Цитата: 210окв
      Гонка за гиперзвуком в разгаре..Это всё надо учитывать нашим оборонщикам.

      "Как это верно, Ватсон!"
      истопник
  3. pjastolov Сегодня, 11:57
    Вот интересно, а у нас есть уже чем их сбивать? recourse
    pjastolov
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:02
      Цитата: pjastolov
      Вот интересно, а у нас есть уже чем их сбивать? recourse

      500ку для чего делают?
      андрей юрьевич
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:29
        Цитата: андрей юрьевич
        500ку для чего делают?

        Не только С-500,но и С-350 думаю тоже будет под это дело тоже.Плюс комплексы РЭБ.
        НЕКСУС
    2. Правда Сегодня, 12:28
      Цитата: pjastolov
      Вот интересно, а у нас есть уже чем их сбивать?

      Кое-что имеется...https://hi-tech.mail.ru/news/flyng-axe-
      details/
      Правда
    3. истопник Сегодня, 12:32
      Цитата: pjastolov
      Вот интересно, а у нас есть уже чем их сбивать? recourse

      Для этого им нужно ещё взлететь...
      истопник
  4. prosto_rgb Сегодня, 12:00
    А у МиГ-31 какая максимальная скорость?
    prosto_rgb
    1. aliis-M Сегодня, 12:08
      2,8 Маха (3000км/ч)
      aliis-M
      1. НасРать Сегодня, 12:09
        Максимальная допустимая скорость:
        на малой высоте: 1500 км/ч[32]
        на большой высоте: 3000 км/ч (M=2,83)
        Крейсерская скорость:
        дозвуковая: 950 км/ч (M=0,9)
        сверхзвуковая: 2500 км/ч (M=2,35)
        Посадочная скорость: 280 км/ч
        Практическая дальность:
        на высоте 10000 м, при M=0,8: 1450 км[14]
        без дозаправки с 2 ПТБ: до 3000 км[31]
        с одной дозаправкой: до 5400 км[31]
        на высоте 18000 м, при М=2,35: 720 км
        Боевой радиус: 720 км
        Продолжительность полёта: до 3,3 ч
        Практический потолок:
        до 30000 м (динамический)
        до 20600 м (практический)
        НасРать
      2. андрей юрьевич Сегодня, 12:10
        Цитата: aliis-M
        2,8 Маха (3000км/ч)

        фонари новые ? старые не держали.
        андрей юрьевич
        1. aliis-M Сегодня, 12:11
          плавились?
          aliis-M
          1. андрей юрьевич Сегодня, 12:17
            Цитата: aliis-M
            плавились?

            как ни смешно-разрушались....вообще на эту тему,мог бы пролить свет, Сергей -"Древний" он на них "катался", но где то нет его,на даче наверное...
            андрей юрьевич
          2. nik-karata Сегодня, 13:03
            На мах скорости у МИГ-31 носовая часть нагревается до +400°С
            nik-karata
        2. aliis-M Сегодня, 12:16
          Ну скорость максимальная, не крейсерская, поэтому думаю указать её для перехватчика справедливо - свою цель Х он сможет перехватить с данной скорость, пусть даже вполне вероятно что единожды. А про фонари не знаю, говорили что новые менее восприимчивы к высоким температурам, а так цифрами не располагаю.
          aliis-M
          1. андрей юрьевич Сегодня, 12:30
            Цитата: aliis-M
            Ну скорость максимальная, не крейсерская, поэтому думаю указать её для перехватчика справедливо - свою цель Х он сможет перехватить с данной скорость, пусть даже вполне вероятно что единожды

            наши люди-вполне на это способны...но лучше,фонарь сделать...
            андрей юрьевич
        3. андрей юрьевич Сегодня, 12:22
          Яркий признак устаревания самолетов МиГ-31 – проблемы с фонарем кабины. Генерал-лейтенант Бондарев подтвердил циркулировавшую в околоавиационных кругах информацию о разрушении остекления при полетах на больших скоростях. В связи с этой проблемой строевые МиГ-31 уже не могут разгоняться до максимально возможных 2900-3000 километров в час. Пилотам рекомендуется летать не быстрее 1500-1600 км/ч, поскольку остекление фонарей самолета нагревается неравномерно и может растрескаться, а затем и разрушиться. Трудно говорить об этом с уверенностью, но есть все основания предполагать, что имеющиеся у военно-воздушных сил перехватчики не лишены и других проблем, связанных с возрастом техники.
          https://topwar.ru/26801-parlamentskie-slushaniya-
          o-dalneyshey-sudbe-mig-31.html
          андрей юрьевич
          1. aliis-M Сегодня, 12:27
            я читал эту статью feel
            aliis-M
          2. aliis-M Сегодня, 12:32
            фото, тут на сайте как-то выкладывали Миг-31 после модернизации с новым фонарём (старые имеют желтоватый отлив) а у того идеально прозрачное стекло (или что там используется), с пометкой что старые технологии производства утрачены, но новое стекло произведено по новым технологиям, и мол крепче старого request
            aliis-M
    2. Вадим237 Сегодня, 12:12
      Скорее всего, до 4000 разогнать можно будет.
      Вадим237
      1. aliis-M Сегодня, 12:18
        вы его переоцениваете, там уже и планер не выдержит recourse
        aliis-M
        1. андрей юрьевич Сегодня, 12:32
          Цитата: aliis-M
          вы его переоцениваете, там уже и планер не выдержит recourse

          да планер то, как раз возможно выдержит...не "люминий" какой-нибудь... Человек не выдержит.
          андрей юрьевич
          1. aliis-M Сегодня, 13:04
            космонавты же выдерживают полёт на орбиту, если не маневрировать на такой скорости, то почему бы и нет. (я правда в этих вопросах не силен, просветите если что)
            aliis-M
          2. служивый. Сегодня, 13:46
            Не выдержит,даже на Миг-25 ограничение скорости было именно по планеру....2,8 М!
            служивый.
        2. Вадим237 Сегодня, 12:33
          Вот как раз планер то выдержит, так как сделан из стали, а вот двигатели могут придти в негодность
          Вадим237
          1. aliis-M Сегодня, 13:10
            ну я и написал поэтому "уже" что его ставил в последнюю очередь, его двигатели скорее всего и неспособны его разогнать до такой скорости
            aliis-M
            1. voyaka uh Сегодня, 13:44
              Я читал когда-то, что МиГ-25 мог сделать свои рекордные форсажные 3 МАХ только
              один раз. После этого - кап.ремонт или замена движка.
              voyaka uh
  5. Стройбат запаса Сегодня, 12:07
    существующие турбореактивные двигатели не могут разгонять аппарат быстрее 2,2 Маха???!!!
    А как же летают наши истребители со скоростями до 2,5М, а МиГ-25, МиГ-31 как же с их 3М??? Божьим произволением или всё-таки на турбореактивных двигателях?
    Стройбат запаса
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:11
      Цитата: Стройбат запаса
      А как же летают наши истребители

      слово Волшебное знают лётчики и технари...но тут нельзя его озвучивать... lol hi
      андрей юрьевич
      1. Стройбат запаса Сегодня, 12:27
        Ага))) Тут озвучишь - в бан уйдёшь от таких слов. Правила сайта laughing
        Категорически приветствую! hi
        Стройбат запаса
    2. aliis-M Сегодня, 13:13
      МиГ-25 выводят, не факт что SR-71 выведут, аэродинамика разная, расположение двигателей, их физические размеры опять же, ведь в него планируют сразу три двигателя впихнуть (с учетом прямоточного) и т.д. и т.п.
      aliis-M
  6. Вадим237 Сегодня, 12:10
    "Поскольку существующие турбореактивные двигатели не могут разгонять аппарат быстрее 2,2 Маха" Автор ты бредишь - турбореактивные двигатели и до 4000 километров в час разгонять могут, как пример Миг 25 и американская XB 70 летали на скорости свыше М 3.
    Вадим237
  7. Горный стрелок Сегодня, 12:16
    "Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить...". Боюсь даже спросить о стоимости такой программы. И насчет прямоточников - странный диапазон. Скажу по секрету, "Брамос" с прямоточным двигателем, и вполне себе летает, на скорости СОВСЕМ НЕ 4 М wassat
    Горный стрелок
    1. Вадим237 Сегодня, 12:21
      У Брамоса нет ГПВРД.
      Вадим237
  8. KelWin Сегодня, 12:20
    Что-то сомнительная затея, кмк, в плане термозащиты, какой у нее ресурс и во что обойдется замена. Ну если он не одноразовый конечно) Возможно просто пытаются нас с китайцами развести.
    KelWin
    1. Вадим237 Сегодня, 12:38
      Наверное корпус будет сделан из композита - углеродного волокна и карбида тантала, у первого температура плавления 5000 градусов, у второго 3880.
      Вадим237
      1. KelWin Сегодня, 12:56
        Ну планер, допустим, а двигатели, антенны, механизация... Я не в смысле, что нельзя сделать, можно наверно, вопрос какой ценник получится. Если построят три экземпляра, в целях обкатки технологий, то дело не в цене конечно, окупится в дальнейшем. Дело за малым, не растереть друг друга в пыль до того момента...
        KelWin
  9. Dzafdet Сегодня, 12:25
    Интересно, а как матрасники будут снимать сквозь облако плазмы? Если для съёмок надо сбрасывать скорость, то его собьют на раз-два! laughing
    Dzafdet
  10. PROXOR Сегодня, 12:36
    Автор лукавит. SR71 создавались как разведчики в замен U-2. Что бы в наглую шастать в нашем воздушном пространстве. Ну почти нагло С-125 и С-250 50/50 доставали их. Но как только у войск ПВО появились МИГ-31 вопрос об их использовании быстро снялся. Их засекали задолго до подлета к нашим границам, а по скорости МИГ конечно уступал, ну так от него и не требовалось его догнать. Опять же 3500 км/ч SR71 выдаёт на форсаже, и значит держать долго не сможет.
    PROXOR
  11. Xscorpion Сегодня, 12:39
    Информацию о том, каким образом разработчикам удалось справиться с этой проблемой, они держат в секрете, поскольку ряд конкурирующих компаний ведет аналогичные разработки.


    А расскажут они об этом,когда им дадут много бабла.
    Xscorpion
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