Минобороны получит для испытаний первые два вертолета Ми-38

В настоящее время заканчивается контрактация первых двух вертолетов для Минобороны России, которые планируется передать заказчику для опытной эксплуатации в ближайшее время,

Первые два многоцелевых вертолета Ми-38 будут законтрактованы военным ведомством в ближайшее время, передает РИА Новости сообщение гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.сказал Богинский.Ранее замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что ведомство предполагает закупку нескольких вертолётов Ми-38 «в рамках действующей и будущей госпрограмм вооружения».Справка агентства: «Ми-38 – многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах. Вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты».