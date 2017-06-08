14:53 08 июня

Минобороны получит для испытаний первые два вертолета Ми-38

Первые два многоцелевых вертолета Ми-38 будут законтрактованы военным ведомством в ближайшее время, передает РИА Новости сообщение гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

Минобороны получит для испытаний первые два вертолета Ми-38


В настоящее время заканчивается контрактация первых двух вертолетов для Минобороны России, которые планируется передать заказчику для опытной эксплуатации в ближайшее время,
сказал Богинский.


Ранее замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что ведомство предполагает закупку нескольких вертолётов Ми-38 «в рамках действующей и будущей госпрограмм вооружения».

Справка агентства: «Ми-38 – многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах. Вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты».

Использованы фотографии: пресс-служба ОАО "Вертолеты России"
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 12:23
    Интересная машина.И двигатели свои.Как бы там не было и насколько надежен Ми8,но всему есть предел и нужна машина на замену трудяге..
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:30
      Цитата: 210окв
      Интересная машина.И двигатели свои.Как бы там не было и насколько надежен Ми8,но всему есть предел и нужна машина на замену трудяге..

      России вертолеты очень нужны дешевые и надежные , с нашими территориями это кровь страны! Надеюсь они именно такие..Ми-8 (корова) сколько жизней спасла и вообще ! Ну дай Бог..
      ОТДЕЛ
      1. Burbon Сегодня, 13:09
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ми-8 (корова)

        wassat laughing fool
        Burbon
        1. nik-karata Сегодня, 13:12
          Не нужно так бурно реагировать! Ну ошибся человек. С кем не бывает!?
          nik-karata
          1. Burbon Сегодня, 13:35
            Цитата: nik-karata
            Не нужно так бурно реагировать!

            вы типа меня учите как и на что мне реагировать??
            Цитата: nik-karata
            Ну ошибся человек.

            если бы....это постоянно, что говорит о многом..
            Burbon
            1. рич Сегодня, 13:55
              Двадцать шестые как только не называют - и коровами, на юге караван-сараями, на севере я слышал прозвище жирик, жиртрест. Натовцы зовут его - гало. Легендарная машина!
              рич
            2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:33
              Цитата: Burbon
              Цитата: nik-karata
              Не нужно так бурно реагировать!

              вы типа меня учите как и на что мне реагировать??
              Цитата: nik-karata
              Ну ошибся человек.

              если бы....это постоянно, что говорит о многом..

              Успогойся ..Не нужно так нервничать , если не знаешь..! Думаешь твои тебя прикроют..?
              P.S. Ми -8 это незащищенные вертолеты "рабочие лошадки" были ! Нагружали их по полной и сбивали часто ! Неповоротливые были от перегруза...ПОНЯТНО!
              ОТДЕЛ
              1. Burbon Сегодня, 14:45
                Цитата: ОТДЕЛ
                Успогойся

                не русский что ли?
                Цитата: ОТДЕЛ
                Не нужно так нервничать , если не знаешь..!

                я?? нервничать?? laughing ....и как раз знаю в отличие от тебя!
                Цитата: ОТДЕЛ
                Думаешь твои тебя прикроют..?

                какие такие свои?....бредишь что ли...ты о ком?
                Цитата: ОТДЕЛ
                Ми -8 это незащищенные

                при чем тут ми-8?? с темы спрыгиваешь?....ну да ладно Михан...все и так знают что ты в армии -0 ..!! кроме лозунгов в расчете на плюсики - ты ни о чем!!
                Burbon
  2. shellhound Сегодня, 12:25
    Красивый вертолет, надеюсь скоро займет свое заслуженное место.
    shellhound
    1. marlin1203 Сегодня, 12:58
      С каких пор Ми -8 - "Корова", а не Ми - 26?
      marlin1203
  3. kolkulon Сегодня, 12:40
    Решили бы еще проблему керосиновой вони в салоне,вообще была б конфетка.
    kolkulon
    1. NIKNN Сегодня, 13:10
      wink wink smile smile Для меня как для летчика на пенсии, данный запах лучше шанель№любой...Прочитал ваш пост и вроде как запах ТС почувствовал... Спасибо... smile hi
      NIKNN
  4. Приговор Сегодня, 13:04
    С Богом. Пусть будет такой же неубиваемой классикой, как и восьмёрка.
    Приговор
  5. tomket Сегодня, 13:12
    Помню видел картинку Ми-38 в "Технике-молодежи" за 1992. Долгий путь однако ....
    tomket
    1. поневолебрат Сегодня, 14:14
      Цитата: tomket
      Долгий путь однако ...

      Ну дак... Пока приватизировали, делили, качали, пилили было не до него. Теперь вот дяди с большими кошельками обратили свой взор, на чем еще можно бабла срубить и решили - пусть будет авиация. ОК. Достали из-под сукна разработки 20 летней давности, на которые в свое время был положен болт с прибором и давят их в час по чайной ложке. Что такое 2 (ДВА!!!) вертолета?
      поневолебрат
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