Силовые структуры провели учение на стройплощадке Крымского моста
На стройплощадке моста через Керченский пролив проведено антитеррористическое учение силовых структур России, передает РИА Новости сообщение пресс-службы заказчика строительства ФКУ Упрдор «Тамань».
Согласно информации, к тренировке были привлечены «спецслужбы сил оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России, крымского погрануправления, МВД и подразделения транспортной безопасности строительства».
«Основные действия разворачивались в проливе недалеко от керченского берега и в районе фарватера в Керчь-Еникальском канале», – говорится в релизе.
Сообщается, что по легенде «спецслужбы обнаружили условных террористов, которые на катере намеревались подойти к участку, где идут укрупнение и сборка судоходных арочных пролетов моста».
«Предполагалось, что нарушители высадятся на берег и заложат там взрывное устройство. Судно-нарушитель было задержано еще на подходе к мосту», – рассказали в пресс-службе.
Во второй день тренировка проходила в районе фарватера Керчь-Еникальского канала.
«По сценарию, террористы захватили в порту Камыш-Бурун буксир, чтобы подойти на нем к фарватерным опорам и заложить взрывное устройство. На подходе к мосту они были задержаны и обезврежены, а морской буксир освобожден от условных захватчиков», – говорится в сообщении.
Для перехвата были направлены противодиверсионный катер ЧФ «Раптор» и пограничный сторожевой катер береговой охраны.
В пресс-службе добавили, что «безопасность строительства обеспечивается в круглосуточном режиме. В том числе за счет сил Черноморского флота, пограничников, территориальных органов МВД и ФСБ России». Объекты строительства находятся под контролем более 200 видеокамер. Обеспечивается запись и хранение информации.
Согласно информации, к тренировке были привлечены «спецслужбы сил оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России, крымского погрануправления, МВД и подразделения транспортной безопасности строительства».
«Основные действия разворачивались в проливе недалеко от керченского берега и в районе фарватера в Керчь-Еникальском канале», – говорится в релизе.
Сообщается, что по легенде «спецслужбы обнаружили условных террористов, которые на катере намеревались подойти к участку, где идут укрупнение и сборка судоходных арочных пролетов моста».
«Предполагалось, что нарушители высадятся на берег и заложат там взрывное устройство. Судно-нарушитель было задержано еще на подходе к мосту», – рассказали в пресс-службе.
Во второй день тренировка проходила в районе фарватера Керчь-Еникальского канала.
«По сценарию, террористы захватили в порту Камыш-Бурун буксир, чтобы подойти на нем к фарватерным опорам и заложить взрывное устройство. На подходе к мосту они были задержаны и обезврежены, а морской буксир освобожден от условных захватчиков», – говорится в сообщении.
Для перехвата были направлены противодиверсионный катер ЧФ «Раптор» и пограничный сторожевой катер береговой охраны.
В пресс-службе добавили, что «безопасность строительства обеспечивается в круглосуточном режиме. В том числе за счет сил Черноморского флота, пограничников, территориальных органов МВД и ФСБ России». Объекты строительства находятся под контролем более 200 видеокамер. Обеспечивается запись и хранение информации.
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