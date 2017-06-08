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Силовые структуры провели учение на стройплощадке Крымского моста

На стройплощадке моста через Керченский пролив проведено антитеррористическое учение силовых структур России, передает РИА Новости сообщение пресс-службы заказчика строительства ФКУ Упрдор «Тамань».

Силовые структуры провели учение на стройплощадке Крымского моста


Согласно информации, к тренировке были привлечены «спецслужбы сил оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России, крымского погрануправления, МВД и подразделения транспортной безопасности строительства».


«Основные действия разворачивались в проливе недалеко от керченского берега и в районе фарватера в Керчь-Еникальском канале», – говорится в релизе.

Сообщается, что по легенде «спецслужбы обнаружили условных террористов, которые на катере намеревались подойти к участку, где идут укрупнение и сборка судоходных арочных пролетов моста».

«Предполагалось, что нарушители высадятся на берег и заложат там взрывное устройство. Судно-нарушитель было задержано еще на подходе к мосту», – рассказали в пресс-службе.

Во второй день тренировка проходила в районе фарватера Керчь-Еникальского канала.

«По сценарию, террористы захватили в порту Камыш-Бурун буксир, чтобы подойти на нем к фарватерным опорам и заложить взрывное устройство. На подходе к мосту они были задержаны и обезврежены, а морской буксир освобожден от условных захватчиков», – говорится в сообщении.

Для перехвата были направлены противодиверсионный катер ЧФ «Раптор» и пограничный сторожевой катер береговой охраны.

В пресс-службе добавили, что «безопасность строительства обеспечивается в круглосуточном режиме. В том числе за счет сил Черноморского флота, пограничников, территориальных органов МВД и ФСБ России». Объекты строительства находятся под контролем более 200 видеокамер. Обеспечивается запись и хранение информации.
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Комментарии 10
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  1. kefan
    kefan     Сегодня, 12:45
    Надо почаще устраивать такие тренировки.
    1. 210окв
      210окв     Сегодня, 12:48
      На видео в группе "Керченский мост" показано как "Грачонок"перехватывает "террористов" Фотография арки кстати месячной давности..
    2. ОТДЕЛ
      ОТДЕЛ     Сегодня, 12:49
      Керченский мост , это возрождение России! Назло всем свидомым..Грандиозная стройка!
    3. рич
      рич     Сегодня, 12:49
      Силовые структуры провели учение на стройплощадке Крымского моста

      Задержаны два гастарбайтера без разрешения на работу
      1. 210окв
        210окв     Сегодня, 12:59
        Дмитрий,там столько оттуда...Из Свидомии..Насколько их проверяют-вот в чем вопрос..
        Цитата: рич
        Силовые структуры провели учение на стройплощадке Крымского моста

        Задержаны два гастарбайтера без разрешения на работу
    4. сибиралт
      сибиралт     Сегодня, 12:59
      Достроят мост и будет стационарный пограничный переход с досмотром судов. Теперь Керченский пролив под нашей юрисдкцией.
      1. Околоточный
        Околоточный     Сегодня, 13:19
        Да вы Шо!!!! "МОСТАНЕТ!!!" А фото - монтаж. Точка.
  2. литератор
    литератор     Сегодня, 13:50
    Фига се на Мосфильме декорации.

    Шутка. А то не поймут.
  3. vladimirvn
    vladimirvn     Сегодня, 14:01
    Охренительное сооружение!!!!!. И вот теперь вы мне скажите, что это для того, что бы в Крым удобно было отдыхающим добираться. И я вам поверю. laughing
  4. Xscorpion
    Xscorpion     Сегодня, 14:55
    Цитата: vladimirvn
    Охренительное сооружение!!!!!. И вот теперь вы мне скажите, что это для того, что бы в Крым удобно было отдыхающим добираться. И я вам поверю. laughing


    Для быстрой переброски пары дивизий тоже подойдёт.