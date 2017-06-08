14:53 08 июня

Курды обнаружили у ИГИЛ оружие турецкой армии

Бойцы курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) обнаружили в освобожденном от террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) склады вооружения, которое, судя по нанесенным на его меткам, было произведено для турецких вооруженных сил. Об этом сообщает курдский телеканал Furat News, передает ФАН .

Курды обнаружили у ИГИЛ оружие турецкой армии


Турецкое вооружение и амуниция были обнаружены в освобожденном накануне районе Ракки под название Аль-Машлаб. Среди найденных предметов — оружие специального назначения и боеприпасы к нему. Как отметили в связи с находкой в Ракке в командовании SDF, ранее бойцы сил сирийских курдов неоднократно находили у боевиков ИГ* оружие из Турции.


ИГ* (ИГИЛ) - запрещена в России


Использованы фотографии: https://riafan.ru/
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Комментарии 19

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  1. Холуай Сегодня, 12:54
    Провокация курдов
    Холуай
    1. oleg-gr Сегодня, 12:55
      Нелегальная торговля оружием была, есть и будет всегда. Прибыльное дело. Кто такое может провернуть, тот и пользуется. В турецкой армии продажные военные присутствуют.
      oleg-gr
      1. zadorin1974 Сегодня, 13:18
        Очередной вброс,как обычно поскребешь,найдешь америкоса.Где склад?это две раскладушки?и не факт,что рабочие,выглядят,как будь то их из вторчермета приволокли.
        zadorin1974
        1. Владимир16 Сегодня, 14:23
          Какая хрень! А у самих курдов чьё оружие?
          Посмотрев на свое вооружение курды обнаружили, что оно произведено не курдами. fool
          Это не новость, а помои и отстой.
          Владимир16
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:37
        Цитата: oleg-gr
        Нелегальная торговля оружием была, есть и будет всегда. Прибыльное дело. Кто такое может провернуть, тот и пользуется. В турецкой армии продажные военные присутствуют.

        По идеи, курды должны были найти в первую очередь американское и европейское оружие и в меньшей степени турецкое, заказной вброс информации, СА не улыбало видеть ВБ Турции в Катаре...
        DOCTOR ZLO
    2. RASKAT Сегодня, 13:04
      Ох не зря немцы выводят свои войска из Турции. Думаю они что то предчувствуют. Те же курды что будут делать когда закончат разбираться с Игил, не пойдут ли они на юг Турции освобождать своих братьев из под гнета султана. Да и если Курдистан состоится как государство, с его запасами нефти и Газа ему бы желательно иметь выход к морю.
      RASKAT
      1. vch Сегодня, 13:50
        Да, есть такое предчувствие. Почувствовав вкус побед могут и на Турцию пойти. Только вот Турки будут действовать не оглядываясь ни на кого. Ковровые бомбардировки, напалм и т.д......
        vch
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:39
        RASKAT Сегодня, 13:04 ↑ Новый
        Ох не зря немцы выводят свои войска из Турции. Думаю они что то предчувствуют.

        В НАТО нет Ванги, там либо решают, что-то либо не решают. По Вашей логике тактическое ЯО США должно было вывезти до улета немцев с Иджирлик.
        DOCTOR ZLO
    3. сибиралт Сегодня, 13:10
      Таки, а чем же тогда рассчитывалась Турция за конртрабандную нефть из Сирии?
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 13:12
        Курды обнаружили у ИГИЛ оружие турецкой армии

        Обнаруживать оружие саудовской армии им запретили американцы
        рич
  2. vovanpain Сегодня, 12:54
    Бизнесс,ничего личного.У бармалеев можно найти оружие всех стран.
    vovanpain
  3. 210окв Сегодня, 12:55
    Открыли секрет Полишинеля...
    210окв
  4. APASUS Сегодня, 13:01
    Ну надо же,не может быть,наверное ветром принесло?
    Судя по всему американское вооружение приносит в месте с песком ,а саудовсикие деньги в месте с катарскими выпадают в месте с весенним дождем.Погодные аномалии в этом районе
    APASUS
    1. Yeraz Сегодня, 13:43
      Цитата: APASUS
      Ну надо же,не может быть,наверное ветром принесло?

      да туфта все это.Этого турецкого оружия полно у оппозиции и понятно при столкновении с игил они могли оказаться у них.Тоже мне оружие автомат,одежка и 2 гранотомета)))
      Yeraz
  5. игорка357 Сегодня, 13:01
    И Российской,и американской..французской,итальянской,да и Сирийской армии оружия у даишек хватает..что за смех то?Загадили ВО пустыми статьями ниочем!
    игорка357
  6. Павловский Сегодня, 13:02
    А американского оружия курды у ИГИЛ не обнаружили?
    Павловский
    1. jonhr Сегодня, 13:17
      ну вам впору похвалить эрдогана. не насторожило , что уже года три запад от него отворачивается? европейские страны вообще выступали за исключение Турции из НАТО.
      jonhr
  7. Altona Сегодня, 13:37
    Цитата: zadorin1974
    Очередной вброс,как обычно поскребешь,найдешь америкоса.Где склад?это две раскладушки?и не факт,что рабочие,выглядят,как будь то их из вторчермета приволокли.

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    У турчан половина родни в террористах воюет. И второе, когда турчане начали операцию против ИГИЛ, то те нафиг спалили им все Leopard II AIV, которые участовали в наступлении и обратили в бегство, так что трофеи вполне могут быть.
    Altona
  8. Altona Сегодня, 13:40
    Цитата: APASUS
    Судя по всему американское вооружение приносит в месте с песком

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    На фото винтовки Хёклер унд Кох.
    Altona
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