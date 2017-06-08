14:56 08 июня

Британцы занялись разработкой "жидкого" бронежилета

Британская компания BAE Systems совместно с канадской Helios Global Technologies приступила к разработке новой индивидуальной защиты для военных, которая будет существенно легче и надежнее современных видов бронежилетов. Согласно сообщению компании, новая броня будет на 45 процентов тоньше, меньше ограничивая свободу движений бойца, передает Nplus1

Современные бронежилеты делятся на несколько классов защиты. В зависимости от класса это могут тканевые арамидные жилеты с кевларовым наполнителем в самом легком варианте или с тяжелыми металлическими или керамическими вставками в тяжелом.

Военные обычно используют средства индивидуальной защиты высоких классов. Они защищают от пистолетных и автоматных пуль, осколков, могут выдерживать несколько попаданий, однако их масса довольно велика и составляет обычно от шести и больше килограммов.


В настоящее время несколько компаний занимаются разработкой новых видов бронежилетов, которые были бы легче и надежнее существующих образцов. В новом бронежилете BAE Systems одним из защитных материалов будет выступать неньютоновская жидкость.



Такая жидкость способна изменять свою вязкость в зависимости от градиента скорости. Самым простым примером такой жидкости является водный раствор крахмала: в состоянии покоя он ведет себя как обычная жидкость, но при резком внешнем воздействии, например, ударе, становится твердым.

Разработка жидкой брони ведется британской компанией со второй половины 2000-х годов. Из каких именно веществ состоит неньютоновская жидкость для бронежилетов BAE Systems, не раскрывается. Первые испытания, проведенные компанией, показали, что такая жидкость не может использоваться в качестве самостоятельного элемента защиты.

В 2010 году состоялись первые испытания комбинированной защиты — неньютоновской жидкости в герметичных конвертах с наполнителем из кевларовых нитей. По итогам испытаний выяснилось, что кевлар выступал дополнительным упрочняющим материалом в неньютоновской жидкости. При этом резкое затвердевание жидкости при попадании пули распределяло энергию удара по большей площади.

Когда именно планируется завершить разработку новых бронежилетов, пока неизвестно. В BAE Systems и Helios Global Technologies уверены, что новые бронежилеты будут эффективнее защищать бойцов, которые при попадании в них пули будут получать меньше повреждений, чем в обычном бронежилете.


Использованы фотографии: https://infourok.ru/
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Комментарии 25

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  1. игорка357 Сегодня, 13:04
    Шо..опять?Уже была тема,уже разрабатывали..
    игорка357
    1. рич Сегодня, 13:07
      А класс защиты какой?
      рич
      1. Владимир 38 Сегодня, 13:12
        Класс защиты - памперс
        Владимир 38
        1. cniza Сегодня, 13:40
          Одним словом - британские ученные.
          cniza
        2. dorz Сегодня, 14:09
          Цитата: Владимир 38
          Класс защиты - памперс

          Жидкий бронежилет не поможет при жидком стуле. laughing
          dorz
          1. Владимир16 Сегодня, 14:12
            Как раз от него и помогает. laughing
            Помогает защитить от стула окружающих.
            Слоган для рекламы ентога жилета английского придумал - "тепло и влажно, помирай в комфорте"
            Владимир16
      2. майор Юрик Сегодня, 13:27
        Саксы жгут,следующее ноу-хау это жидкая каска! Желательно на спиртовой основе! yes
        майор Юрик
      3. Офицер запаса Сегодня, 13:29
        Были такие идеи. Но, честно говоря, не очень понятно. Вопросов много. При попадании пули или осколка в жилете будет наблюдаться эффект гидроудара. Как энергия гидроудара будет распределяться или гаситься - толком никто не объяснил. Как выдержит тело человека реакцию удара - просто очень похоже на объемную компрессионную травму. В отличие от обычного точечного воздействия.
        А так, идея, конечно, интересная.
        Офицер запаса
        1. dvina71 Сегодня, 14:05
          Цитата: Офицер запаса
          Но, честно говоря, не очень понятно

          ДА как раз все понятно.. Это ньютоновская жидкость,чем сильней по ней удар тем сильнее она твердеет и тем больше площадь затвердевшего вещества..т.е сила удара распределяется..,частично гасится на сам процесс отвердевания. Сложность в том,что это жидкость,которая стремится стечь вниз. Делить на фрагменты ее нельзя,не будет эффекта.. Единственый выход использовать такую жидкость между бронепластин..вернее внутри..
          И уже используют помоему..что такое про Армату говорили..,речь шла про гель..в броне.
          А как британские ученые собираются затолкать пару см слой жидкости в кевлар..по сути тканевый мешок и добъются стабильности форм... загадка..
          dvina71
          1. Владимир 38 Сегодня, 14:14
            Цитата: dvina71
            А как британские ученые собираются затолкать пару см слой жидкости в кевлар..по сути тканевый мешок и добъются стабильности форм... загадка..

            На то они и британские ученые))
            Владимир 38
        2. Николай К Сегодня, 14:18
          При попадании пули или осколка в жилете будет наблюдаться эффект гидроудара.

          Какой гидроудар? Чем воздействие импульса пули, попадающей в твердый бронежилет принциально отличается от попадающей в жидкий?
          Да ничем. Вы оцените вес пули и ваш собственный и все поймете. Это только в кино плохой герой отлетает на несколько метров при попадании в него пули.
          Николай К
      4. сибиралт Сегодня, 13:35
        А какая защита нужна для стенок удерживающих жидкость, чтобы она не вылилась?
        сибиралт
    2. RASKAT Сегодня, 13:08
      Ага, там для такого нужна приличная толщина, что бы пули большого калибра (7.62 и более) ловить.
      RASKAT
    3. JackTheRipper Сегодня, 13:11
      Вспомнилась статья из журнала советского времени "Уповая на жидкий порох" - вот так и тут "Уповая на жидкую броню" laughing
      А вообще да, писали про это всё это уже много раз, видимо что-то в этом есть...
      JackTheRipper
    4. Berkut752 Сегодня, 14:45
      Это Вам так кажется, УФСЁ. При попадании пули или осколка в жилете будет наблюдаться эффект гидроудара. Когда энергия гидроудара будет распределяться или гаситься, сработает эффект кишечной неожиданности, одним словом панос и пуля зависнув на несколько секунд, выпадет из анального отверстия. Я так думаю.
      Berkut752
  2. Приговор Сегодня, 13:06
    Ну, после мокрых памперсов, жидкий бронежилет вполне логичный следующий шаг... laughing
    Приговор
    1. игорка357 Сегодня, 13:11
      Не показали что получается с другой стороны.. wink ,а там...переломы костей,плюс разрывы внутренних органов,очень классно..сразу не сдохнешь,помучаешься!Обычный броник тоже конечно не сахар,но там хоть кишки целые остаются.. laughing
      игорка357
  3. Victor_B Сегодня, 13:09
    "Британские ученые" - они такие затейники!
    Victor_B
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 13:14
    Интересная идея, надеюсь наши тоже ведут такие разработки..Вот только нам нужно , чтобы дешево и надежно было! Денег у нас маловато, а враги уже Россию окружили! Опять по ходу по старинке будем (без броников..)?
    ОТДЕЛ
    1. perepilka Сегодня, 14:12
      Цитата: ОТДЕЛ
      надеюсь наши тоже ведут такие разработки..

      Ну, если только наночубайсята what
      Виталь,у нас денег на фигню дофига wassat
      У нас на дело не хватает request
      perepilka
    2. Berkut752 Сегодня, 14:49
      Цитата: ОТДЕЛ
      Интересная идея, надеюсь наши тоже ведут такие разработки..Вот только нам нужно , чтобы дешево и надежно было! Денег у нас маловато, а враги уже Россию окружили! Опять по ходу по старинке будем (без броников..)?

      "Каждый ишак носит свои уши"... Так говорят на Востоке.

      О предках русских когда-то хорошо написал византийский летописец Прокопий Кесарийский: "Панцирей никогда не надевают, иные не носят и рубашек, а одни только штаны". "Пришли нагими и ушли так же"...............
      Berkut752
  5. Толстоевский Сегодня, 13:24
    измазаться фекалиями, чтобы противник побрезговал в тебя стрелять... оригинальненько
    Толстоевский
  6. Тень тьмы Сегодня, 13:26
    Скорость затвердевания такой "жидкости" должна многократно превышать скорость попавшей в бронижилет пули, иначе, какая разница для человека, если бронижилет окончательно застынет и погасить скорость пули на ходясь в районе позвоночника. Но даже в случае высокой скорости затвердевания травмы будут больше чем при использовании обычного тяжёлого бронежилета.
    Тень тьмы
  7. Altona Сегодня, 13:33
    Цитата: Тень тьмы
    Скорость затвердевания такой "жидкости" должна многократно превышать скорость попавшей в бронижилет пули

    -------------------------
    Урановая броня таким свойством обладает.Уран при резком ударе мгновенно уплотняется и сдерживает снаряд либо наоборот, в виде сердечника к снаряду прошивает гомогенную стальную броню.
    Altona
    1. Тень тьмы Сегодня, 14:40
      Единственное достоинство урановой брони это высокая плотность урана. Американцы таким образом решили две задачи : избавились от обеднённого урана и дефицита вольфрама. Не верьте рекламным роликам. К тому же уран вполне себе металл, а не неньютонова жидкость.
      Тень тьмы
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