Британцы занялись разработкой "жидкого" бронежилета
Британская компания BAE Systems совместно с канадской Helios Global Technologies приступила к разработке новой индивидуальной защиты для военных, которая будет существенно легче и надежнее современных видов бронежилетов. Согласно сообщению компании, новая броня будет на 45 процентов тоньше, меньше ограничивая свободу движений бойца, передает Nplus1
Современные бронежилеты делятся на несколько классов защиты. В зависимости от класса это могут тканевые арамидные жилеты с кевларовым наполнителем в самом легком варианте или с тяжелыми металлическими или керамическими вставками в тяжелом.
Военные обычно используют средства индивидуальной защиты высоких классов. Они защищают от пистолетных и автоматных пуль, осколков, могут выдерживать несколько попаданий, однако их масса довольно велика и составляет обычно от шести и больше килограммов.
В настоящее время несколько компаний занимаются разработкой новых видов бронежилетов, которые были бы легче и надежнее существующих образцов. В новом бронежилете BAE Systems одним из защитных материалов будет выступать неньютоновская жидкость.
Такая жидкость способна изменять свою вязкость в зависимости от градиента скорости. Самым простым примером такой жидкости является водный раствор крахмала: в состоянии покоя он ведет себя как обычная жидкость, но при резком внешнем воздействии, например, ударе, становится твердым.
Разработка жидкой брони ведется британской компанией со второй половины 2000-х годов. Из каких именно веществ состоит неньютоновская жидкость для бронежилетов BAE Systems, не раскрывается. Первые испытания, проведенные компанией, показали, что такая жидкость не может использоваться в качестве самостоятельного элемента защиты.
В 2010 году состоялись первые испытания комбинированной защиты — неньютоновской жидкости в герметичных конвертах с наполнителем из кевларовых нитей. По итогам испытаний выяснилось, что кевлар выступал дополнительным упрочняющим материалом в неньютоновской жидкости. При этом резкое затвердевание жидкости при попадании пули распределяло энергию удара по большей площади.
Когда именно планируется завершить разработку новых бронежилетов, пока неизвестно. В BAE Systems и Helios Global Technologies уверены, что новые бронежилеты будут эффективнее защищать бойцов, которые при попадании в них пули будут получать меньше повреждений, чем в обычном бронежилете.
Современные бронежилеты делятся на несколько классов защиты. В зависимости от класса это могут тканевые арамидные жилеты с кевларовым наполнителем в самом легком варианте или с тяжелыми металлическими или керамическими вставками в тяжелом.
Военные обычно используют средства индивидуальной защиты высоких классов. Они защищают от пистолетных и автоматных пуль, осколков, могут выдерживать несколько попаданий, однако их масса довольно велика и составляет обычно от шести и больше килограммов.
В настоящее время несколько компаний занимаются разработкой новых видов бронежилетов, которые были бы легче и надежнее существующих образцов. В новом бронежилете BAE Systems одним из защитных материалов будет выступать неньютоновская жидкость.
Такая жидкость способна изменять свою вязкость в зависимости от градиента скорости. Самым простым примером такой жидкости является водный раствор крахмала: в состоянии покоя он ведет себя как обычная жидкость, но при резком внешнем воздействии, например, ударе, становится твердым.
Разработка жидкой брони ведется британской компанией со второй половины 2000-х годов. Из каких именно веществ состоит неньютоновская жидкость для бронежилетов BAE Systems, не раскрывается. Первые испытания, проведенные компанией, показали, что такая жидкость не может использоваться в качестве самостоятельного элемента защиты.
В 2010 году состоялись первые испытания комбинированной защиты — неньютоновской жидкости в герметичных конвертах с наполнителем из кевларовых нитей. По итогам испытаний выяснилось, что кевлар выступал дополнительным упрочняющим материалом в неньютоновской жидкости. При этом резкое затвердевание жидкости при попадании пули распределяло энергию удара по большей площади.
Когда именно планируется завершить разработку новых бронежилетов, пока неизвестно. В BAE Systems и Helios Global Technologies уверены, что новые бронежилеты будут эффективнее защищать бойцов, которые при попадании в них пули будут получать меньше повреждений, чем в обычном бронежилете.
Использованы фотографии: https://infourok.ru/
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