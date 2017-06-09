Европейская демократия: game over

Наше экспертное сообщество по Европе и США, судя по его собраниям в передаче «Право голоса» на ТВЦ, — фактически прозападное. Оно желает Западу справиться с его проблемами: ведь может рухнуть стабильность! Почти как евроамериканские патриоты Николай Злобин и Александр Сытин. То, что сейчас происходит на Западе, в Европе, этим экспертам только в страшном сне могло привидеться ещё год назад. Если для этих экспертов были сюрпризом и Брексит, и Трамп, чего от них можно ждать?Явление Трампа в Америке объясняют сбоем системы, второй раз подряд такое в западной демократии произойти якобы не может. Ну да, если там демократия. Брексит считают просто исключением, здесь они повторяют зады Жана-Клода Юнкера, которому излучать оптимизм предписывает его должность председателя Еврокомиссии. То, что приход Трампа и Брексит могут быть связаны — вообще не приходит им в голову, ибо демократия этого не велит.Они внушают нам, что всё на Западе наладится, устаканится. Предлагают верить. Они как бы не видят, что Запад уже изменился, он уже не тот, что был до Трампа и Брексит, и это значит, что возвращаться ему некуда, теперь только идти, или катиться, куда-то вперёд.Правда, есть исключения, вроде Евгения Сатановского, который совсем не излучает европейский оптимизм, но это — исключения, хотя раньше именно они делали верные прогнозы. Сатановский, например, говорит о разрушении Европы, движении к диктатуре, если не к новому фашизму, в связи с наплывом (или вторжением?) мигрантов. Почувствуйте, как говорится, разницу!А что говорят сухие факты? Сегодня в немецком Гамбурге в автомашинах мигранты-онижедети выставляют флаги ИГИЛ, и полиция ничего в связи с этим не делает. Или уже не может ничего сделать? И считает перформансом.Во Франции образовались целые районы, где полиция вообще не показывается. Или уже не может показаться? В Англии проходят митинги, на которых машут флагами ИГИЛ, власти бездействуют…Сейчас все гадают: будет ли объявлен импичмент президенту Дональду Трампу? В этой связи отметим, что Бильдербергский клуб в Шантильи, как просочилось в прессу, не нашёл консенсуса. Возьмём смелость предположить, что консенсус клуб не нашёл по Трампу и Путину (России). Как известно, клуб «Б» основали Дэвид Рокфеллер, недавно почивший, и Генри Киссинджер, который сейчас консультирует Дональда Трампа. Что из этого может следовать? По Трампу решение об импичменте не принято, потому что не было консенсуса.Тогда Трамп останется в своём кресле, как минимум, до очередных президентских выборов в США, и Европе придётся жить с Трампом. В Германии об этом как-то догадались раньше, поэтому системный менеджер канцлер Меркель сделала потрясшее Европу заявление о наступивших трудных временах, когда «Европа должна рассчитывать на свои собственные силы». Словно Марин Ле Пен.Дональд Трамп проигрывает сегодня своим оппонентам в медийной сфере, но в других важных сферах его положение достаточно прочно, и это сказалось на Бильдербергском консенсусе. Либеральный неоконовско-троцкистский курс США, который связывается с именем Барака Обамы, по мнению Трампа, и около трамповских сфер, зашёл в тупик, и нужно прокладывать новый курс для американского «Титаника».За экономической стратегией Трампа стоит ведь Стиглиц, нобелевский лауреат, экономист с мировым именем, известный своим скептическим отношением к Евросоюзу и «евро». Экономические элиты США давно обвиняют Германию в том, что она изнутри захватывает Европу, прикрываясь ЕС, извлекает неправомерную выгоду из отношений с США. Выдвинутая ЕС концепция «Европы разных скоростей» может быть и прикрытием тесного франко-германского союза, причём с французским ядерным оружием! Если новоизбранный президент Макрон ставленник не столько брюссельской бюрократии, сколько Берлина, заправляющего этой бюрократией. Марин Ле Пен недвусмысленно обвиняла Макрона, что он держится за юбку Меркель.Другими словами, в США подозревают, что Германия исподволь строит IV рейх, становясь субъектом, сопоставимым по совокупной мощи с США. Американская доктрина мирового господства этого не допускает, поэтому непотопляемый американский авианосец «Британия» отчалил от Евросоюза к берегам Америки.После потери Британии, ЕС, так или иначе, будет трансформирован, и Трамп хотел бы трансформировать его до основания. Трамп публично заявляет, что «немцы очень плохие», а Меркель берёт на вооружение северокорейскую доктрину «Чучхе». Почему?Военный зонтик США прикрывает Европу, но дождя-то нет, и не предвидится, а платить за него требуют по новым ставкам. Фактически, Меркель отказывается платить Трампу по новым ставкам, и делает ставку на собственные силы.Тогда… Трамп со Стиглицем будут трансформировать Европу весь президентский срок, а что будет дальше, не знает никто: возникнет новая мировая реальность. Здесь всё дело в демократии: Европа больше не может позволить себе демократию. Эта процедура правления годится для лёгких, безоблачных лет, но в трудные времена она перестаёт работать. Это хорошо знают в России, об этом говорит, в частности, эксперт Сатановский…