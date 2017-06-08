F-16 Fighting Falcon американской армии оснастят РЛС с АФАР
Истребители F-16 Fighting Falcon американской армии оснастят радиолокационными системами с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Командование ВВС США заказало у корпорации Northrop Grumman радары APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR), передает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk
Первыми новые радары получат 72 истребителя ВВС Национальной гвардии. В корпорации Northrop Grumman указывают, что радиолокационные системы с АФАР позволят определять цели на значительно большем расстоянии, а также удерживать в поле зрения большее количество воздушных объектов. Разработчики указывают, что APG-83 SABR также устанавливаются на новейшую модификацию истребителя F-16 – Viper.
F-16 – многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин. В октябре прошлого года компания Lockheed Martin презентовала обновленную версию F-16 Viper, а вскоре на смену F-16 должны прийти истребители пятого поколения F-35.
Модернизация радиолокационной системы для F-16 критически важна. Это даст истребителям тактическое преимущество, необходимое им на поле боя, и мы гордимся тем, что можем предоставить передовые технологии нашим бойцам– заявил Боб Гоф, вице-президент подразделения боевых систем авионики корпорации Northrop Grumman.
Установка РЛС APG-83 SABR на истребитель F-16
Первыми новые радары получат 72 истребителя ВВС Национальной гвардии. В корпорации Northrop Grumman указывают, что радиолокационные системы с АФАР позволят определять цели на значительно большем расстоянии, а также удерживать в поле зрения большее количество воздушных объектов. Разработчики указывают, что APG-83 SABR также устанавливаются на новейшую модификацию истребителя F-16 – Viper.
F-16 – многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин. В октябре прошлого года компания Lockheed Martin презентовала обновленную версию F-16 Viper, а вскоре на смену F-16 должны прийти истребители пятого поколения F-35.
Использованы фотографии: ukdefencejournal.org.uk
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