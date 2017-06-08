F-16 Fighting Falcon американской армии оснастят РЛС с АФАР

Модернизация радиолокационной системы для F-16 критически важна. Это даст истребителям тактическое преимущество, необходимое им на поле боя, и мы гордимся тем, что можем предоставить передовые технологии нашим бойцам

Установка РЛС APG-83 SABR на истребитель F-16



