Два авиационных комплекса ДОСААФ сформированы в Крыму
В Крыму завершено формирование двух авиационных комплексов, расположенных в Севастополе и Симферополе, передает Интерфакс-АВН сообщение зампредседателя ДОСААФ, директора департамента авиации генерал-майора Валерия Ретунского.
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По его словам, «на базе авиационных комплексов ДОСААФ в Крыму будут открыты ряд клубов по парашютному и планерному спорту».
Он отметил, что основными задачами действующих авиационных комплексов ДОСААФ является «массовое привлечение населения Крыма, прежде всего молодежи, к занятиям парашютным спортом, овладение авиационными специальностями, а также авиационными видами спорта».
Сейчас в Крыму начали действовать два авиационных комплекса ДОСААФ России – Крымский авиационно-технический спортивный центр регионального отделения ДОСААФ, что в городе Симферополе, и Севастопольский авиационный спортивный комплекс ДОСААФ России,сказал Ретунский.
По его словам, «на базе авиационных комплексов ДОСААФ в Крыму будут открыты ряд клубов по парашютному и планерному спорту».
Кроме этого, на базе действующих аэродромов в Коктебеле, Евпатории и в Советском также планируется открытие планерных и парашютных клубов для подготовки спортсменов из числа призывников, которые затем будут направляться служить, преимущественно, в Воздушно-десантные войска,рассказал Ретунский.
Он отметил, что основными задачами действующих авиационных комплексов ДОСААФ является «массовое привлечение населения Крыма, прежде всего молодежи, к занятиям парашютным спортом, овладение авиационными специальностями, а также авиационными видами спорта».
Как известно, с 2015 года идет призыв крымчан в Вооруженные силы на постоянной основе. И задача оборонного общества – ежегодно готовить для армии и флота надежный резерв,заключил генерал.
Использованы фотографии: http://echo.msk.ru
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