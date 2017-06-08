19:13 08 июня

Два авиационных комплекса ДОСААФ сформированы в Крыму

В Крыму завершено формирование двух авиационных комплексов, расположенных в Севастополе и Симферополе, передает Интерфакс-АВН сообщение зампредседателя ДОСААФ, директора департамента авиации генерал-майора Валерия Ретунского.

Два авиационных комплекса ДОСААФ сформированы в Крыму
Архивное фото

Сейчас в Крыму начали действовать два авиационных комплекса ДОСААФ России – Крымский авиационно-технический спортивный центр регионального отделения ДОСААФ, что в городе Симферополе, и Севастопольский авиационный спортивный комплекс ДОСААФ России,
сказал Ретунский.


По его словам, «на базе авиационных комплексов ДОСААФ в Крыму будут открыты ряд клубов по парашютному и планерному спорту».

Кроме этого, на базе действующих аэродромов в Коктебеле, Евпатории и в Советском также планируется открытие планерных и парашютных клубов для подготовки спортсменов из числа призывников, которые затем будут направляться служить, преимущественно, в Воздушно-десантные войска,
рассказал Ретунский.

Он отметил, что основными задачами действующих авиационных комплексов ДОСААФ является «массовое привлечение населения Крыма, прежде всего молодежи, к занятиям парашютным спортом, овладение авиационными специальностями, а также авиационными видами спорта».

Как известно, с 2015 года идет призыв крымчан в Вооруженные силы на постоянной основе. И задача оборонного общества – ежегодно готовить для армии и флота надежный резерв,
заключил генерал.

Использованы фотографии: http://echo.msk.ru
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Комментарии 7

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:12
    Жизнь налаживается.
    tiredwithall
    1. oleg-gr Сегодня, 15:26
      Развитие парашютного и планерного спорта это как раз подтверждает.
      oleg-gr
      1. 210окв Сегодня, 15:31
        А как насчет авиаклуба?Впрочем эта проблема по всем региональным организациям ДОСААФ..Я имею в виду не планеры и парашюты,а самолеты.
        210окв
  2. Русфанер Сегодня, 15:27
    Класс!!! Обязательно съезжу попрыгать в Севастополь. Интересно только самолёты им дадут и какие, или, как краснодарцы, из Ейска арендовать будут?
    Русфанер
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:37
      ну пока новые яки не закупают - будут как везде - ант-2 да як-18 или як-52
      с-т Petrov
      1. Русфанер Сегодня, 16:27
        Ан-2 - невысотный самолёт, бензиновый (180 кг/час). Только "одноразовых" парашютистов на "дубах" бросать. Там летом устойчивый ветер с моря - бедолаг до Симферополя уносить не будет. Или бросать надо чуть ли не за терводами (утрирую, конечно). И, самое главное, на них не заработаешь. Зарабатывают тандемы, а им надо 4500.
        Русфанер
  3. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:42
    Еще бы яхт-клубы и тиры бы по настроили, раньше даже в Москве одних клубов-моряков сотни были....
    DOCTOR ZLO
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