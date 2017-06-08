Два авиационных комплекса ДОСААФ сформированы в Крыму

Сейчас в Крыму начали действовать два авиационных комплекса ДОСААФ России – Крымский авиационно-технический спортивный центр регионального отделения ДОСААФ, что в городе Симферополе, и Севастопольский авиационный спортивный комплекс ДОСААФ России,

Кроме этого, на базе действующих аэродромов в Коктебеле, Евпатории и в Советском также планируется открытие планерных и парашютных клубов для подготовки спортсменов из числа призывников, которые затем будут направляться служить, преимущественно, в Воздушно-десантные войска,

Как известно, с 2015 года идет призыв крымчан в Вооруженные силы на постоянной основе. И задача оборонного общества – ежегодно готовить для армии и флота надежный резерв,