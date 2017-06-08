19:06 08 июня

Иранские спецслужбы назвали имена террористов, осуществивших атаки в Тегеране

Министерство по делам разведки Исламской Республики Иран сообщает о том, что стали имена лиц, которые подозреваются в причастности к осуществлению террористических актов в Тегеране. Напомним, что террористами был осуществлён взрыв в мавзолее Хомейни, а также открыта стрельба в парламенте Ирана. В результате двойного теракта погибли и умерли в клиниках 17 человек (плюс пять террористов), более 40 получили ранения.

Иранские спецслужбы назвали имена террористов, осуществивших атаки в Тегеране


Имена (и «клички») террористов, названные спецслужбами Ирана: Абу Джихад, Каюм, Рамийн, Серияс и Феридун.


Иранские СМИ со ссылкой на спецслужбы страны сообщают, что все эти лица в своё время принимали активное участие в боевых действиях в Мосуле и Ракке на стороне террористического «Исламского государства» (*запрещено в РФ).

Сообщается, что террористическая ячейка ИГИЛ (*), в которую входили боевики, в Иране была раскрыта, и террористы отправились сначала в Ирак, потом в Сирию. Известно и о том, что лидер «иранской» ячейки ИГИЛ Абу Айше был ликвидирован, а пятеро террористов вернулись из Ирака и Сирии обратно в Иран для осуществления атак на религиозные центры и административные комплексы.

Напомним, что ответственность за теракт в Тегеране взяла на себя именно террористическая группировка ИГИЛ (*).

Использованы фотографии: CBS
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Комментарии 15

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 16:26
    Любите террор - развлекайтесь.
    Рабинович_007
    1. den-protector Сегодня, 16:30
      Нехорошо радоваться чужой беде. В Израиле значит жертвы террора, а в Иране не люди.
      den-protector
      1. Комментарий был удален.
      2. Рабинович_007 Сегодня, 16:41
        Я и не радуюсь. Но и переживать не буду за того, кто хочет меня убить.
        Рабинович_007
        1. Pirogov Сегодня, 17:45
          Цитата: Рабинович_007
          Я и не радуюсь. Но и переживать не буду за того, кто хочет меня убить.

          Вас таки решили убить Рабинович ?
          Pirogov
    2. Сергей Фоменко Сегодня, 16:31
      Комментарий специалиста из страны развлечений...
      Сергей Фоменко
    3. Logall Сегодня, 16:32
      Зря вы так. Террор он и в Иране террор!
      Это и там трогедия...
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 16:39
        Logall ...фото Бесланской трагедии....а девчуля то выросла... smile
        Чёрный
    4. Чёрный Сегодня, 16:34
      Цитата: Рабинович_007
      Любите террор - развлекайтесь.

      Иди с ребятками поиграй, сердешный. У тебя же каникулы... laughing
      Чёрный
    5. APASUS Сегодня, 18:05
      Цитата: Рабинович_007
      Любите террор - развлекайтесь.

      Вот по этому терроризм победить нельзя!Всегда найдутся люди поддерживающие этот поступок или тихо радующиеся.
      Теракт он и в Израиле теракт,и в США ,и в Москве,это не меняет его сути ,правда не для всех похоже
      APASUS
  2. elai Сегодня, 17:09
    "о том, что стали имена лиц" стали имена лиц))))
    elai
  3. Holsten Сегодня, 17:17
    Разве могут быть у террористов имена ? Только клички , порядковые номера и псевдонимы . А имя может быть только одно .
    Holsten
  4. SarS Сегодня, 17:23
    Ребята шутить изволят. Если иранцы мобилизуются, всем тошно будет и саудитам и рабиновичам.
    SarS
  5. Чадан Хемчикский Сегодня, 17:28
    А рабиновичам всегда тошно.
    Они по жизни обиженные.
    Чадан Хемчикский
  6. komrad buh Сегодня, 17:54
    А интересно, Иран наедет на Катар или нет?
    komrad buh
    1. vadsonen Сегодня, 18:00
      А интересно, Иран наедет на Катар или нет?

      Для того, чтобы никто не наехал, Катар размещает у себя американскую военную базу.
      vadsonen
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