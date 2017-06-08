Иранские спецслужбы назвали имена террористов, осуществивших атаки в Тегеране

Министерство по делам разведки Исламской Республики Иран сообщает о том, что стали имена лиц, которые подозреваются в причастности к осуществлению террористических актов в Тегеране. Напомним, что террористами был осуществлён взрыв в мавзолее Хомейни, а также открыта стрельба в парламенте Ирана. В результате двойного теракта погибли и умерли в клиниках 17 человек (плюс пять террористов), более 40 получили ранения.Имена (и «клички») террористов, названные спецслужбами Ирана: Абу Джихад, Каюм, Рамийн, Серияс и Феридун.Иранские СМИ со ссылкой на спецслужбы страны сообщают, что все эти лица в своё время принимали активное участие в боевых действиях в Мосуле и Ракке на стороне террористического «Исламского государства» (*запрещено в РФ).Сообщается, что террористическая ячейка ИГИЛ (*), в которую входили боевики, в Иране была раскрыта, и террористы отправились сначала в Ирак, потом в Сирию. Известно и о том, что лидер «иранской» ячейки ИГИЛ Абу Айше был ликвидирован, а пятеро террористов вернулись из Ирака и Сирии обратно в Иран для осуществления атак на религиозные центры и административные комплексы.Напомним, что ответственность за теракт в Тегеране взяла на себя именно террористическая группировка ИГИЛ (*).