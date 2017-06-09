Дополнительная защита: тяжелые проблемы легкой бронетехники



"Курганец-25" - первая отечественная БМП с развитым комплексом дополнительной защиты. Фото Wikimedia Commons



Опытная БМП-3 с КАЗ "Арена". Фото Btvt.narod.ru



БМП-3 с динамической защитой. Фото НИИ стали



Результат обстрела динамической защиты. Фото НИИ стали



Вариант модернизации БТР-80 с развитыми решетчатыми экранами. Фото Rg.ru



Медицинская машина украинской разработки на базе БТР-70. Фото Nikvesti.com



Броневик с сетчатым экраном RUAG SidePRO-LASSO. Фото Armyman.info



Машина с сетчатым экраном Q-Net II. Фото Defensemedianetwork.com



Экран типа "Мантия", вид на тыльную сторону. Фото НИИ стали



Сирийская БМП-1 с кустарной дополнительной защитой из подручных материалов. Фото Defence.ru

По материалам сайтов:

http://niistali.ru/

http://skbm.ru/

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http://pro-tank.ru/

https://vpk.name/

Характерной особенностью локальных конфликтов последних десятилетий является широкое использование разнообразных противотанковых средств, в первую очередь ручных реактивных гранатометов. В ряде ситуаций подобное оружие представляет большую опасность для всех существующих танков. В случае с легкой бронетехникой, отличающейся меньшим уровнем защиты, имеются еще более высокие риски. Как следствие, бронемашины всех классов для соответствия современным требованиям нуждаются в некой дополнительной защите.К настоящему времени оборонная промышленность ведущих стран успела накопить большой опыт в деле создания дополнительных средств защиты, дополняющих собственную броню боевых машин. Кроме того, продолжается разработка новых подобных систем. Наконец, в некоторых ситуациях экипажи бронемашин, не имея иных возможностей, вынуждены заниматься кустарными доработками техники. Рассмотрим основные способы защиты легких бронемашин от противотанкового вооружения.Если броня легкой бронемашины не может выдержать попадание кумулятивного боеприпаса, то самым очевидным способом спасти технику выглядит предотвращение такого попадания. Традиционно основным способом такой «защиты» была высокая подвижность на поле боя, но теперь существуют и более эффективные средства. На вооружении нескольких стран уже состоят комплексы активной защиты (КАЗ), способные перехватывать опасные снаряды до их попадания в машину.Принцип действия КАЗ сравнительно прост. При помощи отдельной радиолокационной станции бортовая автоматика бронемашины следит за окружающим пространством. При обнаружении приближающегося объекта, размеры и скорость которого соответствуют известным противотанковым средствам, дается команда на отстрел защитного боеприпаса. Подлетающий боеприпас разрушается направленными осколками или т.н. ударным ядром.В танковой сфере активная защита давно не является новинкой. Кроме того, ведется достаточно активное развитие подобных систем для боевых машин легкого класса. К примеру, широко известны опыты российских специалистов по модернизации КАЗ «Арена» для установки на БМП-3. В такой версии на крыше башни базовой машины помещался блок аппаратуры наблюдения, а пусковые установки защитных боеприпасов располагались по периметру башни. Такой вариант комплекса привлек внимание, но не вышел из стадии испытаний. По имеющимся данным, перспективные бронемашины семейства «Курганец-25» получат штатную активную защиту на основе некоторых компонентов комплекса «Афганит». Новые бронемашины получат средства наблюдения и пусковые установки, необходимые для поражения атакующих боеприпасов.Зарубежные инженеры тоже работают над созданием КАЗ для легких боевых машин. Израильская промышленность предлагает новый комплекс семейства Trophy, пригодный для монтажа на технике с малой боевой массой. Также схожие наработки имеются у нескольких других стран.Современные КАЗ являются удобным и эффективным средством защиты техники, однако при этом имеют специфические проблемы. В первую очередь, комплексы с высокими характеристиками не отличаются малой ценой. Кроме того, использование осколочных защитных боеприпасов приводит к известным рискам для окружающих, что в заметной мере затрудняет взаимодействие бронемашин с пехотой.Дополнение собственной брони боевой машины накладными блоками динамической защиты (ДЗ) уже давно не является новинкой. К настоящему времени во множестве армий мира служит значительное число танков, оснащенных встроенной ДЗ или имеющих возможность ее монтажа поверх имеющихся агрегатов. В области легкой бронетехники, тем не менее, такие системы пока не получили широкого распространения, хотя уже существуют определенные наработки и готовые изделия.Широкому распространению динамической защиты для легкой техники препятствовал ряд заметных проблем технического характера. Достаточно давно было установлено, что подобные системы предъявляют особые требования к носителю. Для использования навесных блоков ДЗ машина должна иметь определенный запас грузоподъемности, а также оснащаться достаточно прочным корпусом. Дело в том, что защита лобовой и бортовой проекции требует установить большое число блоков дополнительной защиты, имеющих значительную суммарную массу. Кроме того, подрыв противотанковой гранаты вместе с взрывом заряда элемента ДЗ способны проломить тонкую противопульную броню.Проблема соотношения мощности взрыва и прочности бронекорпуса может быть решена несколькими способами. Так, в начале прошлого десятилетия российский НИИ стали разработал динамическую защиту для БМП-3, основанную на элементах 4С20 – эти изделия изначально предназначались для установки на танки и потому отличались большой мощностью заряда. Готовый элемент ДЗ предлагалось монтировать внутри нового корпуса увеличенного размера и соединять со специальным демпфером. Последний предназначался для поглощения излишней энергии взрыва и защищал корпус от повреждений. Таким образом, поставленные задачи были решены.Тем не менее, подобная система динамической защиты оказалась недостаточно универсальной. Получению приемлемых характеристик, среди прочего, поспособствовала относительно толстая алюминиевая броня БМП-3. В отличие от более тонких стальных корпусов другой отечественной и зарубежной легкой техники, она менее чувствительна к взрывам на минимальном расстоянии. По результатам анализа готового проекта был создан новый вариант ДЗ для легкой техники. В ее составе предлагалось использовать новый элемент защиты 4С24. Он имеет те же габариты, что и более старый 4С20, но при этом несет заряд взрывчатого вещества, эквивалентный 140 г тротила против 286 г у предшественника. По своей эффективности два изделия равноценны.К сожалению, комплексы динамической защиты для техники существующих типов так и не вышли за пределы полигонов. Тем не менее, ситуация меняется. По имеющимся данным, в техническом задании на программу «Курганец-25» упоминалось использование динамической защиты. Насколько можно судить, в перспективный проект уже внедрены некоторые подобные изделия, однако точные сведения о них пока отсутствуют.Следует отметить, что динамическая защита нередко используется в кустарных «проектах» усиления защиты техники. В таком случае энтузиасты из различных вооруженных формирований монтируют доступные блоки на броне имеющейся машины, совершенно не учитывая те или иные особенности такого оснащения. Последствия такого «творчества» вполне ожидаемы: в самом лучшем случае ДЗ просто не оказывает влияния на общий уровень защиты. При этом сохраняется высокий риск повреждения бронекорпуса при подрыве изделия, призванного защищать его.Дополнительные защитные экраны, устанавливаемые на некотором расстоянии от брони, являются самым старым способом защиты от кумулятивных боеприпасов. Однако, несмотря на возраст, подобная архитектура защиты по-прежнему используется и получает развитие. В настоящее время используются экраны разных типов, в первую очередь отличающиеся жесткой конструкцией. Такую защиту можно разделить на два отдельных «класса»: сплошные экраны и режущие решетки.Задачей сплошного экрана является провоцирование срабатывания боевой части на некотором расстоянии от брони машины-носителя. Кумулятивные боеприпасы показывают наибольшую эффективность только при подрыве на определенном расстоянии от брони. Увеличение этой дистанции приводит к определенному сокращению бронепробиваемости. Впрочем, и в такой ситуации кумулятивная струя сохраняет достаточную энергию для поражения отдельных элементов конструкции, что особенно важно в случае с легкой бронетехникой.Решетчатый экран имеет иной принцип действия. При ударе в поперечные пластины решетки боевая часть выстрела деформируется, что приводит к ее полной неработоспособности либо нарушает правильное формирование струи с падением пробивных характеристик. Интересно, что эффективность такого экрана не зависит от прочностных характеристик использованных в его составе пластин. Куда более важными оказываются размеры пластин и расстояние между ними.Жесткие экраны отличаются сравнительно малой массой и относительной простотой производства. В то же время, они не гарантируют полную защиту боевой машины от противотанковых боеприпасов и могут лишь сократить риски. Нетрудно заметить, что сплошной экран не предотвращает подрыв боеприпаса и только сокращает вероятность пробития брони. Решетчатые экраны, однако, способны не просто помешать нормальной работе боевой части, но и предотвратить ее подрыв. По известным данным, подобная защита позволяет предотвратить поражение бронетехники в 50-60% случаев.В связи с достаточно высокими характеристиками и сравнительной простотой экраны жесткой конструкции имеют достаточно большое распространение и даже используются в новых проектах. К примеру, решетчатые экраны являются едва ли не единственным способом усиления собственного бронирования моторного отсека техники. Прочие накладные элементы, такие как динамическая защита, будут попросту мешать охлаждению корпуса с понятными последствиями для машины.В ходе многочисленных исследований в нашей стране и за рубежом было установлено, что решетчатый режущий экран не обязательно должен быть жестким. Приемлемые характеристики могут быть получены и при помощи сеток из сравнительно мягких нитей либо проволоки. При этом появляется возможность значительно сократить массу дополнительной защиты и обеспечить прикрытие всех поверхностей базовой машины, включая остекление.Интереснейшим примером подобного мягкого экрана является система SidePRO-LASSO, выпускаемая швейцарской компанией RUAG. Экран этого типа представляет собой сетку из стальной проволоки диаметром 4 мм, натянутую на металлический каркас требуемой формы. Используется переплетение по принципу сетки Рабица. Подобная архитектура позволяет выпускать экраны различной конфигурации для техники самых разных типов. Утверждается, что эффективность подобной системы превышает 60%, причем попадание противотанкового боеприпаса приводит только к повреждению небольшого участка сетки. При этом экран прост в установке и эксплуатации, почти не мешает бронемашине и отличается высокой ремонтопригодностью.Широкое распространение к настоящему времени получили экраны семейства Q-Net, разработанные компанией Qinetiq North America (ЮАР). В данном случае на металлическую раму натягиваются вертикальные и горизонтальные нити. На пересечениях нити скрепляются специальными цилиндрическими элементами. Несмотря на иное расположение нитей и наличие выступающих элементов, экраны Q-Net по принципу действия не отличаются от швейцарской системы. При попадании граната или иной боеприпас разрушается, теряя возможность правильной работы.Комплексы с сетями обеспечивают защиту только от атаки, однако мягкий экран может решать и иные задачи. Не так давно отечественной промышленностью был представлен экран «Мантия». Он способен не только предотвратить поражение боевой машины, но и помешать ее обнаружению. Основой «Мантии» является многослойный маскировочный материал «Накидка». Это изделие в исходной конфигурации предназначается для защиты техники от визуального или радиолокационного обнаружения. Превращение «Накидки» в «Мантию» осуществляется путем установки специальных металлических элементов. Шестиугольные шайбы располагаются на тыльной стороне экрана и решают задачи борьбы с боеприпасами.Принцип работы «Мантии» достаточно прост. Имея достаточную скорость и энергию, противотанковый боеприпас способен прорвать текстиль и пройти сквозь него. Тем не менее, сразу после проникновения головная часть изделия начинает взаимодействовать с шайбами и деформируется, вследствие чего не может поразить цель. Таким образом, по принципу действия «Мантия» в определенной мере напоминает решетчатые экраны. Одновременно с этим решается задача маскировки.Участники локальных конфликтов последнего времени далеко не всегда имеют возможность заказать дополнительные средства защиты заводского изготовления. Как следствие, им приходится самостоятельно заниматься модернизацией техники и создавать навесную защиту своими силами, используя готовые комплектующие или любые доступные материалы. Как следствие в Ливии, Сирии, Ираке и Донбассе было замечено большое число легких бронемашин с самыми разными средствами дополнительной защиты кустарного изготовления.Наиболее «везучие» экипажи и мастера сумели раздобыть элементы динамической защиты заводского изготовления, и использовали их для улучшения техники. Тем не менее, монтаж блоков ДЗ на тонких бортах бронетранспортеров или боевых машин пехоты является сомнительной затеей. В некоторых случаях такая «защита» дополнительно ухудшалась тем, что немногочисленные блоки монтировались на большом расстоянии друг от друга и, как следствие, не могли нормально прикрыть машину. Однако если учитывать последствия взаимодействия ДЗ с тонкой броней, это могло быть и плюсом.Также большое распространение в локальных конфликтах получили разнообразные решетчатые и сетчатые экраны. Подобное оснащение изготавливается буквально из подручных материалов, что порой не мешает получать достаточно высокие характеристики. В итоге, к примеру, сирийская армия уже имеет ряд «проектов» дополнительной защиты, доведенных до массового производства силами существующих мастерских. Такое оснащение получает бронетехника всех классов и моделей, что позволяет в определенной мере сократить потери.Однако далеко не всем удается найти металл пригодного качества и инструменты для его обработки. Вследствие этого экипажам приходится оснащать свою технику совершенно нелепыми на первый взгляд средствами защиты. В ход идут мешки с песком или грунтом, листы металла или резины и даже бетонные блоки. Примечательно, что в ряде случаев подобное «бронирование» действительно имеет смысл и в определенной мере повышает общий уровень защиты техники.Известно, что мешок с песком при толщине 0,5 м способен защитить от кумулятивной струи так же, как 125-мм броневой лист. Аналогичный мешок, но заполненный бетонными обломками и цементом, эквивалентен 140-мм броне. Таким образом, даже мешки меньшей толщины могут в разы повысить уровень защиты бронемашины со сравнительно тонкой броней. Использование готовых бетонных блоков тоже имеет смысл. Так, плита толщиной 140-150 мм дает защиту, аналогичную 40-42 мм брони. Тем не менее, подобные импровизированные средства защиты имеют общий недостаток в виде неприемлемо большой массы. К примеру, круговая защита боевой машины пехоты при помощи мешков с песком может увеличить боевую массу на несколько тонн, что может быть критичным конструкции ходовой части и для подвижности в целом.Следует отметить, что самые современные и эффективные средства дополнительной защиты легкой бронетехники попросту недоступны для участников локальных конфликтов. Подобные войны идут в не самых развитых в военном отношении странах, что приводит к соответствующим последствиям в контексте материальной части. Как следствие, сирийские или иранские военные не имеют никакой возможности оснастить свою технику комплексами активной защиты или системой «Мантия». В такой ситуации им приходится обходиться имеющимися устройствами заводского изготовления или использовать свои инженерные способности при создании импровизированной защиты.В условиях современной войны с ее характерными особенностями бронемашины легкого класса, имеющие только противопульное бронирование, сталкиваются с самыми серьезными проблемами. Распространение противотанковых гранатометов и ракетных комплексов резко снижает вероятность выживания легких машин и, как следствие, требует применения различных средств защиты.Промышленность развитых стран уже предложила массу вариантов дополнительной защиты бронетехники того или иного рода, позволяющей снизить вероятность поражения и повысить ее живучесть на поле боя. Эти разработки используют самые разные принципы борьбы с угрозами и защиты техники-носителя. Кроме того, выведение боеприпаса из строя осуществляется как при ударе о технику, так и на определенном расстоянии от нее. Таким образом, потенциальный заказчик имеет возможность выбрать наиболее удобные и эффективные средства улучшения своей бронетехники.В то же время, далеко не все эксплуатанты бронемашин легкого класса – в первую очередь, вынужденные воевать – могут позволить себе закупку современных средств. Вследствие этого силами энтузиастов и войсковых мастерских создаются оригинальные варианты дополнительной защиты с теми или иными возможностями.Есть основания полагать, что при сохранении существующих тенденций и процессов развитие дополнительной защиты для легкой бронетехники будет продолжаться и приведет к появлению новых систем подобного назначения. При этом мы сможем увидеть как перспективные образцы заводского изготовления, так и оригинальные изделия кустарного происхождения. Так или иначе, особенности современных войн уже не позволяют боевым машинам пехоты, бронетранспортерам и бронеавтомобилям полагаться только на броню собственного корпуса.