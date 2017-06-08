19:08 08 июня

Ради вступления в НАТО Македония готова сменить название страны

Североатлантический альянс планирует до весны 2018 года принять в свой состав Бывшую югославскую Республику Македонию, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров по вступлению БЮРМ в НАТО.

Ради вступления в альянс Македония готова пойти на переименование страны. Сейчас членство Скопье в альянсе блокирует Греция — Афины требуют от соседней республики изменить название, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в середине июля планирует посетить Скопье и обсудить эти вопросы. Цель НАТО — до весны 2018 года принять страну в свой состав
— сказал собеседник агентства.




По его словам, активную работу в этом направлении ведут Соединенные Штаты.

Накануне посол США в Скопье встретился с министром обороны БЮРМ и также обсуждал эту тему. Вашингтон призывает Скопье пойти на уступки, и, судя по всему, там к этому готовы
— сказал источник.

Он также подчеркнул, что Греция не намерена отступать от своих требований.

Накануне премьер Греции Алексис Ципрас поздравил премьер-министра Македонии Зорана Заева со вступлением в должность и подтвердил позицию Афин в споре о названии Македонии.

Заев заявил, что готов к вступлению страны в НАТО под названием Бывшая югославская Республика Македония, на котором настаивает Греция, чтобы ускорить интеграцию республики в ЕС.
По словам Заева, есть два пути: или решение проблемы, или под временным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией по проблеме. Македония присоединились к так называемому Плану действий по подготовке к членству в НАТО (Membership Action Plan) в 2009 году.

Спор с Грецией из-за названия бывшей югославской республики возник после выхода Македонии из состава Югославии в 1991 году. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.


Использованы фотографии: © wikipedia.org
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Комментарии 36

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  1. RainDragon Сегодня, 16:52
    Мне одному позиция Греции показалась неубедительной? Да и не помню я, чтобы Греция имела какое-то влияние в ЕС, так, вечный должник, хотя и не марионетка. Так что скорее всего под этим требованием есть ещё одно, со звёздочкой, написанное на самой последней странице в самом низу 3-м шрифтом
    RainDragon
    1. BlackMokona Сегодня, 16:55
      А Македония крошечная страна, которая почти не имеет ВС. Поэтому ,что то, что сё.
      BlackMokona
    2. Злой543 Сегодня, 16:57
      Интересно для всех этих мелких стран там мёдом намазанно? ведь никакое НАТО их защищать не будет, вокруг ведь страны участницы, они должны же понимать что их просто окупируют тихой сапой.
      Злой543
      1. Logall Сегодня, 17:06
        НАТО (точнее США) хочет окупировать Балканы. Чтобы у РФ там не было ни какого влияния. Если надо нажмут на Грецию. Это принципиально для американского провительства.
        Logall
        1. Чёрный Сегодня, 17:56
          Да там походу македонский премьер, которого Трамп пнул, что б под ногами не путался, готов уже и пол сменить laughing
          Чёрный
      2. Pirogov Сегодня, 17:28
        Цитата: Злой543
        Интересно для всех этих мелких стран там мёдом намазанно? ведь никакое НАТО их защищать не будет, вокруг ведь страны участницы, они должны же понимать что их просто окупируют тихой сапой.

        Мёд тут не причём . Всё проще политики этих стран, или на крючке у западных спецслужб ,или просто куплены.
        Pirogov
    3. seos Сегодня, 17:53
      Территория древней Македонии частично всходит в сегодняшнюю Грецию ....и авторитет греков куда выше, чем очередных нерабов...
      seos
    4. сибиралт Сегодня, 19:03
      Толку то дергаться, все одно станут НАТОвскими монтонеграми.
      сибиралт
  2. Masya Masya Сегодня, 17:03
    О как! Ради членства готовы и Родину продать...
    Masya Masya
  3. Рабинович_007 Сегодня, 17:04
    Не знаю, НАТО разве гарантия чего-то ?
    Рабинович_007
    1. лесовозник Сегодня, 17:12
      Цитата: Рабинович_007
      Не знаю, НАТО разве гарантия чего-то ?

      100% гарантия размещения натовского контингета то есть фактически оккупация. Дурни не понимают что их затягивают туда что б взносы платили - трамп держит слово - сокращает расходы на нато одновременно расширяя зону влияния.
      лесовозник
      1. RainDragon Сегодня, 17:31
        Согласен. А деньги там есть. Сначала СССР качал, потом Россия "долги" отдавала... Деньги то есть, только народ их не увидит точно
        RainDragon
    2. dauria Сегодня, 17:36
      Не знаю, НАТО разве гарантия чего-то ?


      Гарантия , что бомбить не будут, как Югославию - "не бейте нас, мы уже сдалися "
      dauria
      1. pytar Сегодня, 18:21
        А разве есть какойто выбор у македонцев? Страна с 2 млн. население и то треть из них албанцы... Вы посмотрите на карту, где она находится.
        pytar
  4. Сергей-8848 Сегодня, 17:08
    "...Вечно ты, унучек, куда-то вступить норовишь, то в коровью лепёшку, то в пионеры..." Пожалуй, оба варианта даже предпочтительнее будут, чем вляпаться в НАТО маленькой и никому не нужной стране. Долгов им мало, видно.
    Сергей-8848
  5. Holsten Сегодня, 17:11
    Ради вступления в НАТО Македония готова и в педерасты записаться - лишь бы взяли .
    Holsten
  6. kefan Сегодня, 17:18
    Интересно, а душу дьяволу они готовы за это продать?
    kefan
  7. roskot Сегодня, 17:19
    Нет, это не 300 спартанцев. Это репей на хвосте бешеной собаки.
    Куда собака, туда и хвост с колючкой.
    roskot
  8. 3vs Сегодня, 17:24
    Ну, пусть "Трампдонией" назовут, какие проблемы...
    3vs
  9. Толстоевский Сегодня, 17:26
    а заодно и сменить пол всем жителям
    Толстоевский
  10. pytar Сегодня, 17:27
    Македония имеет сериозные проблемы с местных албанцев. НАТО пока что их сдерживает и в какойто мере является сдерживающий фатор для них. Хоть албанцы в целом неконтролируемые. Что до Греция, ее претензии к имя Македонии не выдерживает критика. Нет у греков никаких оснований, чтоб "запатентовали" имя Македонии для себе.
    pytar
    1. Макаров Сегодня, 17:35
      Может НаТО не очень хочет "расширяться" еще и на Македонию? Обязательств больше а пользы от Македонии как от Черногории...может это просто предлог...формальный...
      Макаров
      1. pytar Сегодня, 18:04
        Вряд ли можно сериозно считат как "разширение" эвентуальное вхождение Македонии в НАТО. Страна неболшая, хот и находится на узловое место на Болканов. Насколько формалны или реальны предлог, спорно. Но что НАТО и до сих пор оказывало сдерживающее давление над албанцах, ето верно. За разницу от Коссово, в Македонии албанцы не имеют поддержку со стороне Запада. Как член в НАТО, Запад незаинтересовам в дестабилизации Македонии. Но все может изменится при другая линия поведения македонских властей. Там всущность албанские партии весьма влиятельные.
        pytar
    2. avt Сегодня, 17:52
      Цитата: pytar
      Что до Греция, ее претензии к имя Македонии не выдерживает критика. Нет у греков никаких оснований, чтоб "запатентовали" имя Македонии для себе.

      А фиолетово и всё одно разбираться никто не будет. Главное что при вступлении , или без него название поменяют по любому на Великую Албанию , как и монтенеграм уже вступившим.
      avt
      1. pytar Сегодня, 18:08
        Возможно и так, а возможно и не так. Удаление Коссово из Сербии, которая не была член НАТО насторожило всех. Монтенегро побывало в похожая ситуация. Что будет дальше посмотрим. Проект Великая Албания имеет место. И то по вполне обыективне причины. Рождаемость у албанцев одна из самых высоких в мире.
        pytar
    3. reservist Сегодня, 18:03
      Цитата: pytar
      Нет у греков никаких оснований, чтоб "запатентовали" имя Македонии для себе.

      а Александр Македонский разве не на территории греческой Македонии родился ?
      Назвались бы Южной и Северной Македонией ... чтоб и грекам и македонцам не обидно было ...
      reservist
      1. pytar Сегодня, 18:34
        Александр Великий (Македонский) родился в Пела. Это место сейчас находится в Греции. Но Древная Македония не есть Греция. Тогда граница проходила намного южнее Пелой. И как знаем на какоето время Македония завоевала Греческих полисов. К тому древная Македония имела много цари, которые рождались на разные места. Современние македонцы очень молодая нация. Им всего 50 лет. И они славяни, так что никакое отношение не имеют к древних македонцев. По сути это один из болгарских подэтносов. Но все таки страна находится на основной територии географической области Македония, так что есть у них основание назват государство по имени области. Само название никем не запатентованно и нет каких либо основания чужими государствами на претензии к ним. Хоть наверно по политические причины, македонское правительство пойдет на известны компромис. Например назвать ее Вардарская Македония, чтоб отличит ее от эгейской части и от Пиринской Македонии в Болгарии. По сути население во всех етих трех частей славянское и говорит на болгарский диалект. Короче их дело, как буду называть свою страну.
        pytar
  11. APASUS Сегодня, 17:55
    Я бы немного перефразировал заголовок этого материала:
    Ради вступления в НАТО и получения статуса "пушечное мясо "Македония готова сменить название страны
    APASUS
  12. Молодой_Коммунист Сегодня, 17:59
    А сколько стран готовы сменить имя для членства в ОДКБ?
    Молодой_Коммунист
    1. avt Сегодня, 18:24
      Цитата: Молодой_Коммунист
      А сколько стран готовы сменить имя для членства в ОДКБ?

      А на хрэна нам проcтитутки , готовые работать под псевдонимом здесь и на каждом километре ?У нас Слава Богу есть два верных союзника - Наша Армия и Флот и , по заветам Александра№3 уже до многих в уже современной России дошло и продолжение - все остальные сами ополчатся против нас при первой возможности . Как это собственно уже было в 1812 и 1941. ,,Нашей огромности боятся".
      avt
  13. komrad buh Сегодня, 18:00
    Греки, зачем блокируете. Пусть входят, а потом вы их и заберете в одну провинцию.
    komrad buh
    1. reservist Сегодня, 18:24
      а болгары против не будут ?
      reservist
      1. pytar Сегодня, 18:43
        Не будут. Болгария первая признала Македония как независимое государства и твердо заступается, о териториальной целостности Македонии. Всущность македонцы и болгары ни есть разные народы. Это один тот же народ, судьба у коих две части сложались по разному. "Македонский язык" ето один из болгарских диалектах. На него говорит и значительная часть население самой Болгарии. Треть население Болгарии имеет корни и родственики в Македонии. Македонская нация не существовала до 1946 г.
        pytar
  14. pytar Сегодня, 18:19
    Цитата: Logall
    НАТО (точнее США) хочет окупировать Балканы. Чтобы у РФ там не было ни какого влияния. Если надо нажмут на Грецию. Это принципиально для американского провительства.

    НАТО окупирует Балканов именно из за того что у РФ тут нет почти никакое влияние.
    pytar
  15. Roma-1977 Сегодня, 18:20
    Даю наводку. Название "Хохляндия" ещё официально не зарегистрировано. Можно брать. Но нужно действовать быстро, а то есть ещё страна, которая теоретически может взять себе это имя ради унификации с НАТО.
    Roma-1977
  16. зурбаган63 Сегодня, 18:31
    Цари Македонии не ровня полуславянам присвоившим имя их Родины...
    зурбаган63
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