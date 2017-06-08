Ради вступления в НАТО Македония готова сменить название страны
Североатлантический альянс планирует до весны 2018 года принять в свой состав Бывшую югославскую Республику Македонию, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров по вступлению БЮРМ в НАТО.
Ради вступления в альянс Македония готова пойти на переименование страны. Сейчас членство Скопье в альянсе блокирует Греция — Афины требуют от соседней республики изменить название, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.
По его словам, активную работу в этом направлении ведут Соединенные Штаты.
Он также подчеркнул, что Греция не намерена отступать от своих требований.
Накануне премьер Греции Алексис Ципрас поздравил премьер-министра Македонии Зорана Заева со вступлением в должность и подтвердил позицию Афин в споре о названии Македонии.
Заев заявил, что готов к вступлению страны в НАТО под названием Бывшая югославская Республика Македония, на котором настаивает Греция, чтобы ускорить интеграцию республики в ЕС.
По словам Заева, есть два пути: или решение проблемы, или под временным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией по проблеме. Македония присоединились к так называемому Плану действий по подготовке к членству в НАТО (Membership Action Plan) в 2009 году.
Спор с Грецией из-за названия бывшей югославской республики возник после выхода Македонии из состава Югославии в 1991 году. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.
Ради вступления в альянс Македония готова пойти на переименование страны. Сейчас членство Скопье в альянсе блокирует Греция — Афины требуют от соседней республики изменить название, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в середине июля планирует посетить Скопье и обсудить эти вопросы. Цель НАТО — до весны 2018 года принять страну в свой состав— сказал собеседник агентства.
По его словам, активную работу в этом направлении ведут Соединенные Штаты.
Накануне посол США в Скопье встретился с министром обороны БЮРМ и также обсуждал эту тему. Вашингтон призывает Скопье пойти на уступки, и, судя по всему, там к этому готовы— сказал источник.
Он также подчеркнул, что Греция не намерена отступать от своих требований.
Накануне премьер Греции Алексис Ципрас поздравил премьер-министра Македонии Зорана Заева со вступлением в должность и подтвердил позицию Афин в споре о названии Македонии.
Заев заявил, что готов к вступлению страны в НАТО под названием Бывшая югославская Республика Македония, на котором настаивает Греция, чтобы ускорить интеграцию республики в ЕС.
По словам Заева, есть два пути: или решение проблемы, или под временным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией по проблеме. Македония присоединились к так называемому Плану действий по подготовке к членству в НАТО (Membership Action Plan) в 2009 году.
Спор с Грецией из-за названия бывшей югославской республики возник после выхода Македонии из состава Югославии в 1991 году. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.
Использованы фотографии: © wikipedia.org
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