Ради вступления в НАТО Македония готова сменить название страны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в середине июля планирует посетить Скопье и обсудить эти вопросы. Цель НАТО — до весны 2018 года принять страну в свой состав

Накануне посол США в Скопье встретился с министром обороны БЮРМ и также обсуждал эту тему. Вашингтон призывает Скопье пойти на уступки, и, судя по всему, там к этому готовы