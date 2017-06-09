О тех, кто может помочь против нового фюрера

В предыдущих статьях мы много говорили о тех, кто против нас. Кто невольно (или осмысленно) помогает как одебиливанию подрастающих поколений, так и о тех, кому это на руку. Пришло время поразмыслить над тем, что, или, точнее, кто может быть заслоном или противником в сложившейся ситуации.Однозначно, не государственные структуры. Тут все просто, к сожалению. Все эти «Наши», «Молодые гвардии» и прочие, прочно занявшие свое место на свалке истории, разговор не о них. «Юнармию» тоже не трогаем, о ней уже говорилось. В целом все, что у нас идет от государства, рано или поздно играет в утиль, становясь проформой.Слава обстоятельствам и народу, у нас еще есть кое-что в запасе. А именно — ресурс людей, у которых металлический предмет в пятой точке и которые действуют, невзирая на все, что происходит.Это в адрес военно-спортивных, военно-исторических, военно-игровых клубов и прочих образований. Живут и работают. Кому посчастливилось попасть под гранты, живет неплохо, остальные кто как устроится.Небольшое отступление.Кого сегодня так активно вербует и привлекает в свои ряды упоминаемый нами господин Навальный? Как показывают разведданные на местном уровне, от 14 лет и дальше.Рисуется некий Рубикон, а именно 14 лет. В этом возрасте малолетний организм уже не годен для подростковых клубов, которых у нас имеется довольно много. И еще не превратили во что-то иное летние детские лагеря, да и клубные полевые лагеря пока еще не отменили. Но — не интересно.Если в возрастной категории от 7 до 14 лет еще можно как-то заинтересовать детей, то вот с подростками уже сложнее. Им нужна не просто развлекуха, интерес, а определенный метод самоутверждения, повышение собственного статуса и крутости.И вот тут сложности. И не в последнюю очередь — материальные.Как человек, не один год проварившийся в этом котле, могу сказать, что материальный аспект — самый основополагающий. И вот почему.Страйкбол, пейнтбол, лазертаг — вещи интересные, но затратные. Стоимость экипировки и снаряжения вполне сопоставима с компьютером на все случаи жизни. И тут вступает в дело материальная заинтересованность. Все вышеперечисленные системы за редчайшим исключением функционируют в теплое время года.А комп нужен круглогодично. Вот и все. Далее уже расписанная нами дорожка в различные интернет-сообщества и все, что с этим связано. Увы, но это так. Потому компьютер — это святое, а если бюджет позволяет снарядиться для подобных игр, то, в зависимости от географии, все это добро лежит где-то от 4 до 6 месяцев в году и используется в теплое время года пару раз в месяц.Что не совсем рационально.Из вышеперечисленной троицы для меня, конечно, более предпочтителен страйкбол, поскольку он как ни крути, полезен, дает реальные навыки. Но страйкбольное сообщество не для широкой публики из-за внутренних особенностей, к сожалению. Но — наиболее вменяемое и полезное, ибо лазертаг больше действительно для детей и одновременно с пейнтболом — развлекуха для планктона. Но это, повторяю, вопрос вкуса, то есть, оспариваемо.Что еще? Поисковые отряды? Но это уже высшая лига, для вполне сформировавшихся личностей, увы для поисковиков, хотя молодежь туда и идет.Реконструкция? Простите, но это театр. Причем, для весьма обеспеченных людей. Затраты у военных реконструкторов не идут ни в какое сравнение со страйкболом или пейнтболом. И опять же, поездки на фестивали — это изрядная статья расходов.И, самое неприятное, это возрастной ценз.В итоге — дырка, в которую массово проваливается молодняк. И, в первую очередь потому, что именно государству на это плевать. Развлекайся/образовывайся кто как может, и, что самое важное — за свой счет.Образовываться еще как-то можно, благо компьютер позволяет. Все эти «миры» кораблей, танков и самолетов подстегивают интерес к истории. Но опять же, в интернет-пространстве. В реальной жизни — увы. Подкрепления никакого.Получше дело обстоит с обычным туризмом, но тут хотя бы нормально все. Относительно, опять же.А в целом — все просто замечательно. Государственные программы хоть существуют, но вот именно что существуют. На бумаге и в виде грантовых подачек, которые что есть подачки, которых к тому же на всех не хватает.И идут они в основной массе именно тем, кому на месте не сидится.Зато есть интернет, где можно абсолютно спокойно, не напрягая государственных мужей, получать и самоутверждение, и воспитание, и патриотическое образование.Кстати, 12 июня не за горами, вот и посмотрим на оппозиционных митингах на результаты. Думаю, ничего хорошего мы там не увидим.Посмотрим, что вырастила себе несистемная оппозиция в интернете. Но это будут только цветочки, ягодки поспеют к 2024 году.Возможно, тогда в Кремле и других местах начнут задумываться насчет перспективы новой Болотной или Тяньаньменя. Стоило бы.И рассчитывать на то, что не оскудеет земля наша людьми, мало того, что трезво мыслящими, так еще и трезво действующими. В отличие от власть имущих.Переходим от «кто виноват» к «что делать».Кто виноват, понятно. Более того, каждый новый день приносит нам новые доказательства того, что нашим властям, законодательным и исполнительным реально нечем себя занять.Законодательных в особенности.Депутаты Госдумы демонстрируют свою дурь и полное нежелание заниматься серьезными делами, абсолютно не скрывая этого и на всю страну. Ладно, Поклонская, у которой в жизни, кроме Николая Романова, больше ничего, по-видимому, нет, так теперь еще и Жириновский плеснул керосинчика от лица всей ЛДПР.Гимн не тот. «Боже, царя храни» надо возвращать. А там и царя, видимо. Чтобы все соответствовало «лику страны», гимну, гербу и флагу.Других проблем нет.Начать петь не «Россия, священная наша держава», а «Боже, царя храни…», в каждом доме иметь икону, а в каждом городе церковь и бюст мученика Николая, и жизнь у нас будет как в сказке. С молочными реками и ветчинными берегами.Уж если взрослому человеку на эти клоунады смотреть противно, то что говорить о молодняке? Они это все тоже наблюдают, а что думают, можно прочитать в сети.И получить ответ на вопрос, чем им так Навальный люб. Да тем, что говорит на их языке о проблемах, которые понятны и близки именно подросткам. И обещает их исправить.Я вам сейчас приведу несколько пунктов одной предвыборной программы.Интересно? Злободневно? Правильно? По-моему, да.Между тем, это не программа Навального. Это программа «25 пунктов» НСДАП, 1933 года. С которой, собственно, Гитлер и пришел к власти.А вот ссылка на программу Навального.Изучите и сравните. И пусть вас не оставляет мысль, что ОНИ (те, о ком я писал, будущий электорат) первую программу не читали. Это в школе не «проходят». А вот вторую…Да, и что делать?В первую очередь, просто пора понять, что все происходящее устраивает всех, и государство, и системную оппозицию. Навального с присными отпинать и загнать в угол можно. И сторонников разогнать тоже. Вот только стоит ли?Навальный создает себе и щит, и электорат в одном лице из наших (российских) детей. Которые видят общую картину и не желают покупаться на «а то будет, как на Украине». Не желают, выяснял. Им на Украину плевать, они хотят жить в стране с большой буквы, а в какой — это аспекты. Недаром опросы выявляют огромное количество потенциальных желающих уехать из России куда угодно из числа молодежи.Начинать надо с тех, против кого призывает бороться Навальный. Ибо именно откровенно оборзевшие чиновники и депутаты его и породили. Не было бы хамства и воровства в таких размерах по стране, Навальный не родился бы. Так бы и был мелким мошенником и аферистом.Кому? А всем, кого эта проблема волнует. Всем, кто считает, что надо отрывать молодняк от новоявленного мессии-правдоборца.Как? Тоже есть варианты. Просто надо вспомнить, что мы все граждане, у которых есть не только обязанности, но и права. И одно из этих прав — право требовать от своего депутата (городской, областной, государственной дум) работы. Переходить из категории «электорат» в категорию «народ». Избранники-то народные…Электорат, конечно, даже не дернется. На то он и электорат — тупо поставить на выборах галочку и до следующих забыть, или вообще не пойти. Про какие-то дергания депутатов тут даже речи не идет.А вот народ… Граждане… Неравнодушные притом… Эта часть населения может оказать весьма серьезное воздействие. Кстати, такая вещь как отзыв депутата никем пока не отменена, если что.Но тут да, выбор сложный. Потратить свое собственное время и энергию — это непросто. Но проще ли будет наблюдать толпы молодняка на митингах Навального сегодня и еще большие толпы на выборах в 2024-м?Те выборы будут непростыми, это ясно уже сегодня. Ну если только с Навальным не случится чего-нибудь типа моста. Мост — хорошее решение, но на проблемы, о которых я говорю, он никак не повлияет. Уберут одного — придет кто-то на смену, «упавший флаг» поднять. Армия-то останется…Возможно, мы еще когда-нибудь скажем Навальному «спасибо» за то, что заставил поднять эти проблемы. Особенно, если получится их решить должным образом. Но, как сказал один политический персонаж, потом. А сейчас надо снова идти на войну за мозги молодых. Очень надо. Завтра просто может быть поздно. Завтра может быть в лучшем случае, майдан, в худшем — Тяньаньмень.Все в наших руках и головах.