Второй фронт в 1942 г

Сперва уточним понятие: под вторым фронтом подразумевается сухопутный фронт союзников против Германии, отвлекающий значительные немецкие силы, и не просто отвлекающий, но и перемалывающий их.То есть Ливия-Египет — это не 2-й фронт, поскольку там действовали 3 немецкие дивизии*. Слишком незначительный масштаб по сравнению с 180 немецкими дивизиями на советско-германском фронте.Тунис — 6-7 немецких дивизий; Сицилия — 3.С осени 1943 — фронт в Италии (17 немецких дивизий). Уже лучше, но масштабы до значительных всё-таки не дотягивают.Союзники, особенно британцы, выдавали за 2-й фронт свои усилия на море (битва за Атлантику) и в небе (воздушное наступление на Германию). Да, ресурсы Германии на эту борьбу отвлекались немалые. Но за шесть лет 1939-45 союзники в Атлантике убили аж 30 000 немцев. Слишком мало сравнительно с миллионами убитых на советско-германском фронте. Поэтому военные действия в Атлантике — это не 2-й фронт.Бомбардировки Германии: немцев убито гораздо больше. Только бомбардировки стали причинять серьёзные потери немцам с 1944, когда уже был открыт настоящий 2-й фронт.Союзники в своём противостоянии с Германией в море и воздухе несли потери в 20-25 тысяч убитых в год, когда СССР на своём фронте терял за тот же год 1,5—2 миллиона погибших. Соответственно, и Германия на советско-германском фронте несла потери многократно больше, чем в борьбе против союзников**. Слишком неравноценными получались воздушно-морской фронт союзников и сухопутный фронт СССР. Поэтому СССР признавал за настоящий второй фронт только сухопутный фронт в Европе, точнее, в Северной Франции. Только там союзники могли отвлечь на себя крупные германские силы и нанести им действительно значительные потери.Есть мнение, что наши союзники по ВМВ могли открыть второй фронт раньше, уже в 1942 г. Публикация, собственно, посвящена вопросу: как это могло быть?Весной 1942 американские штабы стали настаивать на широкой англо-американской операции в северной Франции уже в этом году.Американцы уже 1942-го года имели решимость сразиться с нацизмом. Они вполне понимали здравость удара через Ла-Манш с военной точки зрения: центром войны была Германия, а кратчайшее оперативно-стратегическое направление на Рур — Берлин лежало через северо-западную Францию. Чувствовали они и этическую сторону дела: советская армия, неся огромные потери, сковывает и перемалывает основные силы Германии в то время, как союзники, имея громадные силы, наносят лишь булавочные уколы общему врагу ***. Да и лично Рузвельт сказал Сталину, что второй фронт будет открыт в 1942, и Рузвельта стесняло оказаться хозяином своего слова.Общественное мнение США и Англии не только поддерживало скорейшее открытие второго фронта, но и прямо требовало этого. Из послания Рузвельта Черчиллю от 3 апреля 1942 г.: «Ваш народ и мой народ требуют создания фронта, который ослабил бы давление на русских».Кроме того, американцев подталкивали опасения, что СССР, не получив действенной помощи, может потерпеть поражение, и тогда Германия высвободит свои основные силы и развернёт их против США.Американская решимость возникла не на пустом месте. Материальные предпосылки вполне имелись, военное производство за вторую половину 1942: США : 19300 танков (11300 средних), 14 700 боевых самолётов, 119600 орудий, 194 млн. шт. снарядов и мин; Германия: 3100 танков и САУ, 5700 боевых самолётов, 20300 орудий, 65 млн. шт. снарядов и мин. Как видно, США уже достаточно развернулись.Где высаживаться?Штабы перебрали варианты:Па-де-Кале: ближе всего к Англии, но и наиболее защищённый немцами участок, уже в 1940 здесь сооружены мощные береговые батареи.К югу от Па-де-Кале — участок от Булони до Гавра. Плюсы: здесь побережье не так укреплено, ширина Ла-Манша в этом месте достаточно мала — в радиусе истребительной авиации союзников, к тому же как раз такое расстояние десантный конвой мог пройти за тёмное время суток. Минусы: береговая линия здесь представляет собой преимущественно отвесные скалы, пригодные для десанта полосы пляжей узки и практически не имеют выходов к каким-либо дорогам. Далее на юг — Нормандия: побережье более пригодно для десанта, но находится дальше от Англии, что накладывает ограничения на действия истребителей ( в 1942 они ещё не имели дальности 1944).Полуостров Котантен: вдававшийся в море полуостров был ближе к Англии, на нём располагался крупный порт Шербур. Минус: узкое пространство полуострова позволяло немцам легко заблокировать высадившиеся на нём войска.В итоге решено высаживаться на Котантен.В деле высадки имелись проблемы, первая по очевидности — десантно-высадочные средства. То, что союзники отказались от высадки в Европе в 1942 г. по причине недостатка десантно-высадочных средств, — это общее место многих работ, затрагивающих нашу тему. К примеру, цитата из Фуллера Д.: «В начале июля 1942 г. президент Рузвельт, сильно встревоженный падением Севастополя и продвижением немцев на Воронеж, чтобы отвлечь часть немецких сил, стал настаивать на вторжении на Шербурский полуостров в сентябре. Но об этом не могло быть и речи, так как высадочных средств к этому сроку могло хватить только на одну дивизию». Подобных мест можно встретить немало, только нигде не говорится, сколько же действительно имелось на тот момент десантных средств в конкретных цифрах.Цитата из 12-томника «История ВМВ»: «Значительных успехов достигли США и в строительстве военно-морского флота. В 1942 г. в строй вступило 128 боевых кораблей (4 линкора, 1 авианосец, 8 крейсеров, 81 эсминец, 34 подводные лодки), 6902 десантных и более тысячи небольших судов; 13 судов различного типа были переоборудованы в эскортные авианосцы». Выделим эту цифру — 6902 . Это, в частности:LCMLVCPБыло также немалое производство десантных средств в Англии.LCALCTДесантные средства были. Хотя, понятно, что не на масштаб «Оверлорда».Высадка и десантные средства. Между ними зависимость на самом деле обратная. Не так: решение на высадку не было принято, потому что ещё не настроили десантных средств; а так: поскольку решения не было, то и средств не настроили. Было бы принято решение, тогда и проблему десантных средств сумели бы сделать не такой острой.Другая проблема — отсутствие боевого опыта у армии США. Есть ист. любители, которые очень беспокоятся за американцев: как же, они необстрелянные, недостаточно подготовленные, да в бой их таких кидать. Уточню: я не за то, чтобы американцев кидать в бой неподготовленными; я за то, чтобы не относиться к ним как к какой-то расе, которым, в отличие от других, должны обеспечиваться щадяще-тепличные условия.Как пример неготовности американских войск к реальным боям часто приводится кампания в Тунисе. "Кровавая дорога в Тунис" известна. Были тяжёлые бои. Но из действительно неудач за всю кампанию известен только Кассерин с 3000 пленных американцев. По меркам Восточного фронта это эпизод. И учились американцы быстро. Из провалов один только Кассерин у них и был. И уже при Кассерине американцы не спустили немцам их успех, а сразу же контратаками восстановили положение.Всего за полгода тунисской кампании союзники потеряли 10 000 убитыми, из них 2700 американцев. (Для полноты картины надо добавить, что у союзников было ещё 30 000 пропавших, из них 6 500 американцев, в значительной части это попавшие в плен во время немецких контрударов.) Нормальные потери, если не сказать небольшие, ничего там в Тунисе особо кровавого не было. Тунис показал как раз, что с боеспособностью у армии США нормально.Кроме того, были ведь и британцы — те в войне уже давно, именно они должны были составлять большинство в первом эшелоне. Американцы рассчитывали втягиваться в бои вполне постепенно.Ну, а теперь главная проблема: высадка в Европе зависела от сотрудничества с Британией, а британцы во главе с глыбой-Черчиллем на сотрудничество в деле скорейшей высадки не шли. И даже напротив. Англичане во главе с Черчиллем хотели высаживаться в Африке, Греции, Португалии — в общем, где угодно, только не в северной Франции.У американских авторов прослеживается такая линия: мы — простые, честные парни, мы были готовы открыть второй фронт уже в 1942 г. Но вот англичане, эти упоротые крючкотворы-казуисты, заволокитили-похерили дело. Такова примерно американская легенда. Принимать её за чистую монету, конечно, нельзя, но и за вконец порченную, видимо, тоже.Есть мнение: американская решимость во многом объясняется известным афоризмом: пока человек не начал что-то делать, он думает, что может всё (вариант: человек может всё, пока он ничего не делает). Разъяснение от М. Веллера: человек не столько переоценивает себя, сколько недооценивает ещё не опробованные или вовсе неведомые ему препятствия.Британцы же успели опробовать и очень хорошо узнать препятствия, главное из которых — немецкая армия. Высаживаться во Франции, чтобы снова столкнуться с ней, они очень не хотели. Началась борьба двух линий.Первоначально от США был выдвинут грандиозный план: большая армия пересекала Ла-Манш, громила немцев, захватывала плацдарм, включающий Париж. Вот только, по американским предположениям, главные силы для этого должны были предоставить британцы, поскольку армия США ещё не развёрнута и не переброшена через океан. И только потом на захваченный британцами плацдарм (в пол-Франции) прибудут (в течение полугода) войска США, которые составят костяк сил для решающего наступления в Германию. Американцы, хотя и выдвинули идею скорейшей высадки, не собирались сразу взваливать на себя основную тяжесть боёв. Возможно, что здесь британцы должны были почувствовать некоторый подвох.В процессе согласований пришлось урезать осетра американских планов — уменьшить размах операции. Этого требовало и положение с десантными средствами. И британцы не могли выделить большие силы . По их мнению, сил у них было крайне мало****. К тому же возникла острая необходимость отправлять крупные подкрепления британской армии в северной Африке. Там в июне 1942, очень не вовремя, британцы потерпели сокрушительное поражение от армии Роммеля.В итоге был предложен ограниченный вариант десанта на полуостров Котантен.* Кроме немцев, на фронте в Африке были и итальянцы. Но итальянцы были и на советско-германском фронте; положение на ноябрь 1942: на африканском фронте имелось 8 итальянских дивизий, на советском — 10 итальянских дивизий и 3 бригады.** Из 12-томника «История ВМВ»: «Из всех потерь, понесенных вооруженными силами Германии за вторую половину 1942 г., 96 процентов составляли потери на восточном фронте» — потери Германии в борьбе против СССР за этот период почти 25-кратно превосходили потери на других ТВД.*** Я помню, что в США были и другие чувства, озвученные Трумэном: пусть они (русские и немцы) подольше убивают друг друга. И, понятно, что не все в США хотели скорейшего открытия II фронта.**** «Общая численность личного состава армии, флота и ВВС Великобритании* достигла весной 1942 г. 6,8 млн. человек, в том числе в метрополии — 3 690 тыс. человек; около 4 млн. приходилось на сухопутные силы, в которые входили английские, австралийские, канадские, новозеландские, африканские и индийские соединения, а также отдельные польские, чешские и греческие соединения и части. Сухопутная армия Великобритании насчитывала 54 пехотные дивизии, 49 отдельных пехотных бригад, воздушно-десантную дивизию, отдельную кавалерийскую бригаду, 12 бронетанковых дивизий и 9 отдельных бронетанковых бригад.Военно-воздушные силы Великобритании имели 4857 самолетов.Большая часть сухопутных и военно-воздушных сил Великобритании располагалась на Британских островах. Здесь было развернуто 27 пехотных дивизий (в том числе 4 канадские), 16 пехотных бригад, 6 бронетанковых дивизий, 9 отдельных бронетанковых бригад (в том числе 2 канадские), 303 авиационные эскадрильи.27 пехотных дивизий, 33 пехотные и 1 кавалерийская бригады, 6 бронетанковых дивизий и 2 бронетанковые бригады, 81 авиационная эскадрилья находились на других театрах военных действий и в различных частях Британской империи: 15 пехотных и 3 бронетанковые дивизии, 2 бронетанковые, кавалерийская и несколько пехотных бригад — в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке; 3 пехотные бригады — на Гибралтаре; 1 пехотная дивизия — на Кипре; 4 пехотные бригады — на Мальте; 6 пехотных и 2 бронетанковые дивизии — в Индии и Бирме; 2 пехотные и 1 бронетанковая дивизии — в Австралии; 1 пехотная дивизия — в Новой Зеландии; 2 пехотные дивизии — в Канаде; несколько пехотных бригад — в Южной Африке.В апреле 1942 г. 15—16 британских дивизий участвовали в боевых действиях против немецко-итальянских войск в Ливии и японских — в Бирме.Несмотря на потери, британский флот считался одним из самых мощных в мире. В его состав входило 13 линейных кораблей, 12 авианосцев (в том числе 5 эскортных), 60 крейсеров, свыше 200 эскадренных и эскортных миноносцев и 70 подводных лодок» (из 12-томника «История ВМВ»).*Не забываем, что это всё-таки империя.