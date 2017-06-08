19:06 08 июня

Яков Кедми: Что же продал Трамп Саудовской Аравии?

"Саудовская" сделка Дональда Трампа имеет экономическое и политическое значение. Военного значения она не имеет. В студии ITON.TV Яков Кедми, экс-глава "Натив".




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Комментарии 1

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  1. APASUS Сегодня, 19:06
    Еще раз подтвердил,что это взятка американцам от саудовцев за то чтоб те закрыли глаза
    APASUS
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