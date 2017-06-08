Яков Кедми: Что же продал Трамп Саудовской Аравии? Сегодня, 18:43 "Саудовская" сделка Дональда Трампа имеет экономическое и политическое значение. Военного значения она не имеет. В студии ITON.TV Яков Кедми, экс-глава "Натив". 0 Яков Кедми: В кооперации армий России и США террор будет ликвидирован Яков Кедми: В Мосуле разыгрывается спектакль ради выборов в США Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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