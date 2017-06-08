Путин ослепил Трампа: новое оружие похоронит Пентагон

Правда ли, что новые русские спутники-убийцы способны уничтожать вражеские космические аппараты на всех орбитах, вплоть до геостационарной? Почему способность наших спутников менять орбиты и сближаться с другими аппаратами вызвала на Западе такой переполох? Сколько таких спутников мы уже запустили и когда начнется развёртывание полноценной космической боевой группировки России?