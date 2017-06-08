ТОП-10 зрелищных выстрелов из ПТРК TOW в Сирии

На одном из недавно появившихся на YouTube видео, представлен целый топ подобных пусков. Примечательно, что как гласит название – все десять пусков сделаны из TOW. С учётом того, что на каждый действительно удачный пуск приходится несколько неудачных, можно представить, что ради одних только этих кадров боевикам понадобилось несколько десятков ракет.